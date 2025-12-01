We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Conoce AI Core-Tech
en electrodomésticos LG
La veterana ingeniería de LG, Core-Tech desde 1998, evoluciona ahora en AI Core-Tech, combinando precisión mecánica con sensibilidad: la visión de LG de la “Inteligencia afectiva”.
Electrodomésticos AI de LG,
Impulsando la evolución en el hogar
Detrás de cada sencillo toque, LG AI Core-Tech convierte décadas de experiencia en acción reflexiva, aprendiendo, adaptándose y respondiendo en todo tu hogar.