SET | LG TV OLED77C5ELB + Soundbar S95TR

OLED77C5E.S95TRTA
Hlavní funkce

  • TV: Kvalita obrazu 4K, vylepšený obraz a prostorový zvuk díky procesoru alpha 9 AI Gen8
  • TV: Jasnější vizuály díky nové struktuře vyzařování světla Brightness Booster
  • TV: Nové tlačítko AI, hlasové ovládání a funkce přetahování na dálkovém ovladači AI Magic Remote
  • Soundbar: Plná zvuková kulisa Dolby Atmos, středový nahoru směřující reproduktor
  • Soundbar: Jednoduché ovládání prostřednictvím TV s rozhraním WOW Interface a symfonický zvuk z WOW Orchestra
Produkty v tomto balíčku: 2
Čelní pohled na LG OLED evo AI C5 4K Smart TV. Na obrazovce je emblém 12 let světové jedničky OLED a logo LG OLED evo AI 2025.

OLED77C5ELB

77" LG OLED evo AI C5 4K Smart TV 2025
Informační list výrobku
Pohled zepředu na soundbar v tenkém a obdélníkovém tvaru s bezdrátovým subwooferem, 2x zadní reproduktory, vše v černé barvě

S95TR

9.1.5 kanálový soundbar LG pro domácí kino s prostorovým zvukem a zadními reproduktory S95TR

Vizuální detaily nové úrovně s brilantním procesorem alpha 9 AI Gen8

Náš procesor s umělou inteligencí detailně analyzuje a upscaluje každý snímek. Technologie rozpoznávání obličejů umožňuje nejen vizuální kvalitu 4K, ale také vylepšené výrazy obličeje a hloubku.

Procesor alpha 9 AI Gen8 je na tmavém pozadí. Zevnitř září fialovým a tmavě modrozeleným světlem, které osvětluje obvody mikročipů kolem něj. Jsou vidět výkonnostní statistiky. 1,7krát větší neuronové zpracování AI, NPU. 1,7krát rychlejší provoz, CPU. 2,1krát lepší grafika, GPU.

* Ve srovnání se základním modelem Smart TV s procesorem alpha 7 AI Gen8 ze stejného roku na základě interního srovnání specifikací.

AI Picture Pro oživí každý snímek

Funkce AI Super Upscaling a OLED Dynamic Tone Mapping analyzují prvky každého snímku a zvyšují rozlišení, jas, hloubku a čistotu.

Matný, téměř šedý leopard v lese ožívá animovanými linkami, které připomínají superpočítačovou analýzu obrazu. Silueta leoparda je obkreslena laserem a poté vylepšena pro větší jas, ostrost a sytost barev. Zleva doprava se také mění pozadí, nyní s lepším kontrastem, hloubkou a barvami.

* AI Picture Pro nebude fungovat s žádným obsahem chráněným autorskými právy ve službách OTT.

* Kvalita obrazu převzorkovaného obsahu se liší v závislosti na rozlišení zdroje.

Nová generace LG AI TV

Další informace

Vylepšete svůj zážitek s umělou inteligencí díky dálkovému ovladači AI Magic Remote se speciálním tlačítkem pro AI

Ovládejte TV snadno pomocí ovladače AI Magic Remote – nepotřebujete žádné další zařízení! Díky pohybovému senzoru a skrolovacímu kolečku ho můžete používat jako myš typu air mouse nebo jednoduše zadávat hlasové příkazy.

* Design, dostupnost a funkce dálkového ovladače AI Magic Remote se mohou lišit podle regionu a podporovaného jazyka, a to i u stejného modelu.

* Některé funkce mohou vyžadovat připojení k internetu.

* Funkce AI Voice recognition je poskytována pouze v zemích, které podporují NLP v rodném jazyce.

Dolby Atmos

Filmový večer zní jako v prémiovém kině s Dolby Atmos

Ponořte se do každé scény s čistým, realistickým a prostorovým zvukem Dolby Atmos.

A movie plays on an LG OLED TV and LG Soundbar in a modern city apartment in a side angle view. White beads depicting sound waves project upwards and downwards from the Soundbar and TV, creating a dome of sound in the space. Dolby Atmos logo DTS X logo

*Dolby a Dolby Vision jsou registrované ochranné známky společnosti Dolby Laboratories Licensing Corporation.

**Symbol dvojitého D je ochranná známka společnosti Dolby Laboratories Licensing Corporation.

***Snímky obrazovek jsou simulované.

LG Soundbary doplňují zážitek z LG TV

LG Remote směřuje k LG TV se soundbarem LG Soundbar pod ním. Na LG TV se zobrazuje nabídka rozhraní WOW Interface.

Uživatelské rozhraní WOW

Jednoduchost na dosah ruky

Přístup k rozhraní WOW Interface prostřednictvím LG TV umožňuje přehledné a jednoduché ovládání Soundbaru, například změnu zvukových režimů, profilů a přístup k dalším praktickým funkcím.

