About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

Meddelande om att vissa inloggningstjänster för sociala konton upphör

Varsel07/09/2026

Dela detta innehåll.

Du kan dela saker du gillar med dina vänner.

Tack för att du använder LG.com.

 

Vi vill informera om att vissa inloggningstjänster med sociala konton för LG Electronics-konton kommer att upphöra.

Kunder som för närvarande använder social inloggning uppmanas att läsa informationen nedan och notera den för fortsatt användning av tjänsterna.

 

1. Berörda inloggningsalternat: Amazon-inloggning

2. Datum då tjänsten avslutas: 09/07/2026 (KST)

3. Meddelande om ID-konvertering på grund av tjänstens upphörande

- Om du för närvarande använder ett av de berörda kontona för social inloggning, se till att en e-postadress är kopplad till ditt konto.

 

1) Om en e-postadress är länkad

Efter att tjänsten har avslutats kan du fortsätta använda tjänsten som vanligt genom att logga in med den e-postadress som är kopplad till ditt konto. All kontoinformation, inklusive registrerade produkter och köphistorik, förblir oförändrad.

Om du däremot har länkat det berörda kontot för sociala medier till AI-högtalartjänster som Alexa eller Google Home, måste du ansluta dessa tjänster på nytt med den e-postadress som är kopplad till ditt LG Electronics-konto för att kunna fortsätta använda dem.

 

2) Om ingen e-postadress är länkad

Registrera en e-postadress före uppsägningsdatumet. Om du inte registrerar en e-postadress kommer du automatiskt att tas bort från alla tjänster som är kopplade till det kontot från och med uppsägningsdatumet, och all kontoinformation samt länkade produkter och köphistorik kommer att raderas.

Dessutom kopplas anslutningarna till AI-högtalare som Alexa och Google Home från automatiskt. För att fortsätta använda tjänsten ansluter du igen i AI-högtalarappen med e-postadressen för ditt LG Electronics-konto.

 

Sociala inloggningstjänster som inte påverkas av denna avveckling fortsätter att fungera som vanligt. Om du har fler frågor om denna ändring kan du skicka en förfrågan via vår 1:1-frågetjänst.

Vi kommer att fortsätta att göra vårt bästa för att ge dig bättre service.

 

Tack.

back to list
Delbetala med Klarna
Betala för dina LG produkter tryggt med Klarna! Nu med 0% ränta upp till 12 månader för ordrar från 9 990 kr och uppåt.
Så här fungerar det
  • 1. Shoppa smidigare
    Köp det du älskar med Klarna. Det är precis som shopping ska vara – enkelt, säkert och roligt
  • 2. Dela upp
    Betala lite då och då. Genom att dela upp din betalning kan du köpa nu och sprida dina kostnader upp till 36 månader. Nu med 0% ränta upp till 12 månader, för ordrar från 9 990 kr och uppåt
  • 3. Betala senare
    Betala inom 30 dagar. Få din order och betala bara för det du väljer att behålla, utan räntor eller avgifter.
Observera att det kan förekomma små avvikelser i beräkningen av månadskostnaden och den totala kostnaden.Det slutliga beloppet visas på Klarnas webbplats när du slutför köpet.
Exempel på delbetalning

Vid köp av denna produkt för kronor med 12 månaders räntefri delbetalning är räntan 0 %, den månatliga administrationsavgiften 0 kronor och uppläggningsavgiften 0 kronor. Den effektiva räntan är 0 % och det totala beloppet att betala blir kronor.

Att låna kostar pengar!

Om du inte kan betala tillbaka skulden i tid riskerar du en betalningsanmärkning. Det kan leda till svårigheter att få hyra bostad, teckna abonnemang och få nya lån. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på konsumentverket.se

 