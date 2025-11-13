About Cookies on This Site

34" displej IPS UltraWide 21:9 WQHD (3440x1440)
Informační list výrobku

34" displej IPS UltraWide 21:9 WQHD (3440x1440)

Informační list výrobku

34" displej IPS UltraWide 21:9 WQHD (3440x1440)

34U650A-B
Hlavní funkce

  • 34" displej IPS 21:9 WQHD (3440 x 1440)
  • Téměř bezrámečkové provedení na třech stranách
  • sRGB 99 % (typ.), kalibrace barev z výroby
  • HDR 10
  • Obnovovací frekvence 100 Hz, 5 ms (GtG při vyšší rychlosti), Black Stabilizer, DAS
  • Reproduktory 7 W X2 s technologií DepthSound
Další
LG UltraWide Monitor Curved logo.

LG UltraWide Monitor Curved logo.

Když uvidíte víc, uděláte víc

A modern home office setup featuring a large ultra-wide LG monitor displaying data dashboards and graphs, with a wireless keyboard and mouse on a wooden desk.

A modern home office setup featuring a large ultra-wide LG monitor displaying data dashboards and graphs, with a wireless keyboard and mouse on a wooden desk.

Úchvatný displejPraktické funkceHerní zážitekZvýšený komfort
A modern home office setup featuring a large ultra-wide LG monitor displaying data dashboards and graphs, with a wireless keyboard and mouse on a wooden desk.

A modern home office setup featuring a large ultra-wide LG monitor displaying data dashboards and graphs, with a wireless keyboard and mouse on a wooden desk.

21:9 WQHD IPS displej

Rozlišení UltraWide™ QHD (3440×1440) s poměrem stran 21:9 nabízí dostatek prostoru na obrazovce pro současné spuštění více programů, což zvyšuje efektivitu práce. Zakřivení 3800R kopíruje přirozené zorné pole, čímž snižuje zkreslení, zatímco prakticky bezrámečkový displej na třech stranách poskytuje nerušený široký obraz pro ještě působivější a komfortnější zážitek ze sledování.

Ultra-wide LG monitor displaying multiple applications across a 34-inch 21:9 screen, with a highlighted comparison showing the additional horizontal space over a standard 29-inch 16:9 display.

Ultra-wide LG monitor displaying multiple applications across a 34-inch 21:9 screen, with a highlighted comparison showing the additional horizontal space over a standard 29-inch 16:9 display.

*Obrázky jsou simulované pro lepší pochopení funkce. Od skutečného použití se mohou lišit..

HDR 10 s sRGB 99% (Typ.)

Realistické barvy díky technologii IPS

Kompatibilita s HDR 10 a 99% pokrytí sRGB (typicky) zajišťují přesnou reprodukci barev a mapování tónů v HDR scénách.

Displej IPS

Monitor LG IPS poskytuje konzistentní a živé barvy v širokých pozorovacích úhlech.

HDR 10

HDR 10 (vysoký dynamický rozsah) podporuje specifické úrovně barev a jasu.

sRGB 99 % (typ.)

Díky 99% pokrytí spektra sRGB se jedná o ideální řešení pro přesné zobrazení barev.

S kalibrací barev

Zajišťuje přesnou a konzistentní reprodukci barev.

An ultra-wide LG monitor displaying vibrant aurora imagery with a photo editing interface, showcasing vivid colour accuracy and high-resolution detail.

An ultra-wide LG monitor displaying vibrant aurora imagery with a photo editing interface, showcasing vivid colour accuracy and high-resolution detail.

*Obrázky jsou simulované pro lepší pochopení funkce. Od skutečného použití se mohou lišit.

USB-C (PD 96W)

Připojení USB-C typu „vše v jednom“

Zůstaňte snadno připojeni díky portům USB-C, DisplayPort a HDMI, které podporují širokou škálu zařízení. Port USB-C umožňuje výstup na displej, přenos dat a nabíjení notebooku (až 96 W) pomocí jediného praktického kabelu.

A USB Type-C cable connecting a laptop to an LG ultra-wide monitor, with a close-up showing the USB-C port on the back of the monitor and a video editing program running on both screens.

