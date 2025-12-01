We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Como elegir el monitor gaming LG que mejor se adapta a ti
Elegir un monitor gaming LG no es solo mirar especificaciones: es abrir la puerta a una experiencia completamente nueva. Imágenes OLED ultrarrápidas, movimientos fluidos y una inmersión total que transforma cada partida. Si tu objetivo es la victoria o perderte en mundos llenos de detalles y realismo, UltraGear está aquí para que sientas cada partida con intensidad y elijas con inteligencia. Encuentra lo que realmente importa y descubre tu ventaja.
¿Qué tamaño de pantalla y relación de aspecto se adaptan mejor a mi estilo de juego?
LG UltraGear ofrece monitores en distintos tamaños, relaciones de aspecto y curvaturas para adaptarse a tu estilo de juego. Esta guía te ayuda a elegir el modelo ideal. El tamaño y la forma de la pantalla no solo importan por cómo encajan en tu escritorio: influyen en cómo ves, reaccionas y disfrutas cada partida. Desde acertar un disparo preciso en un FPS hasta explorar mundos abiertos en un RPG, la configuración adecuada mejora la visibilidad, la respuesta y la inmersión en cualquier género.
¿Cómo influyen la resolución y la calidad de imagen en tu experiencia de juego?
Para juegos AAA inmersivos, como aventuras de mundo abierto o RPGs cinematográficos, un monitor OLED de alta resolución con HDR revela negros más profundos, brillos intensos y detalles ultra precisos. Esta imagen realista hace que cada escena se sienta más inmersiva, coherente y visualmente impresionante, perfecta para explorar mundos amplios o entornos llenos de historia.
¿Qué importancia tiene la tasa de refresco y el tiempo de respuesta en tu experiencia de juego?
Si juegas a shooters o títulos de carreras, elige un monitor con tasa de refresco elevada (como 480 Hz1) y respuesta ultrarrápida (como 0,03 ms). Así disfrutarás de movimientos claros y precisos, capturando cada instante de la acción.
¿De qué manera LG UltraGear combina productividad y entretenimiento?
Con LG Switch2,3, cambia fácilmente entre configuraciones pensadas para gaming, multitarea o creación de contenido. Gracias a webOS3, navega o disfruta de streaming directamente en el monitor, sin usar un ordenador. Su alta resolución y precisión de subpíxeles garantizan textos claros, y las conexiones USB-C, HDMI y DisplayPort3 te permiten integrar cualquier equipo de trabajo o entretenimiento.
1El aprovechamiento de tasas de refresco de hasta 480 Hz requiere una tarjeta gráfica compatible. Consulte las especificaciones de su equipo.
2LG Switch requiere la instalación de software y la descarga e instalación manual de dicho software desde LG.com para su correcto funcionamiento
3La características LG Switch, webOS y DisplayPort, únicamente estan presentes en modelos seleccionados. No todos los equipos LG UltraGear cuentan con dicha cualidad. Por favor, consulte las especificaciones del equipo.
¿Por qué los diferentes tamaños de pantalla de LG UltraGear ofrecen la mejor experiencia para cada tipo de juego?
LG UltraGear ofrece una amplia gama de tamaños de pantalla, para que elijas el que mejor se adapte a tu estilo de juego. Para juegos AAA inmersivos como títulos de mundo abierto, simuladores de carreras o RPGs cinematográficos, las pantallas grandes de 32″ a 45″ amplían tu campo de visión y mejoran la sensación de amplitud, sumergiéndote aún más en la acción.
En juegos FPS o MOBAs4, los monitores compactos de 24″ a 27″ mantienen la mira, el minimapa y la interfaz (HUD) siempre a la vista, permitiéndote reaccionar rápido con un mínimo movimiento de tu vista.
UltraGear ofrece tamaños de pantalla para todo tipo de jugador: encuentra el que mejor se ajuste a tu estilo de juego
4FPS: Disparos en primera persona; MOBA: Arena de batalla en línea multijugador
¿Por qué LG UltraGear ofrece la relación de aspecto ideal para cada estilo de juego?
El formato 21:9 ultrapanorámico logra el equilibrio perfecto entre una escala inmersiva y un uso práctico del espacio en tu escritorio. Para MOBA, RPG o títulos AAA, este formato más ancho revela más terreno y elementos de la interfaz de un solo vistazo, mientras que las pantallas curvas mantienen los bordes cómodamente a la vista. UltraGear ofrece una amplia gama de monitores 21:9 en varios tamaños, para que encuentres el ajuste perfecto para tu configuración.
¿Prefieres un estilo más tradicional? Explora la extensa línea de monitores 16:9 de UltraGear, diseñados para precisión y velocidad. Elige la relación de aspecto que se adapte a tu forma de jugar.
