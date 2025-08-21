Skip to ContentSkip to Accessibility Help
9 kg Torktumlare (Essence White) - Energiklass C/A+++, Värmepumpsteknologi och Smart Diagnosis™ med Wi-Fi
9 kg Torktumlare (Essence White) - Energiklass C/A+++, Värmepumpsteknologi och Smart Diagnosis™ med Wi-Fi

RHX1009NWH
Huvudfunktioner

  • Auto Cleaning Condenser
  • Värmepumpsteknologi
  • Allergiprogram
  • Sensorstyrd torkning
  • R290 - Naturligt köldmedium
  • ThinQ™ med Wifi
Mer
En frontmatad tvättmaskin och torktumlare i tvättutrymmet

En frontmatad tvättmaskin och torktumlare i tvättutrymmet

Värmepump

Skonsam torkning för vardagstvätt

Njut av skonsam klädvård av dina tyger medan du torkar.

En video som visar den displayen på torktumlaren med alternativ för handdukar, skjortor och ulltyger

*Värmepumpen torkar tvätt vid låga temperaturer, vilket resulterar i mindre tygskador och en skonsammare process för kläder.

*Produktbilderna i bilden och videon är endast för illustrativa syften och kan skilja sig från den verkliga produkten.

Sensorstyrd torkning

Känner automatiskt av torktiden för ett bättre resultat

Upptäcker fukt på kläderna och ställer automatiskt in torktiden.

*Resultaten kan variera beroende på ditt faktiska miljötillstånd.

*Produktbilderna i bilden och videon är endast för illustrativa syften och kan skilja sig från den verkliga produkten.

Denna torktumlare använder R290 köldmedium, som har en lägre effekt än R134a.

Denna torktumlare använder R290 köldmedium, som har en lägre effekt än R134a.

R290

Naturligt köldmedium

Köldmediet R290 har lägre global uppvärmningspotential än R134a.

*Global uppvärmningspotential: R290: cirka 3, R134a: cirka 1430

Barnlås

Förhindrar oavsiktlig användning

Barnlås förhindrar att de små ändrar inställningar av misstag.

*Produktbilderna i bilden och videon är endast för illustrativa syften och kan skilja sig från den verkliga produkten.

Frontmatad torktumlare i tvättstugan
Närbild av vattenbehållaren på torktumlaren.
Närbild av torktumlarens trumman med dörren öppen
Närbild av torktumlarens vred och display

*Produktbilderna i bilden och videon är endast för illustrativa syften och kan skilja sig från den verkliga produkten.

Skriv ut

Viktiga specifikationer

  • Maskinens färg

    Essence White

  • Maximal torkkapacitet (kg)

    9

  • Produktmått (BxHxD mm)

    600 x 850 x 660

  • Energieffektivitetsklass (Torktumlare)

    A+++

  • DUAL Inverter HeatPump

    Nej

  • Självrengörande kondensator

    Ja

  • Typ av värmekälla

    Elektrisk värmepump

  • Vändbar dörr

    Nej

  • Smart parkoppling

    Ja

  • ThinQ (Wi-Fi)

    Ja

Alla specifikationer

MATERIAL & FINISH

  • Maskinens färg

    Essence White

  • Dörrtyp

    Rund dörr (ingen lucka)

KAPACITET

  • Maximal torkkapacitet (kg)

    9

PROGRAM

  • AI-tork

    Nej

  • Allergi (torktumlare)

    Nej

  • Uppfräschning av sängkläder

    Nej

  • Stort föremål

    Nej

  • Bomull

    Ja

  • Bomull+

    Nej

  • Skonsam

    Ja

  • Uppfräschning av dunjacka

    Nej

  • Ladda ned program

    Ja

  • Täcke

    Nej

  • Syntet

    Ja

  • Jeans

    Nej

  • Blandmaterial

    Ja

  • Snabb 30min

    Nej

  • Snabbtork

    Nej

  • Torkhylla

    Nej

  • Uppfräschning

    Nej

  • Hudvård

    Nej

  • Ångrengöring

    Nej

  • Ångfräschning

    Nej

  • Handdukar

    Nej

  • Varmluft

    Nej

  • Ylle

    Ja

  • Träningskläder (Sportkläder)

    Ja

  • Lufttorkning (Kall luft)