LG TV, LG Soundbar a subwoofer v obývacím pokoji přehrávají hudební představení. Bílé kapky vytvářejí zvukové vlny, které vystupují ze soundbaru směrem nahoru a dopředu a promítají se z televizoru. Subwoofer vytváří zvukový efekt zespodu.

WOW Orchestra

Duety se zvukem televizoru LG

Jedinečný zvuk, rozsah a tónové kvality soundbaru LG a televizoru LG se spojují v harmonii a vytvářejí pohlcující a působivý zvukový zážitek.

Detail soundbaru LG Soundbar pod LG TV. Mezi soundbarem LG Soundbar a LG TV je symbol konektivity, který znázorňuje bezdrátový provoz zařízení WOWCAST.

Připraveno na WOWCAST

Sledujte TV bez zbytečného nepořádku

WOWCAST umožňuje bezdrátové připojení LG Soundbaru k LG TV a zpřístupňuje bezztrátovou podporu vícekanálového audia.

*Snímky obrazovek jsou simulované.

**Použití dálkového ovladače LG TV Remote je omezeno pouze na určité funkce.

***TV kompatibilní s WOW Interface: OLED M4/G4/C4/B4/M3/G3/C3/B3/A3/Z2/G2/C2/CS/B2/A2, QNED 99/95/90/85/80/75, NANO 80/77/75, UHD UT90/UT80/UT73/UR/UQ. Kompatibilita TV s rozlišením FHD 63 se může lišit podle roku vydání.

****TV kompatibilní s WOW Orchestra: OLED M4/G4/C4/B4/Z3/M3/G3/C3/B3/A3/Z2/G2/C2/CS/B2/A2, QNED 99/95/90/85/80. Kompatibilní TV se mohou lišit podle roku vydání. Podpora QNED 80 je omezena na modely 2022 a 2023.

*****Upozorňujeme, že služby nemusí být v okamžiku nákupu k dispozici. Pro aktualizace je nutné síťové připojení.

******WOW Interface se může lišit v závislosti na modelu Soundbaru.

Klíčová vlastnost

Typ displeje

4K OLED

Obnovovací frekvence panelu

Nativní 120 Hz (VRR 144 Hz)

Rozšířený rozsah barev

OLED Color

Procesor

Procesor α9 AI 4K Gen8

HDR (High Dynamic Range)

Dolby Vision / HDR10 / HLG

G-Sync kompatibilní (Nvidia)

Ano

FreeSync kompatibilní (AMD)

Ano

Hudební výkon

40W

Systém reproduktorů

2.2 kanál

Dolby Atmos

Ano

Rozměry - TV bez stojanu (Š x V x H mm)

1 711 x 982 x 47,1

Hmotnost TV - bez stojanu (kg)

23,5

OBRAZ (DISPLEJ)

Typ displeje

4K OLED

Rozlišení

4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

Obnovovací frekvence panelu

Nativní 120 Hz (VRR 144 Hz)

Rozšířený rozsah barev

OLED Color

OBRAZ (ZPRACOVÁNÍ)

Procesor

Procesor α9 AI 4K Gen8

Vylepšení rozlišení obrazu (AI Upscaling)

α9 4K AI Super Upscaling

Dynamic Tone Mapping

Ano (OLED Dynamic Tone Mapping Pro)

AI Výběr žánru

Ano (SDR/HDR)

AI kontrola jasu

Ano

HDR (High Dynamic Range)

Dolby Vision / HDR10 / HLG

FILMMAKER MODE™

Ano

Technologie lokálního stmívání

Pixel Dimming

Pohyb

OLED Motion

Režim obrazu

10 režimů

HFR (High Frame Rate)

4K 120 fps (HDMI, RF, USB)

AI Picture Pro

Ano

QMS (Quick Media Switching)

Ano

HRANÍ

G-Sync kompatibilní (Nvidia)

Ano

FreeSync kompatibilní (AMD)

Ano

HGIG Mód

Ano

Game Optimizer

Ano (Game Dashboard)

ALLM (Auto Low Latency Mode)

Ano

VRR (Variable Refresh Rate)

Ano (až do frekvence 144 Hz)

Dolby Vision pro hry (4K 120Hz)

Ano

Doba odezvy

Méně než 0,1 ms

PŘÍSTUPNOST

Vysoký kontrast

Ano

Stupnice šedé

Ano

Invertované barvy

Ano

ROZMĚRY A HMOTNOSTI

Rozměry - TV bez stojanu (Š x V x H mm)

1 711 x 982 x 47,1

Rozměry - TV včetně stojanu (Š x V x H mm)

1 711 x 1 035 x 267

Rozměry - balení TV (Š x V x H mm)

1 879 x 1 130 x 228

Rozměry - TV stojan (Š x H mm)

520 x 267

Hmotnost TV - bez stojanu (kg)

23,5

Hmotnost TV - se stojanem (kg)

27,1

Hmotnost TV - balení (kg)

38,5

Držák na stěnu / VESA (mm)

300 x 200

ČÁROVÝ KÓD 

Čárový kód

8806096398432

ZVUK

Dolby Atmos

Ano

AI zvuk

α9 AI Sound Pro (Virtuální prostorový zvuk 11.1.2 )

