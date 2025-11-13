We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
24" herní monitor LG UltraGear™ G4 s frekvencí 144 Hz (přetaktovaný) a rozlišením FHD IPS | 24G411A s kompatibilitou NVIDIA G-SYNC®, sRGB 99% (Typ.)
Hlavní funkce
- 24" displej FHD IPS (1920x1080)
- Obnovovací frekvence 120 Hz (O/C 144 Hz) / 1ms MBR
- NVIDIA® G-SYNC® Compatible / AMD FreeSync™ Premium Pro
* Obrázky byly simulovány pro lepší pochopení funkcí a mohou se lišit od skutečných uživatelských zkušeností.
Pociťte reálný zážitek z boje díky živým barvám
Náš monitor podporuje HDR10 a nabízí 99% pokrytí sRGB, což zajišťuje široké barevné spektrum, které umožňuje věrné zobrazení barev díky IPS displeji pro pohlcující herní zážitek. Umožňuje hráčům zažít dramatická bojiště tak, jak je vývojáři hry zamýšleli.
Scéna z vesmírné bojové hry s živými barvami díky technologii HDR, sRGB 99 % a IPS displeji monitoru LG UltraGear.
* Tento produkt podporuje obnovovací frekvenci 120 Hz a až 144 Hz v režimu přetaktování při připojení přes DisplayPort 1.4. (HDMI 2.0 podporuje až 144Hz.)
* Obnovovací frekvence a doba odezvy se mohou lišit v závislosti na prostředí, jako je obsah nebo výkon počítače (CPU/GPU). Je vyžadován kabel kompatibilní s DP 1.4 a grafická karta (grafická karta se prodává samostatně).
* 1ms redukce rozmazání pohybu (MBR, Motion Blur Reduction) způsobuje snížení jasu a při její aktivaci nelze používat následující funkce: AMD FreeSync™ Premium / DAS (Dynamic Action Sync)
* Při použití 1ms MBR se může objevit blikání obrazovky.
Certifikace s široce rozšířenou technologií
Díky technologii AMD FreeSync™ a kompatibilitě s technologií G-SYNC® ověřené společností NVIDIA tento monitor zajišťuje plynulý obraz bez trhání a nízkou latenci, čímž poskytuje bezkonkurenční přesnost a plynulost při hraní her.
Rozdělená obrazovka pilota v rychlé hře, která nabízí plynulejší a jasnější obraz.
* Výkonnost této funkce je porovnávána s modely bez použití technologie synchronizace.
* V závislosti na síťovém připojení může dojít k chybám nebo zpoždění.
Dynamic Action Sync
Snížení vstupního zpoždění díky funkci Dynamic Action Sync umožňuje hráčům zachytit kritické okamžiky v reálném čase a rychle reagovat.
Black Stabilizer
Stabilizátor černé barvy Black Stabilizer pomáhá hráčům odhalovat odstřelovače číhající v nejtemnějších zákoutích a rychle se orientovat v bleskových explozích.
Aplikace LG Switch
Chytřejší ovládání, plynulé přepínání díky LG Switch
S aplikací LG Switch můžete optimalizovat monitor pro hraní her i každodenní použití. Snadno spravujte nastavení monitoru – upravujte kvalitu obrazu a jas a poté nastavení okamžitě aplikujte pomocí klávesové zkratky. Aplikace také umožňuje rozdělit obrazovku na 11 rozvržení a spustit platformu pro videohovory jedním kliknutím, což ještě více usnadňuje nastavení.
* Toto video slouží pouze pro ilustrační účely a nemusí odrážet skutečné specifikace produktu 24G411A.
* Pro správné fungování aplikace LG Switch je nutné stáhnout software a příručku z webu LG.com.
