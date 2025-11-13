We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
34" displej IPS UltraWide 21:9 WQHD (3440x1440)
34U650A-B
()
Když uvidíte víc, uděláte víc
21:9 WQHD IPS displej
Rozlišení UltraWide™ QHD (3440×1440) s poměrem stran 21:9 nabízí dostatek prostoru na obrazovce pro současné spuštění více programů, což zvyšuje efektivitu práce. Zakřivení 3800R kopíruje přirozené zorné pole, čímž snižuje zkreslení, zatímco prakticky bezrámečkový displej na třech stranách poskytuje nerušený široký obraz pro ještě působivější a komfortnější zážitek ze sledování.
*Obrázky jsou simulované pro lepší pochopení funkce. Od skutečného použití se mohou lišit..
HDR 10 s sRGB 99% (Typ.)
Realistické barvy díky technologii IPS
Kompatibilita s HDR 10 a 99% pokrytí sRGB (typicky) zajišťují přesnou reprodukci barev a mapování tónů v HDR scénách.
*Obrázky jsou simulované pro lepší pochopení funkce. Od skutečného použití se mohou lišit.
USB-C (PD 96W)
Připojení USB-C typu „vše v jednom“
Zůstaňte snadno připojeni díky portům USB-C, DisplayPort a HDMI, které podporují širokou škálu zařízení. Port USB-C umožňuje výstup na displej, přenos dat a nabíjení notebooku (až 96 W) pomocí jediného praktického kabelu.
*Obrázky jsou simulované pro lepší pochopení funkce. Od skutečného použití se může lišit.
*DisplayPort, napájecí kabel, kabel HDMI a kabel USB-C jsou součástí balení, ale obsah balení se může lišit v závislosti na zemi.
*Obrázky, které jsou v zájmu lepšího pochopení funkce simulované, se mohou od skutečného použití lišit.
Aplikace LG Switch
Bleskové přepínání
Můžete pohotově rozdělit celý displej až na šest sekcí, změnit design motivu nebo dokonce spustit platformu pro videohovory pomocí namapované klávesové zkratky. Podporuje také režimy PBP a PIP pro efektivní multitasking s více vstupními zdroji.
*Obrázky, které jsou v zájmu lepšího pochopení funkce simulované, se mohou od skutečného použití lišit.
*Chcete-li si stáhnout nejnovější aplikaci LG Switch, vyhledejte ji v nabídce podpory webu LG.com.
*Obrázky jsou simulované pro lepší pochopení funkce. Od skutečného použití se mohou lišit.
Vytvořeno pro pohodlí, navrženo pro produktivitu
Režim čtečky
Upravuje teplotu barev a jas, aby pomohl snížit únavu očí při dlouhodobém prohlížení dokumentů.
Flicker Safe
Minimalizuje neviditelné blikání obrazovky, čímž pomáhá snižovat namáhání očí a podporuje pohodlnější sledování při delším používání.
*Obrázky jsou simulované pro lepší pochopení funkce. Od skutečného použití se může lišit.
*Výše uvedená funkce se může lišit v závislosti na skutečných podmínkách použití.
Tenký stojan se čtvercovou základnou
Minimalistický design s elegantním stojanem
Elegantní stojan ve tvaru písmene L pomáhá udržovat váš prostor uklizený a je ergonomicky navržen pro pohodlí, umožňuje snadné naklápění, otáčení a nastavení výšky tak, aby vyhovoval vašemu úhlu sledování a držení těla. Díky podpoře montáže jedním kliknutím lze zařízení nainstalovat rychle a snadno.
Images simulated to enhance feature understanding. It may differ from actual use.
*Tilt : -5~+21º, Swivel : -30~+30º, Height range : 0~150mm
Keyboard and mouse not included.
Všechny specifikace
INFORMACE O SHODĚ
- přípona:pdf
- přípona:pdf
- přípona:pdf
- přípona:pdf
- přípona:pdf
- přípona:pdf
- přípona:pdf
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Bezpečnostní informace pro příslušenství jsou součástí bezpečnostních informací pro produkt a nejsou poskytovány samostatně.
Názory zákazníků
Naše tipy pouze pro vás
Registrace zařízení
Když své zařízení zaregistrujete, získáte k němu rychlejší podporu.
Podpora pro zařízení
Najděte návod k obsluze, řešení problémů a záruku na své zařízení LG.
Podpora pro objednávky
Sledujte svou objednávku a zkontrolujte často kladené dotazy k objednávce.
Žádost o opravu
O opravu můžete požádat pohodlně online.
Živý chat
Chatujte s produktovými specialisty LG a získejte pomoc při nakupování, slevy a nabídky v reálném čase
Autorizovaný servis LG
Obraťte se na nejbližší autorizované servisní středisko LG
Pošlete nám e-mail
Odeslání e-mailu servisní podpoře LG
Zavolejte nám
Obraťte se přímo na zástupce naší podpory.
Najít prodejnu v okolí
Doporučené produkty