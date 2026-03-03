Parní pračka LG | 9 kg | A-40% | 1400 ot./min | TurboWash™360° | ThinQ™|Bílá

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
FAQ
Q.
Jaké jsou standardní rozměry pračky?
A.
Všechny pračky LG se dodávají ve standardní výšce a šířce. Hloubka praček LG se může lišit v závislosti na velikosti / kapacitě bubnu.
Standardní rozměry jsou: šířka 600 mm x výška 850 mm x hloubka 565-675 mm.
Q.
Jaká je standardní kapacita bubnu pračky?
A.
LG doporučuje pro průměrně velkou domácnost pračku s kapacitou bubnu 8–9 kg. Zvažte větší model s hmotností 11–13 kg pro velkou rodinu, nebo pokud se vám hromadí větší množství prádla. Větší modely si poradí i s peřinou až do královské velikosti. Pamatujte, že inovativní technologie LG znamená, že naše spotřebiče mohou nabídnout vyšší kapacitu pro běžnou velikost pračky.
Q.
Jak si mohu vybrat energeticky úspornou pračku?
A.
Zkontrolujte energetický štítek své pračky a její zařazení v rozsahu A až G. AI technologie v praček LG zároveň umožňuje využívat vhodné prací pohyby podle typu náplně, což může pomoci snížit spotřebu energie.
Q.
Na jaký program mám prádlo prát?
A.
Obecně řečeno, měli byste se podívat na štítek péče o oblečení a vybrat odpovídající prací cyklus na vaší pračce. Pračky LG s funkcí AI DD poté automaticky zváží vaše prádlo a zjistí hrubost tkaniny, aby určily optimální vzor praní a podle toho upraví prací pohyby během praní. Pokud propojíte pračku a sušičku LG, mohou spolupracovat a zajistit, aby byl zvolen správný program, aniž byste se museli starat o to, že budete točit kolečkem.
Q.
Jaký přínos má Deep-learning AI DD™ pro mé prádlo?
A.
Pračka LG s technologií hlubokého učení AI DD™ analyzuje hmotnost i typ tkanin každé náplně a automaticky optimalizuje pohyby praní. Výsledkem je lepší ochrana vláken a péče o oblečení, které si déle zachová svůj vzhled.
DirectDrive™ motor s 6Motion technologií přináší účinné praní s menším počtem pohyblivých částí, a tím i vyšší spolehlivost a energetickou účinnost.
Q.
Co dokáže chytrá pračka?
A.
Pračky LG využívají umělou inteligenci k optimalizaci pracích pohybů pro každý typ náplně. Deep‑learning technologie, vycházející z dat tisíců pracích cyklů, umožňuje pračce automaticky rozpoznat vlastnosti prádla, jako je hmotnost a měkkost tkanin. Výsledek? Až o 10 % lepší ochrana tkanin, díky které vaše oblečení vypadá déle skvěle.*
Chytré pračky LG s Wi‑Fi připojením lze navíc ovládat pomocí hlasového asistenta nebo prostřednictvím aplikace LG ThinQ™ ve smartphonu. Ať jste kdekoli, aplikace umožňuje pračku spustit na dálku, přijímat upozornění o dokončení cyklu, využít funkci Smart Diagnosis pro rychlé řešení problémů či stahovat přednastavené programy na míru vašim potřebám.
Q.
Co je funkce LG Turbo Wash?
A.
Rychlá technologie TurboWash™ 360˚ od LG zajistí dokonale čisté prádlo už za pouhých 39 minut – s praním přizpůsobeným potřebám vašeho oblečení.
3D Multi Spray rozstřikuje vodu ze všech úhlů, zatímco inteligentní invertorové čerpadlo řídí sílu vodních trysek. Výsledkem je optimální rovnováha mezi tlakem vody, dávkováním pracího prostředku a pohyby bubnu, která šetří váš čas bez kompromisů v čistotě nebo péči o tkaniny.
Je to rychlé praní, které přináší perfektní výsledek v rekordním čase.
Q.
Co je funkce páry v pračce LG?
A.
Technologie LG Steam™ (u vybraných modelů) pomáhá během praní účinně omezovat alergeny.
Díky parnímu ošetření na začátku cyklu funkce Allergy Care uvolňuje vlákna a přispívá k odstranění alergenů, jako jsou pyl a roztoči.
Q.
Jak funguje funkce automatického dávkování?
A.
Automatické dávkování LG EZdispense vám umožní předem naplnit zásobník pracího prostředku a zbytek nechat na pračce.
Vestavěná technologie rozpozná hmotnost náplně a pokaždé automaticky přidá přesně správné množství pracího prostředku.
