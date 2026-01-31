We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Aire Acondicionado Portátil LG Inverter 14.000 BTU
Aire Acondicionado Portátil LG Inverter 14.000 BTU
*La tecnología Inverter es un atributo clave de los aires acondicionados portátiles Inverter. Se usa junto con un compresor con velocidad variable y ajusta la velocidad del motor del compresor para regular la temperatura. Esto ahorra de forma más eficiente la energía en comparación con los aires acondicionados portátiles que no cuentan con la tecnología Inverter, que enciende o apaga el compresor con el fin de regular la temperatura. Las pruebas demuestran que el aire acondicionado portátil Inverter de LG (LP1419IVSM) ahorra hasta un 40% más de energía que un aire acondicionado portátil no Inverter de LG (LP1417GSR).
*Cuando está en modo hibernación.
Modo hibernación
Este modo mantiene el ruido de funcionamiento al mínimo y apaga el aire acondicionado después de un tiempo establecido. El temporizador se puede establecer de 1 a 7 horas.
Temporizador on/off 24 horas
Se pueden establecer hasta 24 horas de tiempo de funcionamiento, para que tu aire acondicionado se apague cuando lo planees.
Reinicio automático
Todas las especificaciones
GENERAL
Tipo de producto
Portátil
Tensión nominal de entrada (V, Hz)
220, 50
Tipo de refrigerante
R32
Capacidad de refrigeración (BTU/h)
14 000
Tipo de HVAC
Certificado de Origen
Dimensiones del producto_LxAxP (mm)
562x822x504
Tipo de Producto II
Inverter
Peso del producto (kg)
34,0
CONFORT
Reserva encendido/apagado (24 horas)
SÍ
Control remoto
SÍ
Diagnóstico inteligente
SÍ
Reinicio automático
SÍ
Modo de ventilador
SÍ
Alarma de filtro
N/A
Detección del cuerpo humano
N/A
Bajo nivel de ruido
SÍ
Reserva
SÍ
ThinQ(Wi-Fi)
SÍ
Control por voz (dispositivo de terceros)
N/A
DISEÑO
Color (cuerpo)
Blanco (Blanco Deco)
Pantalla
Pantalla de números
Color (descarga)
Gris Crema
CÓDIGO DE BARRAS
Código de barras
8806096668306
CUMPLIMIENTO
Mes de lanzamiento (AAAA-MM)
2025-11
Fabricante (importador)
LG Electronics
Nombre del modelo del producto
LP1215IVSM
Tipo de producto y nombre del modelo
Portable Air conditioner
ENFRIAMIENTO
4 vías
Vertical
Control de dirección del flujo de aire (arriba y abajo)
SÍ
Velocidad del ventilador
3 Pasos
Poder de enfriamiento
N/A
DESHUMIDIFICACIÓN
DESHUMIDIFICACIÓN
SÍ
Sensor de humedad
N/A
AHORRO DE ENERGÍA
Control de energía activo
N/A
Grado energía
N/A
Monitoreo de energía
N/A
ICA (control de amperio I)
N/A
FILTRO
Filtro para alérgenos
N/A
Filtro para micropolvo
N/A
Filtro de polvo ultrafino
N/A
HIGIENE
Limpieza automática
SÍ
Qué opina la gente
Ofertas exclusivas para tí
Manual y software
Descarga manuales de producto y el software más reciente para tu producto.
Diagnosticar
Encuentra videos instructivos útiles para tu producto.
Garantía
Revisa la información de garantía de tu producto aquí.
Repuestos y accesorios
Descubre accesorios para tu producto.
Registra tu producto
Registra tu producto para obtener un soporte más rápido.
Soporte para tu producto LG
Encuentra manuales, solución de problemas y la garantía de tu producto LG.
Rastrear mi orden
Realiza un seguimiento de tu pedido o encuentra respuestas a tus preguntas.
Solicita una reparación
Solicita el servicio de reparación cómodamente en línea.