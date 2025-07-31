We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
¿Qué es LG Sound Suite?
LG Sound Suite es un sistema de sonido premium con diferentes opciones de combinación, que te permite colocar los altavoces a tu gusto. A través de la conectividad wifi, se adapta de forma inteligente a ti y a tu espacio, ofreciendo un sonido que analiza tu entorno y lo llena con un sonido envolvente Dolby Atmos.
*La compatibilidad de las diferentes funciones puede variar según los equipos conectados al sistema.
*Sound Follow requiere un smartphone con UWB y solo funciona cuando el sistema está vinculado a la barra H7.
Explora cada producto en detalle
Obtén información sobre cada altavoz inalámbrico Sound Suite a través de los enlaces que aparecen a continuación.
H7
El centro de Sound Suite, el H7 es una barra de sonido todo en uno con el procesador alpha 11 AI. Diseñado con 4 subwoofers y 8 radiadores pasivos.
M7
Diseñado para una claridad envolvente, el M7 es un altavoz compatible con Dolby Atmos FlexConnect que incluye AI Sound Pro y AI Calibration. Incluye un altavoz woofer y 3 altavoces de gama completa.
M5
Compacto pero dinámico, el M5 es un altavoz compatible con Dolby Atmos FlexConnect que incluye AI Sound Pro y AI Calibration. Incluye un woofer y dos tweeters.
W7
Un subwoofer compatible con Dolby Atmos FlexConnect que incluye un woofer Peerless de 8 pulgadas, capaz de reproducir graves ultrabajos de hasta 25 Hz.
Dolby Atmos FlexConnect
Colócalo donde quieras, disfruta de Dolby Atmos en cualquier lugar
La tecnología Dolby Atmos FlexConnect detecta de forma inteligente la posición de cada altavoz, tanto si está colocado libremente como si se ha añadido recientemente, y optimiza las señales de audio en tiempo real para ofrecer un sonido limpio y envolvente en todo el espacio.
*Dolby Atmos FlexConnect requiere contar con una barra H7 o un televisor compatible para poder funcionar.
*Se requiere ThinQ, app compatible con Android 9.0 y iOS 16.0, o superior. Requiere conexión a internet para su funcionamiento.
*La compatibilidad de las diferentes funciones puede variar según los equipos conectados al sistema.
* Los diferentes componentes de LG Sound Suite se venden por separado.
Sound Follow™
La función Sound Follow, impulsada por IA, optimiza el sonido allá donde vayas.
No es necesario cambiar la posición del altavoz cada vez que te mueves. La tecnología Sound Follow del H7 analiza no solo el espacio en sí, sino también tu posición y tus movimientos dentro de él, lo que garantiza un sonido óptimo estés donde estés.
**Sound Follow requiere un smartphone con UWB y solo funciona cuando el sistema está vinculado a la barra H7.
**Los diferentes componentes de LG Sound Suite se venden por separado.
Room Calibration Pro, un sonido adaptado a tu espacio
Analiza características acústicas de tu estancia, el sonido se optimiza y adapta al espacio. Esto proporciona un audio claro y equilibrado que se percibe de forma natural en toda la estancia.
* El subwofer W7 se puede asignar a un grupo Dolby Atmos FlexConnect, pero no funciona en modo Dolby Atmos FlexConnect ni Room Calibration.
Sonido premium redefinido por Peerless y la tecnología Dolby
Todos los productos LG Sound Suite incluyen altavoces Peerless, una marca reconocida de audio con 100 años de tradición. Los componentes de alto rendimiento han sido cuidadosamente diseñados, y combinados con el audio envolvente Dolby Atmos, llevan el sonido con calidad de concierto directamente a tu hogar.
Más que una barra de sonido. Esto es Sound Suite.
¿En qué se diferencian?
|Sound Suite
|Barra de Sonido
Sound Suite
Barra de Sonido
|¿Puedo usar el altavoz solo sin conectarlo a otro dispositivo?
|SI
|NO
|¿Cuántos altavoces (envolventes) se pueden conectar?
|4
|2
|¿Puedo colocar los altavoces de forma libre sin limitaciones de espacio?
|SI
|NO
|¿Se conectan los altavoces directamente al televisor?
|SI
|NO
|¿Se optimiza el sonido al moverse?
|SI
|NO
*Los diferentes componentes de LG Sound Suite se venden por separado.
* El subwofer W7 se puede asignar a un grupo Dolby Atmos FlexConnect, pero no funciona en modo Dolby Atmos FlexConnect ni Room Calibration.
