About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Top-down view of LG Sound Suite spatial audio system on a matte silver surface, showing speakers, subwoofer, and a wireless soundbar.

Top-down view of LG Sound Suite spatial audio system on a matte silver surface, showing speakers, subwoofer, and a wireless soundbar.

¿Qué es LG Sound Suite?

LG Sound Suite es un sistema de sonido premium con diferentes opciones de combinación, que te permite colocar los altavoces a tu gusto. A través de la conectividad wifi, se adapta de forma inteligente a ti y a tu espacio, ofreciendo un sonido que analiza tu entorno y lo llena con un sonido envolvente Dolby Atmos.

1) LG Sound Suite with Dolby Atmos FlexConnect technology detects each speaker’s location to optimize surround sound systems 2) LG Sound Suite speaker emitting golden sound waves, illustrating AI Sound Pro for an optimized home sound system 3) LG Sound Suite speakers arranged with a TV , highlighting versatile use for home audio systems

Características principalesComponentes del productoPacks de CinePacks de Música
1) LG Sound Suite with Dolby Atmos FlexConnect technology detects each speaker’s location for optimized surround sound. 2) Top-down view of a surround sound system with Sound Follow technology for optimal sound wherever you go. 3) LG Sound Suite Room Calibration analyzes the space and speaker positions to deliver the best surround sound system 4) Close up of LG Sound Suite speaker with metallic silver and black premium design. 5) LG Sound Suite with Dolby Atmos 3D spatial audio and Peerless units for premium sound. 6) A modern living room with wall mounted TV and LG Sound Suite surround sound system with AI-driven spatial audio adaptation.

1) LG Sound Suite with Dolby Atmos FlexConnect technology detects each speaker’s location for optimized surround sound. 2) Top-down view of a surround sound system with Sound Follow technology for optimal sound wherever you go. 3) LG Sound Suite Room Calibration analyzes the space and speaker positions to deliver the best surround sound system 4) Close up of LG Sound Suite speaker with metallic silver and black premium design. 5) LG Sound Suite with Dolby Atmos 3D spatial audio and Peerless units for premium sound. 6) A modern living room with wall mounted TV and LG Sound Suite surround sound system with AI-driven spatial audio adaptation.

*La compatibilidad de las diferentes funciones puede variar según los equipos conectados al sistema. 

*Sound Follow requiere un smartphone con UWB y solo funciona cuando el sistema está vinculado a la barra H7.

Explora cada producto en detalle

Obtén información sobre cada altavoz inalámbrico Sound Suite a través de los enlaces que aparecen a continuación.

1) LG Sound Suite with Dolby Atmos FlexConnect technology detects each speaker’s location to optimize surround sound systems 2) LG Sound Suite speaker emitting golden sound waves, illustrating AI Sound Pro for an optimized home sound system 3) LG Sound Suite speakers arranged with a TV , highlighting versatile use for home audio systems

  1. H7

    El centro de Sound Suite, el H7 es una barra de sonido todo en uno con el procesador alpha 11 AI. Diseñado con 4 subwoofers y 8 radiadores pasivos.

    Descúbrelo

  2. M7

    Diseñado para una claridad envolvente, el M7 es un altavoz compatible con Dolby Atmos FlexConnect que incluye AI Sound Pro y AI Calibration. Incluye un altavoz woofer y 3 altavoces de gama completa. 

    Descúbrelo

  3. M5

    Compacto pero dinámico, el M5 es un altavoz compatible con Dolby Atmos FlexConnect que incluye AI Sound Pro y AI Calibration. Incluye un woofer y dos tweeters.

    Descúbrelo

  4. W7

    Un subwoofer compatible con Dolby Atmos FlexConnect que incluye un woofer Peerless de 8 pulgadas, capaz de reproducir graves ultrabajos de hasta 25 Hz.

    Descúbrelo

Dolby Atmos FlexConnect

Colócalo donde quieras, disfruta de Dolby Atmos en cualquier lugar

La tecnología Dolby Atmos FlexConnect detecta de forma inteligente la posición de cada altavoz, tanto si está colocado libremente como si se ha añadido recientemente, y optimiza las señales de audio en tiempo real para ofrecer un sonido limpio y envolvente en todo el espacio.

