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Lavadora 15Kg con AIDD™

Lavadora 15Kg con AIDD™

WM15EGNTSPG
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Funciones principales

  • Inverter Direct Drive
  • 6 Motion DD
  • Grafito Esencial
  • Tambor Acero Inoxidable
  • Lavados con Vapor
  • TurboWash360°
Más

Explora características claves de tu nueva lavadora.

Demuestra el interior más grande de la lavadora

Puerta Flat

Maneja gran capacidad de lavado sin ocupar más espacio.

Demuestra que AI esta configurado conforme al peso de prenda y rendimiento de cada tipo.

Deep-learning AI DD™

Optimiza el rendimiento y la limpieza por tipo de prenda y nivel de carga

Demuestra un lavado rápido con chorros multidireccionales

TurboWash™ 360

Lava rápidamente con un Spray multidireccional que sólo tarda hasta 39 minutos de lavado.

Hay un perro acostado delante de la lavadora y hay un icono de sonido.

Funcionamiento silencioso

Diseñado para reducir vibraciones y ruidos al usar

Gran capacidad

Tu solución de lavado con un gran espacio

Ocúpese de todas sus necesidades de lavado y simplifique su rutina lavando más prendas en un solo ciclo.

*Los resultados pueden variar en función del comprobador.

*Sensor de vibración incluido sólo en el modelo de profundidad 615/565. (excluido el tipo Slim) 

*El número del amortiguador de fricción y la balanza de pesas puede variar según el modelo.  

*Las imágenes son sólo ilustrativas y pueden diferir del producto real.

Deep-learning AI DD™

Deja que AI DD™ elija la forma de lavar.

Disfrute de una lavadora que utiliza la inteligencia Artificial para seleccionar el ciclo ideal de lavado, reduciendo los posibles daños en las prendas. 

Demuestra que AI esta configurado conforme al peso de prenda y rendimiento de cada tipo.

*Pruebas realizadas por Intertek en agosto de 2022, ciclo de AI Wash con menor nivel de suciedad en la carga de prendas delicadas 

en comparación con el ciclo de AI Wash con nivel de suciedad normal en la carga de algodón normal (3 kg de carga).

**Los resultados pueden variar en función de la ropa y el entorno.

TurboWash™ 360

Ahorra tiempo lavando, hasta en 39 minutos.

TurboWash™ 360 rocía el agua en cuatro direcciones para garantizar una limpieza profunda sin dañar los tejidos.

*Pruebas realizadas por Intertek en mayo de 2023. Ciclo TurboWash39 con 3 kg de carga IEC.

*Los resultados pueden variar en función del entorno.

*Las imágenes son sólo ilustrativas y pueden diferir del producto real.***

Funcionamiento silencioso

Menos ruido y menos vibración

Disfruta de la tranquilidad al momento de lavar gracias al sensor de vibración.

La mujer sentada en una mesa leyendo el libro y demuestra icono de silencio detrás de ella

*El número de amortiguadores de fricción y equilibrios de peso puede variar según el modelo.

*Las imágenes relacionadas solo tienen fines ilustrativos y pueden diferir del producto real.*

Steam™

Prioriza tu salud y combate a alergias

El ciclo Allergy Care de LG elimina alérgenos, ácaros vivos y bacterias para un lavado sin preocupaciones.

Una mujer y un niño acostados sobre la cama

*El ciclo Allergy Care probado por US Intertek reduce los ácaros del polvo vivos, los alérgenos (ácaros del polvo, gatos, perros, polen), las bacterias y los hongos.

*Los resultados pueden variar en función del entorno.*

LG ThinQ™

Conéctate desde cualquier lugar con LG ThinQ™

Sincroniza tu lavadora y tu celular

Conecta tu lavadora a la app LG ThinQ™ para controlar tu lavadora, elegir ciclos e incluso ponerla en marcha mientras estás fuera de casa con solo un botón.

Connect for Easier Control

Utiliza la app LG ThinQ™ para analizar el consumo energético de tu lavadora y comprobar si necesita mantenimiento.

