We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Hlavní funkce
*Obrázky produktů slouží pouze pro ilustrační účely a mohou se lišit od skutečného produktu.
*Aby bylo zajištěno správné fungování dveří, je nutné dodržet minimální vzdálenost 4 mm mezi boky chladničky a stěnou.
*Pokud je vzdálenost menší než 4 mm, dveře se nemusí otevřít úplně nebo mohou narážet do stěny, což může ovlivnit výkon produktu.
*Obrázky produktů slouží pouze pro ilustrační účely a mohou se lišit od skutečného produktu.
Moderní minimalistický design snadno zapadne do vaši kuchyně.
Vychutnejte si prémiový design a prostorný interiér, které vaší moderní kuchyni dodají rafinovanou eleganci a praktičnost.
„Inteligentní chlazení pro úspornější provoz – díky LG ThinQ™ 1)
*V případě, že je nastavená teplota chladničky 1 °C nebo 2 °C, tato funkce nebude aktivována.
*Obrázky produktů slouží pouze pro ilustrační účely a mohou se lišit od skutečného produktu.
Přesné chlazení. Maximální čerstvost.
LinearCooling™ keeps food fresher for longer by reducing temperature fluctuations and preserving its taste and appearance.
LinearCooling™
Convencional
*Na základě výsledků testů TÜV Rheinland provedených pomocí interní testovací metody společnosti LG, při nichž bylo porovnáváno snížení hmotnosti zeleniny u modelu s linear cooling a modelu bez linear cooling, vykazoval model s linear cooling nižší míru snížení hmotnosti.
*Obrázky produktů slouží pouze pro ilustrační účely a mohou se lišit od skutečného produktu.
*Na základě interního testu společnosti LG (okolní teplota 25 °C, normální vlhkost, mrazák -18 °C, chladnička 4 °C), naměřená ztráta vody po 24 hodinách.
*Obrázky produktů slouží pouze pro ilustrační účely a mohou se lišit od skutečného produktu.
Skladování potravin s flexibilním nastavením teploty
Už se nemusíte starat o teplotu — FRESHConverter™ 4) vám umožňuje snadno upravit nastavení tak, aby vyhovovalo různým druhům potravin.
*Obrázky a videa slouží pouze pro ilustrační účely a mohou se lišit od skutečného produktu.
*Obrázky produktů slouží pouze pro ilustrační účely a mohou se lišit od skutečného produktu.
*Obrázky produktů slouží pouze pro ilustrační účely a mohou se lišit od skutečného produktu.
Chytré uspořádání, které se přizpůsobí vašim potřebám
Každý prvek má své místo – pro přehlednou chladničku, která se přizpůsobí vašemu životnímu stylu.
Zřeknutí se odpovědnosti
1)LG ThinQ™
– Abyste mohli využívat funkce ThinQ, musíte si do svého smartphonu nainstalovat aplikaci „LG ThinQ“ z obchodu Google Play Store nebo Apple App Store a připojit se k síti Wi-Fi. Aplikace LG ThinQ™ je k dispozici pro kompatibilní smartphony s operačním systémem Android 9.0 nebo vyšším a iOS 16.0 nebo vyšším. Je nutné připojení k datové síti Wi-Fi v telefonu a domácnosti a registrace produktu u LG ThinQ™.
-Funkce Kombinované chladničky ThinQ™ se mohou lišit v závislosti na produktu a zemi.
2)Režim úspory AI
-Režim úspory AI lze nastavit ve dvou stupních (až 1 % pro stupeň 1 / až 5 % pro stupeň 2) a míra úspory se liší v závislosti na energetické třídě a specifikacích produktu.
-Míra úspory AI pro každý stupeň se může lišit v závislosti na skutečných podmínkách použití.
-Konkrétní podrobnosti testu míry úspory jsou následující:
1.Testovaný model: GBBW322CEV
2.Testovací podmínky: Mrazák při -18 °C, chladnička při 3 °C, bez zatížení
3. Instalační podmínky: Teplota místnosti 25 °C, vlhkost 55 %
4. Zkušební metoda: 8 hodin otevírání, 16 hodin bez otevírání Celkový počet otevření během doby otevírání: Chladnička 28krát, mraznička 6krát Výsledky spotřeby energie pro každou fázi úsporného režimu AI během 3 dnů jsou převedeny na 24hodinovou spotřebu energie a porovnány.