Eliminuje riziko předávkování, šetří váš čas a pomáhá prodloužit životnost oblečení. Správné dávkování navíc přispívá k optimálnímu chodu předem plněných praček.
Stačí zavřít dvířka a stisknout start.
Q.
Jak zaregistruji svůj produkt do aplikace ThinQ?
A.
Ujistěte se, že je zapnutý jak váš spotřebič, tak i internetový router.
Přesuňte spotřebič blíže k routeru. Pokud je vzdálenost mezi spotřebičem a routerem příliš velká, může být signál slabý a registrace spotřebiče může trvat déle.
Nainstalujte aplikaci ThinQ. Podrobné instrukce k instalaci aplikace ThinQ a registraci spotřebiče naleznete na stránce odpovídající vaší zemi.
Chytrá pračka, která se přizpůsobí vašemu životu
Úsporný provoz1)
Úsporné praní bez ztráty výkonu
Program Redukce mikroplastů
Jemné, kyvné pohyby snižují tření, čímž se emise mikroplastů snižují o 60 %.
AI technologie pro šetrnější praní
AI skenuje tkaninu pro optimální péči
TurboWash™ 360
Skvěle vyprané prádlo za 39 minut.4)
Program Redukce mikroplastů
Snížení emisí mikroplastů až o 60 %
Jemné, kyvné pohyby snižují tření, čímž se emise mikroplastů snižují o 60 %.2).
AI Wash
Optimální praní řízené umělou inteligencí AI DD™
AI Wash3) přizpůsobuje pohyby praní konkrétnímu typu prádla a u jemných tkanin pomáhá zajistit šetrnější péči a úsporu energie.
Větší kapacita
Větší náplň, více volného času
Větší kapacita 7) při zachování rozměrů
Objevte výhody opravdu prostorného bubnu
Smart Pairing™
Chytré propojení pro jednodušší péči o prádlo
Díky funkci Smart Pairing™ spolu pračka a sušička komunikují, aby vašemu oblečení poskytly optimální péči.
ThinQ™
Chytrá kontrola, kdykoliv a odkudkoliv
Ovládejte své praní kdykoli a kdekoli
Aplikace LG ThinQ™ vám umožní propojit se s pračkou jako nikdy předtím. Spusťte praní pouhým stisknutím tlačítka.
Snadná údržba a monitorování
Ať už se jedná o každodenní údržbu nebo rozsáhlejší úkoly, pohodlně sledujte spotřebu energie vaší pračky pomocí aplikace LG ThinQ™.
Hlasové ovládání
Hands-free praní prádla s hlasovým asistentem
Kultivovaný a tichý chod při každém praní
iché odstřeďování
1) Energetická účinnost
O 40 % nižší index energetické účinnosti než minimální prahová hodnota energetické třídy A dle nařízení EU 2019/2014.
2) Microplastic Care
Testováno společností Intertek v červenci 2023. Program Microplastic Care s 3kg náplní (100% polyesterová tréninková bunda) ve srovnání s programem Mixed Fabric (F4Y7EYPBW). Porovnáváno měřením množství mikroplastů zachycených 20 μm filtrem.
Výsledky se mohou lišit v závislosti na oděvech a prostředí.
3) AI Wash
Testováno společností Intertek v listopadu 2023. Ve srovnání s programem Cotton vykázal program AI Wash zlepšení péče o tkaniny a snížení spotřeby energie při 3kg smíšené náplni jemných tkanin (směsové košile, halenky, funkční trička, šifonové sukně, polyesterové kraťasy atd.) (F4X7VYP15). Výsledky se mohou lišit v závislosti na hmotnosti a typu prádla a/nebo dalších faktorech.
AI snímání se aktivuje při náplni do 3 kg. AI snímání není aktivní při volbě Steam. Program AI Wash je určen pouze pro podobné typy tkanin (ne všechny tkaniny lze detekovat) a vyžaduje vhodný prací prostředek.
3) AI Wash 2.0
Péče o tkaniny a úspora energie: Testováno společností Intertek v listopadu 2023. Ve srovnání s programem Cotton vykázal program AI Wash zlepšení péče o tkaniny a snížení spotřeby energie při 3kg smíšené náplni jemných tkanin (směsové košile, halenky, funkční trička, šifonové sukně, polyesterové kraťasy atd.) (F4X7VYP15). Výsledky se mohou lišit v závislosti na hmotnosti a typu prádla a/nebo dalších faktorech.
