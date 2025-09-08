Actualizaciones a la Política de Privacidad del Servicio de LG Electronics (25/09/2025)

Actualizaciones del servicio de LG Electronics.
Agradecemos sinceramente a nuestros clientes por utilizar el Servicio de LG Electronics.
Estamos actualizando nuestra Política de Privacidad, efectiva al [25/09/2025].
Puede leer la versión actualizada de nuestra Política de Privacidad aquí.
Actualizaciones Clave:
- Actualizaciones de la información acerca de su uso de nuestros servicios (información audiovisual, información de notificaciones web), cómo usamos la información y sus opciones.
- Actualizaciones de la información que nos proporciona directamente a nosotros o a terceros (uso de energía).
- Actualización de Contáctenos (contacto sobre derechos legales relacionados con los datos)
Siguientes pasos:
No es necesario adoptar más medidas a la Política de Privacidad actualizada.
Si no está de acuerdo con los cambios, podrá cancelar su cuenta LG en cualquier momento.
Gracias por seguir utilizando el Servicio de LG Electronics.