Monitor LG UltraFine 6K, 32", Nano IPS Black, Thunderbolt™ 5, Compatible con Mac
Características principales
- La pantalla 6K (6144×3456, 224 ppp) ofrece un 156% más de píxeles que una 4K UHD, con espacio extra para multitarea y edición. Permite trabajar en 4K a resolución nativa mientras gestionas líneas de tiempo y herramientas.
- Con Thunderbolt™ 5, tu flujo de trabajo en 6K se vuelve más ágil y sin interrupciones: transferencias el doble de rápidas⁽²⁾, conexión en cadena sencilla, ancho de banda de última generación y carga rápida de 96W. Diseñado para creadores, editores y artistas que usan IA, ofrece multitarea fluida y una conectividad sin complicaciones.
- Con VESA DisplayHDR™ 600 ofrece brillos intensos, sombras profundas y una precisión cromática excepcional, con una cobertura del 99,5% de Adobe RGB y una profundidad real de color de 10 bits. Para profesionales creativos, mejora texturas, detalles y la interacción natural entre luz y sombra.
- Con tecnología Nano IPS Black eleva la precisión visual gracias a la relación de contraste 2000:1, el doble que un panel IPS convencional⁽³⁾. Esto se traduce en negros más profundos, sombras definidas y colores brillantes que mantienen su uniformidad en toda la pantalla. Los detalles en objetos, fondos y zonas oscuras se perciben con mayor nitidez, aportando una sensación de realismo natural en cada imagen.
- Con conexión en cadena (Daisy Chain) que permite enlazar varias pantallas en máxima resolución desde un único puerto. Gracias a DisplayPort™ 2.1, ofrece un 67% más de ancho de banda⁽⁴⁾, garantizando fluidez, precisión y potencia gráfica para los flujos de trabajo más exigentes. Compatible tanto con Mac⁽⁵⁾ como con PC.
- Combina un acabado minimalista con un soporte ultradelgado en forma de L que optimiza el espacio de tu escritorio. Su diseño sin bordes maximiza la inmersión visual, mientras que la ergonomía total, con inclinación, giro, altura y pivotable a 90° en sentido antihorario se adapta a cada flujo creativo. Elegancia y funcionalidad en perfecta armonía.
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
Excelencia galardonada
Digital Trends 2025
La línea de monitores mejor valorada por los lectores, pensada para aquellos que exigen un rendimiento de máximo nivel
Premio iF al Diseño 2025
Ganador del premio iF al diseño
Imágenes no incluidas
Más píxeles, más detalle: resolución 6K con 224 ppp.
La pantalla 6K3 (6144×3456, 224 ppp) ofrece hasta un 156 % más de píxeles que una pantalla estándar 4K UHD (3840×2160), proporcionando un espacio adicional en pantalla para gestionar múltiples tareas al mismo tiempo. Puedes trabajar con archivos 4K mientras dispones de espacio extra para líneas de tiempo, barras de herramientas y otras herramientas creativas. Gracias a su alta densidad de 224 ppp (píxeles por pulgada) disfruta de una claridad excepcional y detalles precisos, garantizando una mayor exactitud en las imágenes.
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
3La resolución 6K (6144 × 3456) ofrece 21,233,664 píxeles, aproximadamente 21.23 millones, proporcionando un 156 % más de detalle en comparación con la resolución 4K UHD (3840 × 2160) que tiene 8,294,400 píxeles. La tecnología Nano IPS es una versión avanzada de IPS que utiliza partículas de tamaño nanométrico en los LED de la pantalla.
Rendimiento profesional
Potencia en cada acción
Una pantalla de alto rendimiento diseñada para flujos de trabajo exigentes, que ofrece precisión cromática, un espacio visual amplio y compatibilidad perfecta para apoyar a editores de video, fotógrafos, artistas 3D, creativos y diseñadores web, mientras maximiza la productividad en cada tarea.
