A la hora de elegir entre un televisor LG OLED y QNED, dependerá de su entorno de visualización y de sus prioridades.

Para aquellos que quieren la experiencia de visualización definitiva, LG OLED es una opción perfecta para los amantes del cine y para cualquiera que quiera disfrutar de contenidos con una profundidad cinematográfica excepcional. Nuestro último procesador Alpha AI sigue impresionando, ofreciendo la imagen más brillante, con el único negro puro, además del blanco puro, incluso con mucha luz. Perfect Black* y Perfect Color**, verificados por UL, mejoran el brillo y el contraste percibidos con colores precisos, tanto si hay mucha luz como si está oscuro a tu alrededor.

Además, LG OLED está validado por G-sync y FreeSync para un excelente rendimiento VRR, proporcionando imágenes impecables sin interrupciones o desenfoques.

Para aquellos que quieren colores más ricos y una mayor claridad, la marca premium LCD de LG, QNED es una gran opción. QNED (Qualified Nano Enhanced Display) proporciona millones de colores vivos y realistas gracias a la tecnología de color propia de LG, que añade varias soluciones de color a la tecnología basada en nanopartículas. Los televisores QNED de LG son productos oficialmente cualificados y, en 2025, todas las series QNED tienen un volumen de color verificado del 100%***.

Con una amplia gama de tamaños de pantalla grandes, QNED es ideal para los aficionados al deporte, ya que ofrece una experiencia de visualización potente y envolvente a mayor escala.

Más información sobre las diferencias entre OLED y QNED en nuestra guía de compra.

*La pantalla OLED de LG ha sido verificada por UL para un negro perfecto medido según IDMS 11.5 Ring-light Reflection, basado en un entorno de iluminación interior típico (200 lux a 500 lux).

El rendimiento real puede variar en función de la iluminación ambiental y el entorno de visualización.

**100% de fidelidad del color» y “100% de volumen de color según DCI-P3” se aplican a los televisores OLED 2025.

Las pantallas OLED de LG han sido verificadas por UL para la medición del color perfecto según los estándares IDMS 11.5 Ring-light Reflection.

100% de volumen de color se define como el rendimiento de la pantalla que es igual o mayor que el tamaño del volumen de color estándar DCI-P3 verificado independientemente por Intertek.

***Los modelos QNED y QNED evo de LG están equipados con diferentes soluciones de color que utilizan la última y exclusiva tecnología de gama cromática amplia de LG, que incluye la sustitución de los puntos cuánticos. Display Color Gamut Volume (CGV) es equivalente o sobrepasa el CGV del espacio de color DCI-P3 según lo verificado independientemente por Intertek.

100% de volumen de color: todos los televisores QNED evo y QNED de 2025 y las series QNED99/90 de 2024.