1) LG Sound Suite M7 speaker used as a standalone speaker next to a smartphone 2) A pair of LG Sound Suite M7 speakers for stereo speaker, shown beside a smartphone 3) LG Sound Suite M7 speaker paired with H7 soundbar for an expanded surround sound 4) LG Sound Suite M7 speakers connected to a TV, enhancing immersive home audio

LG Sound Suite with Dolby Atmos FlexConnect technology detects each speaker’s location to optimize surround sound systems

1) LG Sound Suite with Dolby Atmos FlexConnect technology detects each speaker’s location for optimized surround sound. 2) Top-down view of a surround sound system with Sound Follow technology for optimal sound wherever you go. 3) LG Sound Suite Room Calibration analyzes the space and speaker positions to deliver the best surround sound system 4) Close up of LG Sound Suite speaker with metallic silver and black premium design. 5) LG Sound Suite with Dolby Atmos 3D spatial audio and Peerless units for premium sound. 6) A modern living room with wall mounted TV and LG Sound Suite surround sound system with AI-driven spatial audio adaptation.

*Dolby Atmos FlexConnect requiere contar con una barra H7 o un televisor compatible para poder funcionar.

*Se requiere ThinQ, app compatible con Android 9.0 y iOS 16.0, o superior. Requiere conexión a internet para su funcionamiento.

*La compatibilidad de las diferentes funciones puede variar según los equipos conectados al sistema. 

* Los diferentes componentes de LG Sound Suite se venden por separado.

Sound Follow™

La función Sound Follow, impulsada por IA, optimiza el sonido allá donde vayas.

No es necesario cambiar la posición del altavoz cada vez que te mueves. La tecnología Sound Follow del H7 analiza no solo el espacio en sí, sino también tu posición y tus movimientos dentro de él, lo que garantiza un sonido óptimo estés donde estés.

1) LG Sound Suite M7 speaker used as a standalone speaker next to a smartphone 2) A pair of LG Sound Suite M7 speakers for stereo speaker, shown beside a smartphone 3) LG Sound Suite M7 speaker paired with H7 soundbar for an expanded surround sound 4) LG Sound Suite M7 speakers connected to a TV, enhancing immersive home audio

A video shows how Sound Follow works

1) LG Sound Suite with Dolby Atmos FlexConnect technology detects each speaker’s location for optimized surround sound. 2) Top-down view of a surround sound system with Sound Follow technology for optimal sound wherever you go. 3) LG Sound Suite Room Calibration analyzes the space and speaker positions to deliver the best surround sound system 4) Close up of LG Sound Suite speaker with metallic silver and black premium design. 5) LG Sound Suite with Dolby Atmos 3D spatial audio and Peerless units for premium sound. 6) A modern living room with wall mounted TV and LG Sound Suite surround sound system with AI-driven spatial audio adaptation.

**Sound Follow requiere un smartphone con UWB y solo funciona cuando el sistema está vinculado a la barra H7.

**Los diferentes componentes de LG Sound Suite se venden por separado.

Room Calibration Pro, un sonido adaptado a tu espacio

Analiza características acústicas de tu estancia, el sonido se optimiza y adapta al espacio. Esto proporciona un audio claro y equilibrado que se percibe de forma natural en toda la estancia.

1) LG Sound Suite M7 speaker used as a standalone speaker next to a smartphone 2) A pair of LG Sound Suite M7 speakers for stereo speaker, shown beside a smartphone 3) LG Sound Suite M7 speaker paired with H7 soundbar for an expanded surround sound 4) LG Sound Suite M7 speakers connected to a TV, enhancing immersive home audio

Top-down view of a living room with circular sound waves spreading evenly from the LG Sound Suite H7 soundbar, illustrating Room Calibration

1) LG Sound Suite with Dolby Atmos FlexConnect technology detects each speaker’s location for optimized surround sound. 2) Top-down view of a surround sound system with Sound Follow technology for optimal sound wherever you go. 3) LG Sound Suite Room Calibration analyzes the space and speaker positions to deliver the best surround sound system 4) Close up of LG Sound Suite speaker with metallic silver and black premium design. 5) LG Sound Suite with Dolby Atmos 3D spatial audio and Peerless units for premium sound. 6) A modern living room with wall mounted TV and LG Sound Suite surround sound system with AI-driven spatial audio adaptation.

