LG Smart Monitor 34", webOS24, WQHD, 21:9, curvo
34U601SA-W
()
Características principales
- Resolución UWQHD 21:9 para una experiencia inmersiva: trabaja con mayor comodidad gracias al 32% más de pantalla y disfruta de tus películas y series con colores vivos gracias al HDR10, que mejora el contraste y resalta cada detalle.
- Smart TV webOS24 fácil, intuitivo y seguro(1): pantalla táctil de 32” para ver contenido en 4K y formatos verticales en Netflix, Disney+, Spotify, YouTube o TikTok, sin necesidad de PC o consola. Además, incluye LG Channels con más de 300 canales gratuitos y Portal Gaming para jugar en la nube con Xbox, GeForce NOW y más(2).
- Smart TV webOS 24 que evoluciona a mejor cada año renovándose gratis e incorporando las nuevas funciones de la IA: Más inteligente para una personalización y un control del hogar avanzados reconocimiento de voz, recomendación de contenidos, configuración de imagen y sonido, asistente virtual y mando Magic Pointer Remote con puntero inalámbrico opcional(3). Re-new Smart TV gratuito valorado en 150€(4)
- Experiencia audiovisual completa con la tecnología LG AI: Mejora automáticamente la calidad de la imagen, ofreciendo mayor claridad y colores vibrantes. Además, personaliza la imagen a tu gusto y optimiza el sonido para una mayor inmersión.(5)
- Comparte contenido sin complicaciones: Comparte fácilmente contenido o música desde tu dispositivo inteligente con AirPlay 2, Screen Share o Bluetooth.
- El panel de control de todos tus dispositivos inteligentes: Convierte tu casa en un hogar inteligente con ThinQ y Alexa. Compatible con Apple Home Kit, Airplay y Google(2).
Excelencia galardonada
*Los premios de Innovación CES están basados en materiales descriptivos presentados a los jueces. CTA no ha verificado la precisión de ninguna de las propuestas o de ninguna de las afirmaciones realizadas y no han probado el producto al que se le ha otorgado el premio.
Entretenimiento y teletrabajo en 1 único monitor¹
Adáptate a cualquier tarea o entorno con infinitas posibilidades. Con webOS gestionas tu oficina en casa sin PC y disfrutas de un sin fín de contenidos, equilibrando trabajo y ocio sin esfuerzo. La pantalla ultrawide de 34” en formato 21:9 ofrece espacio de sobra para multitarea y una experiencia inmersiva, ideal tanto para trabajar como para jugar.
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia real de uso.
*El teclado y el ratón mostrados no están incluidos en el paquete (se venden por separado).
*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
Pantalla curva WQHD de 34” en formato 21:9
Una gran pantalla para jugar y disfrutar
Su pantalla ultrawide WQHD de 34” con formato 21:9 ofrece una visión más amplia, ideal para multitarea, creación de contenidos y entretenimiento inmersivo. El diseño curvo 1800R envuelve tu campo de visión para brindar una experiencia cinematográfica que te atrapa en cada escena.
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia real de uso.
*Brillo: 300 nits (Típ.), Gama de colores: sRGB 99% (Típ.).
HDR10 con sRGB 99% (Típ.)
Descubre más allá de la pantalla
Compatible con el estándar HDR10 y con cobertura del 99% del espectro de color sRGB, la pantalla ofrece un nivel de detalle y contraste vibrante. Tanto si ves películas como si editas fotos, garantiza una expresión de color precisa y luces y sombras realistas.
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia real de uso.
*Brillo: 300 nits (Típ.), Gama de color: sRGB 99% (Típ.).
webOS
Sin interrupciones
Gracias a webOS, disfruta de contenidos en streaming como Netflix, Disney+, Spotify, YouTube, videojuegos… además de contenidos verticales como YouTube shorts, TikTok y Reels. Obtén recomendaciones personalizadas, utiliza apps como Deportes, Gaming y LG Fitness, y controla el monitor con el mando a distancia. Su elegante diseño prácticamente sin bordes en tres lados y sus altavoces estéreo favorecen una experiencia de visualización inmersiva.
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia real de uso.
*Los servicios de streaming y las aplicaciones integradas pueden variar según el país.
*Se requiere conexión a internet y suscripción a los servicios de streaming. Algunos servicios no están incluidos y requieren suscripciones independientes con posibles costes adicionales.
