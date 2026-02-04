We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Sušička LG | 9 kg | AI DUAL Inverter Heat Pump™ |ThinQ™|Stříbrná
RHX7009TSB
()
Hlavní funkce
- Dvířka z tvrzeného skla, Grafický LCD displej
- Program pro alergiky – redukce až 99,9% alergenů
- EcoHybrid™ - úspora energie, nebo času
- 10 let záruka na duální invertorové tepelné čerpadlo a invertorový motor
- Automatické čištění kondenzátoru
- ThinQ™ + Wi-Fi – načtení programu a inteligentní diagnostika
Chytré sušení pro snadnější život
Úsporný provoz
Efektivní sušení s úsporou energie
AI Dry™
Chytré sušení vyladěné umělou inteligencí
Turbo Dry
Vysušeno za pouhých 81 minut
Snadná údržba
Automatické čištění kondenzátoru
Úsporný provoz
Efektivní sušení s úsporou energie třídy B
Díky technologii AI DUAL Inverter™ a pokročilým řídicím algoritmům lze výrazně snížit spotřebu energie.
Energeticky úsporná sušička s energetickou třídou B šetří energii a snižuje náklady na energie
*Model sušičky prochází samostatným standardním testováním za účelem vyhodnocení jeho energetické účinnosti.
*Interní testy LG provedené dle EN 61121:2013+A12:2025 s použitím modelu RH9X71WH.
AI DUAL Inverter™
Optimální sušení díky AI kompresoru
AI Dry™ s technologií AI DUAL Inverter™³⁾ přizpůsobuje sušení typu tkaniny i množství prádla, nabízí rychlejší a úspornější péči. Dva válce zajišťují tišší a efektivnější provoz. Nízkoteplotní sušení pomáhá chránit oblečení před srážením. Vybrané klíčové komponenty jsou kryty 10letou zárukou.
Obrázek sušičky LG umístěné v interiéru s ekologickou tematikou s vizuálním zvýrazněním komponenty AI DUAL Inverter
* 10letá záruka se vztahuje na invertorový motor a duální invertorový kompresor. Záruka platí pouze na díly; mohou být účtovány poplatky za práci nebo servisní výjezd.
Testováno společností Intertek v červenci 2024. Ve srovnání s programem Bavlna vykázal program AI Dry zkrácení doby sušení a snížení spotřeby energie při 3kg smíšené náplni jemných tkanin (směsové košile, halenky, funkční trička, šifonové sukně, polyesterové kraťasy atd.). (Na základě reprezentativního modelu AI Dry: RH90X75V3N. Výsledky se mohou lišit v závislosti na modelu, náplni a podmínkách prostředí.) Ne všechny situace mohou vést k úsporám. V závislosti na typu a tloušťce oděvu a podmínkách prostředí se může doba sušení nebo spotřeba energie zvýšit a výsledky se mohou lišit.
AI snímání se aktivuje při náplni do 5kg. Program AI Dry je určen pouze pro podobné typy tkanin (ne všechny tkaniny lze detekovat).
Testováno společností Intertek v srpnu 2024, program Bavlna u sušičky LG s tepelným čerpadlem ve srovnání s programem Pouze sušit u konvenční pračky se sušičkou LG, na základě 3kg náplně IEC s počáteční vlhkostí 60% (RH90X75V3N vs. F4Y7RRPYW).
10letá záruka se vztahuje pouze na duální invertorový kompresor a invertorový motor. Záruční podmínky se mohou lišit podle země nebo regionu.
Hladina hluku: 62dB (hladina akustického výkonu), dle nařízení EU 2023/2534 (RH90X75V3N).
AI Dry™
Chytřejší a přesnější sušení díky AI
AI Dry™⁴ automaticky upravuje sušení podle tkaniny i množství prádla, takže může přispět k úspoře času i energie. Zajišťuje efektivní výsledek a jemnější péči o citlivé látky.
*Testováno společností Intertek v červenci 2024. Ve srovnání s programem Bavlna vykázal program AI Dry zkrácení doby sušení a snížení spotřeby energie při 3kg smíšené náplni jemných tkanin (směsové košile, halenky, funkční trička, šifonové sukně, polyesterové kraťasy atd.) (RH90X75V3N). Výsledky se mohou lišit v závislosti na typu a tloušťce oděvu a podmínkách prostředí.