Clear Voice Pro

Ano (AI remastering hlasu)

LG Sound Sync

Ano

Sound Mode Share

Ano

Simultánní výstup zvuku

Ano

Bluetooth Surround Ready

Ano (2 Way Playback)

Hudební výkon

40W

AI akustické ladění

Ano

Audio Kodek

AC4, AC3 (Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (Viz manuál)

Směr reproduktoru

Dolů

Systém reproduktorů

2.2 kanál

WOW Orchestra

Ano

KONEKTIVITA

HDMI Audio Return Channel

eARC (HDMI 2)

Bluetooth

Ano (verze 5.3)

Ethernet

1x

Simplink (HDMI CEC)

Ano

SPDIF (Optický digitální audio výstup)

1x

CI Slot

1ea (kromě Spojeného království, Irska)

HDMI výstup

4x (podporuje 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS (4 porty))

RF vstup (Anténa/Kabel)

2x

USB vstup

3x (v 2.0)

Wi-Fi

Ano (Wi-Fi 6)

SMART TV

Podporuje Apple Airplay2

Ano

Operační systém (OS)

WebOS 25

Kompatibilní s USB kamerou

Ano

Chatbot s umělou inteligencí

Ano

Vždy připraven

Ano

Webový prohlížeč

Ano

Google Cast

Ano

Google Home / Hub

Ano

Hands-free hlasové ovládání

Ano

Home Hub

Ano

Inteligentní rozpoznávání hlasu

Ano

LG Channels

Ano

Ovládání Magickým ovladačem

Ano

Multi View

Ano

Aplikace pro smartphone

Ano (LG ThinQ)

Hlasová identifikace

Ano

Podporuje Apple Home

Ano

SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE

Napájení (napětí, Hz)

AC 100~240V 50-60Hz

Pohotovostní režim

Menší než 0.5W

PŘÍSLUŠENSTVÍ V BALENÍ

Dálkový ovladač

Magický dálkový ovladač MR25GB

Napájecí kabel

Ano (neodnímatelný)

VYSÍLÁNÍ

Analogový TV příjem

Ano

Digitální TV příjem

DVB-T2/T (pozemní), DVB-C (kabelové), DVB-S2/S (satelitní)

INFORMACE O SHODĚ

Dismantling information(OLED77C5ELB)
EU Energy label 2019(OLED77C5ELB)
Product information sheet (OLED77C5ELB)
GPSR Safety Information(OLED77C5ELB)
Klíčová vlastnost

Dolby Atmos

Ano

DTS:X

Ano

Hlavní

1 250 x 63 x 135 mm

Subwoofer

201,7 x 407,0 x 403,0 mm

ČÁROVÝ KÓD

Čárový kód

8806091959805

ZVUKOVÉ EFEKTY

AI Sound Pro

Ano

Standard

Ano

Hudba

Ano

Kino

Ano

Clear Voice Pro

Ano

Sport

Ano

Hra

Ano

Bass Blast / Bass Blast +

Ano

HI-RESOLUTION AUDIO

Vzorkování

24bit/96kHz

Upbit / Upsampling

24bit/96kHz

KONEKTIVITA

HDMI vstup

1

HDMI výstup

1

Bluetooth kodeky - SBC/AAC

Ano

Wi-Fi

Ano

Připraveno pro bezdrátové zadní reproduktory

Ano

USB

1

Spolupracuje s Alexou

Ano

Spotify Connect

Ano

Tidal Connect

Ano

AirPlay 2

Ano

Chromecast

Ano

Spolupracuje s Google Home

Ano

Optický

1

PODPORA HDMI

Pass-through

Ano

Pass-through (4K)

Ano

VRR / ALLM

Ano

120Hz

Ano

HDR10

Ano

Dolby Vision

Ano

Audio Return Channel (ARC)

Ano

Audio Return Channel (e-ARC)

Ano

CEC (Simplink)

Ano

AUDIO FORMÁT

Dolby Atmos

Ano

Dolby Digital

Ano

DTS Digital Surround

Ano

DTS:X

Ano

AAC

Ano

AAC+

Ano

POHODLÍ

Aplikace pro dálkové ovládání - iOS / Android OS

Ano

AI Room Calibration Pro (App)

Ano

Ovládání režimu Soundbar

Ano

TV Sound Mode Share

Ano

WOW Interface

Ano

ROZMĚR (ŠXVXH)

Hlavní

1 250 x 63 x 135 mm

Subwoofer

201,7 x 407,0 x 403,0 mm

Zadní reproduktor

159 x 223 x 142 mm

HMOTNOST

Hlavní

5,65 kg

Subwoofer

10,0 kg

Celková hmotnost

26,4 kg

Zadní reproduktor (2x)

4,08 kg

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Záruční list

Ano

Kabel HDMI

Ano

Nástěnný držák

Ano

Dálkové ovládání

Ano

INFORMACE O SHODĚ

GPSR Safety Information(S95TR)
WEB INFO(S95TR)