AI snímání se aktivuje při náplni do 3 kg. AI snímání není aktivní při volbě Steam. Program AI Wash je určen pouze pro podobné typy tkanin (ne všechny tkaniny lze detekovat) a vyžaduje vhodný prací prostředek.
4) TurboWash™ 360
Testováno společností Intertek v březnu 2019 dle IEC 60456: edice 5.0. Program TurboWash39 s 5kg náplní IEC ve srovnání s konvenčním programem Cotton s TurboWash (F4V9RWP2W vs. FC1450S2W). Výsledky se mohou lišit v závislosti na podmínkách prostředí.
Doba praní se může prodloužit a výsledky se mohou lišit v závislosti na typu a hmotnosti prádla a podmínkách prostředí.
5) Steam™
Program Allergy Care, schválený organizací BAF, u 24" pračky LG se Steam technologií redukuje alergeny prachových roztočů.
6) Automatické dávkování
Perte až 31 dávek při naplnění obou zásobníků pracím prostředkem.
Výchozí dávka pracího prostředku činí 45 ml.
Výsledky se mohou lišit v závislosti na podmínkách prostředí.
7) Větší kapacita
Snímač vibrací je součástí pouze modelů s hloubkou 615 / 565 mm (kromě Slim variant).
Počet tlumičů tření a závaží pro vyvážení může záviset na konkrétním modelu.
Zvýšení kapacity: +3 kg u hloubky 615 mm, +2 kg u hloubky 565 mm / 475 mm.
8) AI to the core
Testováno společností Intertek v listopadu 2023. Ve srovnání s programem Cotton vykázal program AI Wash zlepšení péče o tkaniny a snížení spotřeby energie při 3kg smíšené náplni jemných tkanin (směsové košile, halenky, funkční trička, šifonové sukně, polyesterové kraťasy atd.) (reprezentativní model AI Wash: F4X7VYP15). Výsledky se mohou lišit v závislosti na oblečení a prostředí.
AI snímání se aktivuje při náplni do 3 kg. Není aktivní při volbě Steam. Program AI Wash je určen pro podobné typy tkanin (ne všechny tkaniny lze detekovat) a vyžaduje vhodný prací prostředek.
10letá záruka se vztahuje pouze na motor Direct Drive. Záruční podmínky se mohou lišit podle země nebo regionu.
Hladina hluku: 71 dB (akustický výkon), dle nařízení EU 2019/2014 (F4X7EBPY6).
Podrobné informace o záruční politice naleznete v uživatelské příručce.
Klíčová vlastnost
KAPACITA - Maximální kapacita praní (kg)
9,0
ROZMĚRY A HMOTNOST - Rozměry výrobku (ŠxVxH mm)
600 x 850 x 565
INFORMAČNÍ ŠTÍTEK PRACÍCH CYKLŮ - Maximální otáčky (ot/min.)
1 350
FUNKCE - ezDispense
Ne
FUNKCE - Steam
Ano
PŘIDANÉ MOŽNOSTI - Redukce pomačkání
Ne
SMART TECHNOLOGIE - ThinQ(Wi-Fi)
Ano
Všechny specifikace
OVLÁDÁNÍ A DISPLEJ
Typ displeje
Otočný volič + plně dotyková tlačítka a LED displej
Číselný ukazatel
18:88
Časovač odkladu
3–19 hodin
Signalizace uzamčení dveří
Ano
FUNKCE
Typ
Pračka s předním plněním
Centrum System
Ne
AI DD
Ano
Inverter DirectDrive
Ano
6 Motion DD
Ano
Steam
Ano
Steam+
Ne
TurboWash360˚
Ano
ezDispense
Ne
Senzor vibrací
Ano
Přidání prádla
Ano
Signalizace ukončení cyklu
Ano
Automatický restart
Ano
Senzor zatížení
Ano
Systém detekce pěny
Ano
Hladina vody
Auto
Osvětlení bubnu
Ano
Vyrovnávací nožky
Ano
Buben z nerezové oceli
Ano
Přívod vody (teplá/studená)
Pouze studená
Embosovaný vnitřní buben
Ano
Lopatky bubnu
Tenké lopatky bubnu z nerezavé oceli
Volitelné maximální otáčky (ot./min.)
