Monitor LG UltraFine 6K, 32", Nano IPS Black, Thunderbolt™ 5, Compatible con Mac

*Para funcionar correctamente, se requiere conectar el puerto Thunderbolt 5 al monitor con el cable Thunderbolt 5 incluido en la caja

*Para acceder a todas las funciones, incluida la carga de 96W y la resolución 6144 × 3456, tu dispositivo debe ser compatible con Thunderbolt 5 o USB-C con DisplayPort 2.1.

*Los cables incluidos en el paquete son: DPx1, HDMI x 1, USB-C x 1, cable de alimentación x 1 y Thunderbolt x 1.

4Thunderbolt™ 5 soporta un ancho de banda de pantalla de hasta 120 Gbps (unidireccional) y ofrece un rendimiento hasta 2 veces más rápido en comparación con Thunderbolt™ 4. El rendimiento de Thunderbolt™ 5 se basa en las especificaciones oficiales de Intel.

Para más detalles, consulta el sitio web oficial de Intel.

5La funcionalidad Daisy Chain, la resolución y la frecuencia de actualización pueden estar limitadas según el rendimiento de los PC conectados.