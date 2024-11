1.1 Předmětem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel („Pravidla“) promoakce „NAKUP VÍCE, UŠETŘI VÍCE“ („Promoakce“). Tato Pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla Promoakce. Tato Pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu, uveřejněných stejně jako tento dokument.



1.2 Pořadatelem a organizátorem Promoakce je společnost LG Electronics Polska Sp. z o.o., se sídlem na adrese ul. Woloska 22, 02-675 Varšava, Polsko, IČO: 0000121072 (KRS), podnikající v České republice prostřednictvím LG Electronics Polska Sp. z o.o., odštěpný závod, se sídlem Českomoravská 2420/15, Libeň, 190 00 Praha 9, Česká republika, IČO: 056 34 903, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 77660 („Pořadatel“).

2. DOBA A MÍSTO KONÁNÍ PROMOAKCE

2.1 Promoakce probíhá v termínu od 27. 9. 2023 00:00 hod. do 31. 12. 2023 23:59 hod. („Doba konání“) v internetovém obchodě https://www.lg.com/cz („Eshop“). Pořadatel si vyhrazuje právo úpravy Doby konání Promoakce. Promoakce se vztahuje výhradně na nákup prostřednictvím Eshopu.

3. ÚČAST NA PROMOAKCI A JEJI ZMĚNY

3.1 Účastníkem Promoakce může být pouze fyzická osoba starší 15 let s doručovací adresou na území České republiky („Účastník“), která v Době konání Promoakce zakoupí kterékoliv elektro výrobky Pořadatele („Promoprodukt“).



3.2 Předmětem Promoakce je jednorázová sleva ve výši 15 % při zakoupení dvou Promoproduktů v rámci jednoho nákupu, a to na tyto dva Promoprodukty („Sleva 1“), a dále jednorázová sleva ve výši 20 % při zakoupení tří Promoproduktů v rámci jednoho nákupu, a to na tyto tři Promoprodukty („Sleva 2“) (Sleva 1 a Sleva 2 jednotlivě také jako „Sleva“).



3.3 Účastník bere na vědomí, že:

(a) po přihlášení se k zákaznickému účtu na lg.com/cz nebo po provedení registrace k novému zákaznickému účtu na lg.com/cz, se po přidání Promoproduktů do košíku Eshopu Sleva v nákupním košíku Eshopu automaticky zobrazí;

(b) podmínkou získání nároku na Slevu 1 je uplatnění promokódu ve znění: LGSLEVA15 („Kupón 1“) a podmínkou získání nároku na Slevu 2 je uplatnění promokódu ve znění: LGSLEVA20 („Kupón 2“) (Kupón 1 a Kupón 2 jednotlivě také jako „Kupón“). Kupón se v nákupním košíku Eshopu automaticky zobrazí ve výpisu kupónů, Účastník musí Kupón manuálně uplatnit v košíku Eshopu v části „Zde zadejte kód kupónu“;

(c) pokud se budou v nákupním košíku Eshopu nacházet více než dva nebo více než tři Promoprodukty, bude se příslušná Sleva vztahovat pouze na dva nebo tři Promoprodukty s nejnižší cenou v závislosti na uplatněném Kupónu;

(d) při nákupu Promoproduktů je nutné postupovat v souladu s obchodními podmínkami Pořadatele, resp. Eshopu, a těmito Pravidly.



3.4 Účastník bere na vědomí, že:

(a) Slevu nelze kombinovat se slevou pro účastníky zaměstnaneckého VIP programu;

(b) tuto Promoakci nelze kombinovat s jakoukoli další promoakcí, akcí či slevou webu lg.com/cz, zejména s jednorázovou slevou 2 %, kterou lze získat využitím chatovacích služeb se službou LG ASISTENT na stránkách lg.cz nebo s tzv. Uvítací slevou (jednorázovou 10% slevou), kterou lze získat při první registraci do Eshopu;

