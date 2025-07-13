Estas son las ventajas de los televisores OLED:
Calidad de imagen inigualable:
LG OLED ofrece Perfect Black y Perfect Color (verificado por UL)* para una calidad de imagen impresionante y los colores y contrastes más agradables en cualquier momento y lugar.
Contraste infinito:
La combinación de negro perfecto y colores precisos y reales crea un contraste excepcional, ya sea brillante u oscuro.
Amplios ángulos de visión:
Mantiene la calidad de imagen desde prácticamente cualquier ángulo.
Movimiento fluido y tiempo de respuesta rápido:
Los productos OLED de LG están optimizados tanto para G-SYNC como para FreeSync, ofreciendo un excelente rendimiento VRR para un juego fluido y sin interrupciones. Con una tasa de refresco de hasta 165 Hz, un tiempo de respuesta de 0,1 ms, FreeSync Premium y ClearMR 10000***, experimentarás un movimiento ultrasuave sin lag ni desenfoque, perfecto para juegos de ritmo rápido y contenidos de alta velocidad.
Amplios ángulos de visión:
Mantiene la calidad de imagen desde prácticamente cualquier ángulo.
Movimiento suave y tiempo de respuesta rápido:
Los productos LG OLED están validados para G-SYNC y FreeSync, ofreciendo un excelente rendimiento VRR para un juego fluido y sin lágrimas. Con un VRR de hasta 165 Hz, un tiempo de respuesta de 0,1 ms, FreeSync Premium y ClearMR 10000***, experimentarás un movimiento ultrasuave sin lag ni desenfoque, perfecto para juegos de ritmo rápido y contenidos de alta velocidad.
*La pantalla OLED de LG ha sido verificada por UL para un negro perfecto medido según la norma IDMS 11.5 Ring-light Reflection, basada en un entorno de iluminación interior típico (de 200 lux a 500 lux).
El rendimiento real puede variar en función de la iluminación ambiental y el entorno de visualización.
100% de fidelidad del color» y “100% de volumen de color según DCI-P3” se aplican a los televisores OLED 2025.
Las pantallas OLED de LG han sido verificadas por UL para garantizar un color perfecto de acuerdo con las normas IDMS 11.5 Ring-light Reflection.
100% de volumen de color se define como el rendimiento de la pantalla que es igual o mayor que el tamaño del volumen de color estándar DCI-P3 verificado independientemente por Intertek.
***La compatibilidad con algunas funciones puede variar según la región y el país.
HGiG es un grupo voluntario de empresas de los sectores de los juegos y las pantallas de TV que se reúnen para especificar y poner a disposición del público directrices para mejorar las experiencias de juego de los consumidores en HDR. La compatibilidad con HGiG puede variar según el país.
VRR oscila entre 60 Hz y 165 Hz, y es una especificación certificada de HDMI 2.1.
El rendimiento real puede variar en función de la configuración, la conexión de red y el entorno de uso.
clearMR es un programa de certificación de VESA para evaluar el desenfoque de movimiento de la pantalla.
La compatibilidad con esta función puede variar según el modelo. ClearMR 10000: Certificado para LG OLED G5 (83, 77, 65, 55 pulgadas).
ClearMR 9000: Certificado para LG OLED M5(83, 77, 65 pulgadas), LG OLED G5(48 pulgadas), LG OLED C5.