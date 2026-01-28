We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
32" zakřivený herní monitor LG UltraGear™ QHD 180 Hz 1 ms (GtG)
Hlavní funkce
- 32" displej OLED s rozlišením QHD (2560 × 1440)
- Obnovovací frekvence 180 Hz / 1 ms GtG
- NVIDIA® G-SYNC® Compatible / AMD FreeSync™ Premium / VESA Certified AdaptiveSync
* Obrázky byly simulovány pro lepší pochopení funkcí a mohou se lišit od skutečných uživatelských zkušeností.
Kvalita obrazu, díky které máte vše pod kontrolou
Díky 32" obrazovce s rozlišením QHD (2560 × 1440) nabízí monitor realistický obraz a konzistentní kvalitu zobrazení se špičkovou čistotou a hloubkou. Poměr stran 16:9 nabízí vyvážené zobrazení na celé obrazovce, které zlepšuje prostorové vnímání při hraní – udržuje vás ponořené do hry a zároveň usnadňuje sledování klíčových vizuálních prvků.
Toto je snímek obrazovky Ultra Gear zobrazující herní obrazovku.
Prožijte boj naplno díky živým barvám
Náš monitor podporuje HDR10 a nabízí 99% pokrytí sRGB, což zajišťuje široké barevné spektrum, které umožňuje věrné zobrazení barev pro pohlcující herní zážitek. Umožňuje hráčům zažít dramatická bojiště tak, jak je vývojáři hry zamýšleli.
Doba odezvy 1 ms (GtG)
Omračující rychlost,
pohlcující hraní
S ultra rychlou odezvou 1 ms (GtG), jež snižuje inverzní ghosting a rychle reaguje, si budete moci vychutnat úplně novou úroveň herního výkonu.
Ostřejší, plynulejší a rychlejší
Díky technologii AMD FreeSync™ si hráči mohou vychutnat plynulý a hladký pohyb ve hrách s vysokým rozlišením a rychlým tempem. Výrazně snižuje trhání a zasekávání obrazu.
Postava rytíře v červeném plášti držícího velký štít a meč, levá část obrazovky je rozdělena na dvě části a je rozmazaná, pravá část obrazovky je jasná a v pravém dolním rohu je logo AMD FreeSync.
Dynamic Action Sync
Snížení vstupního zpoždění díky funkci Dynamic Action Sync umožňuje hráčům zachytit kritické okamžiky v reálném čase a rychle reagovat.
Black Stabilizer
Stabilizátor černé barvy Black Stabilizer pomáhá hráčům odhalovat odstřelovače číhající v nejtemnějších zákoutích a rychle se orientovat v bleskových explozích.
Crosshair
Cílový bod je zafixován na střed, aby se zvýšila přesnost střelby.
Minimalistické elegantní provedení
Vyzkoušejte šestiúhelníkové osvětlení a téměř bezrámečkové provedení na třech stranách v kombinaci s plně nastavitelným podstavcem s možností nastavení natočení, náklonu a výšky. Minimalistický stojan ve tvaru písmene L šetří místo na stole a odstraňuje nevyužité oblasti, takže vaše sestava bude přehledná a efektivní.
Klíčová vlastnost
Displej - Úhlopříčka obrazovky [palce]
31,5
Displej - Rozlišení
2560 x 1440
Displej - Typ panelu
VA
Displej - Poměr stran
16:9
Displej - Barevný gamut (typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Displej - Jas (typ.) [cd/m²]
300
Displej - Zakřivení panelu
1 000 R
Displej - Obnovovací frekvence (max.) [Hz]
180
Displej - Doba odezvy
1ms (GtG at Faster)
Všechny specifikace
INFORMACE
Název produktu
32G600A-B
Modelový rok
2025
DISPLEJ
Úhlopříčka obrazovky [palce]
31,5
Poměr stran
16:9
Typ panelu
VA
Doba odezvy
1ms (GtG at Faster)
Rozlišení
2560 x 1440
Rozteč pixelů [mm]
0,272 x 0,272 mm
Barevná hloubka (počet barev)
16,7 M
Pozorovací úhel (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
Jas (typ.) [cd/m²]
300
Kontrastní poměr (typ.)
3000:1
Barevný gamut (typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Zakřivení panelu
1 000 R
Barevný gamut (min.)
sRGB 95% (CIE1931)
Obnovovací frekvence (max.) [Hz]
180
Jas (min.) [cd/m²]
250
Kontrastní poměr (min.)
2400:1
Úhlopříčka obrazovky [cm]
80
KONEKTIVITA
HDMI
Ano 2x (v 2.0)
DisplayPort
Ano 1x
Verze DP
1.4
Výstup pro sluchátka
3-pólový (pouze zvuk)
Vstup pro mikrofon
Ne
FUNKCE
HDR 10
Ano
AMD FreeSync™
Ano
Color Weakness
Ano
Inteligentní úspora energie
Ano
Kalibrované barvy z výroby
Ano
PIP
Ne
PBP
Ne
Ochrana proti blikání (Flicker Safe)
Ano
NVIDIA G-Sync™
Ne
DAS režim
Ano
Stabilizace černé
Ano
Crosshair
Ano
Režim čtení
Ano
Počítadlo FPS
Ano
VRR
Ne
Super rozlišení+
Ne
Dolby Vision™
Ne
Technologie Mini-LED
Ne
Technologie Nano IPS™
Ne
Přetaktování
Ne
Uživatelsky definovaná klávesa
Ano
Automatické přepínání vstupů obrazu
Ano
RGB LED osvětlení
Ne
Kamera
Ne
Mikrofon
Ne
HDR Efekt
Ano
DESIGN
Design bez rámečku
Náklon / Nastavení výšky / Natočení
Montáž na stěnu [mm]
VESA 100 x 100
ZVUK
Maxx Audio
Ano
Reproduktory
2x 5 W
ROZMĚRY / HMOTNOSTROZMĚRY/HMOTNOST
Rozměry balení (š x v x h) [mm]
780 x 500 x 180 mm
Rozměr se stojanem (š x v x h) [mm]
702,5 x 559,9 x 259,6 mm (Horní pozice) / 702,5 x 459,9 x 259,6 mm (Dolní pozice)
Rozměr bez stojanu (š x v x h) [mm]
702,5 x 421.2 x 110.3 mm
Hmotnost při přepravě [kg]
8,9 kg
Hmotnost balení [kg]
6,7 kg
Hmotnost bez stojanu [kg]
4,4 kg
NAPÁJENÍ
Spotřeba energie (režim spánku)
0,5 W
Spotřeba energie (ErP)
21 W
Typ
Externí napájecí zdroj
Výstup stejnosměrného proudu
100~240 Vac, 50/60Hz
PŘÍSLUŠENSTVÍ
Adaptér
Ano
Zobrazovací port
Ano
HDMI
Ano
Dálkový ovladač
Ne
APLIKACE
Duální ovladač
Ano
OnScreen Control (LG Screen Manager)
Ano
INFORMACE O SHODĚ