AI snímání se aktivuje při náplni do 5kg. Program AI Dry je určen pouze pro podobné typy tkanin (ne všechny tkaniny lze detekovat.
TurboDry
Zkraťte sušení na 81 minut
Méně čekání, více života díky 81minutovému sušení s DUAL Inverter kompresorem.
Detailní snímek LCD voliče.
*Testováno společností Intertek v červenci 2024. Program TurboDry s 5kg náplní (směsová košile, 100% polyesterové tričko, 100% bavlněné tričko) s počáteční vlhkostí 33% při teplotě 23°C. Výsledky se mohou lišit v závislosti na oděvech a prostředí.
Méně čekání, více života díky 81minutovému sušení s DUAL Inverter kompresorem.
Pokročilá péče pro alergiky
Technologie, která pomáhá redukovat alergeny prachových roztočů
'Program „Allergy Care“ udržuje vnitřní teplotu až do 60 °C. Tento proces pomáhá snižovat množství alergenů pocházejících z domácích prachových roztočů, které mohou být spouštěčem alergických nebo dýchacích obtíží.
Obrázek deky a plyšového medvídka uvnitř sušičky LG s logem Britské nadace pro alergie
*Program „Pro alergiky“, schválený organizací BAF (British Allergy Foundation), snižuje množství alergenů, jako jsou alergeny domácích prachových roztočů.
Optimalizace programů
AI doporučení programů podle používání
Sušička ukládá nejčastěji používané programy a spolu s 13 výchozími programy je přizpůsobuje vašim zvyklostem.
Automatické čištění kondenzátoru
Bez nutnosti ručního čištění kondenzátoru
Pračka a sušička spolupracují v dokonalém rytmu: díky chytrému párování a aplikaci LG ThinQ™ sušička po skončení praní sama nastaví ideální program.
*Čistota kondenzátoru se může lišit v závislosti na podmínkách používání.
*Frekvence spuštění funkce „Auto Cleaning Condenser“ se může lišit podle velikosti a počáteční vlhkosti prádla.
Chytré párování
Perfektně sladěné praní a sušení
Pračka a sušička spolupracují v dokonalém rytmu: díky chytrému párování a aplikaci LG ThinQ™ sušička po skončení praní sama nastaví ideální program.
*Wi‑Fi propojenou pračku a sušičku lze nastavit pomocí funkce Smart Pairing™ v aplikaci LG ThinQ™. Po dokončení praní sušička automaticky nastaví optimální sušicí cyklus.
LG ThinQ™
Chytré technologie, jednoduché ovládání
S LG ThinQ™ máte sušení pod kontrolou odkudkoli a můžete si kdykoli stáhnout nové prací programy.
Pohodlné ovládání sušičky odkudkoli
Aplikace LG ThinQ™ vám umožní propojit se se sušičkou jako nikdy předtím. Spusťte sušení jediným klepnutím.
Chytrá údržba a průběžné sledování
Od každodenní péče po větší úkoly – spotřebu energie sušičky máte přehledně pod kontrolou v aplikaci LG ThinQ™.
Hands‑free sušení s hlasovým asistentem
Řekněte svému chytrému reproduktoru nebo asistentovi s umělou inteligencí, co potřebujete, a nechte sušičku postarat se o zbytek.
*Chytré funkce se mohou lišit v závislosti na zemi a modelu. Informace o dostupnosti služeb získáte u svého místního prodejce nebo u společnosti LG.
*Podpora chytrých domácích zařízení kompatibilních s Google Assistant se může lišit podle země a vašeho individuálního nastavení chytré domácnosti.
Minimalistický design vytvořený s ohledem na vás
FAQ
Q.
Jak si vybrat novou sušičku?
A.
Při výběru sušičky zvažte následující: 1. Kapacita bubnu podle velikosti vaší rodiny 2. Energetická účinnost pro vaši úsporu elektřiny 3. Sušicí programy, které odpovídají vašim potřebám 4. Chytré funkce a aplikace, jako je LG ThinQ 5. Prostor potřebný pro instalaci sušičky 6. Spolehlivost a záruka kvality služeb
Q.
