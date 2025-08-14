We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
SET | WSED7613S + MG7Z2593D
LG InstaView™
Podívejte se, co se vaří
Stačí dvakrát poklepat na sklo, abyste si jídlo prohlédli, aniž by došlo k úniku tepla z trouby.
EasyClean™
Vždy čistá trouba s technologií EasyClean™
Díky technologii EasyClean™ zůstane vnitřek trouby stále jako nový. Žádné chemikálie a žádné výpary.
Krok 1
Naplňte lahvičku s rozprašovačem 510 ml vody. Na stěny a rohy nastříkejte asi 60 ml vody.
Obraz dotyku tlačítka Easy Clean prstem.
Krok 2
Poté na dno trouby nalijte zbývající vodu.
Obrázek páry stříkající z trouby.
Krok 3
Stiskněte tlačítko EasyClean™.
Obraz utírání vnitřku trouby hadříkem.
Krok 4
Případné zbytky jednoduše setřete hadříkem nebo utěrkou.
Obraz utírání vnitřku trouby hadříkem.
LG ThinQ™
Seznamte se s novým kuchařským pomocníkem
Od jednoduchých funkcí, jako je předehřátí trouby, nastavení časovače a sledování aktuálního průběhu, až po složitější funkce, jako je diagnostika a řešení problémů na základě způsobu používání - LG ThinQ™ vám umožní provádět všechny tyto činnosti z telefonu.
Bezpečnější kuchyňský prostor díky Dětské pojistce
Dětská pojistka mikrovlnné trouby zajišťuje bezpečnost dětí a domácích mazlíčků v kuchyni. Tato funkce dokáže uzamknout dotykový panel mikrovlnné trouby a zabránit tak případným nehodám. Pro uzamčení dotykového ovládacího panelu stačí stisknout a podržet tlačítko STOP/Clear po dobu tří sekund.
Matka a dítě tráví bezpečný čas v kuchyni
-
25L Auto Cook Mikrovlnná trouba s grilem, Černá/stříbrná
-
76 l InstaView™, EasyClean™ Vestavná trouba LG, Stříbrná
Všechny specifikace
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
-
Značka
-
LG
-
Země původu
-
Čína
-
Barva dveří
-
Černá
-
Design dveří
-
Dělené
-
EasyClean
-
Ne
-
Typ instalace
-
Vestavná
-
Barva vnějšího pláště
-
Nerezová ocel
-
Kapacita trouby (l)
-
25
-
Typ
-
Grill
UŽIVATELSKÉ FUNKCE
-
Přidat 30 sekund
-
Ano
-
Dětská pojistka
-
Ano
-
Zvuková signalizace dokončení
-
Ano
-
EasyClean
-
Ne
-
Minutka
-
Ano
-
Nastavení času
-
Ano
-
Vypnutí/zapnutí otočné desky
-
Ne
VLASTNOSTI MIKROVLNNÉ TROUBY
-
Typ osvětlení vnitřního prostoru
-
LED
-
Způsob vaření
-
Automatické + manuální
-
Spotřeba mikrovlnné trouby (Watty)
-
1 450
-
Výkonové úrovně mikrovlnné trouby
-
5
-
Výkon mikrovlnné trouby (W)
-
900
-
Kapacita trouby (l)
-
25
-
Inteligentní invertor
-
Ne
-
Celková spotřeba energie (Watty)
-
1 450
-
Průměr otočného disku (mm)
-
315
-
Spotřeba kombinovaného režimu (mikrovlnná trouba + gril) (Watty)
-
1 450
-
Spotřeba grilu (Watty)
-
1 000
OVLÁDACÍ PRVKY
-
Ovládací displej
-
LED
-
Umístění ovládání
-
Pravá strana
-
Typ ovládání
-
Skleněný dotykový panel
REŽIMY VAŘENÍ
-
Smažení horkým vzduchem
-
Ne
-
Automatické vaření
-
Ano
-
Automatický opětovný ohřev
-
Ne
-
Pečení
-
Ne
-
Konvekční pečení
-
Ne
-
Rozmrazování
-
Ano
-
Odvodnění
-
Ne
-
Grill
-
Ano
-
Invertorové rozmrazování
-
Ne
-
Rozpouštění
-
Ne
-
Paměť pro vaření
-
Ne
-
Ochrana
-
Ne
-
Smažení
-
Ne
-
Senzor pro vaření
-
Ne
-
Senzor pro přihřívání
-
Ne
-
Pomalé vaření
-
Ne
-
Změkčení
-
Ne
-
Rychlý konvekční ohřev
-
Ne
-
Rychlé grilování
-
Ano
-
Fázové vaření
-
Ne
-
Vaření v páře
-
Ne
-
Ohřev
-
Ne
DESIGN / POVRCHOVÁ ÚPRAVA
-