¿Por qué la curvatura 800R5 de LG UltraGear es ideal para jugar?
La curvatura 800R de UltraGear mantiene una distancia uniforme de la pantalla en todo tu campo de visión, reduciendo la distorsión y mejorando la comodidad. Los monitores curvos envuelven la imagen para ampliar tu campo de visión y sumergirte en mundos abiertos, carreras o experiencias cinematográficas, mientras que las pantallas planas brindan precisión y líneas limpias para juegos FPS o RTS. LG UltraGear te da la libertad de elegir la curvatura que te hará vivir el juego al máximo.
5La curvatura 800R únicamente está presente en modelos seleccionados. No todos los equipos LG UltraGear cuentan con dicha cualidad. Por favor, consulte las especificaciones del equipo.
¿Por qué LG UltraGear crea monitores gaming de alta resolución como 5K2K y 4K?
Cuanto mayor sea la resolución, mejor será tu experiencia de juego: podrás explorar más del mundo virtual y disfrutar de imágenes más nítidas y detalladas que te sumergen por completo. Para cada estilo de juego existe una resolución ideal: 1080p es perfecta para competiciones con altos FPS, 1440p logra el equilibrio entre nitidez y rendimiento, 4K brinda una calidad visual ultra precisa, y 5K2K ultrawide amplía tu campo de visión para una experiencia verdaderamente cinematográfica.
¿Aún no te decides? Con los monitores Dual-Mode6, cambiar de resolución es rápido y sencillo.
¿Por qué la alta densidad de píxeles de LG UltraGear es perfecta para gamers?
Una alta densidad de píxeles significa más detalle en cada fotograma. Con una alta densidad de píxeles, cada detalle importa: apuntar con precisión, explorar paisajes épicos o trabajar con total claridad. Los monitores LG UltraGear de 45" con resolución 5K2K ultrapanorámica y tecnología OLED ofrecen texturas definidas, texto legible y colores fieles, reduciendo el desenfoque y las distorsiones cromáticas. Disfruta de una calidad visual impecable y comodidad para tus ojos en todo momento.
6El rendimiento del «Dual-Mode» puede variar en función del tipo de juego, las especificaciones gráficas del ordenador y las configuraciones. Opciones del Dual-Mode: Off(Full Wide), Off(16:9 37«), On(Full Wide), On(21:9 39»), On(21:9 34«), On(16:9 37»), On(16:9 27«), On(16:9 24»)
¿Por qué es importante la precisión de color de LG UltraGear para jugar?
Los monitores LG UltraGear OLED están diseñados para la máxima precisión, con una amplia cobertura DCI-P3 del 95% al 99% (Típ.) o el 99% de la gama de colores sRGB, garantizando colores vivos y precisos en cualquier género, desde títulos tipo Souls-like hasta RPG de mundo abierto. Los píxeles autoiluminados OLED de UltraGear y la certificación VESA DisplayHDR™ True Black mantienen un contraste profundo y gradaciones sutiles. Ya sea detectando enemigos en zonas oscuras o disfrutando de una narrativa cinematográfica, Ultragear OLED ofrece una gran fidelidad de color.
¿Cómo optimiza LG UltraGear OLED el rendimiento para juegos de ritmo rápido?
Los modelos UltraGear OLED ofrecen una frecuencia de actualización de hasta 480 Hz7 y un tiempo de respuesta ultra rápido de 0,03 ms (GtG), gracias a la tecnología OLED, lo que reduce el desenfoque y el efecto ghosting para lograr un movimiento más fluido y preciso. Para mantener esa fluidez sin interrupciones, UltraGear también es compatible con AMD FreeSync™ Premium Pro, NVIDIA G-SYNC® y VESA AdaptiveSync™, asegurando una experiencia de juego sin cortes, incluso en combates intensos o movimientos rápidos de cámara. Ya sea que estés compitiendo al máximo nivel o recorriendo cada rincón del juego, siempre tendrás una experiencia fluida y el control total.
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
7El aprovechamiento de tasas de refresco de hasta 480 Hz requiere una tarjeta gráfica compatible. Consulte las especificaciones de su equipo.
¿Cómo te ayuda Dual-Mode8 a cambiar entre diferentes frecuencias de actualización?
Algunos monitores LG UltraGear cuentan con Dual-Mode, que te permite cambiar fácilmente entre dos configuraciones de frecuencia de actualización. Por ejemplo, el modelo 45GX950A ofrece 165 Hz con resolución 5K2K y 330 Hz9 con resolución WFHD. Puedes alternar entre modos al instante mediante la tecla física "Hot Key" o a traves del menú, sin necesidad de cambiar cables ni reiniciar. Es como tener dos monitores en uno, listos para adaptarse a cualquier juego que estés disfrutando.