Prakticky bezrámečkový design a tenký podstavec
Ultra tenký design. Téměř se vznáší
Díky ultratenkému rámečku a minimálnímu tenkému podstavci s prakticky bezrámečkovým designem si užijete větší obrazovku a méně rušivých prvků. Plovoucí stojan podtrhuje čistý, lehký vzhled, zatímco bezrámečkový displej poskytuje pohlcující vizuální zážitek – ideální pro duální sestavy nebo minimalistické pracovní prostory.
* Naklonění (-5~20°), možnost montáže na zeď (100x100).
Klíčová vlastnost
Displej - Úhlopříčka obrazovky [palce]
23,8
Displej - Rozlišení
1920 x 1080
Displej - Typ panelu
IPS
Displej - Poměr stran
16:9
Displej - Barevný gamut (typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Displej - Jas (typ.) [cd/m²]
250
Displej - Obnovovací frekvence (max.) [Hz]
144 (O/C)
Displej - Doba odezvy
1ms MBR, 5ms (GtG at Faster)
Design - Nastavení polohy displeje
Náklon
Všechny specifikace
INFORMACE
Název produktu
24G411A-B
Modelový rok
2025
DISPLEJ
Úhlopříčka obrazovky [palce]
23,8
Poměr stran
16:9
Typ panelu
IPS
Doba odezvy
1ms MBR, 5ms (GtG at Faster)
Rozlišení
1920 x 1080
Rozteč pixelů [mm]
0.2745 × 0.2745 mm
Barevná hloubka (počet barev)
16.7M
Pozorovací úhel (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
Jas (typ.) [cd/m²]
250
Kontrastní poměr (typ.)
1500 : 1
Barevný gamut (typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Zakřivení panelu
Ne
Barevný gamut (min.)
sRGB 95% (CIE1931)
Obnovovací frekvence (max.) [Hz]
144 (O/C)
Jas (min.) [cd/m²]
220
Kontrastní poměr (min.)
1050 : 1
Úhlopříčka obrazovky [cm]
60,4
KONEKTIVITA
HDMI
Ano 1x (v 2.0)
DisplayPort
Ano 1x
Verze DP
1.4
Výstup pro sluchátka
3-pólový (pouze zvuk)
FUNKCE
HDR 10
Ano
AMD FreeSync™
Ano
Color Weakness
Ano
Inteligentní úspora energie
Ano
PIP
Ne
PBP
Ne
Ochrana proti blikání (Flicker Safe)
Ano
NVIDIA G-Sync™
G-SYNC Compatible
DAS režim
Ano
Stabilizace černé
Ano
Crosshair
Ano
Režim čtení
Ano
Počítadlo FPS
Ano
VRR
Ano
Technologie redukce rozmazání pohybu (Motion Blur)
Ano
Přetaktování
Ano
Uživatelsky definovaná klávesa
Ano
Automatické přepínání vstupů obrazu
Ne
RGB LED osvětlení
Ne
Kamera
Ne
Mikrofon
Ne
HDR Efekt
Ano
DESIGN
Nastavení polohy displeje
Náklon
Montáž na stěnu [mm]
VESA 100 x 100
ROZMĚRY / HMOTNOSTROZMĚRY/HMOTNOST
Rozměry balení (š x v x h) [mm]
620 x 134 x 385 mm
Rozměr se stojanem (š x v x h) [mm]
539,4 x 412 x 220 mm
Rozměr bez stojanu (š x v x h) [mm]
539,4 x 317,1 x 38,7 mm
Hmotnost při přepravě [kg]
4,6 kg
Hmotnost balení [kg]
3,3 kg
Hmotnost bez stojanu [kg]
2,4 kg
NAPÁJENÍ
Spotřeba energie (režim spánku)
0,5 W
Spotřeba energie (ErP)
14 W
Typ
Externí napájení (adaptér)
Výstup stejnosměrného proudu
100~240 Vac, 50/60Hz
PŘÍSLUŠENSTVÍ
Adaptér
Ano
HDMI
Ano
Dálkový ovladač
Ne
INFORMACE O SHODĚ
