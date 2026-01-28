About Cookies on This Site

32" zakřivený herní monitor LG UltraGear™ QHD 180 Hz 1 ms (GtG)

20250610165407_32G600A_EU E.pdf
Energetická třída : CZ
Informační list výrobku
32" zakřivený herní monitor LG UltraGear™ QHD 180 Hz 1 ms (GtG)

32G600A-B
čelní pohled
pohled zezadu s vypnutým osvětlením
boční pohled z +15°
Boční pohled pod úhlem -15°
detailní pohled na vypnuté zadní podsvícení značky
detailní pohled na zapnuté zadní podsvícení značky
detailní pohled na zapnuté zadní podsvícení značky
detailní pohled na porty
pohled shora
pohled shora pod úhlem -15 stupňů
pohled shora pod úhlem +15 stupňů
boční pohled
boční pohled na nakloněný monitor
čelní pohled
boční pohled
čelní pohled
pohled zezadu s vypnutým osvětlením
boční pohled z +15°
Boční pohled pod úhlem -15°
detailní pohled na vypnuté zadní podsvícení značky
detailní pohled na zapnuté zadní podsvícení značky
detailní pohled na zapnuté zadní podsvícení značky
detailní pohled na porty
pohled shora
pohled shora pod úhlem -15 stupňů
pohled shora pod úhlem +15 stupňů
boční pohled
boční pohled na nakloněný monitor
čelní pohled
boční pohled

Hlavní funkce

  • 32" displej OLED s rozlišením QHD (2560 × 1440)
  • Obnovovací frekvence 180 Hz / 1 ms GtG
  • NVIDIA® G-SYNC® Compatible / AMD FreeSync™ Premium / VESA Certified AdaptiveSync
Logo UltraGear™ OLED GX6 s obrázkem produktu UltraGear.

32" zakřivený herní monitor QHD 180 Hz 1ms MBR

* Obrázky byly simulovány pro lepší pochopení funkcí a mohou se lišit od skutečných uživatelských zkušeností.

16:9 QHD 2560 × 1440, sRGB 99 %, 180 Hz, 1000R

Slovo Displej je napsáno velkými písmeny a v pravém horním rohu je logo LG UltraGear.

Kvalita obrazu, díky které máte vše pod kontrolou

Díky 32" obrazovce s rozlišením QHD (2560 × 1440) nabízí monitor realistický obraz a konzistentní kvalitu zobrazení se špičkovou čistotou a hloubkou. Poměr stran 16:9 nabízí vyvážené zobrazení na celé obrazovce, které zlepšuje prostorové vnímání při hraní – udržuje vás ponořené do hry a zároveň usnadňuje sledování klíčových vizuálních prvků.

Toto je snímek obrazovky Ultra Gear zobrazující herní obrazovku.

* Obrázky byly simulovány pro lepší pochopení funkcí a mohou se lišit od skutečných uživatelských zkušeností.

Boční pohled na monitor s herní postavou lukostřelce na obrazovce.

Plynulé zakřivení, ničím nerušené hraní her

Vyzkoušejte zakřivení 1000R, které nejlépe odpovídá lidskému zornému poli. Výsledný obraz v živých barvách a s pozoruhodnou obnovovací frekvencí 180 Hz bude ještě více realistický a pohlcující.

* Obrázky byly simulovány pro lepší pochopení funkcí a mohou se lišit od skutečných uživatelských zkušeností.

Prožijte boj naplno díky živým barvám

Náš monitor podporuje HDR10 a nabízí 99% pokrytí sRGB, což zajišťuje široké barevné spektrum, které umožňuje věrné zobrazení barev pro pohlcující herní zážitek. Umožňuje hráčům zažít dramatická bojiště tak, jak je vývojáři hry zamýšleli.

* Obrázky byly simulovány pro lepší pochopení funkcí a mohou se lišit od skutečných uživatelských zkušeností.

Slovo Rychlost je napsáno velkými písmeny a v pravém horním rohu je logo LG UltraGear.

Scéna závodních her s extrémně rychlou odezvou a rychlou obnovovací frekvencí 180 Hz.

