En serie af forskellige udstillinger, der bruger forskellige LG TV'er til at udstille kunstværkerne.

Betydande konstnärer skapar ännu fler utsökta mästerverk med LG OLED-teknik

LG OLED ART kombinerar banbrytande teknik med konstnärlig kreativitet för att förändra hur vi upplever visuellt innehåll. Med en vision att inspirera kreativitet hos alla fortsätter LG OLED ART att tänja på gränserna för visuella uttryck.

UTSTÄLLNINGAR

Där kreativitet möter innovation, LG OLED som den ultimata arbetsytan

LG OLED TV-apparaternas hisnande bildkvalitet, färg och kontrast fungerar som den perfekta digitala duken. Utforska hur visionära konstnärer runt om i världen använder OLED för att visa upp briljanta visuella mästerverk.

En verklighetstrogen färgimplementering

Den Londonbaserade konstnären John Akomfrahs filminstallation "Becoming Wind" på fem skärmar kommer till liv på LG OLED TV-apparater. Perfekt svart förbättrar djup och klarhet, vilket förstärker dess visuella effekt.

Transparent teknik fördjupar mångfalden

Bröderna Suh Do Ho och Suh Eul Ho hedrar sin far, den legendariske målaren Suh Se Ok, genom att förena OLED-innovation med konst. Transparenta skärmar ger djup och skapar en unik sensorisk upplevelse.

Sömlös anslutningsbarhet och visning

LG OLED och Whanki Foundation presenterar "We Meet Again in New York", en digital hyllning till Kim Whanki, med True Wireless-teknik som visar upp hans mästerverk i ett nytt ljus.

Väcker digitala väggmålningar till liv

Shepard Faireys ikoniska konst- och samhällskritikdebut på en LG OLED-digital duk, där strålande väggmålningar kommer till liv med Perfect Color-teknik.

Teknologi förhöjer estetik

LG OLED:s moooi World blandar interiör, livsstil och teknik, exemplifierat av Objet Collection Posé med fantastiska färger och kontrast från självbelysande skärmteknik.

KONSTNÄRER

LG OLED ART-initiativ fängslar en global publik

Få insikter från personer som upplevt LG OLED ART i verkligheten och ta reda på vad det är med LG OLED-skärmar som gör dem så fängslande.

Intervju med Suh Do ho med texten ”I samma ögonblick som LG:s OLED TV-skärm blev transparent kändes det som att se baksidan av en målning som hade varit gömd i tusentals år.”

Suh Do Ho

Fördjupad mångfald

med OLED T

Intervju med Shepard Fairey med texten ”LG OLED-skärmar översätter mitt arbete mer troget än någon annan skärm kunde. Upplösningen är otrolig. Svärtor är sanna svärtor, det är en självupplyst pixel”

Shepard Fairey

Verklighetstrogna digitala väggmålningar

med OLED G

Intervju med Marcel Wanders med texten ”I en moooi-värld skapad av LG OLED förbättrar tekniken estetiken och driver kreativiteten.”

Marcel Wanders

Förhöjd estetik

med Posé

PARTNERSKAP

Globala partnerskap för samman konst och teknologi

Vårt engagemang för konst återspeglas i våra kontinuerliga samarbeten med välrenommerade gallerier, museer och konstmässor världen över. Med dessa meningsfulla partnerskap skapar vi tillsammans unika initiativ som främjar vår gemensamma vision att stödja konstnärer, berika kulturella upplevelser och engagera en global publik.

Logotyp för Guggenheim, MMCA, samtida Istanbul och Frieze.

TEKNIK

Fantastiska OLED TV-apparater för konstvisning

Från dess enastående visuella kvalitet till dess trådlösa innovationer, lär dig hur LG OLED:s tekniska framsteg gör den till den perfekta digitala duken för konstnärliga uttryck.

Ordet svart präglat på en svart bakgrund.

Ordet svart präglat på en svart bakgrund.

Perfekt svart för oöverträffad skärpa och djup

LG OLED:s banbrytande skärmteknik levererar självbelysande pixlar för perfekta svärtor, livfulla färger och ultraprecis kontrast, vilket säkerställer hisnande skärpa och djup.

LG TV står sida vid sida med en Zero Connect Box.

LG TV står sida vid sida med en Zero Connect Box.

Banbrytande prestanda från alpha AI Processor

LG TV-apparater med alpha AI Processor levererar bästa möjliga bildkvalitet av ett mästerverk för den bästa tittarupplevelsen på en ultrastor skärm.

Konst visas på en transparent panel i en utställningshall.

Konst visas på en transparent panel i en utställningshall.

Banbrytande trådlös överföring, transparent OLED TV

LG:s avancerade trådlösa teknik överför förlustfri 4K-bild med ultralåg latens, vilket eliminerar kabeltrassel samtidigt som perfekt bildkvalitet bibehålls för en oavbruten tittarupplevelse.

LG TV monterad på väggen med en högupplöst bakgrund.

LG TV monterad på väggen med en högupplöst bakgrund.

OLED-drivet Galleriläge för verklighetstrogen konstvisning

LG OLED:s Galleriläge använder den senaste skärmtekniken för att presentera konstverk med verklighetstrogna färger, djupa svärtor och ultrafina detaljer för en fantastisk digital utställning.

TV-SORTIMENT

Den ultimata digitala konstduken, älskad av konstnärer och konstentusiaster

Förvandla ditt utrymme till ett surrealistiskt galleri

Läs mer

Visa upp vacker konst sömlöst

Läs mer

Livfulla konstverk i perfekt svart och färg

Läs mer
