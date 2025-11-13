About Cookies on This Site

24" herní monitor LG UltraGear™ G4 s frekvencí 144 Hz (přetaktovaný) a rozlišením FHD IPS | 24G411A s kompatibilitou NVIDIA G-SYNC®, sRGB 99% (Typ.)

24" herní monitor LG UltraGear™ G4 s frekvencí 144 Hz (přetaktovaný) a rozlišením FHD IPS | 24G411A s kompatibilitou NVIDIA G-SYNC®, sRGB 99% (Typ.)

24G411A-B
Hlavní funkce

  • 24" displej FHD IPS (1920x1080)
  • Obnovovací frekvence 120 Hz (O/C 144 Hz) / 1ms MBR
  • NVIDIA® G-SYNC® Compatible / AMD FreeSync™ Premium Pro
Přední snímek herního monitoru UltraGear™ 24g411a.

Přední snímek herního monitoru UltraGear™ 24g411a.

24" 144Hz (přetaktování)
Herní monitor FHD IPS

* Obrázky byly simulovány pro lepší pochopení funkcí a mohou se lišit od skutečných uživatelských zkušeností.

24" FHD IPS 1920 x 1080, sRGB 99%, HDR 10, obnovovací frekvence 120 Hz, MRB 1ms, ultratenký design
Slovo „Display“ je napsáno velkými písmeny.

Pociťte reálný zážitek z boje díky živým barvám

Náš monitor podporuje HDR10 a nabízí 99% pokrytí sRGB, což zajišťuje široké barevné spektrum, které umožňuje věrné zobrazení barev díky IPS displeji pro pohlcující herní zážitek. Umožňuje hráčům zažít dramatická bojiště tak, jak je vývojáři hry zamýšleli.

Scéna z vesmírné bojové hry s živými barvami díky technologii HDR, sRGB 99 % a IPS displeji monitoru LG UltraGear.

* Obrázky byly simulovány pro lepší pochopení funkcí a mohou se lišit od skutečných uživatelských zkušeností.

Displej IPS™

Monitor LG IPS™ se vyznačuje vynikající přesností barev a širokým pozorovacím úhlem.

HDR 10

HDR 10 (vysoký dynamický rozsah) podporuje specifické úrovně barev a jasu.

sRGB 99 % (Typ.)

Díky 99% pokrytí spektra DCI-P3 se jedná o ideální řešení pro přesné zobrazení barev.

Slovo „Speed“ je napsáno velkými písmeny.
Scéna závodních her s extrémně rychlou odezvou a rychlou obnovovací frekvencí 144 Hz.

Plynulý herní pohyb
s obnovovací frekvencí 144 Hz (přetaktování)
(nativní 120 Hz)

Pro plynulý a křišťálově čistý obraz s obnovovací frekvencí 144 Hz (přetaktování) (nativní 120 Hz) a minimalizací rozmazání pohybu. Pronikněte do pohlcujícího hraní s každým snímkem.

* Obrázky byly simulovány pro lepší pochopení funkcí a mohou se lišit od skutečných uživatelských zkušeností.

* Tento produkt podporuje obnovovací frekvenci 120 Hz a až 144 Hz v režimu přetaktování při připojení přes DisplayPort 1.4. (HDMI 2.0 podporuje až 144Hz.)

* Obnovovací frekvence a doba odezvy se mohou lišit v závislosti na prostředí, jako je obsah nebo výkon počítače (CPU/GPU). Je vyžadován kabel kompatibilní s DP 1.4 a grafická karta (grafická karta se prodává samostatně).

Na obrazovce je zobrazen žlutý závodní vůz, který se řítí vpřed, přičemž vnitřek bílého čtvercového rámečku je jasně vyjádřen a vnější část je rozmazaná.

Rychlá cesta
k vítězství

Funkce 1ms Motion Blur Reduction* zajišťuje plynulý chod her a snižuje rozmazání a zdvojení obrazu. Dynamické a rychlé objekty uprostřed hlavního dění mohou hráčům poskytnout konkurenční výhodu.