    Nej

  • Eco

    Ja

  • Snabb 40

    Ja

  • Tidsbestämd torkning

    Ja

  • Turbo torkning

    Nej

KONTROLLSKÄRM

  • Fördröjningstimer

    3–19 timmar

  • Skärmtyp

    Vred + Touchknappar & LED-skärm

  • Visar dörrlås

    Nej

  • Symbolindikator

    18:88

FUNKTIONER

  • 6 Motion DD

    Nej

  • AI DD

    Nej

  • Typ

    Kondensortorktumlare (utan ventilering)

  • Självrengörande kondensator

    Ja

  • Signal vid programslut

    Ja

  • Dubbel torkning (EcoHybrid)

    Nej

  • DUAL Inverter HeatPump

    Nej

  • Dubbelt luddfilter

    Ja

  • Töm vatten indikator

    Ja

  • Typ av värmekälla

    Elektrisk värmepump

  • Invertermotor

    Ja

  • Automatisk omstart

    Nej

  • Inverter DirectDrive

    Nej

  • Vändbar dörr

    Nej

  • LoadSense

    Ja

  • Sensor för torkning

    Ja

  • Belysning i trumman

    Nej

  • Justerbara ben

    Ja

  • Utåtbuktande inre trumma

    Nej

MÅTT & VIKT

  • Förpackningens mått (BxHxD mm)

    660 x 890 x 702

  • Produktens djup med öppen dörr 90° (mm)

    1 114

  • Produktmått (BxHxD mm)

    600 x 850 x 660

  • Vikt (kg)

    53,0

  • Vikt inklusive förpackning (kg)

    56,0

ENERGI

  • Energieffektivitetsklass (Torktumlare)

    A+++

PRODUKTFICHE (TORKTUMER)

  • Automatisk torktumlare

    Ja

  • Belönats med ”EU Ecolabel Award”

    Nej

  • Kondenseringseffektivitet

    A

  • Varaktighet i påslaget läge (min)

    10

  • Edry (kWh)

    1,61

  • Edry1/2 (kWh)

    0,88

  • Energiförbrukning per år (kWh)

    194

  • Effektivitet vid kondensering (Full belastning)

    91

  • Effektivitet vid kondensering (Halv belastning)

    91

  • Ljudnivå (nivå på ljudstyrka) (dB)

    64

  • Elförbrukning (W) – när maskin är avstängd

    0,40

  • Elförbrukning (W) – när maskin är påslagen

    0,40

  • Standard TorkProgram

    Bomull, Skåptorrt

  • Tid (Min) - (Full maskin)

    185

  • Tid (min) - (Delbelastning)

    115

  • Viktad kondenseringseffektivitet (%)

    91

  • Viktad programtid

    142

EXTRA TILLVAL

  • Skrynkelreducering

    Nej

  • Kondensorrengöring

    Ja

  • Trumrengöring

    Nej

  • Torrhetsnivå

    3 nivåer

  • Favorit

    Nej

  • Mindre tid

    Nej

  • Mer tid

    Nej

  • Torkhylla

    Nej

  • Tidsstyrd torkning

    Nej

  • Wi-Fi

    Ja

  • Ljud (På / Av)

    Nej

  • Barnspärr

    Ja

  • Förlängd sluttid

    Ja

  • Belysning i trumman

    Nej

  • Fjärrstart

    Ja

  • Ångprogram

    Nej

  • Torktid

    Ja

EAN-KOD

  • EAN-kod

    8806096597798

SMART TEKONOLOGI

  • Smart Diagnosis

    Ja

  • Smart parkoppling

    Ja

  • Ladda ner program

    Ja

  • Energiförbrukningskontroll

    Ja

  • Fjärrstart och övervakning av program

    Ja

  • ThinQ (Wi-Fi)

    Ja

TILLVAL/TILLBEHÖR

  • Kit för tömningsslang

    Ja

  • Montering av torksställ

    Nej

  • Staplingskit

    Nej

  • Kompatibel med LG TWINWash

    Nej

EFTERLEVNADSINFORMATION

MER EFTERLEVNADSINFORMATION
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Säkerhetsinformationen för tillbehör ingår i säkerhetsinformationen för produkten och tillhandahålls inte separat.

Våra rekommendationer

