About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

LG Sound Suite - Subwoofer inalámbrico W7, graves profundos, woofer 8", Negro

LG Sound Suite - Subwoofer inalámbrico W7, graves profundos, woofer 8", Negro

W7
vista frontal
vista lateral
vista superior
vista lateral desde la izquierda
vista frontal desde arriba
vista lateral desde abajo
altavoces internos
vista frontal
vista lateral
vista superior
vista lateral desde la izquierda
vista frontal desde arriba
vista lateral desde abajo
altavoces internos

Características principales

  • Graves profundos y una colocación flexible que se adapta a cualquier espacio: equipado con un woofer Peerless de 8", ofrece unos graves ultrabajos que llenan la habitación y alcanzan hasta 25,9 Hz. Con un diseño flexible, puedes colocarlo tanto en vertical como en horizontal, adaptándose a tus necesidades e integrándose a la perfección en cualquier espacio.
  • Coloca los altavoces donde quieras y disfruta de un sonido envolvente con Dolby Atmos FlexConnect(1)(2)(3) que detecta de forma inteligente la posición de cada altavoz y optimiza las señales de audio en tiempo real para ofrecer un sonido equilibrado y envolvente en toda la estancia.
  • Diseña una combinación a tu medida. Elige entre H7, M7, M5 y W7 para crear tu propio sistema de sonido(3) que se adapte a tu estilo y preferencias. Independientemente de cómo los organices, Sound Suite optimiza automáticamente el sonido por ti en base a tu estancia, posición y contenido que estés disfrutando.
  • Control total desde tu móvil con la app LG ThinQ(2). Gestiona tu sistema de sonido de la manera más fácil y cómoda. Con la app ThinQ puedes sincronizar altavoces, ajustar el volumen, personalizar parámetros de audio y configurar tu experiencia a medida, todo directamente desde tu smartphone. Un control intuitivo, rápido y siempre al alcance de tu mano.
Más

1. Dolby Atmos FlexConnect requiere contar con una barra H7 o un televisor compatible para poder funcionar.

2. Se requiere ThinQ, app compatible con Android 9.0 y iOS 16.0, o superior. Requiere conexión a internet para su funcionamiento.

3.El subwofer W7 se puede asignar a un grupo Dolby Atmos FlexConnect, pero no funciona en modo Dolby Atmos FlexConnect ni Room Calibration.

Subwoofer LG Sound Suite W7 con un elegante acabado en negro, colocado sobre una superficie negra para sistemas de sonido envolvente de alta calidad.

Subwoofer LG Sound Suite W7 con un elegante acabado en negro, colocado sobre una superficie negra para sistemas de sonido envolvente de alta calidad.

*Recibe y emite señales de sonido con IA aplicada desde el dispositivo conectado, pero no tiene procesamiento de IA integrado.

Graves profundos de 25,9 Hz con colocación flexible: LG Sound Suite W7

El W7 es el subwoofer de la gama LG Sound Suite, equipado con un woofer Peerless de 8 pulgadas que ofrece unos graves ultrabajos que llenan la habitación y alcanzan hasta 25,9 Hz. Su diseño flexible permite colocarlo tanto en vertical como en horizontal, por lo que se adapta a tus necesidades integrándose a la perfección en cualquier espacio.

1) LG Sound Suite colocado en una sala de estar, lo que demuestra la flexibilidad en la colocación de los altavoces para un sistema de sonido doméstico envolvente. 2) LG Sound Suite con tecnología Dolby Atmos FlexConnect detecta la ubicación de cada altavoz para optimizar los sistemas de sonido envolvente 3) Primer plano del subwoofer LG Sound Suite W7 con su unidad que muestra un rendimiento de graves profundos de hasta 29,5 Hz.

*El W7 se puede asignar a un grupo Dolby Atmos FlexConnect, pero no funciona en modo Dolby Atmos FlexConnect.

**Los diferentes componentes de LG Sound Suite se venden por separado.

Graves profundos con hasta 25,9 Hz

Respaldado con el legado de Peerless, el subwoofer de 8 pulgadas en su caja de 22 litros ajustada con precisión, ofrece graves potentes y de alto rendimiento con un control extraordinario y una distorsión mínima. Cada nota resuena con profundidad y precisión, creando una base vibrande y envolvente que se puede sentir y oír.

Subwoofer LG Sound Suite W7 con control preciso de graves profundos para un sistema de sonido envolvente inalámbrico.

*El ajuste de fase y nivel del subwoofer será compatible cuando está conectado a un televisor.

Conecta el W7 de forma inalámbrica a tu televisor

Sin dispositivos adicionales, y de forma sencilla. Amplía tu configuración de sonido sin esfuerzo y llena tu espacio con un sonido cinemático inmersivo.

El subwoofer LG Sound Suite W7 colocado debajo de un televisor con barra de sonido, lo que muestra una fácil expansión inalámbrica del sonido para un sistema de audio estéreo doméstico envolvente.