* Obrázky byly simulovány pro lepší pochopení funkcí a mohou se lišit od skutečných uživatelských zkušeností.

* 1ms redukce rozmazání pohybu (MBR, Motion Blur Reduction) způsobuje snížení jasu a při její aktivaci nelze používat následující funkce: AMD FreeSync™ Premium / DAS (Dynamic Action Sync)

* Při použití 1ms MBR se může objevit blikání obrazovky.

Certifikace s široce rozšířenou technologií

Díky technologii AMD FreeSync™ a kompatibilitě s technologií G-SYNC® ověřené společností NVIDIA tento monitor zajišťuje plynulý obraz bez trhání a nízkou latenci, čímž poskytuje bezkonkurenční přesnost a plynulost při hraní her.

Rozdělená obrazovka pilota v rychlé hře, která nabízí plynulejší a jasnější obraz.

Loga NVIDIA G-SYNC, AMD FreeSync.

* Obrázky byly simulovány pro lepší pochopení funkcí a mohou se lišit od skutečných uživatelských zkušeností.

* Výkonnost této funkce je porovnávána s modely bez použití technologie synchronizace.

* V závislosti na síťovém připojení může dojít k chybám nebo zpoždění.

Dynamic Action Sync

Snížení vstupního zpoždění díky funkci Dynamic Action Sync umožňuje hráčům zachytit kritické okamžiky v reálném čase a rychle reagovat.

Black Stabilizer

Stabilizátor černé barvy Black Stabilizer pomáhá hráčům odhalovat odstřelovače číhající v nejtemnějších zákoutích a rychle se orientovat v bleskových explozích.

Zaměřovač

Cílový bod je zafixován na střed, aby se zvýšila přesnost střelby.

* Obrázky byly simulovány pro lepší pochopení funkcí a mohou se lišit od skutečných uživatelských zkušeností.

Slovo „Usability“ je napsáno velkými písmeny.

Aplikace LG Switch

Chytřejší ovládání, plynulé přepínání díky LG Switch

S aplikací LG Switch můžete optimalizovat monitor pro hraní her i každodenní použití. Snadno spravujte nastavení monitoru – upravujte kvalitu obrazu a jas a poté nastavení okamžitě aplikujte pomocí klávesové zkratky. Aplikace také umožňuje rozdělit obrazovku na 11 rozvržení a spustit platformu pro videohovory jedním kliknutím, což ještě více usnadňuje nastavení.

* Obrázky byly simulovány pro lepší pochopení funkcí a mohou se lišit od skutečných uživatelských zkušeností.

* Toto video slouží pouze pro ilustrační účely a nemusí odrážet skutečné specifikace produktu 24G411A.

* Pro správné fungování aplikace LG Switch je nutné stáhnout software a příručku z webu LG.com.

Prakticky bezrámečkový design a tenký podstavec

Ultra tenký design. Téměř se vznáší

Díky ultratenkému rámečku a minimálnímu tenkému podstavci s prakticky bezrámečkovým designem si užijete větší obrazovku a méně rušivých prvků. Plovoucí stojan podtrhuje čistý, lehký vzhled, zatímco bezrámečkový displej poskytuje pohlcující vizuální zážitek – ideální pro duální sestavy nebo minimalistické pracovní prostory.

Ikona bezrámečkového provedení.

Bezrámečkové provedení

s tenkou základnou

Ikona nastavení náklonu.

Náklon

'-5~20º

Ikona montáže na zeď.

Držák na stěnu

100x100

* Obrázky, které jsou v zájmu lepšího pochopení funkce simulované, se mohou od skutečného použití lišit.

* Naklonění (-5~20°), možnost montáže na zeď (100x100).

