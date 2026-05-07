Vestavná parní trouba LG 76 l InstaView™, EasyClean™, Stříbrná
Připraveni na kuchyni pracujicí pro vás?
Dvakrát zaklepejte a podívejte se, co je uvnitř
S funkcí InstaView™ můžete jídlo okamžitě zkontrolovat, aniž byste museli troubu otevřít.
Velký nepořádek? Žádný problém
Za pouhých 10 minut je trouba díky technologii EasyClean™ čistá a připravená k dalšímu použití.
Vaření za hranicemi vaši kuchyně
Pomocí aplikace LG ThinQ™ můžete kontrolovat průběh přípravy jídla odkudkoli z domu.
LG InstaView™
Podívejte se, co se vaří
Stačí dvakrát poklepat na sklo, abyste si jídlo prohlédli, aniž by došlo k úniku tepla z trouby.
EasyClean™
Vždy čistá trouba s technologií EasyClean™
Díky technologii EasyClean™ zůstane vnitřek trouby stále jako nový. Žádné chemikálie a žádné výpary.
Krok 1
Stiskněte tlačítko EasyClean™.
Obrázek dotyku tlačítka Easy Clean prstem.
Krok 2
Po spuštění programu se pára automaticky rozptýlí uvnitř trouby.
Obrázek páry vstřikované dovnitř trouby.
Krok 3
Zbytky jednoduše setřete hadříkem nebo ručníkem.
Obrázek otírání vnitřku trouby hadříkem.
LG ThinQ™
Seznamte se s novým kuchařským pomocníkem
Od jednoduchých funkcí, jako je předehřátí trouby, nastavení časovače a sledování aktuálního průběhu, až po složitější funkce, jako je diagnostika a řešení problémů na základě způsobu používání - LG ThinQ™ vám umožní provádět všechny tyto činnosti z telefonu.
Naskenujte surovinu a objevte ideální recept
Naskenujte čárový kód mraženého hotového jídla HMR pomocí funkce Scan to Cook v aplikaci ThinQ™ a vychutnejte si pohodlnou přípravu chutných pokrmů. Aplikace automaticky doporučí vhodný režim, teplotu i dobu přípravy, takže se nemusíte o nic starat.
Toto je obrázek ženy, která skenuje čárový kód na obalu potraviny pomocí svého chytrého telefonu.
Vaše chuť, váš recept, My Recipe
S My Recipe v aplikaci LG ThinQ™ si můžete vytvořit a uložit vlastní recepty podle své chuti. Uložené recepty až se třemi kroky jednoduše odešlete do trouby a vaření proběhne téměř samo.
Žena si prohlíží recept na svém chytrém telefonu a vedle ní je obrazovka mobilního telefonu s recepty.
*Partnerské značky HMR jsou přidávány a budou se i nadále rozšiřovat.
Rozmanitý kuchař
Nová úroveň chuti ve vaší kuchyni
Vneste do svého příštího jídla gurmánskou chuť díky řadě prémiových funkcí.
Toto je obrázek dušených kuřecích prsou, smažených kuřecích křidélek, sušenek a steaku připraveného metodou sous vide vzduchem na stole. Níže jsou také uvedeny ikony představující funkce ProBake s konvekcí, sous vide vzduchem, smažení vzduchem a vaření v páře ProBake.
ProBake konvekce
LG ProBake Convection® zajišťuje přesný a rovnoměrný ohřev každého stojanu. Trouba je vybavena topným tělesem v zadní části, které umožňuje dokonalé pečení a zapékání.
Sous Vide
Sous Vide používá nízkou teplotu trouby a proudění vzduchu pro dosažení maximální šťavnatosti. Na rozdíl od standardní metody sous vide nepotřebuje cirkulaci vody a místo toho se spoléhá na řízené teplo, které zajišťuje další konzistenci při zpracování potravin.
Obrázek, vakuově balené maso se vaří vzduchem sous vide.
Horkovzdušné smažení
Připravte si své oblíbené křupavé pokrmy bez fritování v oleji pomocí horkovzdušného smažení.
Obrázek kuřecího křídla smaženého na vzduchu.
ProBake Steam
Pára pomáhá zachovat živiny a zvýraznit přirozenou chuť pokrmů.
Toto je obrázek dušeného lososa.
Režim na pizzu
Režim na pizzu je speciálně navržena pro přípravu domácí nebo čerstvé pizzy i mražené pizzy. Vychutnejte si křupavější kůrku a chutnější náplň díky režimu pizza, který lze nastavit až na 300 ℃.
Obrázek pizzy pečené v troubě.
Energetická třída A++ zajišťuje vysokou energetickou účinnost
Inovativní design
Průvodce instalací vestavné trouby
Kliknutím získáte další podrobnosti o tom, jak se vestavná trouba hodí do vašeho prostoru, včetně průvodce rozměry a dalšími kritérii, na která je třeba dbát.
1. Měření instalační plochy
Průvodce, který ukazuje, jaké rozměry jsou v oblasti instalace potřeba.
