233L Total No Frost™ Vestavná kombinovaná chladnička, bílá

V čem jsou vestavné chladničky LG výjimečné?
Minimalistický vestavný design
Minimalistické linie dodávají kuchyni moderní a sofistikovaný vzhled.
Zásuvka na čerstvou zeleninu
Udržujte ovoce a zeleninu déle čerstvé
Total no frost
Už žádná námraza, jen čerstvost
Metal fresh
Prémiová zadní stěna s kovovým designem
Elegantní design
Čistý a harmonický vzhled
Designově sladěné posuvné panely dokonale zapadnou do moderní kuchyně.
Zásuvka na čerstvou zeleninu
Ovoce a zelenina zůstávají déle čerstvé
Vaše ovoce a zelenina si zachovají chuť i čerstvost po delší dobu.
Total No Frost
Uchovejte potraviny čerstvé bez tvorby námrazy
Chladný vzduch cirkuluje rovnoměrně, takže vaše lednička a potraviny zůstávají bez námrazy a čerstvé. Není třeba ledničku ručně odmrazovat, takže je vždy připravena k použití.
Výsuvný úložný prostor
Snadná dostupnost s výsuvným úložným prostorem.
Výsuvný úložný prostor slouží k uložení vašich oblíbených mražených potravin, které tak máte rychle a snadno po ruce.
Metal Fresh
Dodejte své kuchyni nádech decentního luxusu
Dodejte své kuchyni dotek moderní elegance díky prémiovým kovovým dekorům.
Vestavěná chladnička- návod k instalaci
Zjistěte více o tom, jak správně umístit vestavnou chladničku – včetně průvodce měřením a doporučených parametrů.
*Toto video slouží k představení velikosti a instalace produktu a jeho design se může lišit od skutečného produktu.
Díly a příslušenství
Zobrazit podrobnosti o dílech, které obdržíte k instalaci.
1. Bezpečnostní opatření při instalaci
Dveře chladničky a skříňky by se měly otevírat v úhlu 90 stupňů. Mezi stěnou a instalační skříňkou musí být pro účely odvětrání mezera 40 mm.
2. Bezpečná instalace
Aby chladnička zůstala pevně na svém místě, ujistěte se, že je správně upevněna pomocí těsnění bočního krytu, plastové horní konzole, nábytkových šroubů a montážních šroubů.
3. Upevnění dveří chladničky k panelu skříňky
Připevněte dveře chladničky k panelu skříňky ve čtyřech různých bodech. Dočasně připevněte vodítko dveří pomocí šroubu, připevněte kolejnici dveří pomocí dvou nábytkových šroubů, odstraňte vodítko dveří a utáhněte třetí šroub kolejnice dveří. Poté zakryjte otvory pro šrouby krytem kolejnice dveří.
Stáhněte si uživatelskou příručku pro snadné nastavení a používání produktu.
*Obrázky a videa uvedené výše slouží pouze pro ilustrační účely a mohou se lišit od skutečného produktu.
Přehled
ROZMĚRY
Všechny specifikace
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Energetická třída
E
Standardní/hloubka pracovní desky
Hloubka pracovní desky
Typ produktu
Vestavné
OVLÁDÁNÍ A DISPLEJ
Expresní mrazení
Ano
Interní LED displej
LED Display
VÝROBNÍK LEDU A CHLAZENÉ VODY
Automatický výrobník ledu
Ne
Manuální výrobník ledu
Zásobník na led
Dávkovač vody
Ne
VLASTNOSTI
DoorCooling+
Ne
InstaView
Ne
LINEAR Cooling
Ne
SMART TECHNOLOGIE
Smart Diagnosis
Ne
ThinQ (Wi-Fi)
Ne
VYBAVENÍ MRAZNIČKY
Zásuvky mraznička
Tříúrovňové uspořádání
EAN CODE
Čarový kód
8806096187531
OBJEM
Objem mrazničky (l)
63
Objem chladničky (l)
170
Celkový objem (l)
233
ROZMĚRY A HMOTNOST
Hmotnost v obalu (kg)
55
Výška po horní část skříně (mm)
1 770
Výška po horní část závěsu nebo kryt dveří(mm)
1 703
Rozměry výrobku (Š x V x H, mm)
540 x 1 770 x 545
Hmotnost výrobku (kg)
51
MATERIÁL A POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Povrch (dveře)
Bílá-bílá
Dekor vnitřní stěny
Kovová R
Typ madla
Ne
TECHNICKÉ SPECIFIKACE
Klimatická třída
SN-T
Typ kompresoru
Pístový (reciproční) kompresor
Spotřeba energie (kWh/rok)
218
Hlučnost (třída)
C
Hlučnost (dB)
38
VYBAVENÍ CHLADNIČKY
Sklopná police
Ne
Držák na víno
Ne
Průhledné koše do dveří
4
Multi-Air Flow
Ano
Pure N Fresh
Ne
Osvětlení chladničky
Horní LED
Police z tvrzeného skla
1
Box na zeleninu
Ano (1)
Zásuvka na zeleninu [Fresh Zone]
Ne
INFORMACE O SHODĚ
- přípona:pdf
- přípona:pdf
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Bezpečnostní informace pro příslušenství jsou součástí bezpečnostních informací pro produkt a nejsou poskytovány samostatně.
