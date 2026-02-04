We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG Electronics představuje na veletrhu ISE 2026 displeje a softwarová řešení na míru pro B2B zákazníky
Společnost LG Electronics představuje „řešení nad rámec displejů“ s integrovanými softwarovými ekosystémy B2B, mikro LED nové generace a inovacemi pro maloobchodní segment.
Shrnutí zprávy:
- Na veletrhu ISE 2026 představuje společnost LG Electronics řešení na míru pro B2B, která kombinují displeje se softwarem a umělou inteligencí pro prostředí jako jsou hotely, velíny a drive-thru.
- V rámci expozice K-Culture společnost LG spolupracuje s předními korejskými značkami na vytvoření realistických maloobchodních prostor, které demonstrují všestrannost platformy LG Business Cloud.
- Společnost LG představuje integraci hardwaru nové generace, včetně ultra vysokého rozlišení LG MAGNIT a ultra nízké spotřeby LG E-Paper.
- Velkolepý vstup do expozice zdobí LED věž o rozměrech 4,2 x 5,6 metru a zavěšená průhledná (T-Mesh) LED, které přináší nový styl moderní zobrazovací technologie.
SOUL/BARCELONA/PRAHA 4. února 2026 — Společnost LG Electronics (LG) představuje rozsáhlou řadu řešení B2B na míru na veletrhu Integrated Systems Europe (ISE) 2026, největším evropském veletrhu A/V technologií, který se koná ve španělské Barceloně od 3. do 6. února. Pod tématem „Řešení nad rámec displejů“ nabídne společnost LG zákazníkům B2B příležitost vyzkoušet si různá na zákazníka zaměřená prostředí, která spojují komerční displeje, softwarová řešení a AI.
Na rozlehlém stánku LG o rozloze 1 184 metrů čtverečních bude k vidění řada scénářů využití technologií LG zaměřených na konkrétní odvětví, od hotelů a velínů po zasedací místnosti, vzdělávací prostory a drive-thru. V každé zóně budou komerční displeje a řešení přizpůsobeny specifikům daných odvětví.
- Hotelová zóna: Představuje komplexní řešení pro hotely a ubytovací zařízení, jehož cílem je zlepšit zážitek hostů a zjednodušit personálu každodenní provoz.
- Zóna řídící místnosti: Představuje „LG Shield“, integrovaný bezpečnostní systém společnosti LG pro stabilitu a bezpečnost provozu.
- Zóna vzdělávání: Představuje interaktivní vzdělávací scénáře na LG CreateBoard s funkcemi podporujícími umělou inteligenci, které vyhovují různým metodám výuky.
- Zóna Drive-Thru: Představuje řešení displejů s vysokým jasem, která jsou navržena pro spolehlivé použití venku i přes povětrnostní vlivy a fyzické interakce.
Pohlcující zážitky z maloobchodu K-Retail díky integrovaným softwarovým řešení
Společnost LG představuje rozsáhlou řadu softwarových řešení využívajících LG Business Cloud, integrovanou platformu pro provoz a správu komerčních displejů. Aby mohla svou pokročilou technologii displejů předvést v kontextu, navázala společnost LG spolupráci s korejskými značkami z různých odvětví a představuje tak globálnímu publiku vynikající korejskou kosmetiku, potraviny a další.
Mezi klíčové partnery patří luxusní značka péče o pleť LG H&H „THE WHOO“, která prokázala svou globální přítomnost prostřednictvím Royal Beauty Science; Paris Baguette, globální pekárenská značka provozující přibližně 3 400 prodejen v Koreji, která se díky silným lokalizačním strategiím rozšířila do 15 zemí po celém světě a překročila počet 700 globálních prodejen; Aurora World, globální společnost zabývající se hračkami a obsahem s nejnovější hitovou značkou „Palm Pals“; Boksoondoga, tradiční značka, která je průkopníkem globální expanze makgeolli; Samyang Foods, tvůrce celosvětového trendu kolem značky „Buldak“; a Korejská organizace pro cestovní ruch, která zaujala globální publikum turistickými suvenýry ztělesňujícími tradiční korejskou krásu a poutavými reklamami na korejský cestovní ruch.
Výstava, která je koncipována tak, aby připomínala návštěvu skutečných maloobchodních prodejen, nabízí návštěvníkům možnost si na vlastní kůži vyzkoušet širokou škálu zobrazovacích produktů společnosti LG, včetně StanbyME, Smart Monitor Swing, kiosků, Transparent OLED a E-Paper. Softwarová řešení, jako jsou LG ConnectedCare, LG SuperSign a LG SoundCast, jsou také představena jako klíčové produkty v rámci platformy LG Business Cloud.
V zóně „THE WHOO“ si návštěvníci mohou vyzkoušet LG ConnectedCare, které nabízí centralizovaný způsob správy zobrazovačů v několika prodejnách z jednoho notebooku. Zahrnuje monitorování spotřeby energie a prediktivní analýzy a podporuje integrovanou správu velkých maloobchodních provozů.