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
Haz más el doble de rápido y sin interrupciones con Thunderbolt™ 5
Mejora tu flujo de trabajo con Thunderbolt™ 54 en pantallas 6K. Thunderbolt™ 5 garantiza compatibilidad de última generación, soportando flujos de trabajo de manera fluida con transferencia 2 veces más rápida, conexión en cadena (Daisy Chain) 6K y ancho de banda de 80Gbps bidireccional con DisplayPort 2.1. Permite que los creadores, editores y artistas disfruten de una conectividad sencilla y de una multitarea fluida. Además, la alimentación de 96W permite una carga rápida y segura aumentando tu productividad.
*Para funcionar correctamente, se requiere conectar el puerto Thunderbolt 5 al monitor con el cable Thunderbolt 5 incluido en la caja
*Para acceder a todas las funciones, incluida la carga de 96W y la resolución 6144 × 3456, tu dispositivo debe ser compatible con Thunderbolt 5 o USB-C con DisplayPort 2.1.
*Los cables incluidos en el paquete son: DPx1, HDMI x 1, USB-C x 1, cable de alimentación x 1 y Thunderbolt x 1.
4Thunderbolt™ 5 soporta un ancho de banda de pantalla de hasta 120 Gbps (unidireccional) y ofrece un rendimiento hasta 2 veces más rápido en comparación con Thunderbolt™ 4. El rendimiento de Thunderbolt™ 5 se basa en las especificaciones oficiales de Intel.
Para más detalles, consulta el sitio web oficial de Intel.
5La funcionalidad Daisy Chain, la resolución y la frecuencia de actualización pueden estar limitadas según el rendimiento de los PC conectados.
※ Nota ※
Windows: La pantalla puede no funcionar correctamente dependiendo del procesador Intel y la versión del sistema operativo Windows.
*Requisitos mínimos: Intel 12ª generación o superior, Windows 11 o superior.
macOS: La pantalla puede no funcionar correctamente en dispositivos que no sean Apple Silicon, dependiendo de la versión de macOS.
*Requisitos mínimos: macOS Sequoia (versión 15) o superior.
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
*Los cables incluidos en el paquete son: DPx1, HDMI x 1, USB-C x 1, cable de alimentación x 1 y Thunderbolt x 1.
6Mac es una marca registrada de Apple Inc., registrada en EE. UU. y en otros países y regiones. Este producto no está afiliado a Apple y no ofrece ningún servicio ni garantía de Apple.
Rendimiento sin interrupciones en tu Mac
Gracia a Studio Mode, su alta densidad de píxeles por pulgada y M-Control, disfruta de una compatibilidad perfecta entre nuestro monitor UltraFine evo 6K y tu Mac
Los colores cobrán vida en tu Mac gracias a Studio Mode7
El Studio Mode del UltraFine evo 6K incluye tres preajustes de color que permiten calibrar la pantalla para su uso en ordenadores Mac, sincronizando los perfiles de color preconfigurados entre tu Mac y el monitor garantizando una reproducción constante del color en toda la pantalla
Descubre cada detalle con una claridad excepcional en tu Mac
Gracias a sus 224 píxeles por pulgada8, el UltraFine Evo 6K ofrece una claridad de píxeles excepcional al conectarse a ordenadores Mac, manteniendo cada detalle nítido y preciso incluso en pantallas grandes.
7Studio Mode está disponible a través del software LG Switch (versión 3.05). La disponibilidad y el calendario de actualizaciones pueden variar según el país; consulta el sitio web local de LG para más detalles.
8La comparación de PPP (Píxeles por pulgada) se basa en el monitor LG de 32 pulgadas 4K (modelo 32GX870A).
9M-Control requiere el uso del software LG Switch para activar o desactivar la función.
*Mac es una marca registrada de Apple Inc., registrada en EE. UU. y otros países y regiones. Este producto no está afiliado a Apple y no ofrece servicios ni garantías de Apple.
