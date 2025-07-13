Skip to ContentSkip to Accessibility Help
86-98 Pulgadas Televisores LG OLED AI

Tras 12 años siendo pioneros y liderando el mercado de televisores OLED, en LG damos un paso más y creamos una experiencia única en calidad de imagen.

Los creadores del único negro puro, ahora te permiten disfrutar también del único blanco puro. Descubre la nueva gama de televisores LG OLED.

Ayuda

Preguntas Frecuentes

P.

¿Qué es la tecnología TV OLED de LG?

R.

Los televisores OLED (Organic Light-Emitting Diode - diodo orgánico emisor de luz) de LG incorporan píxeles autoiluminados que se encienden y apagan individualmente, ofreciendo negros reales, contraste infinito, colores vibrantes y amplios ángulos de visión, especialmente en escenas oscuras.

P.


¿Cómo funciona un Televisor OLED?

R.

Los televisores LG OLED utilizan píxeles autoemisores hechos de compuestos orgánicos que se iluminan cuando una corriente eléctrica pasa a través de ellos. Cada píxel se enciende o apaga de forma independiente, lo que permite obtener negros auténticos, alto contraste y colores vivos sin necesidad de retroiluminación. 

 

Esta tecnología permite pantallas más finas y flexibles, con una calidad de imagen excepcional y amplios ángulos de visión.

P.

¿Merece la pena un televisor OLED?

R.

Los televisores OLED merecen la pena para quienes dan prioridad a una calidad de imagen excepcional y unos negros profundos, ya sea en espacios luminosos u oscuros. Ofrecen amplios ángulos de visión, movimientos suaves sin desenfoque y tiempos de respuesta rápidos, lo que los hace ideales para ver películas, jugar o practicar deportes. Si lo que más le importa es la calidad visual y la experiencia envolvente, un televisor OLED merece la pena. 

 

¿Lo sabías? Los televisores OLED de LG cuentan con la verificación UL de Perfect Black* y Perfect Colour** para ofrecer un contraste asombroso y colores precisos en cualquier condición de iluminación. Gracias a su único negro puro, LG OLED mejora la precisión de los colores tanto en la oscuridad como en la luz, ofreciendo una experiencia visual excepcional en comparación con las pantallas mate. 

 

Durante 12 años consecutivos***, LG OLED ha sido el número 1 mundial, impulsando un desarrollo tecnológico imparable mediante la producción de factores de forma diferenciados y la introducción de innovaciones tecnológicas revolucionarias.

 

*Las pantallas OLED de LG han sido verificadas por UL para un negro perfecto medido según la norma IDMS 11.5 Ring-light Reflection, basada en un entorno de iluminación interior típico (de 200 lux a 500 lux).  

El rendimiento real puede variar en función de la iluminación ambiental y el entorno de visualización.

**100% de fidelidad de color y “100% de volumen de color según DCI-P3” se aplican a los televisores OLED 2025. 

Las pantallas OLED de LG han sido verificadas por UL para garantizar un color perfecto según las normas IDMS 11.5 Ring-light Reflection.

100% de volumen de color se define como el rendimiento de la pantalla que es igual o mayor que el tamaño del volumen de color estándar DCI-P3 verificado independientemente por Intertek.

***Fuente: Omdia: Unit shipments, 2013-2024. Nº1 según unidades vendidas entre 2013-2024. LG Electronics no ha intervenido en la realización de este estudio. Visite https://www.omdia.com/ para más información.

P.

¿Cuáles son las ventajas de los televisores OLED?

R.

Estas son las ventajas de los televisores OLED:

 

Calidad de imagen inigualable:

LG OLED ofrece Perfect Black y Perfect Color (verificado por UL)* para una calidad de imagen impresionante y los colores y contrastes más agradables en cualquier momento y lugar.

 

Contraste infinito:

La combinación de negro perfecto y colores precisos y reales crea un contraste excepcional, ya sea brillante u oscuro.

 

Amplios ángulos de visión:

Mantiene la calidad de imagen desde prácticamente cualquier ángulo.