* El subwofer W7 se puede asignar a un grupo Dolby Atmos FlexConnect, pero no funciona en modo Dolby Atmos FlexConnect ni Room Calibration. 

 

Sonido premium redefinido por Peerless y la tecnología Dolby

Todos los productos LG Sound Suite incluyen altavoces Peerless, una marca reconocida de audio con 100 años de tradición. Los componentes de alto rendimiento han sido cuidadosamente diseñados, y combinados con el audio envolvente Dolby Atmos, llevan el sonido con calidad de concierto directamente a tu hogar.

1) LG Sound Suite M7 speaker used as a standalone speaker next to a smartphone 2) A pair of LG Sound Suite M7 speakers for stereo speaker, shown beside a smartphone 3) LG Sound Suite M7 speaker paired with H7 soundbar for an expanded surround sound 4) LG Sound Suite M7 speakers connected to a TV, enhancing immersive home audio

LG Sound Suite surround sound system on a dark stage, composed of a wireless soundbars, speaker and subwoofer connected by Dolby Atmos FlexConnect technology for audio quality.

LG Sound Suite surround sound system on a dark stage, composed of a wireless soundbars, speaker and subwoofer connected by Dolby Atmos FlexConnect technology for audio quality.

Más que una barra de sonido. Esto es Sound Suite.

¿En qué se diferencian?

Table Caption
Sound SuiteBarra de Sonido
Conjunto LG Sound Suite con una Barra de Sonido negra, un par de altavoces y un altavoz de graves conectados de forma inalámbrica.
Sound Suite
Barra de Sonido negra
Barra de Sonido
¿Puedo usar el altavoz solo sin conectarlo a otro dispositivo?SINO
¿Cuántos altavoces (envolventes) se pueden conectar?42
¿Puedo colocar los altavoces de forma libre sin limitaciones de espacio?SINO
¿Se conectan los altavoces directamente al televisor?SINO
¿Se optimiza el sonido al moverse?SINO
A video shows Sound Suite can be placed freely for their various combinations

A video shows Sound Suite can be placed freely for their various combinations

Diseña una combinación a tu medida

Elige entre H7, M7, M5 y W7 para crear una configuración que se adapte a tu estilo y preferencias. Independientemente de cómo los organices, Sound Suite optimiza automáticamente el sonido por ti.

*Los diferentes componentes de LG Sound Suite se venden por separado.

* El subwofer W7 se puede asignar a un grupo Dolby Atmos FlexConnect, pero no funciona en modo Dolby Atmos FlexConnect ni Room Calibration. 

' LG Sound Suite pair of speakers and soundbar placed with a TV, delivering rich surround sound system for TV with full Dolby Atmos

Comienza con la H7, el centro de tu sistema de sonido Sound Suite

Puedes crear tu Sound Suite solo con la H7. Úsala como centro para conectar tu televisor y tus altavoces. 