Compatibilidad de asistente de voz

Conecta su lavadora a un dispositivo inteligente para llevar su vida a un nuevo nivel de comodidad. Utiliza una serie de comandos de voz para dar instrucciones a tu lavadora desde cualquier lugar de la casa.

*Google y Google Home son marcas comerciales de Google LLC.

**Amazon, Alexa, Echo y todos los logotipos y marcas de movimiento relacionados son marcas comerciales de Amazon.com, Inc o sus filiales.

***LG SmartThinQ pasa a llamarse LG ThinQ.

****Las funciones inteligentes y el asistente de voz del producto pueden variar según el país y el modelo. Consulta con tu distribuidor local o con LG la disponibilidad del servicio.

*****El dispositivo de altavoz inteligente habilitado para voz no está incluido.

******El control por voz solo se activa cuando la lavadora está encendida.

Demuestra la imagen de interior de la lavadora


Diseño moderno que encaja en tu espacio

Muestra dentro de la lavadora



Mayor confianza con el tambor en acero inoxidable

Demuestra la imagen de interior de la lavadora




Vidrio templado resistente a rayones

*Probado por Intertek en julio de 2013. Efecto bactericida para P.aeruginosa del acero inoxidable frente a la cantidad inicial en 12 días.

**Los resultados pueden variar en función del entorno.

***Resultados de las pruebas de Intertek, nuestra puerta de plástico existente Dureza Vickers 12,2Hv, Puerta de cristal 575,66Hv.

 (Cuanto mayor sea el valor, mayor será el rendimiento antiarañazos).

****Puerta de cristal entre 5,5 y 6,5 en términos de probador de dureza Mohs.

Preguntas frecuentes

Q.

¿Qué es una lavadora de tamaño estándar?

A.

Todas las lavadoras LG tienen una altura y un ancho estándar. La profundidad de las lavadoras LG puede variar dependiendo del tamaño / capacidad del tambor.

Las dimensiones estándar son: ancho 600 mm x altura 850 mm x profundidad 565-675 mm.

Q.

¿Cómo elegir la capacidad ideal de una lavadora?

A.

LG recomienda una lavadora con una capacidad de tambor de 8-9 kg para un hogar de tamaño medio. Considere un modelo más grande de 11-13 kg 

para una familia numerosa o si genera cargas de ropa especialmente grandes. Los modelos más grandes también pueden hacer frente a un edredón de hasta tamaño king. 

Recuerde que la innovadora tecnología de LG permite que nuestros electrodomésticos ofrezcan una mayor capacidad con el mismo tamaño de lavadora.

Q.

¿Cómo puedo elegir la lavadora con alta eficiencia energética?

A.

Compruebe en la etiqueta energética de su lavadora la clasificación de la A (máxima eficiencia) a la G (menor eficiencia). Algunas lavadoras LG tienen clasificación Triple A* en energía, 

centrifugado y niveles de ruido. La IA de las lavadoras LG también le permite beneficiarse de los movimientos de lavado más apropiados para su carga de ropa, manteniendo así el gasto de energía al mínimo.

 

*Prueba de laboratorio interna de LG basada en EN 60456:2016/A11:2020 con F6V7RWP1WE. 2) Las calificaciones de energía, centrifugado y ruido son según EU 2019/2014. 3) El resultado puede depender del entorno de uso.

Q.

¿Cómo puedo elegir el ciclo de lavado adecuado?

A.

En general, debe consultar la etiqueta de cuidado de su ropa y seleccionar el ciclo de lavado correspondiente en su lavadora. 

Las lavadoras LG con función AI DD pesarán automáticamente su ropa y detectarán la suavidad para determinar un patrón de lavado óptimo y ajustar los movimientos de lavado 

durante el lavado en consecuencia. Si vinculas tu lavadora y secadora LG, pueden cooperar para garantizar que se selecciona el ciclo correcto sin que tengas que preocuparte de pulsar el dial.

Q.

¿Cómo Deep-learning AI DD™ beneficia mi lavado?

A.

Las máquinas LG's Deep-learning AI DD™ utilizan tecnología inteligente para analizar individualmente el peso y el tipo de tejido de tu colada. ¿El resultado? 

La optimización automática del movimiento de lavado por parte de la lavadora aumenta la protección de los tejidos, lo que permite que tus prendas conserven su aspecto durante más tiempo. 