Vyžaduje tento produkt instalaci dodatečného odvětrávacího otvoru?
A.
Sušičky LG jsou bez odvětrávání a lze je používat kdekoli bez omezení prostoru.
Q.
Co potřebuji vědět před umístěním pračky a sušičky na sebe?
A.
Zvažte následující faktory, abyste se ujistili, že vaše pračka a sušička, které jsou stohovány, jsou bezpečné, spolehlivé a snadno se používají. 1. Kompatibilita: Nejprve se ujistěte, že modely pračky a sušičky jsou vzájemně kompatibilní. Sušičky LG by měly být instalovány pouze na bubnové pračky LG. (Možnosti hloubky pračky: 565, 615 mm) 2. Prostor pro instalaci: Zkontrolujte velikost prostoru pro instalaci pračky a sušičky za sebou. Také se ujistěte, že máte dostatek místa pro otevření dvířek pračky a sušičky. 3. Odborná instalace: Sušičku lze bezpečně připevnit k pračce LG pomocí stohovací sady. Stohování smí provádět pouze kvalifikovaný servisní personál a musí zkontrolovat, zda je sušička správně nainstalována.
Q.
Jaká je typická životnost sušičky prádla?
A.
PŽivotnost produktu se může lišit v závislosti na několika faktorech, jako je kvalita produktu, četnost používání a údržba. Pravidelná údržba je důležitá pro prodloužení životnosti sušičky. 1. Před sušením a po něm očistěte oblast kolem filtru a udržujte dvojitý filtr na vlákna čistý jeho omytím vodou. 2. Před a po použití očistěte prach uvnitř sušičky a větrejte ji mírným otevřením dvířek sušičky. 3. Doporučuje se pečovat o kondenzátor a buben pomocí funkcí Péče o kondenzátor a Péče o buben.
Q.
Které oblečení by se nemělo dávat do sušičky?
A.
Zkontrolujte štítek s pokyny pro péči o oděv a sušte jej doporučeným způsobem sušení. Nesušte následující předměty: - Předměty, které mohou způsobit požár: oděvy s hořlavými látkami, jako je vosk, olej, barva, benzín, odmašťovače, čisticí prostředky, petrolej atd.; elektrické deky; koberce - Oděvy citlivé na teplo
Q.
Jak dlouho trvá sušení prádla v sušičce s tepelným čerpadlem?
A.
Doba sušení prádla v sušičce s tepelným čerpadlem se může lišit v závislosti na faktorech, jako je typ látky a hmotnost prádla. 1. Typ látky: Oděvy vyrobené z těžkých materiálů, jako je denim, schnou déle než lehčí látky, jako je polyester. 2. Hmotnost prádla: Čím více prádla je v sušičce, tím delší bude doba sušení.
Klíčová vlastnost
MATERIÁL A POVRCHOVÁ ÚPRAVA - Barva
Stříbrná (esence)
KAPACITA - Maximální kapacita sušení (kg)
9,0
ROZMĚRY A HMOTNOST - Rozměry výrobku (ŠxVxH mm)
600x850x660
ENERGIE - Třída energetické účinnosti (sušení)
B
FUNKCE - Duální invertorové tepelné čerpadlo
Ano
FUNKCE - Samočisticí kondenzátor
Ano
FUNKCE - Typ zdroje tepla
Tepelné čerpadlo
FUNKCE - Možnost otočení dveří
Ano
SMART TECHNOLOGIE - Chytré párování
Ano
SMART TECHNOLOGIE - ThinQ(Wi-Fi)
Ano
Všechny specifikace
SMART TECHNOLOGIE
Stažení programů
Ano
Chytré párování
Ano
Monitor spotřeby energie
Ano
Zapnutí na dálku a monitor cyklů
Ano
Smart Diagnosis
Ano
ThinQ(Wi-Fi)
Ano
VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ / DOPLŇKY
Odtoková hadice
Ano
Kompatibilní s funkcí LG TWINWash
Ne
Sestava stojanu
Ano
Stohovací sada
Ne
EAN CODE
EAN Code
8806096641781
INFORMAČNÍ LIST SUŠIČKY - DLE AKTUÁLNÍHO STANDARDU
Automatická sušička prádla
Ano
Výrobek získal ocenění ekoznačky „EU Ecolabel award“
Ne
Třída účinnosti kondenzace
B
Vážená spotřeba energie sušení při poloviční náplni
0,76
Vážená spotřeba energie sušení při plné náplni
1,43
Efektivita kondenzace při plném naplnění
91
Efektivita kondenzace při polovičním naplnění
91
Hladina hluku (úroveň akustického výkonu) (dBA)
62
Spotřeba energie (W) – Vypnuto
0,35
Spotřeba energie (W) – Zapnuto
0,35
Běžný program sušení
Eco do skříně – účinnost
Čas (min.) – (úplné naplnění)
269
Čas (min.) – (částečné naplnění)
160
Vážená účinnost kondenzace (%)
91
Vážená spotřeba energie na 100 cyklů (kWh)
92
Vážená doba trvání programu
186
KAPACITA
Maximální kapacita sušení (kg)
9,0
OVLÁDÁNÍ A DISPLEJ
Časovač odkladu
3–19 hodin
Typ displeje
Otočný volič + plně dotyková tlačítka a LCD + LED displej
Signalizace uzamčení dveří
Ne
Číselný ukazatel
LCD
ROZMĚRY A HMOTNOST
Rozměry krabice (ŠxVxH mm)
660x890x702
Hloubka produktu s otevřenými dvířky (90°)
1 140
Rozměry výrobku (ŠxVxH mm)
600x850x660
Váha s obalem (kg)
58,0
Váha (kg)
55,0
ENERGIE
Třída energetické účinnosti (sušení)
B
PROGRAMY
Sportovní oblečení
Ano
AI Sušení
Ano
Pro alergiky
Ano
Bavlna
Ano
Jemné prádlo
Ano
Syntetika
Ano
Eco
Ano
Smíšené prádlo
Ano
Rychlý 30
Ano
Časované sušení
Ano
Turbo sušení
Ano
Vlna
Ano
FUNKCE
6 Motion DD
Ne
AI DD
Ne
Samočisticí kondenzátor
Ano
Automatický restart
Ne
Osvětlení bubnu
Ano
Dualní sušení (EcoHybrid)
Ano
Duální invertorové tepelné čerpadlo
Ano
Dvojitý filtr
Ano
Embosovaný vnitřní buben
Ano
Signalizace vyprázdněné vody
Ano
Signalizace ukončení cyklu
Ano
Typ zdroje tepla
Tepelné čerpadlo
Inverter DirectDrive
Ne
Invertorový motor
Ano
Vyrovnávací nožky
Ano
Senzor zatížení
Ano
Možnost otočení dveří
Ano
Senzor suchosti
Ano
Typ
Kondenzační sušička (bez odvětrání)
PŘIDANÉ MOŽNOSTI
Ochrana proti pomačkání
Ano
Zvuková signalizace zapnutí/vypnutí
Ano
Dětská pojistka
Ano
Údržba kondenzátoru
Ano
Odložený start
Ano
Údržba bubnu
Ne
Osvětlení bubnu
Ano
Úroveň vysušení
3 úrovně
Čas sušení
Ne
Oblíbené
Ne
Méně času
Ne
Více času
Ne
Sušicí stojan
Ne
Zapnutí na dálku
Ano
Steam
Ne
Sušení po nastavenou dobu
Ano
Wi-Fi
Ano
MATERIÁL A POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Barva
Stříbrná (esence)
Typ dveří
Kryt z černého tónovaného tvrzeného skla
INFORMACE O SHODĚ
- přípona:pdf
- přípona:pdf
- přípona:pdf
- přípona:pdf
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Bezpečnostní informace pro příslušenství jsou součástí bezpečnostních informací pro produkt a nejsou poskytovány samostatně.
Chcete-li se dozvědět více o tom, jak tento produkt nakládá s daty a o svých právech jako uživatel, navštivte „Pokrytí dat a specifikace“ na LG Privacy
