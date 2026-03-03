About Cookies on This Site

SET | LG Chadnička GBBS322APY + LG Pračka FSR7A04PG

SET | LG Chadnička GBBS322APY + LG Pračka FSR7A04PG

RFWMSET1
Hlavní funkce

  • Chladnička: Fresh Converter+ – elektronické řízení optimální teploty (maso + ryby + sýry)
  • Chladnička: DoorCooling+™ – rychlejší obnova teploty a nižší rozdíl teplot v chladničce
  • Chladnička + pračka: LG ThinQ – AI funkce + chytré funkce přes Wi-Fi
  • Pračka: Steam™ parní péče
  • Pračka: TurboWash™360° - praní za 39 minut
  • Pračka: AI Inverter Direct Drive™ motor – 10 let záruka
Produkty v tomto balíčku: 2
Pohled zepředu na GBBS322CPY

GBBS322APY

Kombinovaná chladnička LG | A | 375 l | Smart Invertorový kompresor | Stříbrná
GBBS322APY.pdf
Energetická třída : CZ
Informační list výrobku
Pohled zepředu na LG FSR7A04PG

FSR7A04PG

Parní pračka LG | 10 kg | A | 1400 ot./min | TurboWash™360° | ThinQ™|Stříbrná
MEZ69222253 FSR7A04PG 23.12.8变更.pdf
Energetická třída : CZ
Informační list výrobku
Skvěle vyprané prádlo za 39 minut.

Skvěle vyprané prádlo za 39 minut.

TurboWash™ 360˚

Skvěle vyprané prádlo za 39 minut.

S technologií TurboWash™ 360˚ bude vaše prádlo důkladně vyprané za 39 minut. TurboWash™ 360˚ využívá 3D trysky na sprchování prádla ve 4 směrech. Trysky jsou v bubnu umístěny tak, aby proud vody pokryl každý kousek oblečení.

*Testováno společností Intertek, v březnu 2019. Na základě testovacího protokolu IEC 60456, verze 5.0. Program TurboWash 39 s 5kg náplní podle IEC ve srovnání s běžným pracím programem Bavlna se zapnutou přídavnou funkcí TurboWash (modely (F4V9RWP2W a FC1450S2W). Výsledky se mohou lišit v závislosti na okolních podmínkách.

Inteligentní zařízení
ThinQ™

Inteligentní zařízení

Pomocí technologie ThinQ™ můžete svou pračku ovládat na dálku nebo si stahovat nové prací cykly – vaše pračka je jednoduše inteligentní. Díky Wi-Fi připojení je interakce s ní zcela jednoduchá.

*Podpora inteligentních domácích zařízení, která jsou kompatibilní s technologiemi Alexa a Google Assistant,se může lišit v závislosti na zemi a vašem individuálním nastavení inteligentní domácnosti.Technologie Alexa a Google Assistant není momentálně dostupná v českém/slovenském jazyce.

Méně pomačkání a lepší péče

Méně pomačkání a lepší péče

Steam™

Parní péče

Technologie LG Steam™ redukuje alergeny, jako jsou prachoví roztoči, kteří mohou způsobovat alergie nebo respirační onemocnění.

*Program „Pro alergiky“ je schválen organizací BAF (British Allergy Foundation), snižuje domácí alergeny jako jsou prachoví roztoči.

AI DD™

AI DD™

Až o 18% efektivnější péče

Na základě údajů z 20 000 ruzných pracích cyklů vybere AI DD™ nejvhodnější kombinaci pracích pohybů, které jsou šetrné k prádlu a zároveň skvěle vyperou.
WM-Vivace-V900-VC2-White-01-2-Vivace-Intro-D.v2

WM-Vivace-V900-VC2-White-01-2-Vivace-Intro-D.v2

Až o 18% efektivnější péče

Až o 18% efektivnější péče

AI DD™

Až o 18% efektivnější péče

Na základě údajů z 20 000 různých pracích cyklů vybere AI DD™ nejvhodnější kombinaci pracích pohybů, které jsou šetrné k prádlu a zároveň skvěle vyperou.

*Testováno společností Intertek, v březnu 2019. Program Bavlna s náplní 2 kg spodního prádla v porovnání s programem Bavlna (model LG FC1450S2W). Výsledky se mohou lišit v závislosti na okolních podmínkách.
*AI DD je k dispozici v programu AI WASH

Co je to AI DD™

Co je to AI DD™

Technologie AI DD™ detekuje nejen hmotnost, ale také jemnost látek, a zvolí optimální nastavení pracích pohybů.
Méně vibrací a hluku

Méně vibrací a hluku

Méně vibrací a hluku

Inverter Direct Drive motor s přímým připojením k bubnu, který pohání naše pračky, je super spolehlivý a skutečně tichý. Víme, že je jedním z nejlepších motorů praček na trhu, což je důvodem, proč na všechny naše pračky poskytujeme standardní desetiletou záruku na motor a jeho součásti1. To není úplně standardní, že?