8La característica Dual-Mode únicamente está presente en modelos seleccionados. No todos los equipos LG UltraGear cuentan con dicha cualidad. Por favor, consulte las especificaciones del equipo. El rendimiento del «Dual-Mode» puede variar en función del tipo de juego, las especificaciones gráficas del ordenador y las configuraciones. Opciones del Dual-Mode: Off(Full Wide), Off(16:9 37«), On(Full Wide), On(21:9 39»), On(21:9 34«), On(16:9 37»), On(16:9 27«), On(16:9 24»).
9El aprovechamiento de tasas de refresco de hasta 330 Hz requiere una tarjeta gráfica compatible. Consulte las especificaciones de su equipo.
¿Por qué LG UltraGear incorpora la última tecnología DisplayPort10?
Para ofrecer imágenes fluidas y el máximo rendimiento, los monitores LG UltraGear incorporan la última tecnología DisplayPort 2.1, que proporciona un ancho de banda significativamente mayor que HDMI y frecuencias de actualización ultrarrápidas, ideal para GPUs de alto nivel y juegos en PC. DisplayPort 2.1 admite hasta 80 Gbps de ancho de banda, más del doble que HDMI 2.1 (48 Gbps) y muy por encima de HDMI 2.0 (18 Gbps). Esto permite alcanzar tasas de fotogramas más altas en 4K y resoluciones superiores, con menor latencia y mayor estabilidad en títulos exigentes. HDMI 2.0 soporta 4K a 60 Hz, mientras que HDMI 2.1 permite 4K a 120 Hz para consolas de nueva generación.
¿De qué manera LG UltraGear combina productividad y entretenimiento?
¿Cómo mejora LG Switch11 la multitarea tanto para el trabajo como para el entretenimiento?
LG Switch potencia la multitarea al combinar funciones como Personalized Picture Wizard, Screen Split y Video Call. Los usuarios pueden ajustar de forma precisa la configuración de la pantalla según cada tarea, dividirla en diseños personalizables para jugar o trabajar en paralelo y unirse rápidamente a videollamadas mediante accesos directos, todo sin interrumpir su flujo de trabajo ni su partida. Ofrece una experiencia fluida, pensada para maximizar tanto la productividad como el entretenimiento.
¿De qué manera LG UltraGear OLED proporciona textos más claros y legibles?
Gracias a su elevada densidad de píxeles y a un diseño optimizado de subpíxeles, LG UltraGear OLED garantiza una lectura clara y precisa. Desde documentos y correos electrónicos hasta la navegación en internet, el texto se ve definido incluso en fuentes pequeñas. La mejora en la definición de bordes y la alineación de colores contribuye a una experiencia visual más limpia, permitiéndote trabajar o estudiar por horas y disfrutar de la misma nitidez cuando juegas a tus juegos favoritos.
10La característica DisplayPort únicamente está presente en modelos seleccionados. No todos los equipos LG UltraGear cuentan con dicha cualidad. Por favor, consulte las especificaciones del equipo.
11LG Switch requiere la instalación de software y la descarga e instalación manual de dicho software desde LG.com para su correcto funcionamiento. La característica DisplayPort únicamente está presente en modelos seleccionados. No todos los equipos LG UltraGear cuentan con dicha cualidad. Por favor, consulte las especificaciones del equipo.
*La imagen es solo con fines ilustrativos, comparando las estructuras de subpíxeles RWBG y RGWB, las cuales pueden afectar la claridad percibida del texto según la pantalla y el contenido.
¿Qué ventajas ofrece LG UltraGear al momento de conectar múltiples dispositivos?
Los monitores UltraGear cuentan con numerosos puertos como USB-C, HDMI y DisplayPort, para que puedas conectar desde tu consola hasta tu portátil. Además, incluyen función de concentrador USB, lo que te permite conectar periféricos como el teclado y el ratón directamente al monitor. Así, no tendrás que estar conectando y desconectando cables: cambia fácilmente entre trabajo y juego sin modificar la configuración de tu escritorio.
¿Por qué webOS12 es útil no solo para jugar, sino también para tu día a día?
Gracias a webOS12, los monitores LG UltraGear te ofrecen la posibilidad de ver videos, navegar o acceder a apps de productividad sin necesidad de encender tu ordenador o consola. Perfecto para momentos en los que no estás jugando, podrás realizar tareas rápidas o relajarte con contenido multimedia sin el ruido ni el gasto energético de un equipo completo.
12La característica webOS únicamente está presente en modelos seleccionados. No todos los equipos LG UltraGear cuentan con dicha cualidad. Por favor, consulte las especificaciones del equipo.