We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
9 kg Torktumlare (Essence White) - Energiklass C/A+++, Värmepumpsteknologi och Smart Diagnosis™ med Wi-Fi
9 kg Torktumlare (Essence White) - Energiklass C/A+++, Värmepumpsteknologi och Smart Diagnosis™ med Wi-Fi
Värmepump
Skonsam torkning för vardagstvätt
Njut av skonsam klädvård av dina tyger medan du torkar.
En video som visar den displayen på torktumlaren med alternativ för handdukar, skjortor och ulltyger
*Värmepumpen torkar tvätt vid låga temperaturer, vilket resulterar i mindre tygskador och en skonsammare process för kläder.
*Produktbilderna i bilden och videon är endast för illustrativa syften och kan skilja sig från den verkliga produkten.
Sensorstyrd torkning
Känner automatiskt av torktiden för ett bättre resultat
Upptäcker fukt på kläderna och ställer automatiskt in torktiden.
*Resultaten kan variera beroende på ditt faktiska miljötillstånd.
*Produktbilderna i bilden och videon är endast för illustrativa syften och kan skilja sig från den verkliga produkten.
*Global uppvärmningspotential: R290: cirka 3, R134a: cirka 1430
Barnlås
Förhindrar oavsiktlig användning
Barnlås förhindrar att de små ändrar inställningar av misstag.
*Produktbilderna i bilden och videon är endast för illustrativa syften och kan skilja sig från den verkliga produkten.
*Produktbilderna i bilden och videon är endast för illustrativa syften och kan skilja sig från den verkliga produkten.
Viktiga specifikationer
Maskinens färg
Essence White
Maximal torkkapacitet (kg)
9
Produktmått (BxHxD mm)
600 x 850 x 660
Energieffektivitetsklass (Torktumlare)
A+++
DUAL Inverter HeatPump
Nej
Självrengörande kondensator
Ja
Typ av värmekälla
Elektrisk värmepump
Vändbar dörr
Nej
Smart parkoppling
Ja
ThinQ (Wi-Fi)
Ja
Alla specifikationer
MATERIAL & FINISH
Maskinens färg
Essence White
Dörrtyp
Rund dörr (ingen lucka)
KAPACITET
Maximal torkkapacitet (kg)
9
PROGRAM
AI-tork
Nej
Allergi (torktumlare)
Nej
Uppfräschning av sängkläder
Nej
Stort föremål
Nej
Bomull
Ja
Bomull+
Nej
Skonsam
Ja
Uppfräschning av dunjacka
Nej
Ladda ned program
Ja
Täcke
Nej
Syntet
Ja
Jeans
Nej
Blandmaterial
Ja
Snabb 30min
Nej
Snabbtork
Nej
Torkhylla
Nej
Uppfräschning
Nej
Hudvård
Nej
Ångrengöring
Nej
Ångfräschning
Nej
Handdukar
Nej
Varmluft
Nej
Ylle
Ja
Träningskläder (Sportkläder)
Ja
Lufttorkning (Kall luft)
Nej
Eco
Ja
Snabb 40
Ja
Tidsbestämd torkning
Ja
Turbo torkning
Nej
KONTROLLSKÄRM
Fördröjningstimer
3–19 timmar
Skärmtyp
Vred + Touchknappar & LED-skärm
Visar dörrlås
Nej
Symbolindikator
18:88
FUNKTIONER
6 Motion DD
Nej
AI DD
Nej
Typ
Kondensortorktumlare (utan ventilering)
Självrengörande kondensator
Ja
Signal vid programslut
Ja
Dubbel torkning (EcoHybrid)
Nej
DUAL Inverter HeatPump
Nej
Dubbelt luddfilter
Ja
Töm vatten indikator
Ja
Typ av värmekälla
Elektrisk värmepump
Invertermotor
Ja
Automatisk omstart
Nej
Inverter DirectDrive
Nej
Vändbar dörr
Nej
LoadSense
Ja
Sensor för torkning
Ja
Belysning i trumman
Nej
Justerbara ben
Ja
Utåtbuktande inre trumma
Nej
MÅTT & VIKT
Förpackningens mått (BxHxD mm)
660 x 890 x 702
Produktens djup med öppen dörr 90° (mm)
1 114
Produktmått (BxHxD mm)
600 x 850 x 660
Vikt (kg)
53,0
Vikt inklusive förpackning (kg)
56,0
ENERGI
Energieffektivitetsklass (Torktumlare)
A+++
PRODUKTFICHE (TORKTUMER)
Automatisk torktumlare
Ja
Belönats med ”EU Ecolabel Award”
Nej
Kondenseringseffektivitet
A
Varaktighet i påslaget läge (min)
10
Edry (kWh)
1,61
Edry1/2 (kWh)
0,88
Energiförbrukning per år (kWh)
194
Effektivitet vid kondensering (Full belastning)
91
Effektivitet vid kondensering (Halv belastning)
91
Ljudnivå (nivå på ljudstyrka) (dB)
64
Elförbrukning (W) – när maskin är avstängd
0,40
Elförbrukning (W) – när maskin är påslagen
0,40
Standard TorkProgram
Bomull, Skåptorrt
Tid (Min) - (Full maskin)
185
Tid (min) - (Delbelastning)
115
Viktad kondenseringseffektivitet (%)
91
Viktad programtid
142
EXTRA TILLVAL
Skrynkelreducering
Nej
Kondensorrengöring
Ja
Trumrengöring
Nej
Torrhetsnivå
3 nivåer
Favorit
Nej
Mindre tid
Nej
Mer tid
Nej
Torkhylla
Nej
Tidsstyrd torkning
Nej
Wi-Fi
Ja
Ljud (På / Av)
Nej
Barnspärr
Ja
Förlängd sluttid
Ja
Belysning i trumman
Nej
Fjärrstart
Ja
Ångprogram
Nej
Torktid
Ja
EAN-KOD
EAN-kod
8806096597798
SMART TEKONOLOGI
Smart Diagnosis
Ja
Smart parkoppling
Ja
Ladda ner program
Ja
Energiförbrukningskontroll
Ja
Fjärrstart och övervakning av program
Ja
ThinQ (Wi-Fi)
Ja
TILLVAL/TILLBEHÖR
Kit för tömningsslang
Ja
Montering av torksställ
Nej
Staplingskit
Nej
Kompatibel med LG TWINWash
Nej
EFTERLEVNADSINFORMATION
- filtillägg:pdf
- filtillägg:pdf
- filtillägg:pdf
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Säkerhetsinformationen för tillbehör ingår i säkerhetsinformationen för produkten och tillhandahålls inte separat.
Det säger andra
Våra rekommendationer
Produkt-registrering
Du får snabbare support om du registrerar din produkt.
Produkt-support
Hitta handbok, felsökning och garanti för din LG-produkt.
Beställnings-support
Spåra din beställning och läs vanliga frågor om beställningar.
Reparations-begäran
Gör bekvämt reparationsbegäran online.
LiveChatt
Chatta med LG:s produktexperter för shoppinghjälp, rabatter och erbjudanden i realtid
Chatta med LG service support med den mest populära meddelandetjänsten
Skicka e-post till oss
Skicka e-post till LG service support
Ring oss
Tala direkt med våra supportrepresentanter.
Hitta en butik nära dig
REKOMMENDERADE PRODUKTER