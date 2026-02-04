About Cookies on This Site

Sušička LG | 9 kg | AI DUAL Inverter Heat Pump™ |ThinQ™|Stříbrná

Energy Label-New_RHX7009TSB.pdf
Energetická třída : CZ
Informační list výrobku
Energy Label-New_RHX7009TSB.pdf
Energetická třída : CZ
Informační list výrobku

Sušička LG | 9 kg | AI DUAL Inverter Heat Pump™ |ThinQ™|Stříbrná

RHX7009TSB
Přední strana sušičky LG
pohled na sušičku LG zpředu
Elegantní interiér se sušičkou LG se zelenými akcenty a štítkem úspory energie B
„Technologie AI dry™ upravuje sušení podle látky uvnitř bubnu pro inteligentnější péči“
Funkce Quick Dry rychle a efektivně vypere prádlo za pouhých 81 minut
„Matka a dítě si užívají čisté oblečení bez prachu a nečistot
s předním pohledem na sušičku LG“
Bílá sušička s černým knoflíkem a displejem pro snadné ovládání
Detailní pohled na horní zásuvku nádržky na vodu u sušičky LG
Detailní pohled na otevřený nerezový buben uvnitř sušičky LG
Detailní pohled na bílý vnitřek bubnu uvnitř sušičky LG
Příslušenství instalované do bubnu sušičky LG
Boční pohled na sušičku LG
Pravý spodní úhel sušičky LG
Detailní pohled na nerezový buben

Hlavní funkce

  • Dvířka z tvrzeného skla, Grafický LCD displej
  • Program pro alergiky – redukce až 99,9% alergenů
  • EcoHybrid™ - úspora energie, nebo času
  • 10 let záruka na duální invertorové tepelné čerpadlo a invertorový motor
  • Automatické čištění kondenzátoru
  • ThinQ™ + Wi-Fi – načtení programu a inteligentní diagnostika
Další
Video ukazující detaily sušičky LG, včetně vnitřku bubnu a zobrazovacího panelu

*Obrázky produktů na obrázku a videu jsou pouze ilustrativní a mohou se lišit od skutečného produktu.

Chytré sušení pro snadnější život

Obrázek listí vířícího kolem pračky.

Úsporný provoz

Efektivní sušení s úsporou energie

Obrázek znázorňující senzor detekující hromadu dek pro sušení optimalizované umělou inteligencí

AI Dry™

Chytré sušení vyladěné umělou inteligencí

Obrázek znázorňující plynoucí čas kolem společenské košile.

Turbo Dry

Vysušeno za pouhých 81 minut

Obrázek kondenzátoru.

Snadná údržba

Automatické čištění kondenzátoru

Úsporný provoz

Efektivní sušení s úsporou energie třídy B

Díky technologii AI DUAL Inverter™ a pokročilým řídicím algoritmům lze výrazně snížit spotřebu energie.

Energeticky úsporná sušička s energetickou třídou B šetří energii a snižuje náklady na energie

*Obrázky produktů na obrázku a videu jsou pouze ilustrativní a mohou se lišit od skutečného produktu.

*Model sušičky prochází samostatným standardním testováním za účelem vyhodnocení jeho energetické účinnosti.

*Interní testy LG provedené dle EN 61121:2013+A12:2025 s použitím modelu RH9X71WH.

AI DUAL Inverter™

Optimální sušení díky AI kompresoru

AI Dry™ s technologií AI DUAL Inverter™³⁾ přizpůsobuje sušení typu tkaniny i množství prádla, nabízí rychlejší a úspornější péči. Dva válce zajišťují tišší a efektivnější provoz. Nízkoteplotní sušení pomáhá chránit oblečení před srážením. Vybrané klíčové komponenty jsou kryty 10letou zárukou.

Obrázek sušičky LG umístěné v interiéru s ekologickou tematikou s vizuálním zvýrazněním komponenty AI DUAL Inverter

* 10letá záruka se vztahuje na invertorový motor a duální invertorový kompresor. Záruka platí pouze na díly; mohou být účtovány poplatky za práci nebo servisní výjezd.