Los motores DirectDrive™ ofrecen tecnología de 6 movimientos para un lavado eficaz con menos piezas móviles, lo que se traduce en un aparato más duradero y eficiente energéticamente.

Q.

¿Qué es la función de LG Quick Wash?

A.

La rápida tecnología TurboWash™ 360˚ de LG proporciona ropa limpia hasta en solo 39 minutos, con un ciclo de lavado adaptado a tu ropa. El Multi Spray 3D dispara chorros de agua desde todos

desde todos los ángulos, mientras que la bomba inteligente Inverter controla la potencia del chorro de agua: la combinación proporciona el equilibrio óptimo de potencia de chorro, detergente y movimiento del ciclo, ahorrándote un valioso tiempo sin comprometer la

tiempo sin comprometer la calidad del lavado ni el cuidado de los tejidos. Es el lavado rápido que proporciona un lavado perfecto en un tiempo récord.

 

Traducción realizada con la versión gratuita del traductor DeepL.com0

Q.

¿Qué puede hacer una lavadora inteligente?

A.

Las lavadoras de LG utilizan inteligencia artificial para optimizar los movimientos de lavado de cada carga. El aprendizaje profundo basado 

en la inteligencia obtenida de miles de eventos de lavado de big data permite a la lavadora detectar automáticamente características de los tejidos como el peso y la suavidad. 

¿El resultado? Un 10%* más de protección de los tejidos, para que tu ropa luzca genial durante más tiempo.También puedes acceder a las lavadoras inteligentes con WiFi de LG 

y controlarlas mediante reconocimiento de voz o desde la aplicación LG ThinQ™ de tu smartphone, que se conecta con tu lavadora inteligente estés donde estés. 

Arranca tu electrodoméstico a distancia pulsando un botón o con el asistente de voz, recibe una notificación cuando la colada se haya completado, 

realiza un diagnóstico SmartDiagnosis y descarga ciclos preestablecidos personalizados, todo ello a través de la aplicación ThinQ™.

 

* Probado por Intertek en enero de 2023.

Ciclo Al Wash con 3kg de carga comparado con el ciclo Cotton(F4Y7RYW0W). Los resultados pueden ser diferentes según la ropa y el entorno.

* La detección de IA no se activa cuando se selecciona la opción Vapor.

Q.

Que es función de vapor en lavadora de LG?

A.

La tecnología Steam™ patentada por LG (en modelos seleccionados) combate eficazmente los alérgenos. 

La función Allergy Care vaporiza la ropa al inicio del ciclo de lavado para aflojar las fibras y disolver los alérgenos, incluidos el polen y el polvo.

Q.

¿Cómo funciona auto dosificación?

A.

El sistema de dosificación automática LG ezDispense™ le permite precargar el dosificador de detergente y dejar que su lavadora haga el trabajo. 

La tecnología del electrodoméstico detecta el peso de la carga y añade automáticamente la cantidad exacta de detergente cada vez. Elimina el riesgo de dosificación excesiva, 

le ahorra tiempo y prolonga la vida de su ropa. La dosificación correcta de detergente también ayuda a mantener las lavadoras de carga frontal funcionando de forma óptima. 

Los compartimentos de detergente y suavizante contienen juntos hasta 35 dosis de poder de limpieza. Sólo tiene que cerrar la puerta y pulsar Start.

Q.

¿Las lavadoras vienen en colores diferentes?

A.

LG ofrece una gama de modernos colores neutros para que pueda encontrar una lavadora que combine con los electrodomésticos que ya tiene o que contraste con estilo. 

Elija entre la siguiente selección de colores: Blanco, o Negro mate o brillante.

