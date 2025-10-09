We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
49" UltraWide™ Dual QHD (5120x1440) zakřivený Nano IPS displej s obnovovací frekvencí 144 Hz
49U950A-W
Hlavní funkce
- 49" zakřivený displej Nano IPS s poměrem stran 32:9 a rozlišením DQHD (5120x1440)
- Obnovovací frekvence 144 Hz, odezva 1 ms MBR (Motion Blur Reduction)
- sRGB 98 % (typicky), barevně kalibrováno z výroby
- Jas 400 nitů (typicky) / VESA DisplayHDR™ 400
- 2× 10W stereo reproduktory s bohatými basy
- Herní funkce: Black Stabilizer, DAS (Dynamic Action Sync), Herní režim, Zaměřovací kříž (Crosshair)
UltraWide Dual QHD (5120 × 1440)
Větší. Ostřejší. Širší.
Poznejte sílu dvou QHD displejů dokonale zkombinovaných do jedné 49" obrazovky. Tento 49" monitor UltraWide 32:9 Dual QHD (5120 x 1440) nabízí plochu dvou 27" displejů 16:9 QHD v jediném rozsáhlém zobrazení. Má zhruba o 70 % více pixelů než rozlišení 32:9 Full HD (3840 x 1080), díky čemuž poskytuje vynikající čistotu a detaily.
* Obrázky, které jsou v zájmu lepšího pochopení funkce simulované, se mohou od skutečného použití lišit.
* U některých modelů Maců s grafickou kartou Intel není při připojení přes USB-C podporováno maximální rozlišení.
* Počet zobrazených skladeb a klipů se může v závislosti na nastavení lišit.
* Stojany a konzole pro svislou montáž nejsou součástí balení a je třeba je zakoupit samostatně.
* Obrázky, které jsou v zájmu lepšího pochopení funkce simulované, se mohou od skutečného použití lišit.
* Zobrazený stojan pro dva monitory slouží pouze pro ilustrační účely a může se lišit od skutečného produktu. Prodává se samostatně.
Prémiová kvalita obrazu
Užijte si profesionální přesnost barev a konzistentní jas ze širokých pozorovacích úhlů.
Displej Nano IPS™
Monitor LG Nano IPS™ se vyznačuje vynikající přesností barev a širokými pozorovacími úhly.
DCI-P3 98% (Typ.)
Díky 98% pokrytí spektra DCI-P3 se jedná o ideální řešení pro přesné zobrazení barev.
*Obrázky, které jsou v zájmu lepšího pochopení funkce simulované, se mohou od skutečného použití lišit.
USB Type-C™ s 90W napájením
Připojení USB-C typu „vše v jednom“
Port USB Type-C™ umožňuje připojení displeje, přenos dat a nabíjení notebooku – to vše pomocí jediného kabelu. Díky výkonu až 90 W může nabíjet připojený notebook a zároveň napájet monitor.
* Pro správnou funkci je k portu USB Type-C ™ nutné připojit monitor kabelem typu USB Type-C™, který je součástí balení.
* Obrázky, které jsou v zájmu lepšího pochopení funkce simulované, se mohou od skutečného použití lišit.
Stereo reproduktory s technologií Rich Bass
Vytvořeno pro pohodlí, navrženo pro produktivitu
Monitor je vybaven 10W × 2 vestavěnými stereo reproduktory, které poskytují pohlcující zvuk pro filmy, hudbu a další multimediální obsah a také podporují čistou hlasovou komunikaci pro videohovory a konferenční hovory bez nutnosti použití externích reproduktorů.
*Obrázky, které jsou v zájmu lepšího pochopení funkce simulované, se mohou od skutečného použití lišit.
49" s obnovovací frekvencí 144 Hz
Velkoplošný 49" displej s rozlišením DQHD (5120 × 1440) nabízí ultraširoké zorné pole, které je ideální pro pohlcující hraní her. Technologie Nano IPS a obnovovací frekvence až 144 Hz zajišťují živé barvy a plynulý pohyb v každém okamžiku hry.
*Obrázky, které jsou v zájmu lepšího pochopení funkce simulované, se mohou od skutečného použití lišit.
Rychlá obrazovka, plynulá hra
Užijte si plynulý a stabilní herní zážitek díky obnovovací frekvenci 144 Hz, kompatibilitě s technologií NVIDIA G-SYNC®, AMD FreeSync™ a množstvím podpůrných herních funkcí.
Duální ovladač (přepínač KVM)
Ovládejte více zařízení pomocí jediného monitoru
Plynulá práce na dvou počítačích s jedním monitorem, klávesnicí a myší – stačí přetáhnout soubory pomocí funkce Dual Controller.
*Součástí balení jsou kabely USB-C, HDMI a DP.
*Obrázky, které jsou v zájmu lepšího pochopení funkce simulované, se mohou od skutečného použití lišit.
1ms MBR
Zřetelný pohyb díky 1ms MBR
1ms MBR snižuje rozmazání pohybu a ghosting, čímž zajišťuje plynulejší hraní a jasnější obraz v rychlých scénách.