Obrázek piktogramu kombinujícího elektrický proud a šipku dolů, symbolizující úsporu energie

Úspora energie

Obrázek piktogramu kombinujícího elektrický proud a šipku dolů, symbolizující úsporu energie

Úspora energie

Obrázek piktogramu zobrazujícího prst přes rty, symbolizující nízkou hlučnost

Tišší provoz

Testováno společností Intertek v červenci 2024. Ve srovnání s programem Bavlna vykázal program AI Dry zkrácení doby sušení a snížení spotřeby energie při 3kg smíšené náplni jemných tkanin (směsové košile, halenky, funkční trička, šifonové sukně, polyesterové kraťasy atd.). (Na základě reprezentativního modelu AI Dry: RH90X75V3N. Výsledky se mohou lišit v závislosti na modelu, náplni a podmínkách prostředí.) Ne všechny situace mohou vést k úsporám. V závislosti na typu a tloušťce oděvu a podmínkách prostředí se může doba sušení nebo spotřeba energie zvýšit a výsledky se mohou lišit.

AI snímání se aktivuje při náplni do 5kg. Program AI Dry je určen pouze pro podobné typy tkanin (ne všechny tkaniny lze detekovat).

Testováno společností Intertek v srpnu 2024, program Bavlna u sušičky LG s tepelným čerpadlem ve srovnání s programem Pouze sušit u konvenční pračky se sušičkou LG, na základě 3kg náplně IEC s počáteční vlhkostí 60% (RH90X75V3N vs. F4Y7RRPYW).

10letá záruka se vztahuje pouze na duální invertorový kompresor a invertorový motor. Záruční podmínky se mohou lišit podle země nebo regionu.

Hladina hluku: 62dB (hladina akustického výkonu), dle nařízení EU 2023/2534 (RH90X75V3N).

AI Dry™

Chytřejší a přesnější sušení díky AI

AI Dry™⁴ automaticky upravuje sušení podle tkaniny i množství prádla, takže může přispět k úspoře času i energie. Zajišťuje efektivní výsledek a jemnější péči o citlivé látky.

*Obrázky produktů na obrázku a videu jsou pouze ilustrativní a mohou se lišit od skutečného produktu.

*Testováno společností Intertek v červenci 2024. Ve srovnání s programem Bavlna vykázal program AI Dry zkrácení doby sušení a snížení spotřeby energie při 3kg smíšené náplni jemných tkanin (směsové košile, halenky, funkční trička, šifonové sukně, polyesterové kraťasy atd.) (RH90X75V3N). Výsledky se mohou lišit v závislosti na typu a tloušťce oděvu a podmínkách prostředí.

AI snímání se aktivuje při náplni do 5kg. Program AI Dry je určen pouze pro podobné typy tkanin (ne všechny tkaniny lze detekovat.

TurboDry

Zkraťte sušení na 81 minut

Méně čekání, více života díky 81minutovému sušení s DUAL Inverter kompresorem.

Detailní snímek LCD voliče.

*Obrázky produktů na obrázku a videu jsou pouze ilustrativní a mohou se lišit od skutečného produktu.

*Testováno společností Intertek v červenci 2024. Program TurboDry s 5kg náplní (směsová košile, 100% polyesterové tričko, 100% bavlněné tričko) s počáteční vlhkostí 33% při teplotě 23°C. Výsledky se mohou lišit v závislosti na oděvech a prostředí.

Méně čekání, více života díky 81minutovému sušení s DUAL Inverter kompresorem.

Pokročilá péče pro alergiky

Technologie, která pomáhá redukovat alergeny prachových roztočů

'Program „Allergy Care“ udržuje vnitřní teplotu až do 60 °C. Tento proces pomáhá snižovat množství alergenů pocházejících z domácích prachových roztočů, které mohou být spouštěčem alergických nebo dýchacích obtíží.

Obrázek deky a plyšového medvídka uvnitř sušičky LG s logem Britské nadace pro alergie

*Obrázky produktů jsou pouze ilustrativní a mohou se lišit od skutečného produktu.

*Program „Pro alergiky“, schválený organizací BAF (British Allergy Foundation), snižuje množství alergenů, jako jsou alergeny domácích prachových roztočů.

Optimalizace programů

AI doporučení programů podle používání

Sušička ukládá nejčastěji používané programy a spolu s 13 výchozími programy je přizpůsobuje vašim zvyklostem.

