Aviso legal

1) AI Fresh

- "Smart Fresh Air" ha pasado a llamarse "AI Fresh"; se trata solo de un cambio de nombre y no afecta a la funcionalidad del producto.

- Para utilizar la función "AI Fresh", el producto debe estar conectado a la aplicación "LG ThinQ".

La aplicación LG ThinQ™ está disponible en smartphones Android o iOS compatibles. Es necesaria una conexión de teléfono y wifi doméstico y el registro del producto con LG ThinQ™. Visite lg.com/au/lg-thinq para conocer las características, la compatibilidad del sistema y la disponibilidad del servicio, que pueden variar según el país y el modelo.

2) Modo AI Saving

- El modo AI Saving puede ajustarse en dos etapas (hasta el 4,5 % para la etapa 1 y hasta el 20 % para la etapa 2), y la tasa de ahorro varía en función de la clasificación energética y las especificaciones del producto.

- La tasa de AI Saving de cada etapa puede variar en función de las condiciones reales de uso.

- Los detalles específicos de prueba para la tasa de ahorro son los siguientes:

1.Modelo de prueba: M876AAA582

2.Condiciones de prueba: Congelador a -18 °C, frigorífico a 3 °C, sin carga

3. Condiciones de instalación: Temperatura ambiente a 25 °C, humedad al 55 %.

4.Método de prueba: apertura durante 8 horas, 16 horas sin apertura Total de veces que se abre durante el horario de apertura: Frigorífico 28 veces, congelador 6 veces Los resultados energéticos de cada fase del modo AI Saving durante 3 días se convierten en consumo energético de 24 horas y se comparan.

5. Cuando se utiliza el modo AI Saving, el ciclo de eliminación de escarcha y la velocidad del compresor pueden ajustarse en función del entorno. La aplicación de la etapa 2 puede provocar un aumento de la temperatura interna del congelador y del frigorífico.

6. Los resultados de las pruebas han sido verificados por TÜV Rheinland Inc. utilizando su método de prueba especificado, pero pueden variar en función del entorno de uso real.

7. El modo AI Saving solo es compatible con la aplicación LG ThinQ, y LG ThinQ puede presentar algunas limitaciones en cuanto a entornos compatibles y métodos de uso.

- El vídeo solo tiene fines ilustrativos. La disponibilidad de productos que incorporan el modo AI Saving puede variar según el país.

3)ThinQ™

- EER 8,9 ('19Y) → EER 9,7 ('24Y)

- Cuando se utiliza el modo de ahorro de energía Lv.2

- El modo AI Saving puede ajustarse en dos etapas (hasta el 4,5 % para la etapa 1 y hasta el 20 % para la etapa 2), y la tasa de ahorro varía en función de la clasificación energética y las especificaciones del producto.

- La tasa de AI Saving de cada etapa puede variar en función de las condiciones reales de uso.

- Los detalles específicos de prueba para la tasa de ahorro son los siguientes:

1.Modelo de prueba: M876AAA582

2.Condiciones de prueba: Congelador a -18 °C, frigorífico a 3 °C, sin carga

3. Condiciones de instalación: Temperatura ambiente a 25 °C, humedad al 55 %.

4.Método de prueba: apertura durante 8 horas, 16 horas sin apertura Total de veces que se abre durante el horario de apertura: Frigorífico 28 veces, congelador 6 veces Los resultados energéticos de cada fase del modo AI Saving durante 3 días se convierten en consumo energético de 24 horas y se comparan.

5. Cuando se utiliza el modo AI Saving, el ciclo de eliminación de escarcha y la velocidad del compresor pueden ajustarse en función del entorno. La aplicación de la etapa 2 puede provocar un aumento de la temperatura interna del congelador y del frigorífico.

6. Los resultados de las pruebas han sido verificados por TÜV Rheinland Inc. utilizando su método de prueba especificado, pero pueden variar en función del entorno de uso real.

7. El modo AI Saving solo es compatible con la aplicación LG ThinQ, y LG ThinQ puede presentar algunas limitaciones en cuanto a entornos compatibles y métodos de uso.