Design vnitřního prostoru
-
Čtvercové
-
Barva dveří
-
Černá
-
Design skleněných dveří
-
Kouřové
-
Vnější design
-
Tradiční široké zobrazení
-
Barva interiéru
-
Nerezová ocel
-
Barva vnějšího pláště
-
Základní materiál
-
Povrchová úprava proti otiskům prstů
-
Ne
ROZMĚRY / HMOTNOST
-
Rozměry vnitřního prostoru (Š x V x H) (mm)
-
328 x 206 x 372
-
Rozměry balení (Š x V x H) (mm)
-
654 x 451 x 446
-
Rozměry výrobku (Š x V x H) (mm)
-
592 x 396 x 388
-
Hmotnost produktu (kg)
-
16,7
VÝKON / ÚDAJE
-
Výkon mikrovln
-
900
-
Požadované napájení (V/Hz)
-
230V / 50Hz
SMART TECHNOLOGIE
-
NFC Tag On
-
Ne
-
SmartDiagnosis
-
Ne
-
ThinQ(Wi-Fi)
-
Ne
OBSAH BALENÍ
-
Skleněný tác (ea)
-
1
-
Horní rošt (ea)
-
1
-
Rošty (ea)
-
1
-
Prstenec pro otáčení (ea)
-
1
-
Hřídel pro otáčení (ea)
-
1
-
Návod k použití (ea)
-
1
Všechny specifikace
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
-
Značka
-
LG
-
Země původu
-
Korea
-
Barva vnějšího pláště
-
Nerezová ocel
-
Zdroj ohřevu
-
Elektrický
-
Systém vaření v troubě
-
Konvekce ProBake
-
Typ trouby
-
Jednoduchá
UŽIVATELSKÉ FUNKCE
-
Minutka
-
Ano
-
Zámek ovládání
-
Ano (trouba)
-
Hlasitost připomenutí dokončení vaření
-
Ano
-
Typ čištění trouby
-
EasyClean + Self Clean
-
Režim Šábes
-
Ano
-
Self Clean zámek dvířek trouby
-
Automatické
-
Systém jemného zavírání
-
Ne
-
Pečení na čas
-
Ano
DESIGN / POVRCHOVÁ ÚPRAVA
-
Barva dveří
-
Průhledné
-
Barva interiéru
-
Modrá
-
Barva vnějšího pláště
-
Nerezová ocel
-
Povrchová úprava proti otiskům prstů
-
Ne
-
Materiál dutin
-
Smalt
-
Ovládací displej
-
LED
-
Barva rukojeti
-
Nerezová ocel
-
Materiál rukojeti
-
Hliník
-
Barva knoflíku
-
Nerezová ocel
-
Osvětlení knoflíků
-
Ne
-
Materiál knoflíku
-
Plast
-
Typ ovládání trouby
-
Knoflík + Dotekové
-
Funkce dvířek trouby
-
Instaview okno
ROZMĚRY / HMOTNOST
-
Rozměry balení (Š x V x H) (mm)
-
700 x 645 x 660
-
Rozměry výrobku (Š x V x H) (mm)
-
592 x 594 x 569
-
Hmotnost produktu (kg)
-
43,0
-
Rozměry výřezu (Š x V x H) (mm)
-
560 x 590 x 556
-
Vnitřní rozměr trouby (Š x V x H) (mm)
-
488 x 373 x 420
-
Velikost - šířka (mm)
-
592
VÝKON / ÚDAJE
-
Výkon mikrovln
-
3 500
-
Požadované napájení (V/Hz)
-
230V / 50Hz
SMART TECHNOLOGIE
-
NFC Tag On
-
Ne
-
SmartDiagnosis
-
Ano
-
ThinQ(Wi-Fi)
-
Ano
-
Kontrola a ovládání
-
Ano
-
Proaktivní péče o zákazníky
-
Ano
-
Chytrý recept (aplikace na recepty 3. strany)
-
Ne
-
Hlasové ovládání (zařízení 3. strany)
-
Ne
OBSAH BALENÍ
-
Plech na pečení (Ks)
-
1
-
Hluboký plech na pečení (Ks)
-
1
-
Standardní stojan (Ks)
-
1
VLASTNOSTI TROUBY
-
Automatické bezpečnostní vypnutí
-
Ano
-
Typ pečícího prvku
-
Skryté
-
Typ tělesa grilu
-
Sheath (ochrana topnice)
-
Konvekční přepočet
-
Ne
-
Konvekční ventilátor
-
Duální rychlost (vysoká/nízká)
-
Typ konvekce
-
Konvekce ProBake
-
Výkon pečícího prvku (W)
-
1 500
-
Výkon grilovacího prvku (W)
-
1 600 / 1 500
-
Výkon konvekčního prvku (W)
-
1 900
-
Zdroj ohřevu
-
Elektrický
-
Chytré osvětlení trouby GoCook
-
Ano
-
Počet pozic roštů
-
5
-
Kapacita trouby (l)
-
76
-
Režimy pečení v troubě
-
Smažení horkým vzduchem, Air Sous-Vide, Spodní ohřev, Rozmrazování, Eco Horký vzduch, Eco Horní spodní ohřev, Tradiční ohřev s asistencí ventilátorem, Horký vzduch, Velký gril, Režim Pizza, Ochrana, Opékání, Malý gril, Horní Dolní ohřev, Ohřev
-
Typ světla v troubě
-
Halogen
INFORMACE O SHODĚ