Table Caption
 Immersive Quad Suite 7Immersive Suite 7 ProImmersive Suite 5 ProImmersive Suite 7Immersive Suite 5Cinema Suite 7
A pair of M7 speakers LG AI Stereo Suite 7
Immersive Quad Suite 7
'LG Immersive Suite 7 pro, a set of home stereo audio system with a Sound Suite soundbar, two speakers and woofer
Immersive Suite 7 Pro
LG Immersive Suite 5 Pro, a set of home stereo audio system with a Sound Suite soundbar, two speakers and woofer
Immersive Suite 5 Pro
A pair of M5 speakers LG AI Stereo Suite 5
Immersive Suite 7
LG Immersive Suite 5, a set of home stereo audio system with a Sound Suite soundbar, two speakers and woofer
Immersive Suite 5
LG Cinema Suite 7, a set of classic home stereo audio system featuring a Sound Suite soundbar and woofer
Cinema Suite 7
Procesador IAProcesador Alpha 11 AI Gen 3Procesador Alpha 11 AI Gen 3Procesador Alpha 11 AI Gen 3Procesador Alpha 11 AI Gen 3Procesador Alpha 11 AI Gen 3Procesador Alpha 11 AI Gen 3
Experiencia de sonido3D completo con 4 altavocesInmersión profunda 2 altavocesInmersión profunda 2 altavocesInmersión profunda 2 altavocesInmersión profunda 2 altavocesConfiguración envolvente básica
Canales y altavoces13.1.7 con 29 altavoces9.1.5 con 21 altavoces7.1.5 con 19 altavoces9.1.5 con 20 altavoces7.1.5 con 18 altavoces5.1.3 con 13 altavoces
Lista de productosH7 + M7 4ea + W7H7 + M7 2ea + W7H7 + M5 2ea + W7H7 + M7 2eaH7 + M5 2eaH7 + W7
Tamaño del televisorMás de 65" / Más de 80"Más de 65" / Más de 80"Más de 65"Más de 65" / Más de 80"Más de 65"Más de 65"
Dolby Atmos FlexConnectDisponibleDisponibleDisponibleDisponibleDisponibleDisponible
Sound FollowSISISISISISI
Room Calibration ProSISISISISISI

' LG Sound Suite pair of speakers and soundbar placed with a TV, delivering rich surround sound system for TV with full Dolby Atmos

*Los modelos compatibles con Dolby Atmos FlexConnect se limitan a las series OLED C y G en 2025, y todos los televisores OLED y QNED de 2026 y posteriores.

Conecta los altavoces directamente a tu televisor

Conecta tus altavoces directamente al televisor sin una barra de sonido. Emparéjalos con televisores OLED y QNED compatibles con Dolby Atmos FlexConnect para obtener una experiencia de sonido envolvente que invadirá toda la estancia.

Table Caption
Stereo Suite 7 ProStereo Suite 7Stereo Suite 5
Un par de altavoces M7 con un altavoz de graves W7 LG AI Stereo Suite 7 Pro
Stereo Suite 7 Pro
Una pareja de altavoces M7 LG Stereo Suite 7
Stereo Suite 7
Una pareja de altavoces M5 LG Stereo Suite 5
Stereo Suite 5
Procesador IANONONO
Experiencia de sonidoSonido estéreo envolvente realSonido estéreo envolvente realSonido estéreo envolvente real
Canales y altavocesHasta 8.1.2 canales con 15 altavoces (según el modelo)Hasta 8.1.2 canales con 14 altavoces (según el modelo)Hasta 6.1.2 canales con 12 altavoces (según el modelo)
Lista de productosM7 2ea + W7M7 2eaM5 2ea
nullMás de 65"Más de 65"Más de 55"
Dolby Atmos FlexConnectDisponible al conectar un TV compatible con DAFC.Disponible al conectar un TV compatible con DAFC.Disponible al conectar un TV compatible con DAFC.
Sound FollowNONONO
Room Calibration ProSISISI

Diseño premium y elegante

  • Primer plano del altavoz LG Sound Suite con diseño premium en plata metalizada y negro.
  • Altavoz de graves inalámbrico LG W7 en negro mate, ligeramente inclinado para ofrecer un sonido más profundo y envolvente.
  • Vista en ángulo del LG Sound Suite H7 colocado sobre una mesa, mostrando su elegante cuerpo negro mate y su diseño de alta calidad.
  • Vista completa de un altavoz inalámbrico Floor Standing con un soporte metálico que crea un sistema de cine en casa Dolby Atmos.
  • Vista frontal de un delgado Dolby Atmos Sound Suite H7 para un sistema de sonido estéreo doméstico envolvente.
  • Vista lateral de un subwoofer Dolby Atmos que ofrece graves profundos para los mejores sistemas de cine en casa.
  • Vista inferior de un altavoz inalámbrico LG en la que se destaca la base resistente y la conexión del soporte.
  • Altavoz LG Sound Suite sobre una mesa, con un cuerpo redondeado de color oscuro y un suave resplandor naranja en la base.

