Innovar, colaborar y crear con tecnología perfecta, LG CreateBoard.
Pantalla interactiva instalada en aula, mostrando contenidos educativos con claridad.
* Todas las imágenes son meramente ilustrativas.
Pizarra digital interactiva para clases creativas
LG CreateBoard ofrece una experiencia táctil realista que permite escribir, dibujar, ampliar o rotar con los dedos. Es ideal para proyectos escolares, sesiones de creatividad y presentaciones colaborativas. Además, permite compartir pantalla y contenido, facilitando la interacción incluso con estudiantes o equipos remotos.
Dos pizarras digitales donde los estudiantes colaboran y escriben sus ideas libremente.
Plantillas educativas para clases dinámicas
Incluye plantillas y herramientas como regla, tablas o notas adhesivas, diseñadas para fomentar la participación activa de los estudiantes y facilitar clases más intuitivas.
Interacción simultánea con herramientas como regla y escritura a mano.
Gestión sencilla de materiales
Permite guardar, importar y exportar recursos de forma directa desde Google Drive o OneDrive. Al finalizar la clase, los archivos se pueden enviar por correo o transferir fácilmente a dispositivos personales mediante un código QR.
Importa, guarda y exporta materiales fácilmente desde la pizarra digital.
LG CreateBoard Lab
Software para enseñanza digital exclusivo de LG.
Menú intuitivo visible en la pizarra instalada en la sala de juntas.
Herramientas para discusiones fluidas
Incluye calculadora, reloj y notas adhesivas para apoyar discusiones en grupo. Los docentes o alumnos pueden personalizar la barra de herramientas con sus funciones más usadas, agilizando la dinámica en clase.
Navegador web integrado
Permite consultar información en línea en tiempo real y arrastrar textos, imágenes o enlaces directamente a la pizarra. Esto agiliza la construcción de materiales educativos y enriquece las sesiones.
Compatibilidad multi-OS
Funciona no solo en LG CreateBoard, sino también en tablets, laptops y otros dispositivos con Android, Windows, Chrome o Web, garantizando continuidad del aprendizaje en cualquier entorno.
LG CreateBoard Share: colaboración inalámbrica
Permite compartir pantalla de forma inalámbrica desde PCs, tablets o smartphones. Facilita trabajos en grupo y presentaciones sin necesidad de cables.
Comparte pantalla en simultáneo con portátiles, tablets y smartphones.
* LG CreateBoard también admite el uso compartido sin aplicaciones para PC, tabletas o teléfonos inteligentes (a través del sitio web) dentro de la misma red. * Para una conexión más estable, recomendamos la instalación de una aplicación dedicada (LG CreateBoard Share). * La aplicación LG CreateBoard Share es compatible con Android 5.1 y superior, iOS 12.0 y superior, y MacOS 11.0 y superior.
Pantalla compartida sin cables para mayor eficiencia
Elimina la necesidad de conectar y desconectar cables al cambiar de presentador. Permite compartir hasta 9 pantallas simultáneamente, ideal para proyectos grupales y trabajo colaborativo en clase.
Comparación antes/después: sin cables vs. pantalla compartida inalámbrica ordenada.
Conexión rápida y simple
El acceso a LG CreateBoard Share se realiza ingresando un código de 6 dígitos o mediante la app/web, lo que agiliza la conexión en el aula.
Flexibilidad total en presentaciones
Los docentes pueden controlar sus presentaciones desde su propio dispositivo móvil, enviando imágenes o videos sin necesidad de permanecer junto a la pizarra.
Control fluido de presentaciones desde tablet vía pantalla compartida inalámbrica.
Mayor libertad en el aula de clases
Los profesores pueden impartir clases desde cualquier lugar del salón, manteniendo la atención de los estudiantes sin depender del dispositivo fijo en la pared.
Docente gestiona contenido en clase desde su tablet con pantalla compartida.
Modo Seguro para compartir con control
La función Secure Mode garantiza que solo usuarios autorizados puedan compartir contenido, evitando interrupciones no deseadas.
LG ConnectedCare: gestión remota inteligente
Solución en la nube que permite a los administradores de TI supervisar, programar y controlar las pizarras digitales sin necesidad de estar físicamente en cada aula.
LG ConnectedCare permite gestionar pantallas, contenido y transmisiones en remoto.
* "LG ConnectedCare" debe adquirirse por separado. * La disponibilidad del servicio "LG ConnectedCare" varía según la región, por lo que le recomendamos que se ponga en contacto con el representante de ventas de LG de su región para obtener más información.