*Los modelos compatibles con Dolby Atmos FlexConnect se limitan a las series OLED C y G en 2025, y llegarán a incluir los televisores OLED y QNED de al menos 85 pulgadas en 2026 y posteriores.

**W7 se puede asignar a un grupo Dolby Atmos FlexConnect, pero no funciona en modo Dolby Atmos FlexConnect.*** El televisor y la barra de sonido se encuentra disponible a la venta por separado.

Diseñado para integrarse perfectamente en tu espacio

Ya sea colocado en horizontal o en vertical, el W7 se adapta sin esfuerzo a tu entorno. Su colocación flexible garantiza una calidad de sonido constante, con una estética moderna acorde al diseño de tu hogar.

*El televisor y la barra de sonido se encuentra disponible a la venta por separado.

Una persona sosteniendo un smartphone con la aplicación LG ThinQ abierta, mostrando el control sencillo de LG Sound Suite.

Una persona sosteniendo un smartphone con la aplicación LG ThinQ abierta, mostrando el control sencillo de LG Sound Suite.

LG ThinQ

Control sencillo a través de la app LG ThinQ

Descarga la app LG ThinQ para controlar las funciones de Sound Suite, como volumen y conectividad. Configura y gestiona Dolby Atmos FlexConnect en todos los productos Sound Suite. Todo en un mismo lugar, la app LG ThinQ.

*App compatible con Android 9.0 y iOS 16.0, o superior. Requiere conexión a internet para su funcionamiento.
Un vídeo muestra que Sound Suite se puede colocar libremente para realizar diversas combinaciones.

En video visar att Sound Suite kan placeras fritt för sina olika kombinationer

Diseña una combinación
a tu medida

Elige entre H7, M7, M5 y W7 para crear una configuración que se adapte a tu estilo y preferencias. Independientemente de cómo los organices, Sound Suite optimiza automáticamente el sonido por ti.

*La compatibilidad de las diferentes funciones puede variar según los equipos conectados al sistema. 

Sistema completo de cine en casa LG con altavoces Sound Suite a ambos lados del televisor, que emiten ondas de sonido por toda la habitación para ofrecer una experiencia Dolby Atmos completa.

*Los modelos compatibles con Dolby Atmos FlexConnect se limitan a las series OLED C y G en 2025, y llegarán a incluir todos los televisores OLED y QNED en 2026 y posterior

Libertad para conectarse directamente a tu televisor

Conecta tus altavoces directamente al televisor sin una barra de sonido. Emparéjalos con televisores OLED y QNED compatibles con Dolby Atmos FlexConnect para obtener una experiencia de sonido envolvente que llenará toda la habitación.

Table Caption
Stereo Suite 7 ProStereo Suite 7Stereo Suite 5
Un par de altavoces M7 con un subwoofer W7 LG AI Stereo Suite 7 Pro
Stereo Suite 7 Pro
Una pareja de altavoces M7 LG AI Stereo Suite 7
Stereo Suite 7
Una pareja de altavoces M5 LG AI Stereo Suite 5
Stereo Suite 5
Procesador IANONONO
Experiencia de sonidoSonido estéreo envolvente realSonido estéreo envolvente realSonido estéreo envolvente real
Canales y altavocesHasta 8.1.2 canales con 15 altavoces (según el modelo)Hasta 8.1.2 canales con 14 altavoces (según el modelo)Hasta 6.1.2 canales con 12 altavoces (según el modelo)
Lista de productosM7 2ea + W7M7 2eaM5 2ea
nullMás de 65"Más de 65"Más de 55"
Dolby Atmos FlexConnectDisponible al conectar un TV compatible con Dolby Atmos FlexConnect.Disponible al conectar un TV compatible con Dolby Atmos FlexConnect.Disponible al conectar un TV compatible con Dolby Atmos FlexConnect.
Sound FollowNONONO
Room Calibration ProSISISI

'El par de altavoces y la barra de sonido LG Sound Suite, colocados junto al televisor, ofrecen un rico sistema de sonido envolvente para el televisor con Dolby Atmos completo.

Comienza con la H7, el centro de tu sistema de sonido Sound Suite

Puedes crear tu Sound Suite solo con la H7. Úsala como centro para conectar tu televisor y tus altavoces. 