*Incluye una amplia variedad de aplicaciones y servicios personalizados, como música, deportes, oficina en casa y juegos en la nube para cada cuenta registrada.
El Smart TV webOS más inteligente que evoluciona a mejor cada año¹²
Estrena Smart TV webOS cada año y disfruta del primer sistema operativo que se renueva anualmente con un mínimo de 25 actualizaciones durante 5 años, valorado en 150€¹³, sin coste para el usuario. Galardonado con el premio de Innovación en ciberseguridad del CES, webOS protege tu privacidad.
12 Desde 2023. Aplicable a los modelos 2023 en adelante. webOS admite las 4 versiones siguientes de actualización en 5 años desde el año de lanzamiento del modelo adquirido. La primera actualización estará disponible a los 2 años del lanzamiento del producto. Características, actualizaciones, aplicaciones y servicios variarán según modelo. Las actualizaciones del sistema operativo no incluyen características y funciones que dependan de hardware más reciente.
13 El programa Re-New Smart TV proporciona renovaciones del sistema operativo webOS durante 5 años, siendo el valor de cada renovación de 30€/año, sin coste adicional para el usuario. Esta estimación es informativa y no aplica un ahorro garantizado, un coste real de renovación ni un derecho adquirido por parte del consumidor. Aceptar la descarga de la renovación de un nuevo sistema webOS puede ocasionar la pérdida de determinadas características presentes en la versión anterior debido a su discontinuidad en este nuevo sistema, el detalle de estas pérdidas se reflejará en el pop-up que aparece en la pantalla con la disponibilidad de la descarga de esta renovación de sistema. Estas renovaciones incluyen una mejor interfaz de usuario, optimizaciones del rendimiento, ajustes en el procesamiento de imagen, entre otras mejoras de software, siempre que no requieran funcionalidades particulares del hardware del televisor.
webOS
Completa tu oficina en casa
WebOS te permite acceder de manera remota a tu PC y Cloud PC a través de escritorio remoto. Esta característica te permite usar varias funcionalidades de Home Office, incluidas video conferencia y aplicaciones cloud, todo sin un PC.
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia real de uso.
*El teclado, ratón, auriculares y mando de juego mostrados no están incluidos en el paquete (se venden por separado).
*Remote PC solo está disponible en PCs con Windows 10 Pro o versiones posteriores del sistema operativo.
*Se requiere conexión a internet y suscripción a los servicios de streaming relacionados. Algunos servicios no están incluidos y requieren suscripción y pago por separado.
*La función Remote PC es compatible con Windows 10 Pro o versiones posteriores y con PCs de terceros que admitan conexión remota, incluido gram.
*Los servicios compatibles pueden variar según el país.
Descubre el Gaming Portal
Disfruta de una plataforma pensada para gamers, con menús adaptados a mando o control remoto y experiencias personalizadas de juego. Accede fácilmente a rankings y puntos entre jugadores y descubre un catálogo enorme que va desde títulos AAA hasta juegos sociales. Gracias a la integración con servicios líderes como GeForce NOW, Amazon Luna y próximamente Xbox Cloud, además de juegos nativos en webOS, podrás jugar sin necesidad de consolas ni dispositivos externos. Una experiencia gaming total, directamente en tu Smart Monitor LG.
*La disponibilidad de Gaming Portal puede variar según el país.
*El acceso a servicios de cloud gaming y juegos dentro de Gaming Portal puede variar según el país.
*Algunos servicios de juego pueden requerir suscripción y mando de control.
Deportes
Apoya tus deportes favoritos
Sigue las noticias de tus equipos favoritos, encuentra todas las novedades basadas en tu perfil.
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia real de uso.
*Se requiere conexión a internet y suscripción a los servicios de streaming correspondientes. Algunos servicios de streaming pueden requerir un pago adicional de suscripción y no están incluidos (se adquieren por separado).
*Los servicios compatibles pueden variar según el país.
Control de brillo
Colores nítidos bajo cualquier luz
El control de brillo detecta fuentes de luz en tu entorno y automáticamante ajusta el brillo de la pantalla para conseguir imágenes nítidas, independientemente de si es de día o de noche
La imagen de la izquierda muestra el aspecto diurno con la función de ajuste de brillo, mientras que la de la derecha muestra el aspecto nocturno con la misma función.
