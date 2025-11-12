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¿Qué monitor se adapta mejor a ti?

Crea tu propio set up combinando los monitores que mejor encajan con tus necesidades, presupuesto y esacio. Aprovecha el esapcio al máximo para aumentar la eficiencia y maximizar la productividad. 

Gamer de mundo abiertoGamer competitivo Creador de contenido audiovisual Diseñador y creador visual Monitores profesionalesAnalistas y profesioanles fianncierosProgramador y desarrollador Consumidor de entretenimiento

Construye tu setup con Monitores LG para lograr la máxima inmersión en juegos de ventura y mundo abierto 

Este video muestra una configuración de monitor de juego para jugadores de tipo explorador, donde el monitor ultra ancho principal muestra el juego de mundo abierto, mientras que los monitores secundarios muestran mapas, misiones e información del sistema para expandir el conocimiento de la situación y la exploración inmersiva.

Monitores LG para la inmersión total en la aventura 

Visualiza mapas, misiones y la acción principal en varias pantallas para potenciar la sensación de inmersión en juegos centrados en la exploración. Amplía tu campo de visión y sumérgete por completo en mundos abiertos llenos de detalle.

Para los que juegan explorando

Monitor Gaming OLED LG UltraGear, 45", 5K2K WQHD, DualMode, Curvo 800R

45GX950A

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Para los jugadores que exploran y disfrutan en dos monitores con webOS

Monitor Gaming LG UltraGear 27", QHD

27G610A

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Configuración de triple monitor para jugadores exploradores

32" 4K UHD 240Hz + 32" 4K UHD 165Hz + 32" 4K UHD 144Hz

Monitor principal: 32GX870A + Monitor secundario 1: 32GX850A + Monitor secundario 2: 32G810SA

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* Los anchos se basan en las dimensiones del producto. Consulta las especificaciones completas en la PDP de LG.com.

* La disponibilidad de algunos modelos, incluidos los calendarios de lanzamiento, puede variar según el país.

* Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las características. Consulta la PDP de cada producto para conocer el aspecto real.

Cómo configurar un setup gaming FPS para un rendimiento constante

Este vídeo muestra una configuración de monitores gaming de alta tasa de refresco para jugadores competitivos, donde el monitor principal muestra acción FPS de ritmo rápido, mientras que las pantallas secundarias presentan métricas de rendimiento, chat y estadísticas del juego para favorecer un juego competitivo preciso.

Una configuración multi‑pantalla para un control total del juego

Empieza con la acción principal en una sola pantalla y utiliza las demás para mantenerte conectado con tu equipo.

Para jugadores competitivos, un solo monitor

Monitor Ultragear OLED 27" QHD 480Hz

27GX790

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Para jugadores competitivos que juegan en 2 pantallas

Monitor Ultragear OLED 27" QHD 480Hz + Monitor Gaming Ultragear 27" 300Hz

Monitor principal : 27GX790A + Monitor secundario: 27G640A

Para jugadores competitivos que juegan en 3 pantallas

Monitor Gaming UltraGear 27" Nano IPS 4K 240Hz +  Monitor Gaming UltraGear 27" QHD 200Hz +  Monitor Gaming UltraGear, 27", IPS, QHD, 300Hz

Monitor principal: 27G850A

Monitor secundario 1: 27G610A

Monitor secundario 2: 27G640

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* Los anchos se basan en las dimensiones del producto. Consulta las especificaciones completas en la PDP de LG.com.

* La disponibilidad de algunos modelos, incluidos los calendarios de lanzamiento, puede variar según el país.

* Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las características. Consulta la PDP de cada producto para conocer el aspecto real.

Para los que editan audio y vídeo de manera profesional

Este vídeo muestra una configuración creativa de monitores para creadores de vídeo y sonido, donde el monitor principal muestra la línea de tiempo de edición y la ventana de vista previa, mientras que los monitores secundarios muestran pistas de audio, herramientas y paneles de control para facilitar un flujo de trabajo profesional de edición de vídeo y producción de sonido.

Diseño de setup panorámico para maximizar la productividad en la edición

Visualiza la línea de tiempo en una pantalla UltraWide 21:9 mientras mantienes visibles el panel de mezcla y la vista previa durante la edición.

Para los creadores de música y vídeo

Monitor Ultrawide 40" 5K2K WUHD 120Hz

40U990A

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Para los creadores de música y vídeo con dos pantallas

Monitor UltraWide 29" IPS + Smart Monitor 27" webOS 4K

Monitor principal: 34U650A, monitor secundario: 27U731SA

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* Los anchos se basan en las dimensiones del producto. Consulta las especificaciones completas en la PDP de LG.com.

* La disponibilidad de algunos modelos, incluidos los calendarios de lanzamiento, puede variar según el país.

* Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las características. Consulta la PDP de cada producto para conocer el aspecto real.

Cómo configurar un setup para trabajos creativos y profesionales del diseño

Este vídeo muestra una configuración de doble monitor para fotógrafos, donde el monitor principal se utiliza para la edición fotográfica en alta resolución, mientras que el monitor secundario muestra paneles de herramientas, imágenes de referencia y bibliotecas de recursos para facilitar flujos de trabajo detallados de edición de imagen y corrección de color.

Setup para los profesionales del diseño con 1 monito

Mantén abiertas al mismo tiempo las referencias, las ediciones en curso y las piezas finales, para crear sin necesidad de cambiar constantemente de ventana.