Table Caption
Immersive Quad Suite 7Immersive Suite 7Immersive Suite 5Cinema Suite 7
LG Immersive Quad Suite 7, un conjunto de sistema de sonido estéreo doméstico que incluye una barra de sonido Sound Suite, cuatro altavoces y un subwoofer
Immersive Quad Suite 7
LG Immersive Suite 7, un conjunto de sistema de sonido estéreo doméstico que incluye una barra de sonido Sound Suite y dos altavoces
Immersive Suite 7
LG Immersive Suite 5, un conjunto de sistema de sonido estéreo doméstico que incluye una barra de sonido Sound Suite y dos altavoces
Immersive Suite 5
LG Cinema Suite 7, un sistema de sonido estéreo doméstico clásico que incluye una barra de sonido Sound Suite y un subwoofer
Cinema Suite 7
Procesador IAProcesador Alpha 11 AI Gen 3Procesador Alpha 11 AI Gen 3Procesador Alpha 11 AI Gen 3Procesador Alpha 11 AI Gen 3
Experiencia de sonido3D completo con 4 altavocesInmersión profunda 2 altavocesInmersión profunda 2 altavocesConfiguración envolvente básica
Canales y altavoces13.1.7 con 29 altavoces 9.1.5 con 20 altavoces7.1.5 con 18 altavoces5.1.3 con 13 altavoces
Lista de productosH7 + M7 4ea + W7H7 + M7 2eaH7 + M5 2eaH7 + W7
nullMás de 65" / Más de 80"Más de 65" / Más de 80"Más de 65"Más de 65"
Dolby Atmos FlexConnectDisponibleDisponibleDisponibleDisponible
Sound FollowSISISISI
Room Calibration ProSISISISI
Table Caption
Immersive Suite 7 ProImmersive Suite 5 Pro
LG Immersive Suite 7 Pro, un conjunto de sistema de sonido estéreo doméstico que incluye una barra de sonido Sound Suite, dos altavoces y un subwoofer
Immersive Suite 7 Pro
LG Immersive Suite 5 Pro, un conjunto de sistema de sonido estéreo doméstico que incluye una barra de sonido h7 Sound Suite, dos altavoces y un subwoofer
Immersive Suite 5 Pro
Procesador IAProcesador Alpha 11 AI Gen 3Procesador Alpha 11 AI Gen 3
Experiencia de sonidoInmersión profunda 2 altavocesInmersión profunda 2 altavoces
Canales y altavoces9.1.5 con 21 altavoces 7.1.5 con 19 altavoces
Lista de productosH7 + M7 2ea + W7H7 + M5 2ea + W7
nullMás de 65" / Más de 80"Más de 65"
Dolby Atmos FlexConnectDisponibleDisponible
Sound FollowSISI
Room Calibration ProSISI

Descubre la gama Sound Suite

Explora los distintos modelos de Sound Suite y encuentra el mejor producto para comenzar a crear tu sistema de sonido. 

H7

El centro de Sound Suite, el H7 es una barra de sonido todo en uno con el procesador alpha 11 AI. Diseñado con 4 subwoofers y 8 radiadores pasivos.

Descúbrelo

M7

Diseñado para una claridad envolvente, el M7 es un altavoz compatible con Dolby Atmos FlexConnect que incluye AI Sound Pro y AI Calibration. Incluye un altavoz woofer y 3 altavoces de gama completa. 

Descúbrelo

M5

Compacto pero dinámico, el M5 es un altavoz compatible con Dolby Atmos FlexConnect que incluye AI Sound Pro y AI Calibration. Incluye un woofer y dos tweeters.

Descúbrelo

W7

Un subwoofer compatible con DAFC que incluye un woofer Peerless de 8 pulgadas, capaz de reproducir graves ultrabajos de hasta 25 Hz.

Descúbrelo
Imprimir

Todas las especificaciones

GENERAL

  • Potencia de Salida

    220 W

  • Número de Altavoces

    1 EA

  • Respuesta en Frecuencia

    as low as 25.9 Hz

CONECTIVIDAD

  • Wi-Fi

    Si

FACILIDADES

  • Dolby Atmos FlexConnect

    Si

  • Upgrade Manager (FOTA)

    Si

DIMENSIONES (ANXALXPR)

  • Principal

    410 x 415 x 194 mm

  • Tamaño de la Caja

    485 x 540 x 278 mm

PESO

  • Principal

    8,8 kg

  • Gross Weight

    12,3 kg

POTENCIA

  • Consumo STB (Principal)

    0.5 W ↓

  • Consumo (Principal)

    45 W

ACCESORIOS

  • Tarjeta de Garantía

    Si

  • Open Source

    Si

  • Cable de Alimentación

    Si

  • (QSG/GRI) Guía Rápida de Instalación

    Si

CÓDIGO EAN.

  • Código EAN

    8806096641958

INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO

MÁS INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
La información de seguridad de los accesorios se incluye con la información de seguridad del del producto y no se proporciona por separado.
Para obtener más información sobre cómo este producto maneja los datos y sus derechos como usuario, visite ″Cobertura de datos y especificaciones″ en LG Privacy

Reseñas y Opiniones

Recomendado para ti

Encuentra una tienda cercana

Prueba el producto en un lugar cercano.
SEARCH ENGINE BUSINESS SLVENDEDOR AUTORIZADO