A USB Type-C cable connecting a laptop to an LG ultra-wide monitor, with a close-up showing the USB-C port on the back of the monitor and a video editing program running on both screens.

*Obrázky jsou simulované pro lepší pochopení funkce. Od skutečného použití se může lišit.

*DisplayPort, napájecí kabel, kabel HDMI a kabel USB-C jsou součástí balení, ale obsah balení se může lišit v závislosti na zemi.

Speakers with DepthSound

Reproduktory s technologií DepthSound

Vnímejte hlubokou zvukovou kulisu

Hluboký a velkolepý zvuk z integrovaných 7W reproduktorů vybavených technologií DepthSound pro vylepšení basového rozsahu přináší plně pohlcující herní zážitek.

*Obrázky, které jsou v zájmu lepšího pochopení funkce simulované, se mohou od skutečného použití lišit.

Aplikace LG Switch

Bleskové přepínání

Můžete pohotově rozdělit celý displej až na šest sekcí, změnit design motivu nebo dokonce spustit platformu pro videohovory pomocí namapované klávesové zkratky. Podporuje také režimy PBP a PIP pro efektivní multitasking s více vstupními zdroji.

*Obrázky, které jsou v zájmu lepšího pochopení funkce simulované, se mohou od skutečného použití lišit.

*Chcete-li si stáhnout nejnovější aplikaci LG Switch, vyhledejte ji v nabídce podpory webu LG.com.

Futuristic motorcyclists racing through a neon-lit city street, with motion blur effect in the background and a highlighted section showing sharp, clear visuals to demonstrate 1ms Motion Blur Reduction (MBR).

100Hz

Plynulý herní pohyb s obnovovací frekvencí 100 Hz

Poskytuje plynulý a citlivý výkon s obnovovací frekvencí 100 Hz, nabízí plynulý obraz a ostré hraní bez duchů, které vám dává konkurenční výhodu.

*Obrázky jsou simulované pro lepší pochopení funkce. Od skutečného použití se mohou lišit.

Vytvořeno pro pohodlí, navrženo pro produktivitu

Režim čtečky

Upravuje teplotu barev a jas, aby pomohl snížit únavu očí při dlouhodobém prohlížení dokumentů.

Flicker Safe

Minimalizuje neviditelné blikání obrazovky, čímž pomáhá snižovat namáhání očí a podporuje pohodlnější sledování při delším používání.

*Obrázky jsou simulované pro lepší pochopení funkce. Od skutečného použití se může lišit.

*Výše uvedená funkce se může lišit v závislosti na skutečných podmínkách použití.

Tenký stojan se čtvercovou základnou

Minimalistický design s elegantním stojanem

Elegantní stojan ve tvaru písmene L pomáhá udržovat váš prostor uklizený a je ergonomicky navržen pro pohodlí, umožňuje snadné naklápění, otáčení a nastavení výšky tak, aby vyhovoval vašemu úhlu sledování a držení těla. Díky podpoře montáže jedním kliknutím lze zařízení nainstalovat rychle a snadno.

Swivel adjustable icon.

Výška

150㎜

Tilt adjustable icon.

Natáčení do strany

-30°~30° 

Height adjustable icon.

Height

Top and angled views of an monitor setup on a clean desk, featuring a coffee cup, wireless keyboard, mouse, and a sleek, low-profile stand that ensures stability and saves space.

Top and angled views of an monitor setup on a clean desk, featuring a coffee cup, wireless keyboard, mouse, and a sleek, low-profile stand that ensures stability and saves space.

Images simulated to enhance feature understanding. It may differ from actual use.

*Tilt : -5~+21º, Swivel : -30~+30º, Height range : 0~150mm

Keyboard and mouse not included.

Tisk

Všechny specifikace

INFORMACE O SHODĚ

DALŠÍ INFORMACE O SHODĚ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Bezpečnostní informace pro příslušenství jsou součástí bezpečnostních informací pro produkt a nejsou poskytovány samostatně.

Názory zákazníků

Naše tipy pouze pro vás

