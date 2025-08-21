We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Betydande konstnärer skapar ännu fler utsökta mästerverk med LG OLED-teknik
LG OLED ART kombinerar banbrytande teknik med konstnärlig kreativitet för att förändra hur vi upplever visuellt innehåll. Med en vision att inspirera kreativitet hos alla fortsätter LG OLED ART att tänja på gränserna för visuella uttryck.
UTSTÄLLNINGAR
Där kreativitet möter innovation, LG OLED som den ultimata arbetsytan
LG OLED TV-apparaternas hisnande bildkvalitet, färg och kontrast fungerar som den perfekta digitala duken. Utforska hur visionära konstnärer runt om i världen använder OLED för att visa upp briljanta visuella mästerverk.
KONSTNÄRER
LG OLED ART-initiativ fängslar en global publik
Få insikter från personer som upplevt LG OLED ART i verkligheten och ta reda på vad det är med LG OLED-skärmar som gör dem så fängslande.
PARTNERSKAP
Globala partnerskap för samman konst och teknologi
Vårt engagemang för konst återspeglas i våra kontinuerliga samarbeten med välrenommerade gallerier, museer och konstmässor världen över. Med dessa meningsfulla partnerskap skapar vi tillsammans unika initiativ som främjar vår gemensamma vision att stödja konstnärer, berika kulturella upplevelser och engagera en global publik.
TEKNIK
Fantastiska OLED TV-apparater för konstvisning
Från dess enastående visuella kvalitet till dess trådlösa innovationer, lär dig hur LG OLED:s tekniska framsteg gör den till den perfekta digitala duken för konstnärliga uttryck.