Plynulý pohyb při hře

Pro plynulý a křišťálově čistý obraz s rychlou obnovovací frekvencí 180 Hz a minimálním rozmazáním pohybu. Pronikněte do pohlcujícího hraní s každým snímkem.

* Obrázky byly simulovány pro lepší pochopení funkcí a mohou se lišit od skutečných uživatelských zkušeností.

Doba odezvy 1 ms (GtG)

Omračující rychlost,
pohlcující hraní

S ultra rychlou odezvou 1 ms (GtG), jež snižuje inverzní ghosting a rychle reaguje, si budete moci vychutnat úplně novou úroveň herního výkonu.

* Obrázky jsou simulované pro lepší pochopení funkce. Od skutečného použití se mohou lišit.

* Pro aktivaci doby odezvy 1 ms zvolte možnost „Rychlejší režim“. (Nastavení hry → Doba odezvy → Rychlejší režim).

Slovo Technologie je napsáno velkými písmeny a v pravém horním rohu je logo LG UltraGear.

Ostřejší, plynulejší a rychlejší

Díky technologii AMD FreeSync™ si hráči mohou vychutnat plynulý a hladký pohyb ve hrách s vysokým rozlišením a rychlým tempem. Výrazně snižuje trhání a zasekávání obrazu.

Postava rytíře v červeném plášti držícího velký štít a meč, levá část obrazovky je rozdělena na dvě části a je rozmazaná, pravá část obrazovky je jasná a v pravém dolním rohu je logo AMD FreeSync.

* Obrázky byly simulovány pro lepší pochopení funkcí a mohou se lišit od skutečných uživatelských zkušeností.

Dynamic Action Sync

Snížení vstupního zpoždění díky funkci Dynamic Action Sync umožňuje hráčům zachytit kritické okamžiky v reálném čase a rychle reagovat.

* Obrázky byly simulovány pro lepší pochopení funkcí a mohou se lišit od skutečných uživatelských zkušeností.

Black Stabilizer

Stabilizátor černé barvy Black Stabilizer pomáhá hráčům odhalovat odstřelovače číhající v nejtemnějších zákoutích a rychle se orientovat v bleskových explozích.

* Obrázky byly simulovány pro lepší pochopení funkcí a mohou se lišit od skutečných uživatelských zkušeností.

Crosshair

Cílový bod je zafixován na střed, aby se zvýšila přesnost střelby.

* Obrázky byly simulovány pro lepší pochopení funkcí a mohou se lišit od skutečných uživatelských zkušeností.

Minimalistické elegantní provedení

Vyzkoušejte šestiúhelníkové osvětlení a téměř bezrámečkové provedení na třech stranách v kombinaci s plně nastavitelným podstavcem s možností nastavení natočení, náklonu a výšky. Minimalistický stojan ve tvaru písmene L šetří místo na stole a odstraňuje nevyužité oblasti, takže vaše sestava bude přehledná a efektivní.

Ikona nastavení natočení do strany.

Natáčení do strany

±30º

Ikona nastavení sklonu.

Náklon

-5–18º

Ikona nastavení výšky.

Výška

110 mm

Ikona bezrámečkového provedení.

Bezrámečkové provedení

Obrázek produktů Ultra Gear umístěných na tmavě modrém pozadí, kde levý produkt je zobrazen zezadu a pravý produkt zepředu.

Obrázek produktů Ultra Gear umístěných na tmavě modrém pozadí, kde levý produkt je zobrazen zezadu a pravý produkt zepředu.

* Obrázky byly simulovány pro lepší pochopení funkcí a mohou se lišit od skutečných uživatelských zkušeností.

Tisk

Klíčová vlastnost

  • Displej - Úhlopříčka obrazovky [palce]

    31,5

  • Displej - Rozlišení

    2560 x 1440

  • Displej - Typ panelu

    VA

  • Displej - Poměr stran

    16:9

  • Displej - Barevný gamut (typ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Displej - Jas (typ.) [cd/m²]

    300

  • Displej - Zakřivení panelu

    1 000 R

  • Displej - Obnovovací frekvence (max.) [Hz]

    180

  • Displej - Doba odezvy

    1ms (GtG at Faster)

Všechny specifikace

INFORMACE

  • Název produktu

    32G600A-B

  • Modelový rok

    2025

DISPLEJ

  • Úhlopříčka obrazovky [palce]

    31,5

  • Poměr stran

    16:9

  • Typ panelu

    VA

  • Doba odezvy

    1ms (GtG at Faster)

  • Rozlišení

    2560 x 1440

  • Rozteč pixelů [mm]

    0,272 x 0,272 mm

  • Barevná hloubka (počet barev)

    16,7 M

  • Pozorovací úhel (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • Jas (typ.) [cd/m²]

    300

  • Kontrastní poměr (typ.)