Zóna Paris Baguette představuje LG SoundCast, řešení založené na lokalizaci, které synchronizuje zobrazovač s aplikacemi v chytrých telefonech zákazníků prostřednictvím neslyšitelných frekvencí pro personalizované reklamy a pokyny. Když se zákazníci přiblíží k displeji, aplikace může zobrazit slevy nebo dostupnost často nakupovaných položek a při příchodu zákazníků, kteří si zboží vyzvedávají, se mohou zorazit podrobnosti objednávky, což umožňuje personálu poskytovat rychlý servis.
V obchodě značky „Palm Pals“ vytvořeném ve spolupráci s Aurora World nabízí LG SuperSign praktický a snadný způsob vytváření a distribuce textového a obrazového obsahu pro nahrání na displeje v obchodě. Generování obsahu pomocí umělé inteligence pomáhá malým podnikům vytvářet vysoce kvalitní reklamní materiály za nižší náklady.
Nový LG MAGNIT s ultra vysokým rozlišením a E-Paper s ultra nízkou spotřebou energie
Společnost LG také představuje nový LG MAGNIT Micro LED signage, který by měl být brzy uveden na trh, spolu s displejem LG E-Paper, tenkým jako papír a navrženým pro minimální spotřebu energie.
Nový LG MAGNIT využívá speciální tmavou povrchovou vrstvu, která zajišťuje živý a realistický obraz. Barvy zůstávají konzistentní v širokém pozorovacím úhlu, zatímco přesné podání barev a jasu v tmavých scénách poskytuje vynikající vizuální zážitek.
Modulární design LG MAGNIT podporuje škálovatelnost, přičemž LED kabinety se skládají jako bloky, což zjednodušuje instalaci a usnadňuje nastavení plošné uniformity z přední strany. Kabinety a kontroléry lze umístit až 10 kilometrů od sebe* a použité nehořlavé materiály pomáhají zpomalit šíření ohně v nouzových situacích.
Klíčovou funkcí je technologie Line to Dot (LTD), která zlepšuje provozní stabilitu. Protože konvenční LED ovladače IC řídí světelné zdroje po řádcích, může jeden vadný pixel způsobit, že celý řádek bude nefunkční. Technologie LTD společnosti LG automaticky přepíná ovládání z řádku na bod, izoluje postižený pixel, aby minimalizovala vizuální chyby a poskytla pohodlnější zážitek ze sledování.
Společnost LG také představuje displej LG E-Paper. Jeho papírová textura a displej s extrémně nízkou spotřebou energie umožňují, aby statické obrazy zůstaly zachovány bez nepřetržitého přívodu energie. Tenký profil displeje E-Paper měří 17,8 milimetrů – v nejtenčím místě se zužuje na 8,6 milimetrů – a váží přibližně tři kilogramy, což je ideální pro snadnou mobilitu a instalaci v různých komerčních prostředích.
Dynamická mediální stěna, kde se setkává korejské dědictví s inovacemi v oblasti displejů
U vchodu do stánku vítá návštěvníky mohutná mediální stěna, která jim nabízí pohlcující vizuální zážitek. Umělecká instalace, inspirovaná náladou Arirangu, nejznámější tradiční lidové písně Koreje, přetváří noční panorama Soulu pomocí současného designového jazyka, který spojuje kulturní dědictví s moderní sofistikovaností a zároveň podtrhuje technologické prvenství společnosti LG.
Třístranná LED věž měří 4,2 x 5,6 metrů a je vybavena 52,5 metry průhledné (T-Mesh) LED v lehké mřížkové struktuře, která dynamicky stoupá a klesá v rytmickém pohybu.
„Měníme definici komerčních prostor pomocí integrovaných ekosystémů, které přesahují rámec hardwaru,“ řekl Park Hyoung-sei, prezident společnosti LG Media Entertainment Solution Company. „Díky neustálému posilování našich softwarových řešení a technologií máme dobrou pozici k udržení našeho vedoucího postavení na globálním trhu komerčních displejů, což nám umožňuje poskytovat přizpůsobené hodnoty, které podporují růst podnikání našich zákazníků.“
# # #
* Instalace na velkou vzdálenost až 10 km mezi produktem a kontrolérem je umožněna díky použití optických kabelů, které podporují delší přenosové vzdálenosti.
O společnosti LG Electronics Media Entertainment Solution Company
Společnost LG Media Entertainment Solution Company (MS) je uznávaným inovátorem v oblasti televizorů, audio zařízení, displejů a platforem pro chytré televize. Společnost MS vylepšuje zážitek z mediální zábavy pomocí svých OLED televizorů, které jsou známé dokonalou černou a dokonalými barvami, a prémiových LCD QNED televizorů, které jsou všechny vybaveny personalizovanou platformou pro chytré televize webOS. Společnost MS také nabízí řešení v oblasti informačních technologií (herní monitory, obchodní monitory, notebooky, projektory, cloudová zařízení a lékařské displeje) a řešení v oblasti digitálního značení (mikro LED značení, digitální značení, displeje pro pohostinství a softwarová řešení pro značení), která jsou navržena tak, aby maximalizovala pracovní efektivitu zákazníků a přinášela vysokou hodnotu. Další novinky o společnosti LG najdete na www.LGnewsroom.com.