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
※ Aviso de actualización de software del monitor10 ※
El uso de Studio Mode requiere actualizar el software del monitor a la versión 3.05 o superior a través del software LG Switch, que estará disponible en octubre de 2025. La actualización se puede realizar de manera automática o manual mediante LG Switch cuando el ordenador esté conectado a Internet y al monitor, usando cualquiera de los siguientes cables: (1) USB-C a A o USB-A a B, o (2) USB-C a C o Thunderbolt.
10Esta actualización requiere la versión 7.3.3 LG Switch o superior en Windows, o versión 7.5.5 o superior en Mac. El calendario de actualización puede variar según el país. Consulta el sitio web local de LG en tu región para más detalles.
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
Control pofesional del color en cada píxel
El monitor UltraFine Evo 6K ofrece una cobertura del 99.5% de Adobe RGB y 98% de DCI-P3 (típico), proporcionando un rango de color más amplio y preciso que las pantallas estándar sRGB. La profundidad real de 10 bits captura cada tonalidad con transiciones suaves y continuas, lo que la hace ideal para trabajos creativos en HDR y alta resolución.
Imagen de pantalla completa con un programa de diseño que muestra colores billantes
Cobertura de color Adobe RGB superior al 99.5%
Adobe RGB es una gama de color usada en impresión que permite verificar la precisión del color en medios digitales e impresos
DCI-P3 98%
Gama de colores amplia y precisa, perfecta para edición de video y corrección de color.
Profundidad real de color de 10 bits
La profundidad de color real de 10 bits ofrece precisión en contenido HDR y alta resolución, sin depender de simulaciones de 8 bits + FRC.
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
*Brillo: 450 nits (típico), Gama de colores: DCI-P3 98% (típico)
Relación de contraste 2000:1
Relación de contraste 1.000:1
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
11Nano IPS es una tecnología avanzada de IPS que utiliza partículas de tamaño nanométrico en el LED de la pantalla.
Negros más profundos y sombras definidas con relación de contraste 2000:1.
Debido a que la relación de contraste influye en la precisión de la representación del color, Nano IPS Black11 mejora la relación de contraste estándar de IPS de 1000:1 a 2000:1, ofreciendo colores brilantes y detalles más nítidos en objetos, sombras y fondos. Experimenta negros más profundos y sombras definidas que mantienen una expresión de color uniforme en toda la pantalla, de borde a borde, y una mayor sensación de realismo en las imágenes de manera natural.
Cuida tu vista, incluso en jornadas largas
Gracias a la certificación TÜV Rheinland Eye Comfort, el LG UltraFine evo 6K disminuye la luz azul para proteger tus ojos y evitar la fatiga visual en sesiones prolongadas de trabajo.
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
11ID de certificación TÜV Rheinland (Baja luz azul – Solución de hardware): 1111305154
Imágenes no incluidas
Soporte delgado y ajuste ilimitado
El diseño prácticamente sin bordes en los cuatro lados ofrece una experiencia visual más amplia, mientras que el soporte delgado y minimalista en forma de L mantiene el espacio de trabajo limpio y organizado. Funcional desde cualquier ángulo, el diseño integra claridad visual con ergonomía. La pantalla permite ajustes de inclinación, giro y altura, y pivotable a 90° en sentido antihorario para el modo retrato lo que la hace ideal para ver documentos largos, programar o navegar por la web.
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
Cambia rápidamente
LG Switch app12 optimiza tu monitor tanto para el trabajo como para el entretenimiento. Personaliza fácilmente la calidad de imagen y el brillo según tus preferencias con el asistente de imagen personalizado. Además, puedes dividir la pantalla en 6 opciones diferentes y abrir rápidamente tu plataforma de videollamadas, haciendo todo aún más práctico.
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
12Para descargar la última versión de la app LG Switch, visita LG.com
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
Especificaciones técnicas estrella
Pantalla - Tamaño [pulgadas]
31,47
Pantalla - Resolución
6144 x 3456
Pantalla - Tipo de panel
IPS Black
Pantalla - Relación de aspecto
16:9
Pantalla - Gama de colores (Typ.)