 

Movimiento fluido y tiempo de respuesta rápido:

Los productos OLED de LG están optimizados tanto para G-SYNC como para FreeSync, ofreciendo un excelente rendimiento VRR para un juego fluido y sin interrupciones. Con una tasa de refresco de hasta 165 Hz, un tiempo de respuesta de 0,1 ms, FreeSync Premium y ClearMR 10000***, experimentarás un movimiento ultrasuave sin lag ni desenfoque, perfecto para juegos de ritmo rápido y contenidos de alta velocidad.

 

Amplios ángulos de visión:

Mantiene la calidad de imagen desde prácticamente cualquier ángulo.

 

Movimiento suave y tiempo de respuesta rápido:

Los productos LG OLED están validados para G-SYNC y FreeSync, ofreciendo un excelente rendimiento VRR para un juego fluido y sin lágrimas. Con un VRR de hasta 165 Hz, un tiempo de respuesta de 0,1 ms, FreeSync Premium y ClearMR 10000***, experimentarás un movimiento ultrasuave sin lag ni desenfoque, perfecto para juegos de ritmo rápido y contenidos de alta velocidad.

 

*La pantalla OLED de LG ha sido verificada por UL para un negro perfecto medido según la norma IDMS 11.5 Ring-light Reflection, basada en un entorno de iluminación interior típico (de 200 lux a 500 lux). 

 El rendimiento real puede variar en función de la iluminación ambiental y el entorno de visualización. 

100% de fidelidad del color» y “100% de volumen de color según DCI-P3” se aplican a los televisores OLED 2025.

Las pantallas OLED de LG han sido verificadas por UL para garantizar un color perfecto de acuerdo con las normas IDMS 11.5 Ring-light Reflection.

100% de volumen de color se define como el rendimiento de la pantalla que es igual o mayor que el tamaño del volumen de color estándar DCI-P3 verificado independientemente por Intertek.

***La compatibilidad con algunas funciones puede variar según la región y el país.

HGiG es un grupo voluntario de empresas de los sectores de los juegos y las pantallas de TV que se reúnen para especificar y poner a disposición del público directrices para mejorar las experiencias de juego de los consumidores en HDR. La compatibilidad con HGiG puede variar según el país.

VRR oscila entre 60 Hz y 165 Hz, y es una especificación certificada de HDMI 2.1. 

El rendimiento real puede variar en función de la configuración, la conexión de red y el entorno de uso.

clearMR es un programa de certificación de VESA para evaluar el desenfoque de movimiento de la pantalla. 

  La compatibilidad con esta función puede variar según el modelo. ClearMR 10000: Certificado para LG OLED G5 (83, 77, 65, 55 pulgadas). 

  ClearMR 9000: Certificado para LG OLED M5(83, 77, 65 pulgadas), LG OLED G5(48 pulgadas), LG OLED C5.

P.

¿Cuál es el mejor televisor OLED de LG?

R.

Los televisores LG OLED evo G5 se erigen como la opción definitiva, ofreciendo una calidad de imagen impresionante y un color extraordinario. Sus niveles de Perfect Black* garantizan una experiencia envolvente tanto en entornos luminosos como oscuros. Impulsado por el procesador Alpha 11 AI Gen2 con AI Picture Pro, LG OLED analiza 8,3 millones de píxeles en tiempo real para expresar detalles exquisitos y añadir profundidad para obtener imágenes realistas. El Brightness Booster Ultimate** ofrece imágenes hasta 3 veces más brillantes gracias a su avanzada estructura de emisión de luz y al algoritmo de control de la luz impulsado por el procesador alpha 11 AI Processor Gen2.

 

*La pantalla OLED de LG ha sido verificada por UL para un negro perfecto medido según la norma IDMS 11.5 Ring-light Reflection, basada en un entorno de iluminación interior típico (de 200 lux a 500 lux). 

 El rendimiento real puede variar en función de la iluminación ambiental y el entorno de visualización. 

100% de fidelidad del color» y “100% de volumen de color según DCI-P3” se aplican a los televisores OLED 2025.

LG OLED Display está verificado por UL para Perfect Color medido según los estándares IDMS 11.5 Ring-light Reflection.