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Especificaciones clave

  • CAPACIDAD - Capacidad máxima de lavado (kg)

    15,0

  • DIMENSIONES Y PESOS - Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm)

    650 x 950 x 645

  • CARACTERÍSTICAS - Vapor

  • OPCIONES ADICIONALES - Cuidado antiarrugas

    No

  • TECNOLOGÍA SMART - ThinQ (Wi-Fi)

Todas las especificaciones

MATERIAL Y ACABADO

  • Color exterior

    Grafito Esencial

  • Tipo de puerta

    Cubierta de vidrio templado en color negro

CAPACIDAD

  • Capacidad máxima de lavado (kg)

    15,0

CONTROL Y PANTALLA

  • Temporizador de reserva

    3-19 horas

  • Tipo de pantalla

    Botones de Dial + Botones Touch y Pantalla LED

  • Indicación de bloqueo de puerta

CARACTERÍSTICAS

  • 6 Motion DD

  • AI DD

  • Tipo

    Lavadora-secadora de carga frontal

  • Señal de fin de ciclo

  • Añadir artículo

  • Inverter DirectDrive

  • Vapor

  • Luz en el tambor

    No

  • Patas niveladoras

  • Tambor de acero inoxidable

  • TurboWash360˚

  • Tambor con relieves

  • Sensor de Vibración

  • Elevador de tambor

    Elevador delgado de acero inoxidable

  • Entrada de agua (caliente/fría)

    Solo frío

  • Nivel de agua

    Auto

  • Reinicio automático

  • Sistema Centum

    No

  • ezDispense

    No

  • Sistema de detección de espuma

  • Sensor de carga

  • Steam+

    No

PROGRAMAS

  • Edredón

  • Algodón

  • Cuidado del bebé con vapor

    No

  • Antialérgico

  • Lavado Automático

    No

  • Cuidado de bebé

    No

  • Ropa de bebé

    No

  • Sábanas

    No

  • Lavado Con Agua Fría

    No

  • Cuidado del Color

    No

  • Algodón +

    No

  • Lavado de ropa oscura

    No

  • Delicados

    No

  • Descarga de Ciclo

  • Chaqueta de plumas

    No

  • Cuidado fácil

    No

  • Eco 40-60

    No

  • Cuidado Delicado

    No

  • Higiénico (Sanitización)

    No

  • Intensivo 60

    No

  • Mixtos (Tejidos mixtos)

    No

  • Ropa outdoor

    No

  • Rápido 14 (Velocidad 14)

    No

  • Rápido 30

    No

  • Lavado veloz

    No

  • Lavado+secado rápido

    No

  • Refrescar

    No

  • Enjuague+Centrifugado

  • Lavado Silencioso

    No

  • Cuidado de la piel

    No

  • Bastas y Cuellos

    No

  • Solo centrifugado

  • Ropa deportiva

    No

  • Tratar Manchas

    No

  • Refrescar con Vapor

    No

  • Limpieza de Tambor

  • TurboWash 39

  • TurboWash 49

    No

  • TurboWash 59

    No

  • Lavado y secado

    No

  • Lana (a mano/lana)

    No

OPCIONES ADICIONALES

  • Wi-Fi

  • Añadir artículo

  • Pitido de encendido/apagado

  • Bloqueo para niños

  • Termino retardado

  • Luz en el tambor

    No

  • Prelavado

  • Inicio Remoto

  • Enjuagar

    5 veces

  • Enjuague+centrifugado

  • Enjuague+

  • Centrifugado

    5 niveles

  • Vapor

    No

  • Temperatura

    Frío/20/30/40/60/95 ℃

  • Lavado de Tambor

  • TurboWash

    No

  • Lavar

  • Cuidado antiarrugas

    No

  • ColdWash

  • Nivel de detergente

  • Limpieza Automática Dispensador

    No

  • Nivel de suavizante

TECNOLOGÍA SMART

  • Diagnóstico inteligente

  • Descarga de Ciclo

  • Monitoreo de energía

  • Arranque remoto y monitor de ciclo ( Inicio Remoto)

  • ThinQ (Wi-Fi)

  • Limpiador Tub Clean

  • Smart Pairing

DIMENSIONES Y PESOS

  • Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm)

    650 x 950 x 645

  • Peso (kg)

    71,0

  • Profundidad desde la cubierta trasera hasta la puerta del producto (Prof.' mm)

    645

  • Profundidad del producto con la puerta abierta en 90˚ (Prof.'' mm)

    1 145

OPCIONES/ACCESORIOS

  • LG TWINWash compatible

    No

CÓDIGO DE BARRAS

  • código de barras

    8806096518342

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