*Obrázky produktů na obrázku a videu jsou pouze ilustrativní a mohou se lišit od skutečného produktu.

Automatické čištění kondenzátoru

Bez nutnosti ručního čištění kondenzátoru

Pračka a sušička spolupracují v dokonalém rytmu: díky chytrému párování a aplikaci LG ThinQ™ sušička po skončení praní sama nastaví ideální program.

*Obrázky produktů na obrázku nebo ve videu slouží pouze pro ilustrační účely a mohou se lišit od skutečného produktu.

*Čistota kondenzátoru se může lišit v závislosti na podmínkách používání.

*Frekvence spuštění funkce „Auto Cleaning Condenser“ se může lišit podle velikosti a počáteční vlhkosti prádla.

Chytré párování

Perfektně sladěné praní a sušení

Pračka a sušička spolupracují v dokonalém rytmu: díky chytrému párování a aplikaci LG ThinQ™ sušička po skončení praní sama nastaví ideální program.

*Obrázky produktů na obrázku a videu jsou pouze ilustrativní a mohou se lišit od skutečného produktu.

*Wi‑Fi propojenou pračku a sušičku lze nastavit pomocí funkce Smart Pairing™ v aplikaci LG ThinQ™. Po dokončení praní sušička automaticky nastaví optimální sušicí cyklus.

LG ThinQ™

Chytré technologie, jednoduché ovládání

S LG ThinQ™ máte sušení pod kontrolou odkudkoli a můžete si kdykoli stáhnout nové prací programy.

Pohodlné ovládání sušičky odkudkoli

Aplikace LG ThinQ™ vám umožní propojit se se sušičkou jako nikdy předtím. Spusťte sušení jediným klepnutím.

Chytrá údržba a průběžné sledování

Od každodenní péče po větší úkoly – spotřebu energie sušičky máte přehledně pod kontrolou v aplikaci LG ThinQ™.

Hands‑free sušení s hlasovým asistentem

Řekněte svému chytrému reproduktoru nebo asistentovi s umělou inteligencí, co potřebujete, a nechte sušičku postarat se o zbytek.

*Obrázky produktů slouží pouze pro ilustrační účely a mohou se lišit od skutečného produktu.

*Chytré funkce se mohou lišit v závislosti na zemi a modelu. Informace o dostupnosti služeb získáte u svého místního prodejce nebo u společnosti LG.

*Podpora chytrých domácích zařízení kompatibilních s Google Assistant se může lišit podle země a vašeho individuálního nastavení chytré domácnosti.

Minimalistický design vytvořený s ohledem na vás

Obrázek znázorňující pohled na sušičku LG v prémiovém interiéru

Zapadne do vašeho prostoru

Obrázek sušičky LG z částečného bočního úhlu

Minimalistický

Obrázek znázorňující čelní pohled na sušičku LG v prémiovém interiéru v tónu dřeva

Dvířka z tvrzeného skla

Obrázek částečného bočního pohledu na sušičku LG, umístěný na pravé straně

Pračka a sušička

Detailní snímek displeje sušičky LG

Buben z nerezové oceli

*Obrázky produktů jsou pouze ilustrativní a mohou se lišit od skutečného produktu.

FAQ

Q.

Jak si vybrat novou sušičku?

A.

Při výběru sušičky zvažte následující: 1. Kapacita bubnu podle velikosti vaší rodiny 2. Energetická účinnost pro vaši úsporu elektřiny 3. Sušicí programy, které odpovídají vašim potřebám 4. Chytré funkce a aplikace, jako je LG ThinQ 5. Prostor potřebný pro instalaci sušičky 6. Spolehlivost a záruka kvality služeb

Q.

Vyžaduje tento produkt instalaci dodatečného odvětrávacího otvoru?

A.

Sušičky LG jsou bez odvětrávání a lze je používat kdekoli bez omezení prostoru.

Q.

Co potřebuji vědět před umístěním pračky a sušičky na sebe?

A.

