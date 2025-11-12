About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Conoce los dispositivos Windows 11
Conoce los dispositivos Windows 11 Pro
Esta imagen muestra un ordenador portátil con el fondo de pantalla de Windows 11, acompañado del logotipo “Copilot+ PC” a la derecha. El diseño general destaca la experiencia Windows mejorada con IA del dispositivo.

Esta imagen muestra un ordenador portátil con el fondo de pantalla de Windows 11, acompañado del logotipo “Copilot+ PC” a la derecha. El diseño general destaca la experiencia Windows mejorada con IA del dispositivo.

Comienza una nueva era de inteligencia artificial

Comienza una nueva era de inteligencia artificial Compra ahora

Descubre la potencia de la inteligencia artificial con Microsoft Copilot

*Según los listados de Steam Store a fecha de 8/5/25; la disponibilidad varía según el mercado y con el tiempo.

*Imágenes simuladas para comprender mejor las funciones. Pueden diferir del uso real.

Olvídate del cargador

Con hasta 22 horas de duración de la batería en reproducción de vídeos locales, los Copilot+ PC te permiten ver y relajarte sin tener que buscar un cargador.

*La duración de la batería varía significativamente según el dispositivo, los ajustes, el uso y otros factores. Consulta aka.ms/cpclaims.

*Imágenes simuladas para comprender mejor las funciones. Pueden diferir del uso real.

¿Proyectos pesados? Aligéralos

Los Copilot+ PC gestionan con facilidad tus ediciones más exigentes para que puedas mantenerte centrado en el progreso, sin bajar el ritmo. 

*Imágenes simuladas para comprender mejor las funciones. Pueden diferir del uso real.

Un clic, más acciones

Atajos instantáneos para ayudarte a entenderlo, escribirlo y avanzar. Además, también puede reconocer imágenes, lo que te permite ahorrar tiempo y mantener la concentración con un solo clic.

*Las acciones de imagen ahora están disponibles en todos los dispositivos; otras acciones varían según la región, el idioma y el juego de caracteres del dispositivo. Se requiere suscripción para algunas acciones. Consulta aka.ms/copilotpluspcs.

*Imágenes simuladas para comprender mejor las funciones. Pueden diferir del uso real.

Encuéntralo al instante

¿Tareas para casa? ¿Recetas? ¿Vídeos de YouTube? Retrocede en el tiempo para volver al punto exacto en el que te quedaste en tu ordenador. Da una pista y Recuperar la localizará.**

Búsquedas que hablan tu idioma

Olvídate de nombres de archivos y palabras clave. Simplemente describe lo que necesitas y tu ordenador lo encontrará.***

**Requiere la seguridad de inicio de sesión mejorada de Windows Hello. Optimizado para determinados idiomas (inglés, chino (simplificado), francés, alemán, japonés y español). Se aplican limitaciones de almacenamiento y basadas en el contenido. Consulta aka.ms/copilotpluspcs.

***Funciona solo con formatos específicos de texto, imagen y documento; optimizado para determinados idiomas (inglés, chino (simplificado), francés, alemán, japonés y español). Consulta aka.ms/copilotpluspcs.

*Imágenes simuladas para comprender mejor las funciones. Pueden diferir del uso real.

Protege lo que es importante

Este es el ordenador con Windows más seguro hasta el momento. Cargado con capas de seguridad basadas en hardware, para que tus cosas más importantes sigan protegidas.

**Requiere la seguridad de inicio de sesión mejorada de Windows Hello. Optimizado para determinados idiomas (inglés, chino (simplificado), francés, alemán, japonés y español). Se aplican limitaciones de almacenamiento y basadas en el contenido.

Consulta aka.ms/copilotpluspcs.

***Funciona solo con formatos específicos de texto, imagen y documento; optimizado para determinados idiomas (inglés, chino (simplificado), francés, alemán, japonés y español). Consulta aka.ms/copilotpluspcs.

*Imágenes simuladas para comprender mejor las funciones. Pueden diferir del uso real.

Encuentra tu Copilot+ PC de LG

LG gram Pro 16

16Z90TS

Más información

LG gram 16

16Z90TL

Más información

LG gram 17

17Z90TL

Más información
Esta imagen muestra iconos 3D coloridos de las aplicaciones de Microsoft 365, incluyendo Word, Excel, PowerPoint, Outlook y OneDrive, sobre un fondo naranja claro degradado.

Esta imagen muestra iconos 3D coloridos de las aplicaciones de Microsoft 365, incluyendo Word, Excel, PowerPoint, Outlook y OneDrive, sobre un fondo naranja claro degradado.

Imagínalo. Créalo. Lógralo

SEARCH ENGINE BUSINESS SLVENDEDOR AUTORIZADO