Volně stojící myčka nádobí LG | A | 14 sad nádobí | QuadWash™ | Stříbrná

Připraveni na kuchyni pracujicí pro vás?
Čisté z každého úhlu
Díky ramenům s více směry pohybu a vysokotlakým tryskám zajišťuje QuadWash™ maximální účinnost mytí.
Maximální pohodlí
Stáhněte si nové mycí programy pro své hrnce, pánve, skleněné nádobí a další z aplikace LG ThinQ™.
EasyRack™Plus
Maximální flexibilita
Úsporné mytí
Užijte si myčku nádobí, která vám pomůže žít energeticky úspornějším životem.
QuadWash™
Výkonné a jemné mytí
QuadWash™ využívá čtyři vícesměrná ramena k důkladnému sprchování každé položky, zatímco Dual Zone Wash umožňuje zvolit různé úrovně tlaku pro horní a spodní patro.
Dvouzónové mytí
Intenzitu vody pro horní a spodní koš nastavte odděleně, abyste mohli jemně umýt sklenice a důkladně vydrhnout hrnce či pánve v jedné dávce.
EasyRack™Plus
Maximální flexibilita
Tento systém přihrádek, který se snadno plní i ve spěchu, je možné upravit tak, aby si poradil s nádobím všech velikostí.
Třetí stojan
Na příbory či kuchyňské náčiní
Třetí stojan vám poskytne více prostoru pro uložení všeho od dlouhých příborů až po nadměrné kuchyňské náčiní, včetně špachtlí, lžic, kleští a dalších věcí.
Výkonná a tichá
Kvaltině umyto bez zbytečného hluku.
*2 roky na díly a práci + 8 let na motor (pouze díly).
LG ThinQ™
Připojte se a buďte smart.
Nechte se upozornit na dokončení mycího programu prostřednictvím aplikace LG ThinQ™.
*Pro použití této funkce je nutné nainstalovat aplikaci LG ThinQ z Obchodu Play pro operační systém Android (7.0 nebo vyšší) nebo Obchodu AppStore pro iOS (12.0 nebo vyšší) a produkt zaregistrovat a připojit.
*Při prvním připojení k myčce musí být ve stejném prostředí Wi-Fi a poté musí vždy fungovat v registrovaném prostředí Wi-Fi.
Inovativní design
FAQ
Q.
Jaký druh mycího prostředku bych měl použít pro myčku?
A.
Pro myčky nádobí byste měli používat mycí prostředky určené pro myčky nádobí, nikoli běžné mycí prostředky. Existují tři typy takových detergentů: prášek, tekutý a tabletový. Každý prací prostředek může mít různé rychlosti rozpouštění a čisticí schopnosti v závislosti na typu pracího prostředku a výrobci, proto si nezapomeňte zkontrolovat informace o produktu a používejte doporučené množství pracího prostředku uvedené výrobcem na základě vloženého množství a znečištění.
Q.
Musím před použitím myčky nádobí předmýt?
A.
Myčky nádobí LG využívají silný proud vody mycích ramen QuadWash™ spolu s technologií TrueSteam™ k důkladnému mytí nádobí bez nutnosti předmytí. Lehké předmytí pouze vodou k odstranění velkých částeček jídla z nádobí však může pomoci s jeho účinnějším čištěním. Získejte maximum z čisticích schopností vaší myčky předmytím podle potřeby. Stačí odstranit velké zbytky jídla a ihned naplnit myčku.
Q.
aký je chytrý způsob plnění myčky nádobí?
A.
Spodní koš: Hrnce a pánve naložené dnem vzhůru, jídelní talíře, polévkové talíře a dezertní talíře
Střední koš: Sklenice, šálky, podšálky a sklenice na víno
Horní koš: Příbory, jako jsou lžičky, dezertní lžíce, polévkové lžíce a vidličky
Při vkládání nádobí do košů je důležité je mírně naklonit voda díky tomu může správně proudit.
TIP: Pokud objemný hrnec ve spodním koši blokuje rameno, snadno to opravte pomocí funkce nastavení výšky koše."
Q.
Mohu mýt plastové nádoby v myčce nádobí?
A.
Ano, ale pouze pokud jsou vyrobeny z tepelně odolných plastů; běžné plasty se mohou při praní při vysokých teplotách deformovat.
Q.
Jak se mohu zbavit vodních skvrn na mém nádobí?
A.
Funkce TrueSteam™ a změkčovač vody v myčkách LG mohou účinně odstranit vodní skvrny z nádobí.