*Doporučená maximální kapacita se může lišit pro každý prací program, další podrobnosti naleznete v příručce uživatele.
10letá záruka na Direct Drive motor praček (jen na daný díl), viz podmínky prodloužené záruky (nutné prostudovat).

FRESHConverter+™

Skladování potravin s flexibilním nastavením teploty

Už se nemusíte starat o teplotu — FRESHConverter™ 4) vám umožňuje snadno upravit nastavení tak, aby vyhovovalo různým druhům potravin.

      

     

      

*Obrázky produktů slouží pouze pro ilustrační účely a mohou se lišit od skutečného produktu.

Kombinovaná chladnička LG (GBBS726CPY) se otevírá a světle modrý vzduch proudí z levého otvoru směrem ke košům ve dveřích, kde jsou uloženy láhve a nádoby s ovocem.

DoorCooling+™

Rychlejší a rovnoměrnější chlazení

Nápoje a potraviny zůstávají čerstvé díky technologii DoorCooling+™. 3).

*Obrázky produktů slouží pouze pro ilustrační účely a mohou se lišit od skutečného produktu.

AI Technologie

„Inteligentní chlazení pro úspornější provoz – díky LG ThinQ™ 1)

Kombinovaná chladnička LG (GBBS726CPY) v obývacím prostoru s nočním výhledem na město, překrytá grafikou režimu AI Saving Mode a grafem kolísání spotřeby energie.

AI Inteligentní úspora

Optimalizované chlazení během období nízkého využití

Režim AI Inteligentní úspora 2) analyzuje vaše vzorce používání po dobu 3 týdnů a identifikuje, kdy jsou dveře chladničky otevírány méně často, čímž snižuje spotřebu energie a zároveň udržuje vaše potraviny čerstvé.1)

*Obrázky produktů slouží pouze pro ilustrační účely a mohou se lišit od skutečného produktu.

Kombinovaná chladnička LG (GBBS726CPY) Fresh Balancer pro skladování salátu, papriky, pomerančů a jablek s šipkami nahoru a dolů a Moist Balance Crisper zblízka

FRESHBalancer™

Snadné nastavení vlhkosti pro ovoce či zeleninu

FRESH Balancer™ udržuje vlhkost vašeho ovoce a zeleniny pomocí Moist balance Crisperr™, pomáhá je udržet čerstvé.

*Na základě interního testu společnosti LG (okolní teplota 25 °C, normální vlhkost, mrazák -18 °C, chladnička 4 °C), naměřená ztráta vody po 24 hodinách.

*Obrázky produktů slouží pouze pro ilustrační účely a mohou se lišit od skutečného produktu.

Kombinovaná chladnička LG (GBBS726CPY) v matné černé barvě, pohled zepředu v prosvětlené místnosti s vertikálními žaluziemi, s 10letou zárukou na kompresor a ikonami energetické účinnosti C dole.

Kombinovaná chladnička LG (GBBS726CPY) v matné černé barvě, pohled zepředu v prosvětlené místnosti s vertikálními žaluziemi, s 10letou zárukou na kompresor a ikonami energetické účinnosti C dole.

Nižší spotřeba energie

Pro váš životní styl. Pro svěžest každý den.

Kompresor LG Smart Inverter Compressor™ přizpůsobuje chladicí výkon podle potřeby, čímž snižuje spotřebu energie a zároveň pracuje tiše a spolehlivě. Navíc je dodáván s 10letou zárukou.

Kombinovaná chladnička LG (GBBS726CPY) s policí zvýrazněnou modře a šipkami nahoru a dolů. Pravý obrázek ukazuje sklopenou polici, na které jsou dvě láhve s vodou.

Zásuvná police

Udělejte si místo, když ho potřebujete

Extra prostor- zajistí dostatek místa pro potraviny libovolných rozměrů a vytváří prostor pro vysoké a objemné nádoby.

*Obrázky produktů slouží pouze pro ilustrační účely a mohou se lišit od skutečného produktu.