Zvažte následující faktory, abyste se ujistili, že vaše pračka a sušička, které jsou stohovány, jsou bezpečné, spolehlivé a snadno se používají. 1. Kompatibilita: Nejprve se ujistěte, že modely pračky a sušičky jsou vzájemně kompatibilní. Sušičky LG by měly být instalovány pouze na bubnové pračky LG. (Možnosti hloubky pračky: 565, 615 mm) 2. Prostor pro instalaci: Zkontrolujte velikost prostoru pro instalaci pračky a sušičky za sebou. Také se ujistěte, že máte dostatek místa pro otevření dvířek pračky a sušičky. 3. Odborná instalace: Sušičku lze bezpečně připevnit k pračce LG pomocí stohovací sady. Stohování smí provádět pouze kvalifikovaný servisní personál a musí zkontrolovat, zda je sušička správně nainstalována.

Q.

Jaká je typická životnost sušičky prádla?

A.

PŽivotnost produktu se může lišit v závislosti na několika faktorech, jako je kvalita produktu, četnost používání a údržba. Pravidelná údržba je důležitá pro prodloužení životnosti sušičky. 1. Před sušením a po něm očistěte oblast kolem filtru a udržujte dvojitý filtr na vlákna čistý jeho omytím vodou. 2. Před a po použití očistěte prach uvnitř sušičky a větrejte ji mírným otevřením dvířek sušičky. 3. Doporučuje se pečovat o kondenzátor a buben pomocí funkcí Péče o kondenzátor a Péče o buben.

Q.

Které oblečení by se nemělo dávat do sušičky?

A.

Zkontrolujte štítek s pokyny pro péči o oděv a sušte jej doporučeným způsobem sušení. Nesušte následující předměty: - Předměty, které mohou způsobit požár: oděvy s hořlavými látkami, jako je vosk, olej, barva, benzín, odmašťovače, čisticí prostředky, petrolej atd.; elektrické deky; koberce - Oděvy citlivé na teplo

Q.

Jak dlouho trvá sušení prádla v sušičce s tepelným čerpadlem?

 

A.

Doba sušení prádla v sušičce s tepelným čerpadlem se může lišit v závislosti na faktorech, jako je typ látky a hmotnost prádla. 1. Typ látky: Oděvy vyrobené z těžkých materiálů, jako je denim, schnou déle než lehčí látky, jako je polyester. 2. Hmotnost prádla: Čím více prádla je v sušičce, tím delší bude doba sušení.

Tisk

Klíčová vlastnost

  • MATERIÁL A POVRCHOVÁ ÚPRAVA - Barva

    Stříbrná (esence)

  • KAPACITA - Maximální kapacita sušení (kg)

    9,0

  • ROZMĚRY A HMOTNOST - Rozměry výrobku (ŠxVxH mm)

    600x850x660

  • ENERGIE - Třída energetické účinnosti (sušení)

    B

  • FUNKCE - Duální invertorové tepelné čerpadlo

    Ano

  • FUNKCE - Samočisticí kondenzátor

    Ano

  • FUNKCE - Typ zdroje tepla

    Tepelné čerpadlo

  • FUNKCE - Možnost otočení dveří

    Ano

  • SMART TECHNOLOGIE - Chytré párování

    Ano

  • SMART TECHNOLOGIE - ThinQ(Wi-Fi)

    Ano

Všechny specifikace

SMART TECHNOLOGIE

  • Stažení programů

    Ano

  • Chytré párování

    Ano

  • Monitor spotřeby energie

    Ano

  • Zapnutí na dálku a monitor cyklů

    Ano

  • Smart Diagnosis

    Ano

  • ThinQ(Wi-Fi)

    Ano

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ / DOPLŇKY

  • Odtoková hadice

    Ano

  • Kompatibilní s funkcí LG TWINWash

    Ne

  • Sestava stojanu

    Ano

  • Stohovací sada

    Ne

EAN CODE

  • EAN Code

    8806096641781

INFORMAČNÍ LIST SUŠIČKY - DLE AKTUÁLNÍHO STANDARDU

  • Automatická sušička prádla

    Ano

  • Výrobek získal ocenění ekoznačky „EU Ecolabel award“

    Ne

  • Třída účinnosti kondenzace

    B

  • Vážená spotřeba energie sušení při poloviční náplni

    0,76

  • Vážená spotřeba energie sušení při plné náplni

    1,43

  • Efektivita kondenzace při plném naplnění

    91

  • Efektivita kondenzace při polovičním naplnění

    91

  • Hladina hluku (úroveň akustického výkonu) (dBA)

