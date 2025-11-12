We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Descubre la potencia de la inteligencia artificial con Microsoft Copilot
*Según los listados de Steam Store a fecha de 8/5/25; la disponibilidad varía según el mercado y con el tiempo.
*Imágenes simuladas para comprender mejor las funciones. Pueden diferir del uso real.
Olvídate del cargador
Con hasta 22 horas de duración de la batería en reproducción de vídeos locales, los Copilot+ PC te permiten ver y relajarte sin tener que buscar un cargador.
*La duración de la batería varía significativamente según el dispositivo, los ajustes, el uso y otros factores. Consulta aka.ms/cpclaims.
*Imágenes simuladas para comprender mejor las funciones. Pueden diferir del uso real.
¿Proyectos pesados? Aligéralos
Los Copilot+ PC gestionan con facilidad tus ediciones más exigentes para que puedas mantenerte centrado en el progreso, sin bajar el ritmo.
*Imágenes simuladas para comprender mejor las funciones. Pueden diferir del uso real.
Un clic, más acciones
Atajos instantáneos para ayudarte a entenderlo, escribirlo y avanzar. Además, también puede reconocer imágenes, lo que te permite ahorrar tiempo y mantener la concentración con un solo clic.
*Las acciones de imagen ahora están disponibles en todos los dispositivos; otras acciones varían según la región, el idioma y el juego de caracteres del dispositivo. Se requiere suscripción para algunas acciones. Consulta aka.ms/copilotpluspcs.
*Imágenes simuladas para comprender mejor las funciones. Pueden diferir del uso real.
Encuéntralo al instante
¿Tareas para casa? ¿Recetas? ¿Vídeos de YouTube? Retrocede en el tiempo para volver al punto exacto en el que te quedaste en tu ordenador. Da una pista y Recuperar la localizará.**
**Requiere la seguridad de inicio de sesión mejorada de Windows Hello. Optimizado para determinados idiomas (inglés, chino (simplificado), francés, alemán, japonés y español). Se aplican limitaciones de almacenamiento y basadas en el contenido. Consulta aka.ms/copilotpluspcs.
***Funciona solo con formatos específicos de texto, imagen y documento; optimizado para determinados idiomas (inglés, chino (simplificado), francés, alemán, japonés y español). Consulta aka.ms/copilotpluspcs.
*Imágenes simuladas para comprender mejor las funciones. Pueden diferir del uso real.
Protege lo que es importante
Este es el ordenador con Windows más seguro hasta el momento. Cargado con capas de seguridad basadas en hardware, para que tus cosas más importantes sigan protegidas.
**Requiere la seguridad de inicio de sesión mejorada de Windows Hello. Optimizado para determinados idiomas (inglés, chino (simplificado), francés, alemán, japonés y español). Se aplican limitaciones de almacenamiento y basadas en el contenido.
Consulta aka.ms/copilotpluspcs.
***Funciona solo con formatos específicos de texto, imagen y documento; optimizado para determinados idiomas (inglés, chino (simplificado), francés, alemán, japonés y español). Consulta aka.ms/copilotpluspcs.
*Imágenes simuladas para comprender mejor las funciones. Pueden diferir del uso real.