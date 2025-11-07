¿Cuánto cuesta el funcionamiento de una bomba de calor? Veamos un ejemplo basado en las medias de España. Si decimos, por ejemplo, que la demanda media de electricidad utilizada para calefacción de una vivienda unifamiliar del año 2007 con 4 personas de ocupación y 150 m² de superficie es de unos 14.000 kWh, con una tarifa PVPC de 0,22 euros/kWh, el coste sería de 3.080 €.



Una bomba de calor aerotérmica LG THERMA V R32 con un rendimiento medio estacional (SCOP) de 6 puede producir 6 kWh de calor por cada 1 kWh de electricidad suministrada. Por lo tanto, esa misma vivienda requeriría 2.333 kWh, que a un coste de 0,22€ supondría un coste anual de 513€²*. Esto es más de un 80% de ahorro frente a sistemas de calefacción eléctricos.



En las mismas condiciones de cálculo, el coste de calentar la misma vivienda con una caldera de gas natural que tuviera el rendimiento medio estacional mínimo exigido en la actualidad según la directiva ERP (86%) contratando la tarifa de gas TUR 2 a un precio de 0.0675 €/kWh sería de 1099€*². Por lo tanto, para este ejemplo, tener confort en el hogar de manera eficiente y sostenible haciendo uso de un equipo de aerotermia LG THERMA V R32 es un 53% más económico que con caldera de gas.