2. Požadavky před instalací
Mezi zadní stěnou a podlahou instalační skříně je třeba vytvořit větrací otvor o průměru 50 mm a mezi oběma stranami trouby a skříně větrací otvor o průměru 5 mm.
Průvodce s vyznačením okraje potřebného pro instalaci trouby.
Abyste zabránili posunutí trouby při otevírání, dbejte na to, abyste troubu při instalaci přišroubovali na rovný povrch.
Průvodce s vyznačením dílů, které je třeba při instalaci trouby upevnit.
*Toto video je určeno pro velikost a instalaci výrobku a design se může lišit od skutečného výrobku.
Díly a příslušenství
Prohlédněte si podrobnosti o dílech, které obdržíte k instalaci.
Krabice na kuchyňském stole.
Co je v balení?
Příslušenství trouby Kolejnicový rošt a teleskopický výsuv.
Příslušenství trouby Drátěný rošt a plech na pečení.
Příslušenství trouby Hluboký plech
Stáhněte si návod k použití a nastavení výrobku.
Všechny specifikace
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Značka
LG
Země původu
Korea
Barva vnějšího pláště
Nerezová ocel
Zdroj ohřevu
Elektrický
Systém vaření v troubě
Konvekce ProBake
Typ trouby
Jednoduchá
UŽIVATELSKÉ FUNKCE
Minutka
Ano
Zámek ovládání
Ano (trouba)
Hlasitost připomenutí dokončení vaření
Ano
Typ čištění trouby
EasyClean + Self Clean
Režim Šábes
Ano
Self Clean zámek dvířek trouby
Automatické
Systém jemného zavírání
Ano (dvířka trouby)
Pečení na čas
Ano
DESIGN / POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Barva dveří
Černá, Kouřové
Materiál dutin
Smalt
Ovládací displej
LCD
Barva rukojeti
Nerezová ocel
Materiál rukojeti
Hliník
Osvětlení knoflíků
Ne
Velikost LCD displeje
4,3 palce
Typ ovládání trouby
Skleněný dotykový panel
Funkce dvířek trouby
Instaview okno
Barva interiéru
Modrá
Povrchová úprava proti otiskům prstů
Ne
ROZMĚRY / HMOTNOST
Rozměry balení (Š x V x H) (mm)
700 x 645 x 660
Rozměry výřezu (Š x V x H) (mm)
560 x 590 x 556
Vnitřní rozměr trouby (Š x V x H) (mm)
488 x 373 x 420
Velikost - šířka (mm)
592
Rozměry výrobku (Š x V x H) (mm)
592 x 594 x 569
VÝKON / ÚDAJE
Výkon mikrovln
3 500
Požadované napájení (V/Hz)
230V / 50Hz
Hmotnost produktu (kg)
45,0
SMART TECHNOLOGIE
SmartDiagnosis
Ano
ThinQ(Wi-Fi)
Ano
NFC Tag On
Ne
Kontrola a ovládání
Ano
Proaktivní péče o zákazníky
Ano
Chytrý recept (aplikace na recepty 3. strany)
Ne
Hlasové ovládání (zařízení 3. strany)
Ne
OBSAH BALENÍ
Plech na pečení (Ks)
1
Hluboký plech na pečení (Ks)
1
Drážky pro víceúrovňové pečení (KS)
1
Standardní stojan (Ks)
1
VLASTNOSTI TROUBY
Automatické bezpečnostní vypnutí
Ano
Typ pečícího prvku
Skryté
Typ tělesa grilu
Sheath (ochrana topnice)
Konvekční přepočet
Ne
Konvekční ventilátor
Duální rychlost (vysoká/nízká)
Typ konvekce
Konvekce ProBake
Výkon pečícího prvku (W)
1 500
Výkon grilovacího prvku (W)
1 600 / 1 500
Výkon konvekčního prvku (W)
1 900
Chytré osvětlení trouby GoCook
Ano
Údržba
Odstraňování vodního kamene, Sušení
Počet pozic roštů
5
Kapacita trouby (l)
76
Režimy pečení v troubě
Smažení horkým vzduchem, Air Sous-Vide, Spodní ohřev, Rozmrazování, Sušení, Eco Horký vzduch, Eco Horní spodní ohřev, Tradiční ohřev s asistencí ventilátorem, Mražené pokrmy, Horký vzduch, Velký gril, Režim Pizza, Ochrana, Opékání, Malý gril, Pečení v páře, Pára a horký vzduch, Parní regenerace, Pečení v páře, Horní Dolní ohřev, Ohřev, Ohřívání pokrmů
Typ světla v troubě
Halogen
INFORMACE O SHODĚ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Bezpečnostní informace pro příslušenství jsou součástí bezpečnostních informací pro produkt a nejsou poskytovány samostatně.
Chcete-li se dozvědět více o tom, jak tento produkt nakládá s daty a o svých právech jako uživatel, navštivte „Pokrytí dat a specifikace“ na LG Privacy
