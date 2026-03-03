We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
SET | LG Chadnička GBBS322APY + LG Pračka FSR7A04PG
Hlavní funkce
- Chladnička: Fresh Converter+ – elektronické řízení optimální teploty (maso + ryby + sýry)
- Chladnička: DoorCooling+™ – rychlejší obnova teploty a nižší rozdíl teplot v chladničce
- Chladnička + pračka: LG ThinQ – AI funkce + chytré funkce přes Wi-Fi
- Pračka: Steam™ parní péče
- Pračka: TurboWash™360° - praní za 39 minut
- Pračka: AI Inverter Direct Drive™ motor – 10 let záruka
*Testováno společností Intertek, v březnu 2019. Na základě testovacího protokolu IEC 60456, verze 5.0. Program TurboWash 39 s 5kg náplní podle IEC ve srovnání s běžným pracím programem Bavlna se zapnutou přídavnou funkcí TurboWash (modely (F4V9RWP2W a FC1450S2W). Výsledky se mohou lišit v závislosti na okolních podmínkách.
*Podpora inteligentních domácích zařízení, která jsou kompatibilní s technologiemi Alexa a Google Assistant,se může lišit v závislosti na zemi a vašem individuálním nastavení inteligentní domácnosti.Technologie Alexa a Google Assistant není momentálně dostupná v českém/slovenském jazyce.
*Program „Pro alergiky“ je schválen organizací BAF (British Allergy Foundation), snižuje domácí alergeny jako jsou prachoví roztoči.
*Testováno společností Intertek, v březnu 2019. Program Bavlna s náplní 2 kg spodního prádla v porovnání s programem Bavlna (model LG FC1450S2W). Výsledky se mohou lišit v závislosti na okolních podmínkách.
*AI DD je k dispozici v programu AI WASH
*Doporučená maximální kapacita se může lišit pro každý prací program, další podrobnosti naleznete v příručce uživatele.
10letá záruka na Direct Drive motor praček (jen na daný díl), viz podmínky prodloužené záruky (nutné prostudovat).
Skladování potravin s flexibilním nastavením teploty
Už se nemusíte starat o teplotu — FRESHConverter™ 4) vám umožňuje snadno upravit nastavení tak, aby vyhovovalo různým druhům potravin.
*Obrázky produktů slouží pouze pro ilustrační účely a mohou se lišit od skutečného produktu.
*Obrázky produktů slouží pouze pro ilustrační účely a mohou se lišit od skutečného produktu.
„Inteligentní chlazení pro úspornější provoz – díky LG ThinQ™ 1)
*Obrázky produktů slouží pouze pro ilustrační účely a mohou se lišit od skutečného produktu.
*Na základě interního testu společnosti LG (okolní teplota 25 °C, normální vlhkost, mrazák -18 °C, chladnička 4 °C), naměřená ztráta vody po 24 hodinách.
*Obrázky produktů slouží pouze pro ilustrační účely a mohou se lišit od skutečného produktu.
*Obrázky produktů slouží pouze pro ilustrační účely a mohou se lišit od skutečného produktu.
- Kombinovaná chladnička LG | A | 375 l | Smart Invertorový kompresor | Stříbrná
- Parní pračka LG | 10 kg | A | 1400 ot./min | TurboWash™360° | ThinQ™|Stříbrná
Klíčová vlastnost
OBJEM - Celkový objem (l)
375
ROZMĚRY A HMOTNOST - Rozměry výrobku (Š x V x H, mm)
597 x 2 030 x 674
TECHNICKÉ SPECIFIKACE - Spotřeba energie (kWh/rok)
112
ZÁKLADNÍ ÚDAJE - Energetická třída
A
TECHNICKÉ SPECIFIKACE - Typ kompresoru