Panel de control centralizado
Los dashboards de ConnectedCare permiten monitorear múltiples dispositivos a la vez, optimizando la gestión y ahorrando tiempo.
Paneles de control de LG ConnectedCare visibles en pantalla.
Control remoto sencillo
Funciones clave como encendido/apagado, programación o ajuste de brillo se pueden manejar a distancia, facilitando la operación diaria.
Administrador controla brillo, encendido/apagado y horarios de uso remotamente.
Difusión de mensajes (Broadcasting)
Desde un sistema central, LG ConnectedCare permite enviar mensajes y contenidos (texto, imágenes o video) a los dispositivos conectados. Ideal para anuncios académicos, eventos del campus o avisos urgentes, difundiendo la información de forma remota y simultánea a múltiples aulas, auditorios o edificios.
Mensajes corporativos se transmiten en salas, lobbies y zonas comunes.
Mensajería y alertas inmediatas
Broadcast remoto a múltiples dispositivos desde LG ConnectedCare.
Certificación de Google
Integración con Google
Al ser un display certificado por Google, los usuarios pueden iniciar sesión con su cuenta y acceder a todo el ecosistema de servicios, desde Drive hasta Classroom.
Google Play Store para ampliar el aprendizaje
Los profesores y alumnos pueden descargar aplicaciones educativas, juegos y herramientas que enriquecen la enseñanza y el aprendizaje digital.
Funciones Seguras
Funciones avanzadas de seguridad
Incluye bloqueo de pantalla con contraseña, modo USB Lock para evitar copias no autorizadas y eliminación automática de archivos, protegiendo la información sensible.
Función de Bloqueo de pantalla para proteger el contenido activo.
USB Lock Mode (Bloqueo de USB)
Función de seguridad que impide copiar datos a dispositivos USB no autorizados, protegiendo información sensible de estudiantes y docentes. Ideal para laboratorios, salas de examen y áreas administrativas, donde se exige control estricto de acceso y prevención de fugas de datos.
Eliminación automática de archivos
Permite programar el borrado periódico de archivos almacenados en la pizarra para reducir riesgos de exposición de datos. Ideal para aulas compartidas, laboratorios y salas de reunión, ayudando a cumplir políticas internas de seguridad y privacidad sin intervención manual.
Otras Características
Colaboración multitáctil
Admite hasta 50 puntos táctiles simultáneos, permitiendo que varios estudiantes trabajen al mismo tiempo sobre la misma pantalla, fomentando la colaboración activa.
Varias personas escriben al mismo tiempo durante una sesión colaborativa.
Conexión USB-C moderna y práctica
Con un solo cable es posible transmitir datos, proyectar contenido y cargar dispositivos hasta 65W, simplificando el uso en el aula.
Puerto USB-C transmite datos y carga dispositivos hasta 65W.
* Los cables USB tipo C se venden por separado.
Conectividad Bluetooth
Permite enlazar de forma inalámbrica periféricos como mouse, teclado o parlantes, optimizando el trabajo híbrido presencial y remoto.
Conexión inalámbrica por Bluetooth con teclados, mouse y altavoces.
Puertos frontales de fácil acceso
Diseñados en la parte frontal, facilitan la conexión de dispositivos sin interrumpir la clase ni mover la pantalla.
Sonido integrado potente
Los altavoces frontales y subwoofer ofrecen audio claro y fuerte, evitando la necesidad de equipos externos en aulas o auditorios.
Protección ocular avanzada
Con la función Flicker-Free, reduce la fatiga visual en sesiones largas, cuidando la salud de estudiantes y docentes.
Función Flicker Free para proteger la vista durante el uso prolongado.
* Todos los tamaños de los modelos TR3DQ han recibido la certificación oficial Flicker Free de TÜV Rheinland. (Enero de 2025 ~ enero de 2028). En la prueba de ausencia de parpadeo, se confirma que no hay parpadeo visible ni invisible, según lo definido por las normas de prueba, en el rango de 0 a 3000 Hz en diversos ajustes de brillo.
Ranura OPS integrada
Facilita la instalación de módulos OPS para contar con funciones de PC completas y software de Windows sin equipos externos adicionales.
Modo Multiventana para mayor productividad
Permite dividir la pantalla en varias ventanas para tomar notas, reproducir videos y navegar al mismo tiempo, aumentando la eficiencia de clases y proyectos.