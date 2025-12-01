We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
La cocina reinventada
con LG AI Core-Tech
La esencia de los
electrodomésticos con IA de LG
Diseñado para funcionar con eficacia, responder de forma intuitiva y simplificar el control diario.
IA hasta la médula,
frescura óptima
AI Core-Tech coordina la refrigeración en torno a tu rutina, ayudando a preservar la frescura con precisión natural.
AI Inverter
Creada para la estabilidad,
adaptado con IA
|Con el análisis de patrones, el Compresor Inverter IA de LG ajusta la velocidad del motor para conseguir una refrigeración estable y eficiente, ofreciendo un control preciso y una fiabilidad duradera.
AI Fresh
Frescura a tiempo completo, listo de manera anticipada
Analyzing three weeks of usage, it lowers the temperature by 1°C two hours before the peak time—keeping food fresh when it matters most.1)
Modo AI Saving
Eficiencia energética, redefinida
Durante las horas de menor uso identificadas a lo largo de tres semanas de análisis, eleva la temperatura 1 °C, lo que permite ahorrar hasta un 20 % de energía y mantener los alimentos frescos2).
Durabilidad
Rendimiento fiable preparado para durar
Con una ingeniería duradera y diagnósticos inteligentes, el AI Compresor Inverter de LG está diseñado para reducir el tiempo de inactividad y el mantenimiento.
ThinQ™³⁾
Acceso total en tus manos
Conocer todos los patrones permite alcanzar una verdadera experiencia de cocina inteligente.
Ajuste de la temperatura y energía para cuidado sin esfuerzo.
Escucha y responde en tiempo real para vivir sin sobresaltos.
Preguntas frecuentes
Q.
¿Qué es LG AI Core-Tech?
A.
LG AI Core-Tech integra la inteligencia artificial con tecnologías clave como motores y compresores. Permite un control inteligente de los electrodomésticos, optimizando el rendimiento, la eficiencia energética y la personalización del usuario.
Q.
¿Cuáles son las ventajas de usar un electrodoméstico con IA de LG?
A.
Los electrodomésticos con IA de LG ofrecen un funcionamiento más inteligente, mayores ahorros de energía y rendimiento personalizado. Hacen que las tareas del día a día sean más sencillas aprendiendo de tus hábitos y automatizando las funciones clave, mejorando así tu estilo de vida.
Q.
¿Son los frigoríficos con IA de LG eficientes en términos energéticos?<
A.
Sí, los frigoríficos LG ThinQ™ están diseñados para la eficiencia energética. Ofrecen funciones como modos de ahorro de energía y sistemas de refrigeración avanzados que mantienen temperaturas constantes, ayudando a reducir el consumo de energía.
Aviso legal
1) AI Fresh
- "Smart Fresh Air" ha pasado a llamarse "AI Fresh"; se trata solo de un cambio de nombre y no afecta a la funcionalidad del producto.
- Para utilizar la función "AI Fresh", el producto debe estar conectado a la aplicación "LG ThinQ".
La aplicación LG ThinQ™ está disponible en smartphones Android o iOS compatibles. Es necesaria una conexión de teléfono y wifi doméstico y el registro del producto con LG ThinQ™. Visite lg.com/au/lg-thinq para conocer las características, la compatibilidad del sistema y la disponibilidad del servicio, que pueden variar según el país y el modelo.
2) Modo AI Saving
- El modo AI Saving puede ajustarse en dos etapas (hasta el 4,5 % para la etapa 1 y hasta el 20 % para la etapa 2), y la tasa de ahorro varía en función de la clasificación energética y las especificaciones del producto.
- La tasa de AI Saving de cada etapa puede variar en función de las condiciones reales de uso.
- Los detalles específicos de prueba para la tasa de ahorro son los siguientes:
1.Modelo de prueba: M876AAA582
2.Condiciones de prueba: Congelador a -18 °C, frigorífico a 3 °C, sin carga
3. Condiciones de instalación: Temperatura ambiente a 25 °C, humedad al 55 %.
4.Método de prueba: apertura durante 8 horas, 16 horas sin apertura Total de veces que se abre durante el horario de apertura: Frigorífico 28 veces, congelador 6 veces Los resultados energéticos de cada fase del modo AI Saving durante 3 días se convierten en consumo energético de 24 horas y se comparan.
5. Cuando se utiliza el modo AI Saving, el ciclo de eliminación de escarcha y la velocidad del compresor pueden ajustarse en función del entorno. La aplicación de la etapa 2 puede provocar un aumento de la temperatura interna del congelador y del frigorífico.
6. Los resultados de las pruebas han sido verificados por TÜV Rheinland Inc. utilizando su método de prueba especificado, pero pueden variar en función del entorno de uso real.
7. El modo AI Saving solo es compatible con la aplicación LG ThinQ, y LG ThinQ puede presentar algunas limitaciones en cuanto a entornos compatibles y métodos de uso.
- El vídeo solo tiene fines ilustrativos. La disponibilidad de productos que incorporan el modo AI Saving puede variar según el país.
3)ThinQ™
- EER 8,9 ('19Y) → EER 9,7 ('24Y)
- Cuando se utiliza el modo de ahorro de energía Lv.2