Smart Inverter kompresor (BLDC)
VLASTNOSTI - InstaView
Ne
SMART TECHNOLOGIE - ThinQ (Wi-Fi)
Ano
MATERIÁL A POVRCHOVÁ ÚPRAVA - Povrch (dveře)
Stříbrná prime
Všechny specifikace
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Energetická třída
A
Typ produktu
Kombinovaná chladnička
Standardní/hloubka pracovní desky
Hloubka pracovní desky
OVLÁDÁNÍ A DISPLEJ
Expresní mrazení
Ano
Interní LED displej
LED Display
VÝROBNÍK LEDU A CHLAZENÉ VODY
Automatický výrobník ledu
Ne
Manuální výrobník ledu
Zásobník na led
Dávkovač vody
Ne
VLASTNOSTI
DoorCooling+
Ano
InstaView
Ne
LINEAR Cooling
Ano
SMART TECHNOLOGIE
Smart Diagnosis
Ano
ThinQ (Wi-Fi)
Ano
VYBAVENÍ MRAZNIČKY
Zásuvky mraznička
3 průhledné
EAN CODE
Čarový kód
8806096627143
OBJEM
Celkový objem (l)
375
Objem mrazničky (l)
113
Objem chladničky (l)
225
Objem zásuvek pro chlazené potraviny (l)
37
ROZMĚRY A HMOTNOST
Hmotnost výrobku (kg)
96
Hloubka s madlem (mm)
674
Hloubka bez dveří (mm)
608
Hmotnost v obalu (kg)
103
Výška po horní část skříně (mm)
2 030
Výška po horní část závěsu nebo kryt dveří(mm)
2 030
Rozměry výrobku (Š x V x H, mm)
597 x 2 030 x 674
MATERIÁL A POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Povrch (dveře)
Stříbrná prime
Typ madla
Vodorovná kapsa
Dveře (Materiál)
VCM
Dekor vnitřní stěny
Ne
TECHNICKÉ SPECIFIKACE
Klimatická třída
T
Typ kompresoru
Smart Inverter kompresor (BLDC)
Spotřeba energie (kWh/rok)
112
Hlučnost (dB)
29
Hlučnost (třída)
A
VYBAVENÍ CHLADNIČKY
Držák na víno
Ano (5 láhví)
Průhledné koše do dveří
4
Multi-Air Flow
Ano
Sklopná police
Sklopná v jednom kroku
Pure N Fresh
Ne
Osvětlení chladničky
Horní LED
Police z tvrzeného skla
3
Box na zeleninu
Ano (2)
Zásuvka na zeleninu [Fresh Zone]
Ne
INFORMACE O SHODĚ
Klíčová vlastnost
KAPACITA - Maximální kapacita praní (kg)
10
ROZMĚRY A HMOTNOST - Rozměry výrobku (ŠxVxH mm)
600 x 850 x 565
INFORMAČNÍ ŠTÍTEK PRACÍCH CYKLŮ - Maximální otáčky (ot/min.)
1 360
FUNKCE - ezDispense
Ne
FUNKCE - Steam
Ano
PŘIDANÉ MOŽNOSTI - Redukce pomačkání
Ne
SMART TECHNOLOGIE - ThinQ(Wi-Fi)
Ano
Všechny specifikace
KAPACITA
Maximální kapacita praní (kg)
10
VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ / DOPLŇKY
Kompatibilní s funkcí LG TWINWash
Ne
PROGRAMY
Rychlé praní
Ne
Rychlé praní + sušení
Ne
TurboWash 49
Ne
Malý objem
Ne
Rychlý 12
Ne
Načíst program
Ano
Hygiena
Ne
Osvěžení prádla
Ne
Sportovní oblečení
Ano
Dětská parní péče
Ne
TurboWash 59
Ne
Barevné prádlo
Ne
Rychlý 60
Ne
Vypuštění + odstředění
Ne
Intenzivní 60
Ne
Máchání+Odstředění
Ne
Skvrny
Ne
Program Pro alergiky
Ano
Bavlna 20°C
Ne
Bavlna
Ano
Máchání
Ne
Pokrývky
Ano
Smíšené prádlo
Ano
Tiché praní
Ne
Parní osvěžení prádla
Ne
Automatické praní
Ne
Ruční praní
Ne
Bavlna+
Ne
Odstředění + Vypuštění
Ne
Syntetika
Ano
Outdoorové oblečení
Ne
Ochrana pokožky
Ne
Čištění bubnu
Ano
Dětská péče
Ne
Tmavé prádlo
Ne
Tmavé prádlo
Ne
Praní + sušení
Ne
Eco 40-60
Ano
Rychlý 30
Ne
Rychlý 14
Ano
TurboWash 39
Ano
Dětské oblečení
Ne
Bavlna s předpírkou
Ne
Jemné prádlo
Ano
Vlna (Ruční praní / Vlna)
Ano
Jemná péče
Ne
PŘIDANÉ MOŽNOSTI
Předpírka
Ano
Odstředění
1400/1200/1000/800/400 / bez odstřeďování
Wi-Fi
Ano