1400
ENERGIE
Třída energetické účinnosti (praní)
A
PROGRAMY
Bavlna
Ano
Bavlna+
Ne
Eco 40-60
Ano
AI Wash
Ano
Smíšené prádlo
Ano
Syntetika
Ano
Pokrývky
Ne
Program Pro alergiky
Ano
Jemná péče
Ne
Skvrny
Ne
Hygiena
Ne
Ochrana pokožky
Ne
Dětská péče
Ne
Dětská parní péče
Ne
TurboWash 39
Ano
TurboWash 49
Ne
TurboWash 59
Ne
Tmavé prádlo
Ne
Tiché praní
Ne
Rychlý 14 (Rychle 14)
Ano
Rychlý 30
Ne
Barevné prádlo
Ne
Malý objem
Ne
Vlna (Ruční praní / Vlna)
Ano
Outdoorové oblečení
Ne
Intenzivní 60
Ne
Automatické praní
Ne
Dětské oblečení
Ne
Sportovní oblečení
Ne
Jemné prádlo
Ne
Rychlé praní
Ne
Parní osvěžení prádla
Ne
Osvěžení prádla
Ne
Praní + sušení
Ne
Rychlé praní+sušení
Ne
Máchání+Odstředění
Ne
Pouze odstředění
Ne
Čištění bubnu
Ne
Načíst program
Ano
Redukce mikroplastů
Ano
Manžety a límce
Ne
Povlečení
Ne
Péřová bunda
Ne
PŘIDANÉ MOŽNOSTI
Teplota
Studená/20/30/40/60/95 ℃
Odstředění
1400/1200/1000/800/400 / bez odstřeďování
Praní
Ne
Máchání
Ne
Předpírka
Ano
Steam
Ne
Redukce pomačkání
Ne
TurboWash
Ano
Praní studenou vodou
Ne
Odložený start
Ano
Dětská pojistka
Ano
Máchání + odstřeďování
Ne
Čištění bubnu
Ano
Máchání+
Ano
Přidání prádla
Ne
Zvuková signalizace zapnutí/vypnutí
Ano
Hladina pracího prostředku
Ne
Hladina změkčovacího prostředku
Ne
Čištění zásobníku ezDispense
Ne
Wi-Fi
Ano
Zapnutí na dálku
Ano
Osvětlení bubnu
Ano
SMART TECHNOLOGIE
ThinQ(Wi-Fi)
Ano
Zapnutí na dálku a monitor cyklů
Ano
Stažení programů
Ano
Smart Diagnosis
Ano
Monitor spotřeby energie
Ano
Doba do čištění bubnu
Ano
Chytré párování
Ano
ROZMĚRY A HMOTNOST
Rozměry výrobku (ŠxVxH mm)
600 x 850 x 565
Hloubka výrobku od zadního panelu po dveře (H' mm)
620
Hloubka výrobku s dveřmi otevřenými do 90˚ (H'' mm)
1 100
Rozměry krabice (ŠxVxH mm)
660 x 890 x 660
Váha (kg)
68,0
Váha s obalem (kg)
72,0
VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ / DOPLŇKY
Kompatibilní s funkcí LG TWINWash
Ne
INFORMAČNÍ ŠTÍTEK PRACÍCH CYKLŮ
Kapacita praní (kg)
9,0
Třída energetické účinnosti
A
Výrobek získal ocenění ekoznačky „EU Ecolabel award“
Ano
Spotřeba energie na cyklus (kWh)
29
Eco 40-60 (Plná náplň)
0,440
Eco 40-60 (1/2 náplň)
0,295
Eco 40-60 (1/4 náplň)
0,170
Spotřeba energie (W) – Vypnuto
0,5
Spotřeba energie (W) – Zapnuto
0,5
Spotřeba vody na cyklus (ℓ)
46
Otáčkový výkon – třída účinnosti
B
Maximální otáčky (ot/min.)
1 350
Otáčkový výkon – míra vlhkosti (%)
53,9
Čas (min.) – (úplné naplnění)
228
Čas (Min) - (1/2 náplň)
174
Čas (Min) - (1/4 náplň)
130
Doba režimu ponechání zapnutí (min.)
5
Hladina hluku při odstřeďování (úroveň akustického výkonu) (dBA)
71
Běžný program (pouze praní)
Eco 40–60 40 ℃
EAN CODE
EAN Code
8806096656594
MATERIÁL A POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Barva
Bílá
Typ dveří
Kryt z černého tónovaného tvrzeného skla
KAPACITA
Maximální kapacita praní (kg)
9,0
INFORMACE O SHODĚ
- přípona:pdf
- přípona:pdf
- přípona:pdf
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Bezpečnostní informace pro příslušenství jsou součástí bezpečnostních informací pro produkt a nejsou poskytovány samostatně.
Chcete-li se dozvědět více o tom, jak tento produkt nakládá s daty a o svých právech jako uživatel, navštivte „Pokrytí dat a specifikace“ na LG Privacy
Názory zákazníků
Naše tipy pouze pro vás
Doprava zdarma
5% uvítací sleva za registraci
