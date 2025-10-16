Skip to ContentSkip to Accessibility Help
233L Total No Frost™ Vestavná kombinovaná chladnička, bílá
EL_SET.pdf
Energetická třída : CZ
Informační list výrobku

233L Total No Frost™ Vestavná kombinovaná chladnička, bílá

EL_SET.pdf
Energetická třída : CZ
Informační list výrobku

233L Total No Frost™ Vestavná kombinovaná chladnička, bílá

GTFN256SET
Pohled zepředu na model 233L Vestavěná lednička s mrazákem dole, bílá, s funkcí Total no frost a zásuvkou na čerstvou zeleninu.
Pohled zepředu na vestavnou ledničku 233 l s mrazákem dole, bílou barvou, funkcí Total No Frost a zásuvkou na čerstvou zeleninu.
Celkový pohled do vnitřního prostoru chladničky 233L s vestavěným mrazákem v dolní části, bílé barvy, s funkcí Total no frost a zásuvkou na čerstvou zeleninu.
Detailní pohled dovnitř vestavěné ledničky 233L s mrazákem dole, bílé barvy, s funkcí Total No Frost a zásuvkou na čerstvou zeleninu.
Detail proudění vzduchu u vestavné bílé kombinované chladničky (233 l) s technologií Total No Frost a zásuvkou na čerstvou zeleninu.“
Detail spodní části vestavné kombinované chladničky (233 l) v bílé barvě s technologií Total No Frost a zásuvkou na čerstvou zeleninu.
Pohled z levé strany na vestavnou kombinovanou chladničku (233 l) v bílé barvě s technologií Total No Frost a zásuvkou na čerstvou zeleninu.
Pohled z pravé strany na vestavnou kombinovanou chladničku (233 l) v bílé barvě s technologií Total No Frost a zásuvkou na čerstvou zeleninu.
Boční pohled na vestavnou kombinovanou chladničku (233 l) v bílé barvě s technologií Total No Frost a zásuvkou na čerstvou zeleninu.
Zadní pohled na vestavnou kombinovanou chladničku (233 l) v bílé barvě s technologií Total No Frost a zásuvkou na čerstvou zeleninu.
front detail view
front open door detail view
front open door side perspective view
front open door side perspective view
front open door side perspective view
Hlavní funkce

  • Total no frost
  • Zásuvka na čerstvé ovoce a zeleninu
  • 'Metal fresh
  • 'Multi Air Flow
  • 'Alarm otevřených dveří
Další
Pohled na kombinovanou chladničku LG v kuchyni.

V čem jsou vestavné chladničky LG výjimečné?

Vestavěná kombinovaná chladnička LG v moderní kuchyni.

Minimalistický vestavný design

Minimalistické linie dodávají kuchyni moderní a sofistikovaný vzhled.

Detailní pohled na zásuvku pro čerstvou zeleninu.

Zásuvka na čerstvou zeleninu

Udržujte ovoce a zeleninu déle čerstvé

Zobrazuje ovoce napůl zmrazené, napůl rozmrazené s ikonou „total no frost“ (bez námrazy).

Total no frost

Už žádná námraza, jen čerstvost

Detailní pohled na zadní stěnu metal fresh.

Metal fresh

Prémiová zadní stěna s kovovým designem

Elegantní design

Čistý a harmonický vzhled

Designově sladěné posuvné panely dokonale zapadnou do moderní kuchyně.

Prezentace vestavěné kombinované chladničky LG v moderní kuchyni.

Přizpůsobitelné otevírání dveří

Možnost volby směru otevírání pro snadnou instalaci

Otočné dveře vám dávají svobodu nastavit směr otevírání dveří podle vašich preferencí.

Dotykové ovládání

pro snadné používání

Dotykové ovládání a LED displej s intuitivním rozhraním vám umožňují snadné ovládání.

Zásuvka na čerstvou zeleninu

Ovoce a zelenina zůstávají déle čerstvé

Vaše ovoce a zelenina si zachovají chuť i čerstvost po delší dobu.

Total No Frost

Uchovejte potraviny čerstvé bez tvorby námrazy

Chladný vzduch cirkuluje rovnoměrně, takže vaše lednička a potraviny zůstávají bez námrazy a čerstvé. Není třeba ledničku ručně odmrazovat, takže je vždy připravena k použití.

Zobrazuje bobule napůl rozmražené, napůl zmrazené s ikonou „total no frost“ (bez námrazy).

Výsuvný úložný prostor

Snadná dostupnost s výsuvným úložným prostorem.

Výsuvný úložný prostor slouží k uložení vašich oblíbených mražených potravin, které tak máte rychle a snadno po ruce.

Metal Fresh

Dodejte své kuchyni nádech decentního luxusu

Dodejte své kuchyni dotek moderní elegance díky prémiovým kovovým dekorům.

Vestavěná chladnička- návod k instalaci

Zjistěte více o tom, jak správně umístit vestavnou chladničku – včetně průvodce měřením a doporučených parametrů.

Prezentace instalace vestavěné chladničky LG s mrazákem ve spodní části.

*Toto video slouží k představení velikosti a instalace produktu a jeho design se může lišit od skutečného produktu.

Díly a příslušenství

Zobrazit podrobnosti o dílech, které obdržíte k instalaci.

