Rozmanitý kuchař
Nová úroveň chuti ve vaší kuchyni
Vneste do svého příštího jídla gurmánskou chuť díky řadě prémiových funkcí.
Na tomto obrázku jsou na stole kuřecí prsa vařená v páře, kuřecí křídla smažená na vzduchu, sušenky a steak připravený metodou sous vide.
ProBake konvekce
LG ProBake Convection® zajišťuje přesný a rovnoměrný ohřev každého stojanu. Trouba je vybavena topným tělesem v zadní části, které umožňuje dokonalé pečení a zapékání.
Sous Vide
Sous Vide používá nízkou teplotu trouby a proudění vzduchu pro dosažení maximální šťavnatosti. Na rozdíl od standardní metody sous vide nepotřebuje cirkulaci vody a místo toho se spoléhá na řízené teplo, které zajišťuje další konzistenci při zpracování potravin.
Obrázek, vakuově balené maso se vaří vzduchem sous vide.
Horkovzdušné smažení
Připravte si své oblíbené křupavé pokrmy bez fritování v oleji pomocí horkovzdušného smažení.
Obrázek kuřecího křídla smaženého na vzduchu.
Režim na pizzu
Režim na pizzu je speciálně navržena pro přípravu domácí nebo čerstvé pizzy i mražené pizzy. Vychutnejte si křupavější kůrku a chutnější náplň díky režimu pizza, který lze nastavit až na 300 ℃.
Obrázek pizzy pečené v troubě.
LG InstaView™
Podívejte se, co se vaří
Stačí dvakrát poklepat na sklo, abyste si jídlo prohlédli, aniž by došlo k úniku tepla z trouby.
EasyClean™
Vždy čistá trouba s technologií EasyClean™
Díky technologii EasyClean™ zůstane vnitřek trouby stále jako nový. Žádné chemikálie a žádné výpary.
Krok 1
Naplňte lahvičku s rozprašovačem 510 ml vody. Na stěny a rohy nastříkejte asi 60 ml vody.
Obraz dotyku tlačítka Easy Clean prstem.
Krok 2
Poté na dno trouby nalijte zbývající vodu.
Obrázek páry stříkající z trouby.
Krok 3
Stiskněte tlačítko EasyClean™.
Obraz utírání vnitřku trouby hadříkem.
Krok 4
Případné zbytky jednoduše setřete hadříkem nebo utěrkou.
Obraz utírání vnitřku trouby hadříkem.
LG ThinQ™
Seznamte se s novým kuchařským pomocníkem
Od jednoduchých funkcí, jako je předehřátí trouby, nastavení časovače a sledování aktuálního průběhu, až po složitější funkce, jako je diagnostika a řešení problémů na základě způsobu používání - LG ThinQ™ vám umožní provádět všechny tyto činnosti z telefonu.
Maximální čerstvost pro vaše potraviny**
Na obrázku je před čerstvou zeleninou zobrazen graf.
Rychlejší a rovnoměrnější chlazení v chladničce
Průduchy DoorCooling+™ jsou umístěny v přední části chladničky. Udržují nápoje chladnější a potraviny déle čerstvé.
Otevřená chladnička LG s uspořádanými potravinami, lahvemi a zásuvkami, rovnoměrně chlazená modrým světlem DoorCooling™.
Méně pachů v chladničce s Pure N Fresh
Tento jedinečný systém filtrace vzduchu umožňuje minimalizovat pachy v chladničce. Ventilátor aktivně nasává vzduch přes uhlíkový filtr a dovnitř pouze čistývzduch bez jakýchkoliv zápachů.
Filtrace Pure N Fresh nasává pachy a rozptyluje čistý chladný vzduch pro svěží prostředí v chladničce.
uv nano
Čerstvá až do poslední kapky
Voda zůstává čerstvá, UVnano automaticky odstraňuje až 99,99 %* bakterií z vodní trysky pomocí UV záření.
*Účinek UVnano byl hodnocen laboratorními testy TÜV Rheinland s použitím interních testovacích metod měření redukce E. coli, S. aureus a P. aeruginosa ve vzorcích destilované vody po vystavení produktu UV LED po dobu 10 minut každou hodinu, po celkem 24 hodinách při běžném použití v domácnosti. Skutečné výsledky se mohou lišit v závislosti na podmínkách prostředí použití. Produkt neošetřuje ani neléčí zdravotní problémy a nezaručuje, že voda filtrovaná produktem nebude obsahovat kontaminující látky, jako jsou mikrobiologické částice ovlivňující zdraví uživatelů.
*UVnano je složenina slov UV (ultrafialové) a nanometr (jednotka délky).
InstaView™
Dvakrát zaklepejte a podívejte se, co je uvnitř
Dvojitým zaklepáním na sklo se v chladničce rozsvítí a vy uvidíte dovnitř bez úniku chladného vzduchu.
