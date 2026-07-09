Aviso sobre la suspensión de ciertos servicios de inicio de sesión con cuentas de redes sociales

Gracias por usar LG.com.

Le informamos que ciertos servicios para iniciar sesión en las cuentas de LG Electronics con cuentas de redes sociales dejarán de estar disponibles.

Se recomienda a los clientes que actualmente usan el inicio de sesión con cuentas sociales revisar la información a continuación y tenerla en cuenta para seguir usando los servicios.

1. Servicios de inicio de sesión afectad: Inicio de sesión con Amazon

2. Fecha de terminación del servicio: 09/07/2026 (KST)

3. Aviso sobre la conversión de ID por la terminación del servicio

- Si actualmente usa una de las cuentas de inicio de sesión social afectadas, asegúrese de que haya una dirección de correo electrónico vinculada a su cuenta.

1) Si hay un correo electrónico vinculado

Una vez finalizado el servicio, podrá seguir usándolo con normalidad si inicia sesión con la dirección de correo electrónico vinculada a su cuenta. Toda la información de la cuenta, incluidos los productos registrados y el historial de compras, permanecerá sin cambios.

Sin embargo, si vinculó la cuenta de red social afectada a aplicaciones de bocinas inteligentes con IA, como Alexa o Google Home, deberá volver a conectar esos servicios usando su cuenta de correo electrónico de LG Electronics para seguir usándolos.

2) Si no hay ningún correo electrónico vinculado

Registre una dirección de correo electrónico antes de la fecha de finalización. Si no registra una dirección de correo electrónico, a partir de la fecha de finalización se le dará de baja automáticamente de todos los servicios vinculados a esa cuenta, y se eliminarán la información de la cuenta, así como los productos vinculados y el historial de compras.

Además, las conexiones con bocinas inteligentes, como Alexa y Google Home, también se desconectarán automáticamente. Para seguir usando el servicio, vuelve a conectar el servicio en la app de la bocina inteligente con el correo electrónico de tu cuenta de LG Electronics.

Los servicios de inicio de sesión con redes sociales que no se vean afectados por esta discontinuación seguirán funcionando con normalidad. Si tiene alguna otra pregunta sobre este cambio, envíe una consulta a través de nuestro servicio de consultas 1 a 1.

Seguiremos haciendo todo lo posible para brindarle mejores servicios.

Gracias.