Ikona plastového držáku

Plastové držáky

Šroub pro plastový držák ikona

Šrouby pro plastové držáky

Ikona šroubu do nábytku

Šrouby do nábytku

Ikona Šroubu pro vodicí lištu dveří (metrický)

Šrouby pro vodicí lištu dveří (metrické)

Ikona těsnění bočního krytu

Těsnění bočního krytu

Ikona dveřní kolejnice

Dveřní kolejnice

Ikona krytu dveřní kolejnice

Kryt dveřní kolejnice

Ikona vodicího mechanismu dveří

Vodicí mechanismus dveří

Ikona konzole u strany pantů (střední část)

Konzole u strany pantů (střední část)

Ikona šroubů konzole u strany pantů (střední část)

Šrouby konzole u strany pantů (střední část)

Ikona metrických šroubů konzole u strany pantů

Metrické šrouby konzole u strany pantů

1. Bezpečnostní opatření při instalaci

Dveře chladničky a skříňky by se měly otevírat v úhlu 90 stupňů. Mezi stěnou a instalační skříňkou musí být pro účely odvětrání mezera 40 mm.

Obrázek bezpečnostních opatření při instalaci.

2. Bezpečná instalace

Aby chladnička zůstala pevně na svém místě, ujistěte se, že je správně upevněna pomocí těsnění bočního krytu, plastové horní konzole, nábytkových šroubů a montážních šroubů.

Obrázek umístění chladicího zařízení.
  • Ikona plastového držáku

    Plastový držák

  • Ikona těsnění bočního krytu

    Těsnění bočního krytu

  • Ikona šroubu pro plastový držák

    Šroub pro plastový držák

  • Ikona šroubů do nábytku

    Šrouby do nábytku

3. Upevnění dveří chladničky k panelu skříňky

Připevněte dveře chladničky k panelu skříňky ve čtyřech různých bodech. Dočasně připevněte vodítko dveří pomocí šroubu, připevněte kolejnici dveří pomocí dvou nábytkových šroubů, odstraňte vodítko dveří a utáhněte třetí šroub kolejnice dveří. Poté zakryjte otvory pro šrouby krytem kolejnice dveří.

Obrázek znázorňující způsob zajištění dveří chladničky.
  • Ikona vodicí lišty dveří

    Vodicí lišta dveří

  • Ikona dveřní kolejnice

    Dveřní kolejnice

  • Ikona krytu dveřní kolejnice

    Kryt dveřní kolejnice

  • Ikona šroubů do nábytku

    Šrouby do nábytku

  • Ikona metrických šroubů vodicí lišty dveří

    Metrické šrouby vodicí lišty dveří

Stáhněte si uživatelskou příručku pro snadné nastavení a používání produktu.

Uživatelská příručka (Návod k použití)

*Obrázky a videa uvedené výše slouží pouze pro ilustrační účely a mohou se lišit od skutečného produktu.

Přehled

Tisk

ROZMĚRY

GTFN256SET-Dim

Všechny specifikace

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

  • Energetická třída

    E

  • Standardní/hloubka pracovní desky

    Hloubka pracovní desky

  • Typ produktu

    Vestavné

OVLÁDÁNÍ A DISPLEJ

  • Expresní mrazení

    Ano

  • Interní LED displej

    LED Display

VÝROBNÍK LEDU A CHLAZENÉ VODY

  • Automatický výrobník ledu

    Ne

  • Manuální výrobník ledu

    Zásobník na led

  • Dávkovač vody

    Ne

VLASTNOSTI

  • DoorCooling+

    Ne

  • InstaView

    Ne

  • LINEAR Cooling

    Ne

SMART TECHNOLOGIE

  • Smart Diagnosis

    Ne

  • ThinQ (Wi-Fi)

    Ne

VYBAVENÍ MRAZNIČKY

  • Zásuvky mraznička

    Tříúrovňové uspořádání

EAN CODE

  • Čarový kód

    8806096187531

OBJEM

  • Objem mrazničky (l)

    63

  • Objem chladničky (l)

    170

  • Celkový objem (l)

    233

ROZMĚRY A HMOTNOST

  • Hmotnost v obalu (kg)

    55

  • Výška po horní část skříně (mm)

    1 770

  • Výška po horní část závěsu nebo kryt dveří(mm)

    1 703

  • Rozměry výrobku (Š x V x H, mm)

    540 x 1 770 x 545

  • Hmotnost výrobku (kg)

    51

MATERIÁL A POVRCHOVÁ ÚPRAVA

  • Povrch (dveře)

    Bílá-bílá

  • Dekor vnitřní stěny

    Kovová R

  • Typ madla

    Ne

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

  • Klimatická třída

    SN-T

  • Typ kompresoru

    Pístový (reciproční) kompresor

  • Spotřeba energie (kWh/rok)

    218

  • Hlučnost (třída)

    C

  • Hlučnost (dB)

    38

VYBAVENÍ CHLADNIČKY

  • Sklopná police

    Ne

  • Držák na víno

    Ne

  • Průhledné koše do dveří

    4

  • Multi-Air Flow

    Ano

  • Pure N Fresh

    Ne

  • Osvětlení chladničky

    Horní LED

  • Police z tvrzeného skla

    1

  • Box na zeleninu

    Ano (1)

  • Zásuvka na zeleninu [Fresh Zone]

    Ne

INFORMACE O SHODĚ

DALŠÍ INFORMACE O SHODĚ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Bezpečnostní informace pro příslušenství jsou součástí bezpečnostních informací pro produkt a nejsou poskytovány samostatně.

Názory zákazníků

Naše tipy pouze pro vás

Najít prodejnu v okolí

Vyzkoušejte tento produkt ve svém okolí.