Praní studenou vodou
Ne
Zapnutí na dálku
Ano
Steam
Ano
Redukce pomačkání
Ne
Odložený start
Ano
Máchání
Ne
Teplota
Studená/20/30/40/60/95 ℃
Hladina pracího prostředku
Ne
Máchání+
Ano
Čištění bubnu
Ano
Přidání prádla
Ano
Osvětlení bubnu
Ne
Máchání + odstřeďování
Ne
TurboWash
Ano
Zvuková signalizace zapnutí/vypnutí
Ano
Čištění zásobníku ezDispense
Ne
Hladina změkčovacího prostředku
Ne
Praní
Ne
Dětská pojistka
Ano
OVLÁDÁNÍ A DISPLEJ
Časovač odkladu
3–19 hodin
Typ displeje
Dotykový LED
Signalizace uzamčení dveří
Ano
Číselný ukazatel
18:88
FUNKCE
Přidání prádla
Ano
Hladina vody
Auto
Systém detekce pěny
Ne
Steam+
Ne
Duální sušení
Ne
AI DD
Ano
Inverter DirectDrive
Ano
TurboWash360˚
Ano
Embosovaný vnitřní buben
Ano
Automatický restart
Ano
Vyrovnávací nožky
Ano
Typ
Pračka s předním plněním
Signalizace ukončení cyklu
Ano
Centrum System
Ne
Senzor zatížení
Ano
Senzor vibrací
Ano
ezDispense
Ne
Lopatky bubnu
Tenké lopatky bubnu z nerezavé oceli
Buben z nerezové oceli
Ano
6 Motion DD
Ano
Přívod vody (teplá/studená)
Pouze studená
TurboWash
Ne
Osvětlení bubnu
Ne
Steam
Ano
INFORMAČNÍ ŠTÍTEK PRACÍCH CYKLŮ
Eco 40-60 (1/4 náplň)
0,250
Spotřeba energie (W) – Zapnuto
0,5
Čas (Min) - (1/4 náplň)
142
Třída energetické účinnosti
A
Otáčkový výkon – třída účinnosti
A
Kapacita praní (kg)
10
Výrobek získal ocenění ekoznačky „EU Ecolabel award“
Ne
Spotřeba energie na cyklus (kWh)
47
Otáčkový výkon – míra vlhkosti (%)
44,9
Spotřeba vody na cyklus (ℓ)
52
Doba režimu ponechání zapnutí (min.)
5
Maximální otáčky (ot/min.)
1 360
Běžný program (pouze praní)
Eco 40–60 40 ℃
Eco 40-60 (Plná náplň)
0,750
Hladina hluku při odstřeďování (úroveň akustického výkonu) (dBA)
71
Čas (min.) – (úplné naplnění)
239
Eco 40-60 (1/2 náplň)
0,498
Spotřeba energie (W) – Vypnuto
0,5
Čas (Min) - (1/2 náplň)
180
ROZMĚRY A HMOTNOST
Váha s obalem (kg)
70,5
Váha (kg)
69,0
Rozměry krabice (ŠxVxH mm)
660 x 890 x 660
Hloubka výrobku od zadního panelu po dveře (H' mm)
620
Hloubka výrobku s dveřmi otevřenými do 90˚ (H'' mm)
1 100
Rozměry výrobku (ŠxVxH mm)
600 x 850 x 565
SMART TECHNOLOGIE
ThinQ(Wi-Fi)
Ano
Stažení programů
Ano
Doba do čištění bubnu
Ano
Monitor spotřeby energie
Ano
Chytré párování
Ano
Zapnutí na dálku a monitor cyklů
Ano
Smart Diagnosis
Ano
ENERGIE
Třída energetické účinnosti (praní)
A
EAN CODE
EAN Code
8806084245168
MATERIÁL A POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Barva
Stříbrná platinová
Typ dveří
Kryt z černého tónovaného tvrzeného skla
INFORMACE O SHODĚ
Názory zákazníků
Registrace zařízení
Když své zařízení zaregistrujete, získáte k němu rychlejší podporu.
Podpora pro zařízení
Najděte návod k obsluze, řešení problémů a záruku na své zařízení LG.
Podpora pro objednávky
Sledujte svou objednávku a zkontrolujte často kladené dotazy k objednávce.
Žádost o opravu
O opravu můžete požádat pohodlně online.
Živý chat
Chatujte s produktovými specialisty LG a získejte pomoc při nakupování, slevy a nabídky v reálném čase
Autorizovaný servis LG
Obraťte se na nejbližší autorizované servisní středisko LG
Pošlete nám e-mail
Odeslání e-mailu servisní podpoře LG
Zavolejte nám
Obraťte se přímo na zástupce naší podpory.