*Obrázek slouží pouze pro ilustraci a může se lišit od skutečného produktu.
LG ThinQ™ připojte se pro snazší ovládání
Pomocí kompatibilního chytrého telefonu a aplikace LG ThinQ™ můžete na dálku nastavit teplotu.
Zapomněli jste zavřít dvířka chladničky? Žádný strach. Aplikace LG ThinQ™ vás na to upozorní zasláním oznámení přímo na váš telefon.
Černá lednička LG vlevo s nápoji uvnitř, vedle ní vpravo telefon s aplikací pro řízení teploty.
Chytré ovládání, chytrý život
Aplikace LG ThinQ™ vám poskytuje chytré monitorování lednice a umožňuje vám aktivovat funkci „Expresní mrazení“ pouhým klepnutím na tlačítko.
Žena se zeleninou sleduje telefon, v pozadí stříbrná chladnička LG, aplikace ThinQ zobrazuje aktuální teplotu chladničky.
Připojte se pro snazší ovládání
Zapomněli jste zavřít dvířka chladničky? Žádný strach. Aplikace LG ThinQ™ vás na to upozorní zasláním oznámení přímo na váš telefon.
Žena sleduje telefon s upozorněním LG ThinQ na otevřená dvířka chladničky, vpravo detail chladničky s ikonou chytré domácnosti.
*Funkce ThinQ se mohou lišit v závislosti na produktu a zemi. O dostupnosti služeb se informujte u místního prodejce nebo společnosti LG.
-
Chladnička multi door LG | E | 508 l | InstaView™ |ThinQ™| Černá/šedá
-
76 l InstaView™, EasyClean™ Vestavná trouba LG, Černá/šedá
Klíčová vlastnost
-
Celkový objem (l)
-
508
-
Rozměry výrobku (Š x V x H, mm)
-
835 x 1 787 x 730
-
Spotřeba energie (kWh/rok)
-
314
-
Energetická třída
-
E
-
Typ kompresoru
-
Smart Inverter kompresor (BLDC)
-
InstaView
-
Ano
-
Door-in-Door
-
Ne
-
Instalace přívodu vody
-
Je nutná instalace přívodu vody
-
ThinQ (Wi-Fi)
-
Ano
-
Povrch (dveře)
-
Matně černá essence
Všechny specifikace
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
-
Typ produktu
-
Vícedveřové
-
Standardní/hloubka pracovní desky
-
Hloubka pracovní desky
-
Energetická třída
-
E
OBJEM
-
Celkový objem (l)
-
508
-
Objem mrazničky (l)
-
209
-
Objem chladničky (l)
-
288
-
Objem výrobníku ledu (l)
-
11
OVLÁDÁNÍ A DISPLEJ
-
Interní LED displej
-
Ano
-
Expresní mrazení
-
Ano
ROZMĚRY A HMOTNOST
-
Hmotnost v obalu (kg)
-
152
-
Hmotnost výrobku (kg)
-
142
-
Výška po horní část závěsu nebo kryt dveří(mm)
-
1 787
-
Výška po horní část skříně (mm)
-
1 753
-
Hloubka bez dveří (mm)
-
619
-
Rozměry výrobku (Š x V x H, mm)
-
835 x 1 787 x 730
VLASTNOSTI
-
DoorCooling+
-
Ano
-
Door-in-Door
-
Ne
-
LINEAR Cooling
-
Ano
-
InstaView
-
Ano
VÝROBNÍK LEDU A CHLAZENÉ VODY
-
Manuální výrobník ledu
-
Ne
-
Instalace přívodu vody
-
Je nutná instalace přívodu vody
-
Dávkovač ledu a vody
-
Kostkový a drcený led
-
Automatický výrobník ledu
-
Ano (Spaceplus)
MATERIÁL A POVRCHOVÁ ÚPRAVA
-
Dveře (Materiál)
-
PCM
-
Povrch (dveře)
-
Matně černá essence
-
Dekor vnitřní stěny
-
Kovová R
-
Typ madla
-
Ne
TECHNICKÉ SPECIFIKACE
-
Typ kompresoru
-
Smart Inverter kompresor (BLDC)
-
Spotřeba energie (kWh/rok)
-
314
-
Klimatická třída
-
T
-
Hlučnost (dB)
-
40
-
Hlučnost (třída)
-
C
VYBAVENÍ CHLADNIČKY
-
Průhledné koše do dveří
-
5
-
Osvětlení chladničky
-
Horní LED
-
