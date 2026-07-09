Meddelande om att vissa inloggningstjänster för sociala konton upphör

Tack för att du använder LG.com.

Vi vill informera om att vissa inloggningstjänster med sociala konton för LG Electronics-konton kommer att upphöra.

Kunder som för närvarande använder social inloggning uppmanas att läsa informationen nedan och notera den för fortsatt användning av tjänsterna.

1. Berörda inloggningsalternat: Amazon-inloggning

2. Datum då tjänsten avslutas: 09/07/2026 (KST)

3. Meddelande om ID-konvertering på grund av tjänstens upphörande

- Om du för närvarande använder ett av de berörda kontona för social inloggning, se till att en e-postadress är kopplad till ditt konto.

1) Om en e-postadress är länkad

Efter att tjänsten har avslutats kan du fortsätta använda tjänsten som vanligt genom att logga in med den e-postadress som är kopplad till ditt konto. All kontoinformation, inklusive registrerade produkter och köphistorik, förblir oförändrad.

Om du däremot har länkat det berörda kontot för sociala medier till AI-högtalartjänster som Alexa eller Google Home, måste du ansluta dessa tjänster på nytt med den e-postadress som är kopplad till ditt LG Electronics-konto för att kunna fortsätta använda dem.

2) Om ingen e-postadress är länkad

Registrera en e-postadress före uppsägningsdatumet. Om du inte registrerar en e-postadress kommer du automatiskt att tas bort från alla tjänster som är kopplade till det kontot från och med uppsägningsdatumet, och all kontoinformation samt länkade produkter och köphistorik kommer att raderas.

Dessutom kopplas anslutningarna till AI-högtalare som Alexa och Google Home från automatiskt. För att fortsätta använda tjänsten ansluter du igen i AI-högtalarappen med e-postadressen för ditt LG Electronics-konto.

Sociala inloggningstjänster som inte påverkas av denna avveckling fortsätter att fungera som vanligt. Om du har fler frågor om denna ändring kan du skicka en förfrågan via vår 1:1-frågetjänst.

Vi kommer att fortsätta att göra vårt bästa för att ge dig bättre service.

Tack.