Preguntas frecuentes

P

¿Qué es Sound Suite?

R

LG Sound Suite es un sistema de sonido premium para cine en casa  que permite colocar y distribuir de forma flexible la barra de sonido, altavoces y subwoofer. Utiliza tecnología Dolby Atmos FlexConnect para optimizar el audio en función del espacio y de la posición del usuario, independientemente de cómo estén dispuestos los dispositivos.

 

Descúbre más sobre cada altavoz inalámbrico Sound Suite:

H7 (sistema de sonido todo en uno), M7 (altavoz compatible con Dolby Atmos FlexConnect, 2.1.1 canales), M5 (altavoz compatible con Dolby Atmos FlexConnect, 1.1.1 canales)*, W7 (subwoofer con graves profundos envolventes).

 

*M5 requiere que se conecten dos o más altavoces.

P

¿Cuáles son las ventajas de Sound Suite?

R

Las ventajas clave de LG Sound Suite incluyen:  

- Colocación y ampliación flexible de altavoces inalámbricos

- Audio envolvente para una experiencia de sonido inmersiva

- Fácil control y diseño minimalista

P

¿Cuántos altavoces puedo conectar con Sound Suite?

R

Puedes conectar hasta cuatro altavoces inalámbricos Sound Suite (M7, M5) y un subwoofer adicional (W7) con Sound Suite H7.

También puedes conectar hasta cuatro altavoces con tu LG TV compatible con Dolby Atmos FlexConnect*.

 

*Si tu televisor está conectado al subwoofer W7, solo podrás conectar hasta 3 altavoces Sound Suite.

P

¿Cuál es el mejor sistema de audio para cine en casa? 

R

El mejor sistema de audio para cine en casa dependerá del tamaño de la estancia, las preferencias de audio y la comodidad de la instalación. 

 

Si la distribución de la sala o las limitaciones de espacio dificultan las configuraciones tradicionales, LG Sound Suite puede ser una buena opción. Sound Suite te permite personalizar la combinación y la ubicación de los altavoces, la Barra de Sonido y los subwoofers, y ofrece una calidad de sonido óptima.

Hay más de 55 combinaciones diferentes disponibles con Sound Suite, por lo que puedes personalizar la configuración en función del tamaño de tu hogar o de tus necesidades.

P

¿Debería comprar una barra de sonido o un sistema de sonido para cine en casa?

R

La elección entre una barra de sonido y un sistema de sonido para cine en casa depende de tus prioridades en cuanto a sonido envolvente, personalización/conectividad de los dispositivos de audio y espacio disponible en la estancia. 

 

Si deseas mejorar la calidad de audio de tu televisor en una habitación de tamaño modesto, plantéate la posibilidad de adquirir una barra de sonido.  Una barra de sonido es fácil de instalar y ocupa muy poco espacio. Sin embargo, si deseas disfrutar de un sonido más envolvente y cinematográfico en casa y disponer de una configuración más personalizable, los sistemas de cine en casa serían una mejor opción.

 

Sound Suite es una buena opción si deseas personalizar tu propio sistema de sonido en casa y colocarlos libremente donde te apetezca. Puedes elegir los componentes que desees utilizando Sound Suite y combinarlos de forma flexible para crear un entorno de sonido envolvente.

P

¿En qué se diferencia Sound Suite de las barras de sonido tradicionales?

R

La barra de sonido es un sistema de altavoces compacto que mejora la calidad del sonido del televisor, con un diseño elegante que ahorra espacio y ofrece conectividad inalámbrica. 

A diferencia de las barras de sonido tradicionales, Sound Suite te permite personalizar y conectar hasta 4 altavoces traseros* (las barras de sonido solo permiten hasta 2), en cualquier espacio o ubicación para disfrutar de un sonido envolvente inmersivo. Optimiza el sonido de los altavoces en función de la posición del oyente para ampliar el sistema de audio de tu hogar. 