5. Při použití úsporného režimu AI lze cyklus odmrazování a rychlost kompresoru upravit podle okolního prostředí. Použití fáze 2 může vést ke zvýšení vnitřní teploty chladničky a chladničky.
6. Výsledky testů byly ověřeny společností TÜV Rheinland Inc. pomocí jejich sp
3)DoorCooling+™
-Na základě výsledků testů TÜV Rheinland provedených pomocí interní testovací metody kombinované chladničky LG, která měří rychlost ochlazování nádoby s vodou umístěné v horním koši z 25 °C na 6 °C, vykázala funkce DoorCooling+™ při při použití o 15,1 % vyšší rychlost ochlazování než u chladničky bez této technologie.
-Funkce DoorCooling+™ se deaktivuje, když jsou dveře otevřené.
-Výsledky se mohou lišit v závislosti na skutečném použití. Dostupné pouze u vybraných modelů.
4)FRESHConverter™
-Nastavení teploty lze změnit stisknutím tlačítka pro výběr. K dispozici jsou tři různé režimy: Maso (-3 °C), Ryby (0 °C) a Sýr (2 °C)
-Na základě výsledků interních testů kombinované chladničky LG pomocí interní testovací metody kombinované chladničky LG pro měření průměrných teplotních výkyvů v přihrádce FRESHConverter+™ bez potravin a při nastavení 25 °C.
-Výsledky se mohou lišit v závislosti na změnách venkovní teploty nebo nastavení vnitřní teploty.
Co je třeba zvážit při nákupu kombinované chladničkyr?
Při výběru kombinované chladničky LG zvažte klíčové faktory, jako je úložný prostor, energetická účinnost a inteligentní technologie chlazení.
Inteligentní a elegantní řešení společnosti LG pomáhají maximalizovat efektivitu skladování a zároveň udržují vaše potraviny čerstvé*.
Hledejte inovace, jako je LinearCooling™, které pomáhají udržovat stabilnější teploty v celé chladničce, a DoorCooling+™, které pomáhají chladit potraviny v dveřích.
Prémiový design plochých dveří kombinované chladničky LG a výběr moderních barev a povrchových úprav také dodává vaší kuchyni stylový nádech.
*Na základě výsledků testů TÜV Rheinland pomocí interní testovací metody kombinované chladničky LG, která porovnává míru úbytku hmotnosti zeleniny u modelu s linear cooling a modelu bez linear cooling, vykazoval model s linear cooling nižší míru úbytku hmotnosti.
Jakou velikost chladničky potřebuji?
TSprávná velikost chladničky závisí na vaší domácnosti a potřebách skladování. Obecné doporučení:
-Vysoká kombinovaná chladnička o objemu 304–387 litrů je ideální pro 1–2 osoby.
-Úzké multi door modely s objemem 506–530 l jsou vhodné pro rodiny s 3–4 členy.
-Pro větší domácnosti jsou vhodnou volbou multi door modely, nebo modely amerického typu s objemem 635–750 l.
Při výběru vhodné kapacity zvažte, jak často nakupujete, kolik čerstvých a mražených potravin skladujete a kolik místa máte v kuchyni k dispozici.
Jak změním nastavení teploty na své chladničce LG?
Pomocí ovládacího panelu na dveřích nebo uvnitř chladničky nastavte požadovanou teplotu pro vaši chladničku či mrazničku. U podporovaných modelů můžete také použít aplikaci LG ThinQ™ na svém smartphonu ke změně nastavení teploty na dálku.
Co znamená, že chladnička je beznámrazová?
Námraza se tvoří, když vodní pára narazí na ledově studené chladicí spirály, poté kondenzuje na vodu, která okamžitě zamrzne. Bezzámrazová chladnička používá časovač k pravidelnému zapínání ohřívací spirály kolem chladicí spirály, aby rozpustil led, čímž se automaticky zabrání hromadění námrazy.