Klíčová vlastnost

OBJEM - Celkový objem (l)

375

ROZMĚRY A HMOTNOST - Rozměry výrobku (Š x V x H, mm)

597 x 2 030 x 674

TECHNICKÉ SPECIFIKACE - Spotřeba energie (kWh/rok)

112

ZÁKLADNÍ ÚDAJE - Energetická třída

A

TECHNICKÉ SPECIFIKACE - Typ kompresoru

Smart Inverter kompresor (BLDC)

VLASTNOSTI - InstaView

Ne

SMART TECHNOLOGIE - ThinQ (Wi-Fi)

Ano

MATERIÁL A POVRCHOVÁ ÚPRAVA - Povrch (dveře)

Stříbrná prime

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Energetická třída

A

Typ produktu

Kombinovaná chladnička

Standardní/hloubka pracovní desky

Hloubka pracovní desky

OVLÁDÁNÍ A DISPLEJ

Expresní mrazení

Ano

Interní LED displej

LED Display

VÝROBNÍK LEDU A CHLAZENÉ VODY

Automatický výrobník ledu

Ne

Manuální výrobník ledu

Zásobník na led

Dávkovač vody

Ne

VLASTNOSTI

DoorCooling+

Ano

InstaView

Ne

LINEAR Cooling

Ano

SMART TECHNOLOGIE

Smart Diagnosis

Ano

ThinQ (Wi-Fi)

Ano

VYBAVENÍ MRAZNIČKY

Zásuvky mraznička

3 průhledné

EAN CODE

Čarový kód

8806096627143

OBJEM

Celkový objem (l)

375

Objem mrazničky (l)

113

Objem chladničky (l)

225

Objem zásuvek pro chlazené potraviny (l)

37

ROZMĚRY A HMOTNOST

Hmotnost výrobku (kg)

96

Hloubka s madlem (mm)

674

Hloubka bez dveří (mm)

608

Hmotnost v obalu (kg)

103

Výška po horní část skříně (mm)

2 030

Výška po horní část závěsu nebo kryt dveří(mm)

2 030

Rozměry výrobku (Š x V x H, mm)

597 x 2 030 x 674

MATERIÁL A POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Povrch (dveře)

Stříbrná prime

Typ madla

Vodorovná kapsa

Dveře (Materiál)

VCM

Dekor vnitřní stěny

Ne

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Klimatická třída

T

Typ kompresoru

Smart Inverter kompresor (BLDC)

Spotřeba energie (kWh/rok)

112

Hlučnost (dB)

29

Hlučnost (třída)

A

VYBAVENÍ CHLADNIČKY

Držák na víno

Ano (5 láhví)

Průhledné koše do dveří

4

Multi-Air Flow

Ano

Sklopná police

Sklopná v jednom kroku

Pure N Fresh

Ne

Osvětlení chladničky

Horní LED

Police z tvrzeného skla

3

Box na zeleninu

Ano (2)

Zásuvka na zeleninu [Fresh Zone]

Ne

INFORMACE O SHODĚ

přípona:pdf
EU Energy label 2019(GBBS322APY)
přípona:pdf
Product information sheet (GBBS322APY)
přípona:pdf
GPSR Safety Information(GBBS322APY)
DALŠÍ INFORMACE O SHODĚ
Klíčová vlastnost

KAPACITA - Maximální kapacita praní (kg)

10

ROZMĚRY A HMOTNOST - Rozměry výrobku (ŠxVxH mm)

600 x 850 x 565

INFORMAČNÍ ŠTÍTEK PRACÍCH CYKLŮ - Maximální otáčky (ot/min.)

1 360

FUNKCE - ezDispense

Ne

FUNKCE - Steam

Ano

PŘIDANÉ MOŽNOSTI - Redukce pomačkání

Ne

SMART TECHNOLOGIE - ThinQ(Wi-Fi)

Ano

KAPACITA

Maximální kapacita praní (kg)

10

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ / DOPLŇKY

Kompatibilní s funkcí LG TWINWash

Ne

PROGRAMY

Rychlé praní

Ne

Rychlé praní + sušení

Ne

TurboWash 49

Ne

Malý objem

Ne

Rychlý 12

Ne

Načíst program

Ano

Hygiena

Ne

Osvěžení prádla

Ne

Sportovní oblečení

Ano

Dětská parní péče

Ne

TurboWash 59

Ne

Barevné prádlo

Ne

Rychlý 60

Ne

Vypuštění + odstředění

Ne

Intenzivní 60

Ne

Máchání+Odstředění

Ne

 Skvrny

Ne

Program Pro alergiky 

Ano

Bavlna 20°C

Ne

Bavlna

Ano

Máchání

Ne

Pokrývky

Ano

Smíšené prádlo

Ano

Tiché praní

Ne

Parní osvěžení prádla

Ne

Automatické praní

Ne

Ruční praní

Ne

Bavlna+

Ne

Odstředění + Vypuštění

Ne

Syntetika

Ano

Outdoorové oblečení

Ne

Ochrana pokožky

Ne

Čištění bubnu

Ano

Dětská péče

Ne

Tmavé prádlo

Ne

Tmavé prádlo 

Ne

Praní + sušení

Ne

Eco 40-60

Ano

Rychlý 30

Ne

Rychlý 14

Ano

TurboWash 39

Ano

Dětské oblečení

Ne

Bavlna s předpírkou

Ne

Jemné prádlo

Ano

Vlna (Ruční praní / Vlna)

