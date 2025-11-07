About Cookies on This Site

¿Por qué debería tu negocio pasarse a la aerotermia?

10/12/2022

Comparte este contenido. Puedes compartir los artículos que te gustan con tus amigos.

Cambios en las políticas medioambientales

Como instalador de sistemas de calefacción, ventilación y refrigeración, es probable que tus clientes busquen soluciones más eficientes y más respetuosas con el medio ambiente, en consonancia con la tendencia de los edificios de energía neta cero (NZEB) y los cambios en las políticas medioambientales. En su reciente informe, la Agencia Internacional de la Energía subrayaba que, para cumplir los objetivos de Net Zero en 2050, no deberían instalarse nuevos sistemas de calderas a partir de 2025. Sin caldera, ¿cómo pueden tus clientes calentar su casa y disponer de agua caliente? Las bombas de calor son la respuesta. Se espera que las bombas de calor aerotérmicas se conviertan en una alternativa baja en carbono para las soluciones de calefacción. Estos sistemas únicos e innovadores representan un tipo de tecnología que está ayudando a reducir el impacto negativo que los sistemas de calefacción, ventilación y refrigeración pueden tener en el medio ambiente. Pero, ¿por qué es ahora el momento de pasarse a la aerotermia? Te damos algunas preguntas y respuestas sobre las bombas de calor que le ayudarán con las consultas de sus clientes.

 

Heat pump on the grasslands

Heat pump on the grasslands

¿Las bombas de calor reducen la factura energética?

Por término medio, las bombas de calor son más eficientes que las calderas tradicionales y requieren mucha menos electricidad que los calentadores eléctricos, habituales en algunos países como España. Tus clientes se beneficiarán de 4 a 6 veces más calor por cada kW de electricidad suministrado. Y lo que es más impresionante, las bombas de calor aerotérmicas pueden extraer del aire ambiente más del 75% de la energía calorífica que utilizan, incluso en climas fríos. Al reducir la dependencia de los combustibles fósiles y proporcionar independencia energética, los propietarios de viviendas y las empresas también pueden ahorrar en la factura de la luz.

A light bulb on a coin and heat pump

A light bulb on a coin and heat pump

 

¿Cuánto cuesta el funcionamiento de una bomba de calor? Veamos un ejemplo basado en las medias de España. Si decimos, por ejemplo, que la demanda media de electricidad utilizada para calefacción de una vivienda unifamiliar del año 2007 con 4 personas de ocupación y 150 m² de superficie es de unos 14.000 kWh, con una tarifa PVPC de 0,22 euros/kWh, el coste sería de 3.080 €.

Una bomba de calor aerotérmica LG THERMA V R32 con un rendimiento medio estacional (SCOP) de 6 puede producir 6 kWh de calor por cada 1 kWh de electricidad suministrada. Por lo tanto, esa misma vivienda requeriría 2.333 kWh, que a un coste de 0,22€ supondría un coste anual de 513€²*. Esto es más de un 80% de ahorro frente a sistemas de calefacción eléctricos.

En las mismas condiciones de cálculo, el coste de calentar la misma vivienda con una caldera de gas natural que tuviera el rendimiento medio estacional mínimo exigido en la actualidad según la directiva ERP (86%) contratando la tarifa de gas TUR 2 a un precio de 0.0675 €/kWh sería de 1099€*². Por lo tanto, para este ejemplo, tener confort en el hogar de manera eficiente y sostenible haciendo uso de un equipo de aerotermia LG THERMA V R32 es un 53% más económico que con caldera de gas.

Calcula tu ahorro

Descubre tu ahorro en emisiones y CO2 con la aerotermia en nuestra calculadora

CALCULAR

¿Son asequibles las bombas de calor gracias a las subvenciones públicas?

Aunque la tecnología de las bombas de calor puede ser cara, la financiación pública de programas como el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que el gobierno de España ha puesto en marcha con los fondos Next Generation, que ofrece hasta 3.000€ por instalación, ayuda a reducir la inversión necesaria. Además, la aerotermia es hasta 6 veces más eficiente que otras soluciones de calefacción. Por ello, a largo plazo la instalación estará amortizada económicamente.

¿Hasta qué punto es ecológica una bomba de calor?

Tus clientes querrán saber qué impacto tendrá su bomba de calor en el medio ambiente. Una bomba de calor es una de las formas más eficaces de reducir los gases de efecto invernadero en un hogar o una empresa. La Asociación Europea de Bombas de Calor (EHPA) afirma que pueden contribuir a una reducción de más de 9 millones de toneladas de emisiones de CO₂ sólo en la UE. También ofrecen una reducción de las emisiones de CO₂ del 35-65% en comparación con las calderas de gas. Asimismo, los refrigerantes ecológicos utilizados por las bombas de calor pueden reducir en gran medida el potencial de calentamiento atmosférico (PCA) de un sistema de calefacción.

Table about annual CO2 emissions of heating systems

Table about annual CO2 emissions of heating systems

*Ejemplo basado en cifras de Alemania, 2020; 4 personas, piso de 200 m² y procedentes de BWP (Asociación Alemana de Bombas de Calor)..

¿Son las bombas de calor una molestia que requiere más mantenimiento?

Las bombas de calor están diseñadas para funcionar incluso a bajas temperaturas y proporcionar calefacción, refrigeración y agua caliente de forma eficaz. Funcionan incluso a temperaturas muy por debajo del punto de congelación. Además, requieren un mantenimiento sencillo pues no necesitan que se rellenen los circuitos de refrigerante.

Aspectos que una empresa debe tener en cuenta al instalar una bomba de calor de aerotermia

 

Los propietarios de viviendas y pequeñas empresas a menudo buscan opciones baratas y convenientes cuando se trata de calefacción. Mientras que las bombas de calor proporcionan estas ventajas a través de la alta eficiencia, incentivos del gobierno, y larga vida útil, también hay otros factores que los clientes tienen en cuenta a la hora de decidir instalar una aerotermia. Las bombas de calor harán que tus clientes se sientan mejor sabiendo que están contribuyendo a cuidar el medio ambiente. Si aprendes más sobre las bombas de calor y proporcionas a tus clientes la información que necesitan, podrás formar parte de este importante cambio hacia energías nuevas y renovables para la calefacción. Para convertirte en instalador certificado de bombas de calor, ponte en contacto con nosotros

 

 

¹ Las ratios se dan para ayudar a entender y se basan en el Coeficiente de Rendimiento (COP) 4. Ten en cuenta que el SCOP real de THERMA V R32 podrá ser superior a 4 en condiciones de temperatura de impulsión baja y clima medio o cálido, SCOP de hasta 6,83 en THERMA V Monobloc S R32. La eficiencia real puede variar con la temperatura del agua y del exterior



² Por hacer sencillos los cálculos, se han escogido para el análisis modalidades de tarifas reguladas por el gobierno actualizadas a enero 2023. (No están incluidos los términos fijos de la energía, alquiler del equipo de medida e impuestos). Los resultados pueden variar en función del tipo de bomba de calor y de los precios de la energía en su región.