Comienza con la H7, el centro de tu sistema de sonido Sound Suite
Puedes crear tu Sound Suite solo con la H7. Úsala como centro para conectar tu televisor y tus altavoces.
|Immersive Quad Suite 7
|Immersive Suite 7 Pro
|Immersive Suite 5 Pro
|Immersive Suite 7
|Immersive Suite 5
|Cinema Suite 7
Immersive Quad Suite 7
Immersive Suite 7 Pro
Immersive Suite 5 Pro
Immersive Suite 7
Immersive Suite 5
Cinema Suite 7
|Procesador IA
|Procesador Alpha 11 AI Gen 3
|Procesador Alpha 11 AI Gen 3
|Procesador Alpha 11 AI Gen 3
|Procesador Alpha 11 AI Gen 3
|Procesador Alpha 11 AI Gen 3
|Procesador Alpha 11 AI Gen 3
|Experiencia de sonido
|3D completo con 4 altavoces
|Inmersión profunda 2 altavoces
|Inmersión profunda 2 altavoces
|Inmersión profunda 2 altavoces
|Inmersión profunda 2 altavoces
|Configuración envolvente básica
|Canales y altavoces
|13.1.7 con 29 altavoces
|9.1.5 con 21 altavoces
|7.1.5 con 19 altavoces
|9.1.5 con 20 altavoces
|7.1.5 con 18 altavoces
|5.1.3 con 13 altavoces
|Lista de productos
|H7 + M7 4ea + W7
|H7 + M7 2ea + W7
|H7 + M5 2ea + W7
|H7 + M7 2ea
|H7 + M5 2ea
|H7 + W7
|Tamaño del televisor
|Más de 65" / Más de 80"
|Más de 65" / Más de 80"
|Más de 65"
|Más de 65" / Más de 80"
|Más de 65"
|Más de 65"
|Dolby Atmos FlexConnect
|Disponible
|Disponible
|Disponible
|Disponible
|Disponible
|Disponible
|Sound Follow
|SI
|SI
|SI
|SI
|SI
|SI
|Room Calibration Pro
|SI
|SI
|SI
|SI
|SI
|SI
*Los modelos compatibles con Dolby Atmos FlexConnect se limitan a las series OLED C y G en 2025, y todos los televisores OLED y QNED de 2026 y posteriores.
Conecta los altavoces directamente a tu televisor
Conecta tus altavoces directamente al televisor sin una barra de sonido. Emparéjalos con televisores OLED y QNED compatibles con Dolby Atmos FlexConnect para obtener una experiencia de sonido envolvente que invadirá toda la estancia.
|Stereo Suite 7 Pro
|Stereo Suite 7
|Stereo Suite 5
Stereo Suite 7 Pro
Stereo Suite 7
Stereo Suite 5
|Procesador IA
|NO
|NO
|NO
|Experiencia de sonido
|Sonido estéreo envolvente real
|Sonido estéreo envolvente real
|Sonido estéreo envolvente real
|Canales y altavoces
|Hasta 8.1.2 canales con 15 altavoces (según el modelo)
|Hasta 8.1.2 canales con 14 altavoces (según el modelo)
|Hasta 6.1.2 canales con 12 altavoces (según el modelo)
|Lista de productos
|M7 2ea + W7
|M7 2ea
|M5 2ea
|null
|Más de 65"
|Más de 65"
|Más de 55"
|Dolby Atmos FlexConnect
|Disponible al conectar un TV compatible con DAFC.
|Disponible al conectar un TV compatible con DAFC.
|Disponible al conectar un TV compatible con DAFC.
|Sound Follow
|NO
|NO
|NO
|Room Calibration Pro
|SI
|SI
|SI
Diseño premium y elegante
Preguntas frecuentes
P
¿Qué es Sound Suite?
R
LG Sound Suite es un sistema de sonido premium para cine en casa que permite colocar y distribuir de forma flexible la barra de sonido, altavoces y subwoofer. Utiliza tecnología Dolby Atmos FlexConnect para optimizar el audio en función del espacio y de la posición del usuario, independientemente de cómo estén dispuestos los dispositivos.
Descúbre más sobre cada altavoz inalámbrico Sound Suite:
H7 (sistema de sonido todo en uno), M7 (altavoz compatible con Dolby Atmos FlexConnect, 2.1.1 canales), M5 (altavoz compatible con Dolby Atmos FlexConnect, 1.1.1 canales)*, W7 (subwoofer con graves profundos envolventes).
*M5 requiere que se conecten dos o más altavoces.
P
¿Cuáles son las ventajas de Sound Suite?
R
Las ventajas clave de LG Sound Suite incluyen:
- Colocación y ampliación flexible de altavoces inalámbricos
- Audio envolvente para una experiencia de sonido inmersiva
- Fácil control y diseño minimalista
P
¿Cuántos altavoces puedo conectar con Sound Suite?
R
Puedes conectar hasta cuatro altavoces inalámbricos Sound Suite (M7, M5) y un subwoofer adicional (W7) con Sound Suite H7.
También puedes conectar hasta cuatro altavoces con tu LG TV compatible con Dolby Atmos FlexConnect*.
*Si tu televisor está conectado al subwoofer W7, solo podrás conectar hasta 3 altavoces Sound Suite.
P
¿Cuál es el mejor sistema de audio para cine en casa?