    62

  • Spotřeba energie (W) – Vypnuto

    0,35

  • Spotřeba energie (W) – Zapnuto

    0,35

  • Běžný program sušení

    Eco do skříně – účinnost

  • Čas (min.) – (úplné naplnění)

    269

  • Čas (min.) – (částečné naplnění)

    160

  • Vážená účinnost kondenzace (%)

    91

  • Vážená spotřeba energie na 100 cyklů (kWh)

    92

  • Vážená doba trvání programu

    186

KAPACITA

  • Maximální kapacita sušení (kg)

    9,0

OVLÁDÁNÍ A DISPLEJ

  • Časovač odkladu

    3–19 hodin

  • Typ displeje

    Otočný volič + plně dotyková tlačítka a LCD + LED displej

  • Signalizace uzamčení dveří

    Ne

  • Číselný ukazatel

    LCD

ROZMĚRY A HMOTNOST

  • Rozměry krabice (ŠxVxH mm)

    660x890x702

  • Hloubka produktu s otevřenými dvířky (90°)

    1 140

  • Rozměry výrobku (ŠxVxH mm)

    600x850x660

  • Váha s obalem (kg)

    58,0

  • Váha (kg)

    55,0

ENERGIE

  • Třída energetické účinnosti (sušení)

    B

PROGRAMY

  • Sportovní oblečení

    Ano

  • AI Sušení

    Ano

  • Pro alergiky

    Ano

  • Bavlna

    Ano

  • Jemné prádlo

    Ano

  • Syntetika

    Ano

  • Eco

    Ano

  • Smíšené prádlo

    Ano

  • Rychlý 30

    Ano

  • Časované sušení

    Ano

  • Turbo sušení

    Ano

  • Vlna

    Ano

FUNKCE

  • 6 Motion DD

    Ne

  • AI DD

    Ne

  • Samočisticí kondenzátor

    Ano

  • Automatický restart

    Ne

  • Osvětlení bubnu

    Ano

  • Dualní sušení (EcoHybrid)

    Ano

  • Duální invertorové tepelné čerpadlo

    Ano

  • Dvojitý filtr

    Ano

  • Embosovaný vnitřní buben

    Ano

  • Signalizace vyprázdněné vody

    Ano

  • Signalizace ukončení cyklu

    Ano

  • Typ zdroje tepla

    Tepelné čerpadlo

  • Inverter DirectDrive

    Ne

  • Invertorový motor

    Ano

  • Vyrovnávací nožky

    Ano

  • Senzor zatížení

    Ano

  • Možnost otočení dveří

    Ano

  • Senzor suchosti

    Ano

  • Typ

    Kondenzační sušička (bez odvětrání)

PŘIDANÉ MOŽNOSTI

  • Ochrana proti pomačkání

    Ano

  • Zvuková signalizace zapnutí/vypnutí

    Ano

  • Dětská pojistka

    Ano

  • Údržba kondenzátoru

    Ano

  • Odložený start

    Ano

  • Údržba bubnu

    Ne

  • Osvětlení bubnu

    Ano

  • Úroveň vysušení

    3 úrovně

  • Čas sušení

    Ne

  • Oblíbené

    Ne

  • Méně času

    Ne

  • Více času

    Ne

  • Sušicí stojan

    Ne

  • Zapnutí na dálku

    Ano

  • Steam

    Ne

  • Sušení po nastavenou dobu

    Ano

  • Wi-Fi

    Ano

MATERIÁL A POVRCHOVÁ ÚPRAVA

  • Barva

    Stříbrná (esence)

  • Typ dveří

    Kryt z černého tónovaného tvrzeného skla

INFORMACE O SHODĚ

DALŠÍ INFORMACE O SHODĚ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Bezpečnostní informace pro příslušenství jsou součástí bezpečnostních informací pro produkt a nejsou poskytovány samostatně.
Chcete-li se dozvědět více o tom, jak tento produkt nakládá s daty a o svých právech jako uživatel, navštivte „Pokrytí dat a specifikace“ na LG Privacy

Názory zákazníků

