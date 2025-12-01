About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Logotipo de electrodomésticos con IA de LG con el texto de IA degradado

Conoce AI Core-Tech
en electrodomésticos LG

Símbolo de AI de LG animado con líneas de degradado rojas y moradas entrelazadas que forman un corazón infinito sobre fondo negro.
Texto “AI to the Core” degradado en todos rojos a morados sobre un fondo negro

La veterana ingeniería de LG, Core-Tech desde 1998, evoluciona ahora en AI Core-Tech, combinando precisión mecánica con sensibilidad: la visión de LG de la “Inteligencia afectiva”.

Línea de electrodomésticos LG, incluidos frigoríficos, lavadoras, secadoras y electrodomésticos de cocina, expuestos en un escenario oscuro con suelo de circuitos impresos.

Línea de electrodomésticos LG, incluidos frigoríficos, lavadoras, secadoras y electrodomésticos de cocina, expuestos en un escenario oscuro con suelo de circuitos impresos.

Un patrimonio probado

Décadas de experiencia de ingeniería creado para obtener resultados duraderos.

Sin preocupaciones

Diseñado para simplificar las tareas y facilitar tu rutina diaria.

Preparado para el futuro

Construido para evolucionar con actualizaciones y adaptarse a tu estilo de vida.

Electrodomésticos AI de LG,
Impulsando la evolución en el hogar

Detrás de cada sencillo toque, LG AI Core-Tech convierte décadas de experiencia en acción reflexiva, aprendiendo, adaptándose y respondiendo en todo tu hogar.

Chip LG AI Core-Tech que visualiza el procesamiento inteligente de datos con líneas de circuito radiantes, simbolizando cómo los electrodomésticos AI de LG aprenden, se adaptan y optimizan el rendimiento en todo el hogar.

Electrodomésticos para colada con IA de LG, incluyendo lavadora y secadora de carga frontal mostradas sobre un fondo de circuito digital morado.
Electrodomésticos para colada con IA de LG
Más información
Electrodomésticos de cocina con IA de LG que incluyen frigorífico, lavavajillas y horno mostrados sobre un fondo de circuito digital morado.
Electrodomésticos de cocina con IA de LG
Más información
SEARCH ENGINE BUSINESS SLVENDEDOR AUTORIZADO