Refrigerador LG

¿Qué tamaño te conviene?

Interior de cocina en tonos beige claro con un refrigerador con congelador LG plateado empotrado en el lado izquierdo. A la derecha, una mesa de comedor con flores colocadas encima completa la escena.

Tamaño y capacidad

Encuentra el refrigerador LG adecuado para tu hogar, desde refrigeradores compactos 

hasta modelos de dos puertas en la parte superior y un cajón inferior y side-by-side de gran capacidad para familias. Diseñado para adaptarse al espacio de tu cocina, tu estilo de vida y tus necesidades de almacenamiento.

Encuentra tu capacidad ideal

Congelador del refrigerador LG de dos puertas, color rosa y negro, en una cocina moderna. Una mujer desayuna en una mesa con comida.

Familias pequeñas

Compacto, con una capacidad de 170 a 566 Litros, ideal para 1 o 2 personas o espacios pequeños.

Un refrigerador con congelador LG grande, de color grafito oscuro, con amplio espacio para almacenamiento en una cocina elegante. Un hombre y una mujer cocinan delante de una mesa.

Familias medianas

Flexible, con una capacidad de 623 a 793 Litros, es ideal para 3 o 4 personas y permite almacenar alimentos frescos y congelados.

Congelador del refrigerador InstaView de LG en una cocina luminosa. Hay varias bebidas en la puerta. Un hombre y una mujer miran a su madre, y en medio de ellos hay un niño con una camiseta verde.

Familias grandes

Espacioso, de entre 623 a 850 Litros, ideal para 5 o más personas, con espacio de almacenamiento abierto.

Explora los tipos de refrigeradores por tamaño y estilo de puerta

Hay dos refrigeradores con congelador LG uno al lado del otro con la puerta abierta. El lado izquierdo está completamente abierto y el modelo InstaView del lado derecho contiene alimentos. En la parte superior izquierda se muestra el texto del refrigerador con congelador de puertas side-by-side y de dos puertas y cajón.

Refrigerador de dos puertas en la parte superior y un cajón inferior y Side-by-Side

El lado izquierdo muestra un refrigerador con congelador LG negro con la puerta abierta, alimentos y bebidas perfectamente organizados, y el lado derecho muestra un congelador de una puerta cerrado.

Refrigerador de 1 puerta y 2 puertas

Tamaño y capacidad
Un refrigerador con congelador compacto de LG con puerta transparente iluminada de color azul, junto a él hay un refrigerador de una puerta con puertas cerradas. Detrás del refrigerador hay una cocina moderna en tonos blancos.

Un refrigerador con congelador compacto de LG con puerta transparente iluminada de color azul, junto a él hay un refrigerador de una puerta con puertas cerradas. Detrás del refrigerador hay una cocina moderna en tonos blancos.

Refrigerador de 1 puerta y 2 puertas

Familia pequeña de 1 a 2 personas

Los refrigeradores de una y dos puertas cuentan con un diseño delgado, de una y dos puertas, ideal para cocinas pequeñas. Su capacidad compacta de 170 a 566 Litros ofrece un almacenamiento vertical eficiente para los artículos esenciales del día a día.

Familia pequeña de 1 a 2 personas Ver todos los refrigeradores de dos puertasFamilia pequeña de 1 a 2 personas Ver todos los refrigeradores de una puerta
Refrigerador con congelador LG negro de tamaño mediano con dispensador de agua. En la parte trasera, hay una cama a la izquierda y una cocina con placa de inducción a la derecha.

Refrigerador con congelador LG negro de tamaño mediano con dispensador de agua. En la parte trasera, hay una cama a la izquierda y una cocina con placa de inducción a la derecha.

Refrigerador Side-by-Side

Familia mediana de 3 a 4 personas

Los refrigeradores Side-by-side ( 623 a 793 Litros) cuentan con un diseño de dos puertas, 

con bastante capacidad. Ofrecen un amplio espacio para alimentos 

frescos y congelados, ideal para la ocupada vida de una familia.