    3000:1

  • Barevný gamut (typ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Zakřivení panelu

    1 000 R

  • Barevný gamut (min.)

    sRGB 95% (CIE1931)

  • Obnovovací frekvence (max.) [Hz]

    180

  • Jas (min.) [cd/m²]

    250

  • Kontrastní poměr (min.)

    2400:1

  • Úhlopříčka obrazovky [cm]

    80

KONEKTIVITA

  • HDMI

    Ano 2x (v 2.0)

  • DisplayPort

    Ano 1x

  • Verze DP

    1.4

  • Výstup pro sluchátka

    3-pólový (pouze zvuk)

  • Vstup pro mikrofon

    Ne

FUNKCE

  • HDR 10

    Ano

  • AMD FreeSync™

    Ano

  • Color Weakness

    Ano

  • Inteligentní úspora energie

    Ano

  • Kalibrované barvy z výroby

    Ano

  • PIP

    Ne

  • PBP

    Ne

  • Ochrana proti blikání (Flicker Safe)

    Ano

  • NVIDIA G-Sync™

    Ne

  • DAS režim

    Ano

  • Stabilizace černé

    Ano

  • Crosshair

    Ano

  • Režim čtení

    Ano

  • Počítadlo FPS

    Ano

  • VRR

    Ne

  • Super rozlišení+

    Ne

  • Dolby Vision™

    Ne

  • Technologie Mini-LED

    Ne

  • Technologie Nano IPS™

    Ne

  • Přetaktování

    Ne

  • Uživatelsky definovaná klávesa

    Ano

  • Automatické přepínání vstupů obrazu

    Ano

  • RGB LED osvětlení

    Ne

  • Kamera

    Ne

  • Mikrofon

    Ne

  • HDR Efekt

    Ano

DESIGN

  • Design bez rámečku

    Náklon / Nastavení výšky / Natočení

  • Montáž na stěnu [mm]

    VESA 100 x 100

ZVUK

  • Maxx Audio

    Ano

  • Reproduktory

    2x 5 W

ROZMĚRY / HMOTNOSTROZMĚRY/HMOTNOST

  • Rozměry balení (š x v x h) [mm]

    780 x 500 x 180 mm

  • Rozměr se stojanem (š x v x h) [mm]

    702,5 x 559,9 x 259,6 mm (Horní pozice) / 702,5 x 459,9 x 259,6 mm (Dolní pozice)

  • Rozměr bez stojanu (š x v x h) [mm]

    702,5 x 421.2 x 110.3 mm

  • Hmotnost při přepravě [kg]

    8,9 kg

  • Hmotnost balení [kg]

    6,7 kg

  • Hmotnost bez stojanu [kg]

    4,4 kg

NAPÁJENÍ

  • Spotřeba energie (režim spánku)

    0,5 W

  • Spotřeba energie (ErP)

    21 W

  • Typ

    Externí napájecí zdroj

  • Výstup stejnosměrného proudu

    100~240 Vac, 50/60Hz

PŘÍSLUŠENSTVÍ

  • Adaptér

    Ano

  • Zobrazovací port

    Ano

  • HDMI

    Ano

  • Dálkový ovladač

    Ne

APLIKACE

  • Duální ovladač

    Ano

  • OnScreen Control (LG Screen Manager)

    Ano

INFORMACE O SHODĚ

DALŠÍ INFORMACE O SHODĚ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Bezpečnostní informace pro příslušenství jsou součástí bezpečnostních informací pro produkt a nejsou poskytovány samostatně.
Chcete-li se dozvědět více o tom, jak tento produkt nakládá s daty a o svých právech jako uživatel, navštivte „Pokrytí dat a specifikace“ na LG Privacy

