11 kg Tvättmaskin(Essence White) - Energiklass A, LCD-vred, TurboWash360™, AI DD™, Smart Diagnosis™ med Wi-Fi

LG:s tvättmaskiner använder artificiell intelligens för att optimera tvättrörelser för varje belastning. Djup inlärning baserad på intelligens från tusentals

av stora datatvätthändelser gör att tvättmaskinen automatiskt känner av tygets egenskaper som vikt och mjukhet.

Resultatet? 10 %* bättre klädvård så att dina kläder ser bättre ut längre. LG:s WiFi-aktiverade smarta tvättmaskiner kan också nås

och styrs av röstigenkänning eller från LG ThinQ™-appen på din smartphone, som ansluts till din smarta tvättmaskin var du än är. Fjärrstarta

din maskin med antingen en knapptryckning eller röstassistentkontroll, få ett meddelande när en tvätt är klar, utför felsökning

Smart diagnos och ladda ner skräddarsydda förinställda program – allt via ThinQ™-appen.

* Testad av Intertek i januari 2023.

Al Wash med 3 kg belastning jämfört med bomullscykel (F4Y7RYW0W). Resultaten kan vara olika beroende på kläder och miljö.

* AI-avkänning är inte aktiverat när alternativet Steam är valt.