Familia mediana de 3 a 4 personas Ver todos los refrigeradores Side-by-Side
En una cocina amplia, hay un refrigerador LG con congelador y con dos puertas en la parte superior y un cajón inferior, y gran capacidad. Detrás hay una despensa con cubiertos a la derecha, una placa de inducción a la izquierda y una mesa de comedor al fondo.

En una cocina amplia, hay un refrigerador LG con congelador y con dos puertas en la parte superior y un cajón inferior, y gran capacidad. Detrás hay una despensa con cubiertos a la derecha, una placa de inducción a la izquierda y una mesa de comedor al fondo.

Refrigerador de dos puertas en la parte superior y un cajón inferior

Familia grande con 5 o más personas

Los refrigeradores de dos puertas en la parte superior y un cajón inferior (623 a 850 Litros) presentan un refrigerador amplio de doble puerta en la parte superior y un congelador tipo cajón en la parte inferior. Las versiones delgadas se adaptan a las cocinas estándar,

mientras que las opciones más anchas ofrecen un espacio amplio para toda la familia.

Familia grande con 5 o más personas Ver todos los refrigeradores de dos puertas en la parte superior y un cajón inferior

Comparar productos

Compara las características principales de la gama LG para elegir el producto que mejor se adapte a tu hogar y estilo de vida.

Table Caption
FeaturesFrench DoorSide-by-side2-Door2-Door1Door
Vista frontal del GM89SXD
GM89SXD
Vista frontal del VS23BQB
VS23BQB
Vista frontal del LT57AWT
LT57AWT
Vista frontal del GB35BVB
GB35BVB
Vista frontal del GR21WPP
GR21WPP
Capacidad total (Litros)878650566340198
instaview-door-in-doorYesYesNoYes / DID NoNo
Energy consumption kWhYear755520490329190
compressor-typeSmart InverterSmart InverterSmart InverterSmart InverterSmart Inverter
thinqYesYesYesYesNo

* Las especificaciones están sujetas a cambios. Consulta las páginas de cada producto para obtener la información más actualizada.

Preguntas frecuentes sobre refrigeradores LG

Q.

¿Qué tamaño de refrigerador necesitas?

A.

El tamaño adecuado del refrigerador depende de tu hogar y de tus necesidades de almacenamiento. Como guía general:

 

- Los refrigeradores de dos puertas (de 6 a 20 pies cúbicos) son ideales para hogares de una o dos personas.

- Los modelos Side-by-Side (de 22 a 28 pies cúbicos) son adecuados para familias de tres a cuatro miembros.

- Los modelos de dos puertas en la parte superior y un cajón inferior (de 22 a 32 pies cúbicos) son aptos para hogares más grandes.

 

Ten en cuenta la frecuencia con la que haces las compras, la cantidad de alimentos frescos en comparación con los alimentos congelados que almacenas y el espacio disponible en tu cocina a la hora de seleccionar la capacidad adecuada.

Q.

¿Cómo mido el espacio que tengo para un refrigerador?

A.

Comienza midiendo la profundidad, el ancho y la altura del espacio donde se colocará el refrigerador.

 

Profundidad: Mide desde la pared hasta el borde de la encimera. Asegúrate de dejar espacio para las puertas, las manijas y la oscilación de las puertas (con las puertas abiertas a 90°). Deja al menos 2.5 cm de espacio libre detrás del refrigerador para que haya ventilación.

 

Ancho: Mide el espacio entre la pared y cualquier encimera o gabinete. Si el refrigerador se va a colocar junto a una pared, deja un espacio extra de 5 a 8 cm en el lado de la bisagra para que la puerta se pueda abrir completamente.

 

Altura: Mide desde el suelo hasta el techo o hasta la parte inferior de cualquier gabinete superior, en especial si el espacio es limitado o si optas por un modelo alto.

Q.

¿Qué más debes tener en cuenta al instalar un refrigerador?

A.

Antes de la entrega, planifica el trayecto de entrega desde la puerta delantera hasta la cocina. Asegúrate de que haya una conexión eléctrica y una buena ventilación. Mide el ancho y el alto de todas las puertas y pasillos para asegurarte de que tu nuevo refrigerador pueda pasar fácilmente. Una vez instalado, comprueba que las puertas se abren completamente y que la unidad está nivelada para que funcione de manera óptima.