 

*Altavoces Sound Suite M5 o M7.

P

¿Puedo conectar mis altavoces directamente a mi TV LG utilizando Sound Suite?

R

Sí, puedes conectar los altavoces (M7 y M5) directamente a tu TV LG si éste es compatible con Dolby Atmos FlexConnect*. Si tu televisor no es compatible con Dolby Atmos FlexConnect, puedes utilizar Sound Suite H7 para conectar el televisor y los altavoces, y disfrutar de un audio multicanal de alta calidad.

Sound Suite proporciona una transmisión inalámbrica de audio estable entre dispositivos con un rendimiento de audio constante.

 

Para conocer las configuraciones recomendadas para conectar tu televisor, consulta la tabla Stereo Suite 7/5 de esta página.

 

*Los modelos compatibles con DAFC se limitan a las series OLED C y G en 2025, y los televisores OLED y QNED de 2026 o posteriores

P

¿Qué es Dolby Atmos FlexConnect y cómo funciona en Sound Suite?

R

LG Sound Suite es compatible con Dolby Atmos FlexConnect*, que sirve para emparejar un televisor o un sistema de barra de sonido con altavoces inalámbricos para ofrecer un sonido óptimo en función de la posición del usuario**.

 

Funciones clave de Dolby Atmos FlexConnect:

- Colocación flexible de los altavoces: puedes colocar tus altavoces inalámbricos donde quieras en tu estancia.

- Fácil ampliación del sistema: puedes añadir dispositivos de altavoces Sound Suite adicionales a tu sistema para crear un sonido más envolvente.

- Altavoces optimizados: los altavoces conectados proporcionarán un sonido optimizado.

- Configuración sencilla: la calibración lista para usar utiliza micrófonos para localizar fácilmente los altavoces de la sala.

 

*Para utilizar Dolby Atmos FlexConnect, necesitas un LG TV compatible con Dolby Atmos FlexConnect para conectar los altavoces. Si tu televisor no es compatible con Dolby Atmos FlexConnect o es de otra marca, necesitas H7 para habilitar esta función.

 

**Para disfrutar de una experiencia Dolby Atmos completa, recomendamos colocar los altavoces orientados hacia la posición de escucha. Además, evita colocar los altavoces detrás del televisor o en una esquina.

P

¿Cómo mejoran Sound Follow y Room Calibration Pro el audio de Sound Suite?

R

Sound Follow* es una función exclusiva de Sound Suite que optimiza el sonido para crear un punto óptimo según la posición del oyente.

 

Room Calibration Pro** utiliza tecnología de reconocimiento espacial para medir las características del entorno del usuario. A continuación, ajusta la configuración de audio de la barra de sonido para adaptarla al entorno. 

 

*Solo aplica al modelo: Sound Suite H7

**Modelos aplicados: Sound Suite H7, M7, M5

Become an LG Member

Enjoy all the benefits of FREE LG membership, from special discounts to exclusive services and offers.

Sign InJoin Us

Welcome Voucher

Get 5% off your first purchase when you join

Exclusive Pricing

Receive an extra 2% membership discount

Free Delivery

On all orders purchased on LG.com

Additional fees may apply based on region

1) Welcome 5% Discount Voucher - Receive a Welcome Voucher giving a 5% discount on your first purchase when you join. Voucher is only valid for products, including accessories, purchased online at lg.com/uk. Voucher code must be applied to shopping cart to redeem this offer. Welcome voucher is valid for the first 90 days since sign-up. Welcome voucher may not be valid in conjunction with other offers.

2) Membership Discount - For your purchases as an LG.com Member, you receive a 2% membership discount to redeem in the LG online store for all orders. This is valid as long as the LG membership policy is maintained.

3) Free Delivery for members- Products can only be delivered within UK area. Delivery of the Product(s) does not include installation, except where we expressly specify otherwise at the time of ordering on our LG Online Store. LG provides free delivery service to members only.

Need Help?

We're here to provide all the help you need.

Get Support
SEARCH ENGINE BUSINESS SLVENDEDOR AUTORIZADO