DCI-P3 94 % (CIE1976), Adobe 95 %(CIE1931)
Pantalla - Brillo (Typ.) [cd/m²]
360
Pantalla - Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]
60
Pantalla - Tiempo de respuesta
5 ms (GtG)
Mecánica - Ajustes de posición de la pantalla
Inclinación (eje horizontal) / Altura / Pivotable
Todas las especificaciones
INFORMACIÓN
Nombre del producto
32U990A-S
Año
Y25
PANTALLA
Tamaño [pulgadas]
31,47
Relación de aspecto
16:9
Tipo de panel
IPS Black
Tratamiento de la superficie
Anti-Reflejos
Tiempo de respuesta
5 ms (GtG)
Resolución
6144 x 3456
Paso de píxeles [mm]
0,1134(H)mm x 0,1134(V)mm
Profundidad de color (número de colores)
DCI-P3 98 % (CIE1976), Adobe 99,5 %(CIE1931)
Brillo (Typ.) [cd/m²]
360
Relación de contraste (típ.)
2000:1
Gama de colores (Typ.)
DCI-P3 94 % (CIE1976), Adobe 95 %(CIE1931)
Gama de colores (mín.)
450
Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]
60
Brillo (mín.) [cd/m²]
224
Relación Contraste (Min.)
1400:1
Bit de color
1.07B
Tamaño [cm]
79,94
CONECTIVIDAD
KVM integrado
SÍ
HDMI
SÍ (1x)
Conexión en cadena
Sí (6K/60Hz)
DisplayPort
SÍ (1x)
Versión DP
2.1 (UHBR 13,5 DSC)
Thunderbolt
Sí (1 entrada/salida)
USB-C
Sí (1 Arriba / 2 Abajo)
Thunderbolt (Transmisión de datos)
SÍ
Thunderbolt (Resolución máx. en Hz)
6144x3456@60Hz
Thunderbolt (Transmisión de energía)
96 W
Puerto USB descendente
Sí (USB-C / 2ea / ver3.2 Gen2, 15 W)
Puerto USB ascendente
Sí (mediante Thunderbolt/1ea, mediante USB-C/1ea)
USB-C (Transmisión de datos)
SÍ
CARACTERÍSTICAS
HDR 10
SÍ
Brillo automático
SÍ
Ahorro inteligente de energía
SÍ
PIP
SÍ
PBP
2PBP
Calibración HW
Apto para calibración HW
Sincronización dinámica de acciones
SÍ
Estabilizador de negro
SÍ
Super Resolución
SÍ
Pantalla VESAHDR™
DisplayHDR™ 600
Tecnología Nano IPS
YES (IPS Black)
Efecto HDR
SÍ
MECÁNICA
Ajustes de posición de la pantalla
Inclinación (eje horizontal) / Altura / Pivotable
Montaje en pared [mm]
100 x 100
SONIDO
Altavoz
5 W x 2
DIMENSIONES/PESOS
Dimensión en el envío (An x Al x P) [mm]
937 X 183 X 490
Dimensiones con soporte (An x Al x P) [mm]
718,4 X 582,3 X 198,2
Dimensiones sin soporte (An x Al x P) [mm]
718,4 X 413,5 X 26,5
Peso en el envío [kg]
14
Peso con soporte [kg]
9,5
Peso sin soporte [kg]
6
ALIMENTACIÓN
Consumo de energía (máx.)
70 W
Consumo de energía (Energy Star)
60 W
Consumo de energía (modo de reposo)
Menos de 1,2 W
Consumo de energía (típ.)
55 W
Consumo de energía (CC apagada)
Menos de 0,3 W
Entrada CA
100~240 V (50/60 Hz)
Tipo
Alimentación externa (adaptador)
ACCESORIO
HDMI
SÍ
Thunderbolt
Blanco / 1.0 m
USB-C
Blanco / 1,5 m
APLICACIÓN SW
Controlador doble
SÍ
Estudio de calibración de LG (True Color Pro)
SÍ
INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO
- extensión:pdf
- extensión:pdf
- extensión:pdf
- extensión:pdf
