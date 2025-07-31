LG Sound Suite es compatible con Dolby Atmos FlexConnect*, que sirve para emparejar un televisor o un sistema de barra de sonido con altavoces inalámbricos para ofrecer un sonido óptimo en función de la posición del usuario**.

Funciones clave de Dolby Atmos FlexConnect:

- Colocación flexible de los altavoces: puedes colocar tus altavoces inalámbricos donde quieras en tu estancia.

- Fácil ampliación del sistema: puedes añadir dispositivos de altavoces Sound Suite adicionales a tu sistema para crear un sonido más envolvente.

- Altavoces optimizados: los altavoces conectados proporcionarán un sonido optimizado.

- Configuración sencilla: la calibración lista para usar utiliza micrófonos para localizar fácilmente los altavoces de la sala.

*Para utilizar Dolby Atmos FlexConnect, necesitas un LG TV compatible con Dolby Atmos FlexConnect para conectar los altavoces. Si tu televisor no es compatible con Dolby Atmos FlexConnect o es de otra marca, necesitas H7 para habilitar esta función.

**Para disfrutar de una experiencia Dolby Atmos completa, recomendamos colocar los altavoces orientados hacia la posición de escucha. Además, evita colocar los altavoces detrás del televisor o en una esquina.