Tisk

Klíčová vlastnost

  • Displej - Úhlopříčka obrazovky [palce]

    23,8

  • Displej - Rozlišení

    1920 x 1080

  • Displej - Typ panelu

    IPS

  • Displej - Poměr stran

    16:9

  • Displej - Barevný gamut (typ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Displej - Jas (typ.) [cd/m²]

    250

  • Displej - Obnovovací frekvence (max.) [Hz]

    144 (O/C)

  • Displej - Doba odezvy

    1ms MBR, 5ms (GtG at Faster)

  • Design - Nastavení polohy displeje

    Náklon

Všechny specifikace

INFORMACE

  • Název produktu

    24G411A-B

  • Modelový rok

    2025

DISPLEJ

  • Úhlopříčka obrazovky [palce]

    23,8

  • Poměr stran

    16:9

  • Typ panelu

    IPS

  • Doba odezvy

    1ms MBR, 5ms (GtG at Faster)

  • Rozlišení

    1920 x 1080

  • Rozteč pixelů [mm]

    0.2745 × 0.2745 mm

  • Barevná hloubka (počet barev)

    16.7M

  • Pozorovací úhel (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • Jas (typ.) [cd/m²]

    250

  • Kontrastní poměr (typ.)

    1500 : 1

  • Barevný gamut (typ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Zakřivení panelu

    Ne

  • Barevný gamut (min.)

    sRGB 95% (CIE1931)

  • Obnovovací frekvence (max.) [Hz]

    144 (O/C)

  • Jas (min.) [cd/m²]

    220

  • Kontrastní poměr (min.)

    1050 : 1

  • Úhlopříčka obrazovky [cm]

    60,4

KONEKTIVITA

  • HDMI

    Ano 1x (v 2.0)

  • DisplayPort

    Ano 1x

  • Verze DP

    1.4

  • Výstup pro sluchátka

    3-pólový (pouze zvuk)

FUNKCE

  • HDR 10

    Ano

  • AMD FreeSync™

    Ano

  • Color Weakness

    Ano

  • Inteligentní úspora energie

    Ano

  • PIP

    Ne

  • PBP

    Ne

  • Ochrana proti blikání (Flicker Safe)

    Ano

  • NVIDIA G-Sync™

    G-SYNC Compatible

  • DAS režim

    Ano

  • Stabilizace černé

    Ano

  • Crosshair

    Ano

  • Režim čtení

    Ano

  • Počítadlo FPS

    Ano

  • VRR

    Ano

  • Technologie redukce rozmazání pohybu (Motion Blur)

    Ano

  • Přetaktování

    Ano

  • Uživatelsky definovaná klávesa

    Ano

  • Automatické přepínání vstupů obrazu

    Ne

  • RGB LED osvětlení

    Ne

  • Kamera

    Ne

  • Mikrofon

    Ne

  • HDR Efekt

    Ano

DESIGN

  • Nastavení polohy displeje

    Náklon

  • Montáž na stěnu [mm]

    VESA 100 x 100

ROZMĚRY / HMOTNOSTROZMĚRY/HMOTNOST

  • Rozměry balení (š x v x h) [mm]

    620 x 134 x 385 mm

  • Rozměr se stojanem (š x v x h) [mm]

    539,4 x 412 x 220 mm

  • Rozměr bez stojanu (š x v x h) [mm]

    539,4 x 317,1 x 38,7 mm

  • Hmotnost při přepravě [kg]

    4,6 kg

  • Hmotnost balení [kg]

    3,3 kg

  • Hmotnost bez stojanu [kg]

    2,4 kg

NAPÁJENÍ

  • Spotřeba energie (režim spánku)

    0,5 W

  • Spotřeba energie (ErP)

    14 W

  • Typ

    Externí napájení (adaptér)

  • Výstup stejnosměrného proudu

    100~240 Vac, 50/60Hz

PŘÍSLUŠENSTVÍ

  • Adaptér

    Ano

  • HDMI

    Ano

  • Dálkový ovladač

    Ne

INFORMACE O SHODĚ

DALŠÍ INFORMACE O SHODĚ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Bezpečnostní informace pro příslušenství jsou součástí bezpečnostních informací pro produkt a nejsou poskytovány samostatně.
Chcete-li se dozvědět více o tom, jak tento produkt nakládá s daty a o svých právech jako uživatel, navštivte „Pokrytí dat a specifikace“ na LG Privacy