Použití leštidla navíc snižuje povrchové napětí kapiček vody, což je vynikající pro sušení nádobí a prevenci skvrn.
Leštící prostředek se přidává automaticky při sušení. Je však třeba jej doplňovat: zvedněte klapku na dávkovači prostředku a naplňte jej na maximální úroveň."
Q.
Co mohu dělat s pachy jídla po použití?
A.
Doporučujeme vyčistit filtr jednou za 1-2 týdny, aby se odstranily pachy.
TIP: Chcete-li sterilizovat vnitřek myčky, nalijte 200 až 300 ml bílého octa do mělké misky, umístěte ji do horního koše a spusťte automatický cyklus.
Q.
Lze tuto myčku nainstalovat mimo domov?
A.
Tento produkt je vnitřní spotřebič pouze pro domácí použití a nelze jej používat pro komerční (kavárny atd.), průmyslové nebo laboratorní účely.
(Nelze jej instalovat ani pro výzkumné účely ve školních vědeckých laboratořích a podobně, ani za účelem čištění chemikálií.)
Ve výše uvedených případech je možné nainstalovat tento produkt pro účel vystavení a ne pro skutečný provoz.
Všechny specifikace
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Typ displeje
LED
Typ instalace
Volně stojící
Typ panelu
Ovládání vpředu
Kapacita (sad nádobí)
14
VZHLED
Barvy
Prime Silver
Ukazatel stavu
Ne
Ukazatel zbývajícího času
Ne
Materiál vany
Nerezová
VLASTNOSTI ROŠTU
Košíky na příbory
Ne
Výškově nastavitelný 3. rošt
Ano (pevný)
PROGRAMY/PŘÍDAVNÉ MOŽNOSTI
Auto
Ano
Zrušit
Ano
Zámek ovládání
Ano
Odložený start
Ano
Šetrný
Ano
Stažení programů
Ne
Duální zóna
Ano
Eco
Ano
Spořič energie
Ano
Expresní
Ano
Extra sušení
Ano
Poloviční naplnění
Ano
Vysoce intenzivní
Ne
Vysoká tep.
Ano
Intenzivní
Ano
Čisticí program
Čištění myčky (bez páry) – podržte tlačítko 3 sekundy
Normální
Ne
Přídavné možnosti
7
Počet mycích cyklů (programů)
8
Osvěžení
Ne
Leštění
Ano
Pára
Ne
Turbo
Ano
3 v 1
Ne
Sušení plus
Ne
TECHNICKÉ PARAMETRY
Délka standardního programu
299
Délka expresníhoprogramu
57
Třída akustického výkonu (v rozsahu A až D)
B
Hlučnost
44
Délka turbo programu
79
Spotřeba vody na 1 cyklus (l)
9,5
Třída energetické účinnosti
A
HLAVNÍ FUNKCE
Smart Rack+™
Ano
Antibakteriální péče
Ano
Aqua-Stop
Ano
Automatické otevírání dveří
Ano
Dávkovač mycího prostředku a prostředku pro oplachování
Ano
DirectDrive Motor™
Ano
Inverter Direct Drive motor
Ano
Počet ostřikovacích ramen
3
QuadWash™
Ano
Sytém mytí SenseClean
Ano
Senzor úrovně znečištění
Ano
TrueSteam™
Ne
Systém mytí Vario
Ano
Změkčovač vody
Ano
ROZMĚRY/HMOTNOST
Nastavitelné nožičky (mm)
30
Rozměry balení - ŠxVxH (mm)
680 x 890 x 665
Hmotnost s obalem (kg)
51
Rozměry výrobku – Š x V x H (mm)
600 x 850 x 600
Hmotnost výrobku (kg)
46
NAPÁJENÍ
Frekvence (Hz)
50
Spotřeba energie (W)
1 600 - 1 800
Napětí (V)
220 - 240
SMART TECHNOLOGIE
NFC
Ne
Proaktivní péče o zákazníky
Ne
Dálkové ovládání
Ne
Vzdálená správa
Ne
Smart Diagnosis
Ano
ThinQ(Wi-Fi)
Ne
INFORMACE O SHODĚ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Bezpečnostní informace pro příslušenství jsou součástí bezpečnostních informací pro produkt a nejsou poskytovány samostatně.
Chcete-li se dozvědět více o tom, jak tento produkt nakládá s daty a o svých právech jako uživatel, navštivte „Pokrytí dat a specifikace“ na LG Privacy
Najít prodejnu v okolí