100% de volumen de color se define como el rendimiento de la pantalla que es igual o mayor que el tamaño del volumen de color estándar DCI-P3 verificado independientemente por Intertek.

**El brillo puede variar según el modelo, el tamaño de la pantalla y la región del mercado.

El brillo máximo es 3 veces más brillante que LG OLED B5 @10% de ventana según mediciones internas,

P.

¿Son buenos los TV OLED TV para gaming?

R.

¡Por supuesto! Todos los productos OLED de LG están validados con G-SYNC y FreeSync para un excelente rendimiento VRR, proporcionando imágenes impecables, fluidas y sin delays. También vienen equipados con funciones avanzadas como ALLM, QFT y QMS. Además, ClearMR*, certificado por VESA, garantiza imágenes nítidas y vívidas con un desenfoque mínimo.

 

*ClearMR es un programa de certificación de VESA para evaluar el desenfoque de movimiento de la pantalla. 

La compatibilidad con esta función puede variar según el modelo. ClearMR 10000: Certificado para LG OLED G5 (83, 77, 65, 55 pulgadas). 

ClearMR 9000: Certificado para LG OLED M5(83, 77, 65 pulgadas), LG OLED G5(48 pulgadas), LG OLED C5.

P.

OLED vs. QNED: ¿Cuál es el mejor televisor LG para mí?

R.

 

A la hora de elegir entre un televisor LG OLED y QNED, dependerá de su entorno de visualización y de sus prioridades.

 

Para aquellos que quieren la experiencia de visualización definitiva, LG OLED es una opción perfecta para los amantes del cine y para cualquiera que quiera disfrutar de contenidos con una profundidad cinematográfica excepcional. Nuestro último procesador Alpha AI sigue impresionando, ofreciendo la imagen más brillante, con el único negro puro, además del blanco puro, incluso con mucha luz. Perfect Black* y Perfect Color**, verificados por UL, mejoran el brillo y el contraste percibidos con colores precisos, tanto si hay mucha luz como si está oscuro a tu alrededor.

 

Además, LG OLED está validado por G-sync y FreeSync para un excelente rendimiento VRR, proporcionando imágenes impecables sin interrupciones o desenfoques.

 

Para aquellos que quieren colores más ricos y una mayor claridad, la marca premium LCD de LG, QNED es una gran opción. QNED (Qualified Nano Enhanced Display) proporciona millones de colores vivos y realistas gracias a la tecnología de color propia de LG, que añade varias soluciones de color a la tecnología basada en nanopartículas. Los televisores QNED de LG son productos oficialmente cualificados y, en 2025, todas las series QNED tienen un volumen de color verificado del 100%***. 

Con una amplia gama de tamaños de pantalla grandes, QNED es ideal para los aficionados al deporte, ya que ofrece una experiencia de visualización potente y envolvente a mayor escala. 

 

Más información sobre las diferencias entre OLED y QNED en nuestra guía de compra.

 

*La pantalla OLED de LG ha sido verificada por UL para un negro perfecto medido según IDMS 11.5 Ring-light Reflection, basado en un entorno de iluminación interior típico (200 lux a 500 lux). 

  El rendimiento real puede variar en función de la iluminación ambiental y el entorno de visualización. 

 **100% de fidelidad del color» y “100% de volumen de color según DCI-P3” se aplican a los televisores OLED 2025.

Las pantallas OLED de LG han sido verificadas por UL para la medición del color perfecto según los estándares IDMS 11.5 Ring-light Reflection.

100% de volumen de color se define como el rendimiento de la pantalla que es igual o mayor que el tamaño del volumen de color estándar DCI-P3 verificado independientemente por Intertek.

***Los modelos QNED y QNED evo de LG están equipados con diferentes soluciones de color que utilizan la última y exclusiva tecnología de gama cromática amplia de LG, que incluye la sustitución de los puntos cuánticos.  Display Color Gamut Volume (CGV) es equivalente o sobrepasa el CGV del espacio de color DCI-P3 según lo verificado independientemente por Intertek. 

100% de volumen de color: todos los televisores QNED evo y QNED de 2025 y las series QNED99/90 de 2024.