Police z tvrzeného skla
-
2
-
Box na zeleninu
-
Ano (2)
-
Multi-Air Flow
-
Ne
-
Sklopná police
-
Sklopná v jednom kroku
-
Pure N Fresh
-
Ano
SMART TECHNOLOGIE
-
Smart Diagnosis
-
Ano
-
ThinQ (Wi-Fi)
-
Ano
EAN CODE
-
Čarový kód
-
8806084879943
VYBAVENÍ MRAZNIČKY
-
Průhledné koše do dveří
-
Ne
-
Osvětlení mrazničky
-
Horní LED
-
Police z tvrzeného skla
-
Ne
-
Zásuvky mraznička
-
6 průhledných
INFORMACE O SHODĚ
Všechny specifikace
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
-
Značka
-
LG
-
Země původu
-
Korea
-
Barva vnějšího pláště
-
Černá nerezová ocel
-
Zdroj ohřevu
-
Elektrický
-
Systém vaření v troubě
-
Konvekce ProBake
-
Typ trouby
-
Jednoduchá
UŽIVATELSKÉ FUNKCE
-
Minutka
-
Ano
-
Zámek ovládání
-
Ano (trouba)
-
Hlasitost připomenutí dokončení vaření
-
Ano
-
Typ čištění trouby
-
EasyClean + Self Clean
-
Režim Šábes
-
Ano
-
Self Clean zámek dvířek trouby
-
Automatické
-
Systém jemného zavírání
-
Ne
-
Pečení na čas
-
Ano
DESIGN / POVRCHOVÁ ÚPRAVA
-
Barva dveří
-
Průhledné
-
Barva interiéru
-
Modrá
-
Barva vnějšího pláště
-
Černá nerezová ocel
-
Povrchová úprava proti otiskům prstů
-
Ne
-
Materiál dutin
-
Smalt
-
Ovládací displej
-
LED
-
Barva rukojeti
-
Černá nerezová ocel
-
Materiál rukojeti
-
Hliník
-
Barva knoflíku
-
Černá nerezová ocel
-
Osvětlení knoflíků
-
Ne
-
Materiál knoflíku
-
Plast
-
Typ ovládání trouby
-
Knoflík + Dotekové
-
Funkce dvířek trouby
-
Instaview okno
ROZMĚRY / HMOTNOST
-
Rozměry balení (Š x V x H) (mm)
-
700 x 645 x 660
-
Rozměry výrobku (Š x V x H) (mm)
-
592 x 594 x 569
-
Hmotnost produktu (kg)
-
43,0
-
Rozměry výřezu (Š x V x H) (mm)
-
560 x 590 x 556
-
Vnitřní rozměr trouby (Š x V x H) (mm)
-
488 x 373 x 420
-
Velikost - šířka (mm)
-
592
VÝKON / ÚDAJE
-
Výkon mikrovln
-
3 500
-
Požadované napájení (V/Hz)
-
230V / 50Hz
SMART TECHNOLOGIE
-
NFC Tag On
-
Ne
-
SmartDiagnosis
-
Ano
-
ThinQ(Wi-Fi)
-
Ano
-
Kontrola a ovládání
-
Ano
-
Proaktivní péče o zákazníky
-
Ano
-
Chytrý recept (aplikace na recepty 3. strany)
-
Ne
-
Hlasové ovládání (zařízení 3. strany)
-
Ne
OBSAH BALENÍ
-
Plech na pečení (Ks)
-
1
-
Hluboký plech na pečení (Ks)
-
1
-
Drážky pro víceúrovňové pečení (KS)
-
1
-
Standardní stojan (Ks)
-
1
VLASTNOSTI TROUBY
-
Automatické bezpečnostní vypnutí
-
Ano
-
Typ pečícího prvku
-
Skryté
-
Typ tělesa grilu
-
Sheath (ochrana topnice)
-
Konvekční přepočet
-
Ne
-
Konvekční ventilátor
-
Duální rychlost (vysoká/nízká)
-
Typ konvekce
-
Konvekce ProBake
-
Výkon pečícího prvku (W)
-
1 500
-
Výkon grilovacího prvku (W)
-
1 600 / 1 500
-
Výkon konvekčního prvku (W)
-
1 900
-
Zdroj ohřevu
-
Elektrický
-
Chytré osvětlení trouby GoCook
-
Ano
-
Počet pozic roštů
-
5
-
Kapacita trouby (l)
-
76
-
Režimy pečení v troubě
-
Smažení horkým vzduchem, Air Sous-Vide, Spodní ohřev, Rozmrazování, Eco Horký vzduch, Eco Horní spodní ohřev, Tradiční ohřev s asistencí ventilátorem, Horký vzduch, Velký gril, Režim Pizza, Ochrana, Opékání, Malý gril, Horní Dolní ohřev, Ohřev
-
Typ světla v troubě
-
Halogen
INFORMACE O SHODĚ
Názory zákazníků
Najít prodejnu v okolí