Adaptivní jas
Automaticky upravuje jas obrazovky na základě okolního osvětlení pomocí integrovaného snímače, což pomáhá snižovat namáhání očí a zvyšuje jejich pohodlí.
*Obrázky, které jsou v zájmu lepšího pochopení funkce simulované, se mohou od skutečného použití lišit.
Živé barvy s nízkou úrovní modrého světla
Nízká úroveň modrého světla s živými barvami od společnosti LG s certifikací TÜV Rheinland pomáhá chránit váš zrak před modrým světlem. Kombinuje hardwarové a softwarové úpravy RGB při zachování kvalitních živých barev.
*Certifikace TÜV Rheinland (nízká úroveň modrého světla – hardwarové řešení) 1111255356
Elegantní stojan se štíhlou základnou
Bez nepořádku s elegantním stojanem
Elegantní stojan ve tvaru písmene L je navržen s ohledem na ergonomický komfort a efektivní využití prostoru, poskytuje pohodlné používání a přehledné pracovní prostředí. Umožňuje nastavení výšky, náklonu a otočení a je kompatibilní s nástěnným držákem VESA 100×100.
Všechny specifikace
INFORMACE
Název produktu
49U950A-W
Modelový rok
2025
DISPLEJ
Úhlopříčka obrazovky [palce]
49"
Poměr stran
32 : 9
Typ panelu
IPS
Doba odezvy
5ms (GtG at Faster)
Rozlišení
5120 x 1440
Rozteč pixelů [mm]
0.234 x 0.234 mm
Barevná hloubka (počet barev)
16,7 M
Pozorovací úhel (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
Jas (typ.) [cd/m²]
400 cd/m²
Kontrastní poměr (typ.)
1000 : 1
Barevný gamut (typ.)
DCI-P3 98% (CIE1976)
Zakřivení panelu
3800 R
Barevný gamut (min.)
DCI-P3 90% (CIE 1976)
Obnovovací frekvence (max.) [Hz]
až 144 Hz
Jas (min.) [cd/m²]
320 cd/m²
Kontrastní poměr (min.)
700 : 1
Úhlopříčka obrazovky [cm]
124,5 cm
KONEKTIVITA
Vestavěný KVM
Ano
HDMI
Ano
Daisy Chain
Ne
DisplayPort
Ano 1x
Verze DP
1.4
Thunderbolt
Ano (1 vstup / 1 výstup)
USB-C
Ano (1x)
Výstup pro sluchátka
3-pólový (pouze zvuk)
LAN (RJ-45)
Ne
USB Downstream
Ano (2x / ver3.0)
USB Upstream
Ano (1x / ver2.0)
USB-C (napájení)
90 W
FUNKCE
HDR 10
Ano
AMD FreeSync™
FreeSync Premium
Automatický jas
Ne
Color Weakness
Ano
Inteligentní úspora energie
Ano
Kalibrované barvy z výroby
Ano
PIP
Ano
PBP
Ano (2PBP)
Ochrana proti blikání (Flicker Safe)
Ano
NVIDIA G-Sync™
G-SYNC Compatible
HW kalibrace
Ne
DAS režim
Ano
Stabilizace černé
Ano
Crosshair
Ano
Režim čtení
Ano
Počítadlo FPS
Ne
VRR
Ano
Super rozlišení+
Ano
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR™ 400
Technologie Nano IPS™
Ano
Uživatelsky definovaná klávesa
Ano
Automatické přepínání vstupů obrazu
Ne
Kamera
Ne
Mikrofon
Ne
DESIGN
Nastavení polohy displeje
Náklon / Výška / Otočení
Montáž na stěnu [mm]
VESA 100 x 100
ZVUK
Bohaté basy
Ano
Reproduktory
10 W x 2
ROZMĚRY / HMOTNOSTROZMĚRY/HMOTNOST
Rozměry balení (š x v x h) [mm]
1330 x 298 x 490 mm
Rozměr se stojanem (š x v x h) [mm]
1215,1 x 598,2 x 260,0 mm
Rozměr bez stojanu (š x v x h) [mm]
1215,1 x 365,7 x 114,2 mm
Hmotnost při přepravě [kg]
22,0 kg
Hmotnost balení [kg]
17,3 kg
Hmotnost bez stojanu [kg]
12,6 kg
NAPÁJENÍ
Spotřeba energie (režim spánku)
0,5 W
Spotřeba energie (ErP)
45 W
Typ
Vestavěné napájení
Výstup stejnosměrného proudu
100~240 Vac, 50/60Hz
PŘÍSLUŠENSTVÍ
Adaptér
Ano
Zobrazovací port
Ano
HDMI
Ano 2x (HDMI 2.1)
Dálkový ovladač
Ne
APLIKACE
Duální ovladač
Ano
LG Calibration Studio (True Color Pro)
Ne
INFORMACE O SHODĚ
- přípona:pdf
- přípona:pdf
- přípona:pdf
- přípona:pdf
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Bezpečnostní informace pro příslušenství jsou součástí bezpečnostních informací pro produkt a nejsou poskytovány samostatně.