Ano

Jemná péče

Ne

PŘIDANÉ MOŽNOSTI

Předpírka

Ano

Odstředění

1400/1200/1000/800/400 / bez odstřeďování

Wi-Fi

Ano

Praní studenou vodou

Ne

Zapnutí na dálku

Ano

Steam

Ano

Redukce pomačkání

Ne

Odložený start

Ano

Máchání

Ne

Teplota

Studená/20/30/40/60/95 ℃

Hladina pracího prostředku

Ne

Máchání+

Ano

Čištění bubnu

Ano

Přidání prádla

Ano

Osvětlení bubnu

Ne

Máchání + odstřeďování

Ne

TurboWash

Ano

Zvuková signalizace zapnutí/vypnutí

Ano

Čištění zásobníku ezDispense

Ne

Hladina změkčovacího prostředku

Ne

Praní

Ne

Dětská pojistka

Ano

OVLÁDÁNÍ A DISPLEJ

Časovač odkladu

3–19 hodin

Typ displeje

Dotykový LED

Signalizace uzamčení dveří

Ano

Číselný ukazatel

18:88

FUNKCE

Přidání prádla

Ano

Hladina vody

Auto

Systém detekce pěny

Ne

Steam+

Ne

Duální sušení

Ne

AI DD

Ano

Inverter DirectDrive

Ano

TurboWash360˚

Ano

Embosovaný vnitřní buben

Ano

Automatický restart

Ano

Vyrovnávací nožky

Ano

Typ

Pračka s předním plněním

Signalizace ukončení cyklu

Ano

Centrum System

Ne

Senzor zatížení

Ano

Senzor vibrací

Ano

ezDispense

Ne

Lopatky bubnu

Tenké lopatky bubnu z nerezavé oceli

Buben z nerezové oceli

Ano

6 Motion DD

Ano

Přívod vody (teplá/studená)

Pouze studená

TurboWash 

Ne

Osvětlení bubnu

Ne

Steam

Ano

INFORMAČNÍ ŠTÍTEK PRACÍCH CYKLŮ

Eco 40-60 (1/4 náplň) 

0,250

Spotřeba energie (W) – Zapnuto

0,5

 Čas (Min) - (1/4 náplň)

142

Třída energetické účinnosti

Otáčkový výkon – třída účinnosti

Kapacita praní (kg)

10

Výrobek získal ocenění ekoznačky „EU Ecolabel award“

Ne

Spotřeba energie na cyklus (kWh)

47

Otáčkový výkon – míra vlhkosti (%)

44,9

Spotřeba vody na cyklus (ℓ)

52

Doba režimu ponechání zapnutí (min.)

5

Maximální otáčky (ot/min.)

1 360

Běžný program (pouze praní)

Eco 40–60 40 ℃

 Eco 40-60 (Plná náplň)

0,750

Hladina hluku při odstřeďování (úroveň akustického výkonu) (dBA)

71

Čas (min.) – (úplné naplnění)

239

 Eco 40-60 (1/2 náplň)

0,498

Spotřeba energie (W) – Vypnuto

0,5

 Čas (Min) - (1/2 náplň)

180

ROZMĚRY A HMOTNOST

Váha s obalem (kg)

70,5

Váha (kg)

69,0

Rozměry krabice (ŠxVxH mm)

660 x 890 x 660

Hloubka výrobku od zadního panelu po dveře (H' mm)

620

Hloubka výrobku s dveřmi otevřenými do 90˚ (H'' mm)

1 100

Rozměry výrobku (ŠxVxH mm)

600 x 850 x 565

SMART TECHNOLOGIE

ThinQ(Wi-Fi)

Ano

Stažení programů

Ano

Doba do čištění bubnu

Ano

Monitor spotřeby energie

Ano

Chytré párování

Ano

Zapnutí na dálku a monitor cyklů

Ano

Smart Diagnosis

Ano

ENERGIE

Třída energetické účinnosti (praní)

EAN CODE

EAN Code

8806084245168

MATERIÁL A POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Barva

Stříbrná platinová

Typ dveří

Kryt z černého tónovaného tvrzeného skla

INFORMACE O SHODĚ

přípona:pdf
EU Energy label 2019(FSR7A04PG)
přípona:pdf
Product information sheet (FSR7A04PG)
přípona:pdf
GPSR Safety Information(FSR7A04PG)
DALŠÍ INFORMACE O SHODĚ