(c) v případě nákupu v režimu „jako host“ Uživatel nemá nárok na Slevu





4. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A SVOLENÍ K POŘÍZENÍ PODOBIZNY A UŽITÍ ZÁZNAMU

4.1 Účastí v Promoakci Účastník - spotřebitel bere na vědomí, že společnost LG Electronics Polska Sp. z o.o., se sídlem na adrese ul. Woloska 22, 02-675 Varšava, Polsko, IČO: 0000121072 (KRS), podnikající v České republice prostřednictvím LG Electronics Polska Sp. z o.o., odštěpný závod, se sídlem Českomoravská 2420/15, Libeň, 190 00 Praha 9, Česká republika, IČO: 056 34 903, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 77660 je, jakožto správce osobních údajů, oprávněna jejich osobní údaje v rozsahu jména a příjmení, případně další údaje sdělené Pořadateli, zpracovávat pro účely účasti v Promoakci, a to na dobu nezbytnou pro uspořádání Promoakce a případnou kontrolu ze strany veřejnoprávních orgánů.



4.2 Jako subjekt údajů má Účastník – spotřebitel níže uvedená práva, která pro něj vyplývají z právních předpisů, a která může kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů a doplnění neúplných osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů, (v) na přenositelnost údajů a (vi) právo vznést námitku, po níž zpracování osobních údajů Účastníka - spotřebitele bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami Účastníka - spotřebitele, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků. Zároveň má Účastník – spotřebitel možnost obrátit se se stížností na dozorový úřad, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

5. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

5.1 Pokud Účastník – spotřebitel uplatní své zákonné právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů (bez uvedení důvodu), odstupuje od celé smlouvy a je povinen vrátit veškeré zakoupené Promoprodukty. Účastník bere na vědomí, že v takovém případě nesplnil podmínky Promoakce pro získání Slevy a je povinen uhradit do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy rozdíl do plné ceny zlevněných Promoproduktů, resp. Pořadatel je oprávněn tuto skutečnost zohlednit při vrácení části kupní ceny Promoproduktu v rámci započtení vzájemných nároků, s čímž Účastník účastí v Promoakci souhlasí.



5.2 Tato Pravidla budou po celou Dobu konání Promoakce dostupná na webové stránce https://www.lg.com/cz/promotions/cim-vice-tim-levneji („Webová stránka“).



5.3 Pořadatele je možné v souvislosti s Promoakcí kontaktovat též na e-mailové adrese cz.obs@lge.com.



5.4 Účastí v Promoakci vyjadřuje Uživatel svůj souhlas s těmito Pravidly a zavazuje se je plně dodržovat. Práva a povinnosti vznikající v souvislosti s Promoakcí, která nejsou upravená v těchto Pravidlech, se řídí právními předpisy České republiky.



5.5 Pořadatel neodpovídá za žádné technické problémy při přenosu dat prostřednictvím sítě internet nebo jinými elektronickými prostředky.



5.6 Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit Pravidla Promoakce či Promoakci zkrátit, prodloužit či úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady, a to bez jakýchkoliv nároků Účastníka vůči Pořadateli Promoakce. Každá taková změna Pravidel či Promoakce bude vyhlášena na Webové stránce. Změny bude Pořadatel provádět pouze z mimořádných důvodů, zejména v reakci na okolnosti mimo přiměřenou kontrolu Pořadatele, včetně technických či právních důvodů, a za podmínky, že Pořadatel bude vždy usilovat o minimalizaci dopadu na Účastníka.



5.7 Orgánem oprávněným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů vzniklých v souvislosti s účastí Účastníka, který je fyzickou osobou – spotřebitelem, v této Promoakci je Česká obchodní inspekce, na jejíchž webových stránkách (www.coi.cz) Účastník nalezne mimo jiné údaje o způsobu a podmínkách mimosoudních řešení sporů, když toto řízení může být zahájeno pouze na základě návrhu Účastníka a poté, když se mu nepodaří spor vyřešit přímo s Pořadatelem. Formulář návrhu na zahájení řízení o mimosoudním řešení spotřebitelského sporu je dostupný na internetových stránkách České obchodní inspekce.



5.8 Účastník, který je fyzickou osobou – spotřebitelem, má dále právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Postup mimosoudního řešení sporu není mediací podle zák. č. 202/2012 Sb., o mediaci, ani rozhodčím řízením podle zák. č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů, a jeho využitím není dotčeno oprávnění Účastníka obrátit se se svým nárokem na Českou obchodní inspekci či na soud.



5.9 Pravidla Promoakce jsou účinná dnem 27.9.2023