Monitor simple para diseñadores y fotógrafos

LG Ultrafine 6K con Thunderbolt 5

32U990A

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Setup para los profesionales del diseñ con 2 monitores

LG Ultrafine 6K con Thunderbolt 5 + LG Ultrafine IPS 4K

Monitor Principal: 32U990A, monitor secundario: 27U730A

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Setup para los profesionales del diseñ con 3 monitores

LG Ultrafine 6K con Thunderbolt 5 + LG Ultrafine IPS 4K + Monitor 27" QHD IPS

Monitor Principal: 32U990A, monitor secundario: 27U730A, Monitor secundario 2: 27U631A

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* Los anchos se basan en las dimensiones del producto. Consulta las especificaciones completas en la PDP de LG.com.

* La disponibilidad de algunos modelos, incluidos los calendarios de lanzamiento, puede variar según el país.

* Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las características. Consulta la PDP de cada producto para conocer el aspecto real.

Setup para un flujo de trabajo más eficiente

Este vídeo muestra una configuración de oficina con doble monitor para profesionales, donde la pantalla principal muestra documentos y presentaciones, mientras que la secundaria muestra contenido web, herramientas de comunicación y paneles de datos para facilitar el multitasking y la toma de decisiones.

Monitor multipantlla, para un trabajo más eficiente

Manten las herramientas de IA y tus notas en una pantalla mientras sigues un curso online en otra, sin perder la concentración 

Para profesionales que solo usan 1 monitor

Monitor LG 32" QHD IPS USB-C 

32U631A

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Para profesionales que prefieren 2 monitores

Monitor LG 27" QHD IPS SUB-C + Monitor LG 27" QHD IPS SUB-C + 

Monitor principal: 27U631A, Secundario: 27U631A

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Para profesionales que prefieren 2 monitores

Monitor LG 27" IPS FHD 120Hz + Monitor LG 27" IPS FHD 120Hz

Monitor principal: 27U411A, Secundario: 27U411A

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*Las medidas están basadas en las dimensiones del producto. Consulta las especificaciones completas en LG.com.

*La disponibilidad de modelos y fechas de lanzamiento puede variar según el país.

*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las funciones. Consulta el PDP de cada producto para ver su aspecto real.

Configura tu setup multipantalla para trading, estar al día de los mercados y revisar las noticias financieras

Este vídeo muestra una configuración multi monitor para analistas financieros y traders, donde la pantalla principal muestra gráficos en tiempo real y las secundarias datos financieros, noticias y paneles analíticos.

Configuración en vertical
para monitorizar distintos
mercados a la vez

Consulta dashboards, gráficos, revisa stocks y noticias en tiempo real para reaccionar al instante ante cambios del mercado.

Para analistas y trades que usan solo 1 monitor

Monitor Ultrawide 40" 5K2K WUHD 120Hz

40U990A

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Para analistas y trades que usan 2 monitores

Monitor UltraWide 29" IPS + Monitor UltraWide 29" IPS

Main monitor: 29U511A, Secondary monitor: 29U511A

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Setup para trading avanzado con 4 monitores

Monitor LG 27" QHD IPS 100Hz 

4 unidades del monitors 27U631A

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*Las dimensiones se basan en el tamaño del producto. Consulta las especificaciones completas en la página de producto (PDP) de LG.com.

*La disponibilidad de algunos modelos, incluidas las fechas de lanzamiento, puede variar según el país.

*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las funciones. Consulta la página de producto (PDP) de cada modelo para ver su aspecto real.

¿Qué configuración de monitores ayuda a los programadores a trabajar mejor con IDEs, terminales y navegadores?

Este vídeo muestra una configuración multi monitor para desarrolladores, donde la pantalla principal contiene el IDE y las secundarias terminales, documentación y previsualización.

Configuración fluida
para un desarrollo
end-to-end sin interrupcione

Trabaja con IDE, código y preview en paralelo para probar ideas, optimizar código y ver resultados en tiempo real.

Para programadores que usen un único monitor

32" UHD 60Hz

32UN880K

Para desarrolladores y programadores con 2 monitores

32" UHD + 27" 4K UHD

Principal: 32UN880K, Secundario: 27U730A

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Para desarrolladores y programadores con 3 monitores

32" UHD + 27" 4K + 27" QHD

Principal: 32UN880K

Secundarios: 27U730A + 27U631A

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*Las dimensiones se basan en el tamaño del producto. Consulta las especificaciones completas en la página de producto (PDP) de LG.com.

*La disponibilidad de algunos modelos, incluidas las fechas de lanzamiento, puede variar según el país.

*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las funciones. Consulta la página de producto (PDP) de cada modelo para ver su aspecto real.

¿Cómo configurar un espacio multipantalla para vídeos, tutoriales y redes sociales?

Este vídeo muestra una configuración con monitor ultrawide para entretenimiento, donde la pantalla principal reproduce contenido en streaming, mientras que las secundarias muestran navegación web, listas de reproducción y contenido relacionado para una experiencia más inmersiva.

Configuración flexible
para productividad y
momentos de descanso

Edita tus proyectos, aprende con tutoriales y disfruta de contenido sin salir de tu

espacio de trabajo.

Monitor único para entretenimiento

Smart Monitor LG 32" 4K IPS webOS

32U850SA

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Doble monitor para más entretenimiento con webOS

Smart Monitor LG 34" WQHD webOS + Smart Monitor Swing 32" 4K IPS

Monitor principal: 34U601SA, Secundario: 32U889SA

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Triple monitor para más entretenimiento con webOS

Smart Monitor 274" 4K IPS +   Smart Monitor LG 34" WQHD webOS + Smart Monitor Swing 32" 4K IPS

Monitor principal: 34U601SA

Secundario 1: 27U731SA, Secundario 2: 32U889SA

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*Las dimensiones se basan en el tamaño del producto. Consulta las especificaciones completas en la página de producto (PDP) de LG.com.

*La disponibilidad de algunos modelos, incluidas las fechas de lanzamiento, puede variar según el país.

*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las funciones. Consulta la página de producto (PDP) de cada modelo para ver su aspecto real.

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