R
El mejor sistema de audio para cine en casa dependerá del tamaño de la estancia, las preferencias de audio y la comodidad de la instalación.
Si la distribución de la sala o las limitaciones de espacio dificultan las configuraciones tradicionales, LG Sound Suite puede ser una buena opción. Sound Suite te permite personalizar la combinación y la ubicación de los altavoces, la Barra de Sonido y los subwoofers, y ofrece una calidad de sonido óptima.
Hay más de 55 combinaciones diferentes disponibles con Sound Suite, por lo que puedes personalizar la configuración en función del tamaño de tu hogar o de tus necesidades.
P
¿Debería comprar una barra de sonido o un sistema de sonido para cine en casa?
R
La elección entre una barra de sonido y un sistema de sonido para cine en casa depende de tus prioridades en cuanto a sonido envolvente, personalización/conectividad de los dispositivos de audio y espacio disponible en la estancia.
Si deseas mejorar la calidad de audio de tu televisor en una habitación de tamaño modesto, plantéate la posibilidad de adquirir una barra de sonido. Una barra de sonido es fácil de instalar y ocupa muy poco espacio. Sin embargo, si deseas disfrutar de un sonido más envolvente y cinematográfico en casa y disponer de una configuración más personalizable, los sistemas de cine en casa serían una mejor opción.
Sound Suite es una buena opción si deseas personalizar tu propio sistema de sonido en casa y colocarlos libremente donde te apetezca. Puedes elegir los componentes que desees utilizando Sound Suite y combinarlos de forma flexible para crear un entorno de sonido envolvente.
P
¿En qué se diferencia Sound Suite de las barras de sonido tradicionales?
R
La barra de sonido es un sistema de altavoces compacto que mejora la calidad del sonido del televisor, con un diseño elegante que ahorra espacio y ofrece conectividad inalámbrica.
A diferencia de las barras de sonido tradicionales, Sound Suite te permite personalizar y conectar hasta 4 altavoces traseros* (las barras de sonido solo permiten hasta 2), en cualquier espacio o ubicación para disfrutar de un sonido envolvente inmersivo. Optimiza el sonido de los altavoces en función de la posición del oyente para ampliar el sistema de audio de tu hogar.
*Altavoces Sound Suite M5 o M7.
P
¿Puedo conectar mis altavoces directamente a mi TV LG utilizando Sound Suite?
R
Sí, puedes conectar los altavoces (M7 y M5) directamente a tu TV LG si éste es compatible con Dolby Atmos FlexConnect*. Si tu televisor no es compatible con Dolby Atmos FlexConnect, puedes utilizar Sound Suite H7 para conectar el televisor y los altavoces, y disfrutar de un audio multicanal de alta calidad.
Sound Suite proporciona una transmisión inalámbrica de audio estable entre dispositivos con un rendimiento de audio constante.
Para conocer las configuraciones recomendadas para conectar tu televisor, consulta la tabla Stereo Suite 7/5 de esta página.
*Los modelos compatibles con DAFC se limitan a las series OLED C y G en 2025, y los televisores OLED y QNED de 2026 o posteriores
P
¿Qué es Dolby Atmos FlexConnect y cómo funciona en Sound Suite?
R
LG Sound Suite es compatible con Dolby Atmos FlexConnect*, que sirve para emparejar un televisor o un sistema de barra de sonido con altavoces inalámbricos para ofrecer un sonido óptimo en función de la posición del usuario**.
Funciones clave de Dolby Atmos FlexConnect:
- Colocación flexible de los altavoces: puedes colocar tus altavoces inalámbricos donde quieras en tu estancia.
- Fácil ampliación del sistema: puedes añadir dispositivos de altavoces Sound Suite adicionales a tu sistema para crear un sonido más envolvente.
- Altavoces optimizados: los altavoces conectados proporcionarán un sonido optimizado.
- Configuración sencilla: la calibración lista para usar utiliza micrófonos para localizar fácilmente los altavoces de la sala.
*Para utilizar Dolby Atmos FlexConnect, necesitas un LG TV compatible con Dolby Atmos FlexConnect para conectar los altavoces. Si tu televisor no es compatible con Dolby Atmos FlexConnect o es de otra marca, necesitas H7 para habilitar esta función.
**Para disfrutar de una experiencia Dolby Atmos completa, recomendamos colocar los altavoces orientados hacia la posición de escucha. Además, evita colocar los altavoces detrás del televisor o en una esquina.
P
¿Cómo mejoran Sound Follow y Room Calibration Pro el audio de Sound Suite?
R
Sound Follow* es una función exclusiva de Sound Suite que optimiza el sonido para crear un punto óptimo según la posición del oyente.
Room Calibration Pro** utiliza tecnología de reconocimiento espacial para medir las características del entorno del usuario. A continuación, ajusta la configuración de audio de la barra de sonido para adaptarla al entorno.
*Solo aplica al modelo: Sound Suite H7
**Modelos aplicados: Sound Suite H7, M7, M5