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia real de uso.
Altavoces estéreo integrados de 7W x 2
Sonido envolvente integrado
El monitor incorpora altavoces estéreo de 7W x2 que ofrecen un audio inmersivo para películas, música y otros contenidos multimedia, además de garantizar voces claras en videollamadas y conferencias, sin necesidad de altavoces externos.
*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir del uso real.
Dynamic Tone Mapping
Siente realismo auténtico en cada detalle
Disfruta de las imágenes tal y como fueron pensadas, gracias a Dynamic Tone Mapping, el cual ajusta el brillo y el contraste para ofrecer un nivel óptimo de detalle y realismo. Tus películas y juegos cobran vida con una inmersión total y una calidad constante en todos tus contenidos ⁶
*La animación muestra el Dynamic Tone Mapping ajustando el brillo y el contraste de un videojuego.
Pausar vídeo
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
(6) Disponible solo con señal de vídeo HDR.
(9) Para usar las características de "ThinQ", es necesario instalar la aplicación "LG ThinQ" de la Google Play Store o de la tienda de aplicaciones Apple en tu smartphone a través de conexión Wi-Fi. En la sección de ayuda de la aplicación encontrarás instrucciones de uso detalladas.
*Se requiere conexión inalámbrica a internet para registrar productos en la aplicación LG ThinQ.
*Las funcionalidades reales de la aplicación LG ThinQ pueden variar dependiendo del producto y el modelo.
*Este producto está registrado como una TV en la aplicación ThinQ. Es posible cambiar el nombre registrado del dispositivo en la aplicación ThinQ.
*En la aplicación LG ThinQ, es posible modificar el volumen, usar puntero y modificar funciones de energía.
Control de voz con Magic Remote
Con la aplicación ThinQ¹⁰, puedes controlar el monitor de manera remota usando comandos de voz con Alexa¹¹, por lo que el monitor es más que solo una pantalla. Se convierte en tu hub de entretenimiento y productividad. Estas funciones requieren del Magic Remote¹².
Una mujer está subiendo el volumen del LG Smart Monitor usando un Magic Remote
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
*Las imágenes mostradas en la pantalla pueden diferir de las de la aplicación real.
(10) Para funcionar correctamente, es necesario conectar el LG Smart Monitor a la aplicación ThinQ.
*Los servicios pueden variar dependiendo de la región, país o versiones de la aplicación.
*Puedes cambiar la configuración de idioma y región de 22 idiomas para 146 países: inglés / coreano / español / francés / alemán / italiano / portugués / ruso / polaco / turco / japonés / árabe / vietnamita / hindi / sueco / chino (Taiwán) / indonesio / holandés / neerlandés / noruego / griego / hebreo.
*El mando a distancia está incluido en el paquete.
(11) La funcionalidad de Alexa está disponible. Por favor, revise las especificaciones del producto para más detalles.
(12) El Magic Remote se vende por separado y puede variar según el país. Solo compatible con el modelo del mando MR23.
AirPlay 2+ Screen Share + Bluetooth
Comparte contenido desde tus dispositivos
Comparte contenido fácilmente desde tu dispositivo smart al monitor con AirPlay2 (para dispositivos Apple) o Screen Share (dispositivos Android). Conéctate de manera instantánea y disfruta de una experiencia de visualización y sonido sin interrupciones en la pantalla grande¹³
*Apple y marcas y logos relacionados son marcas registradas de Apple Inc. Las funciones disponibles pueden variar en función de países y regiones.
(13) Este monitor es compatible con AirPlay 2 y HomeKit, se requiere una versión iOS 12.3 o posterior o macOS 10,14,5 o posterior.
*ScreenShare: disponible en Android o Windows 8.1 o posterior.
*Conecta tu dispositivo a la misma red Wi-Fi que tu monitor.
*Google Cast estará disponible en una actualización futura.
LG Switch app
Optimiza tu pantalla gracias a LG Switch
Gracias a la app LG Switch optimiza tu monitor tanto para el trabajo como para el ocio. Navega y selecciona funciones inteligentes con el teclado y el ratón, mientras alteras sin interrupciones entre tu PC y webOS mediante teclas rápidas. Además, puedes dividir la pantalla en hasta 6 secciones, cambir el diseño del tema o iniciar una plataforma de videollamadas con una tecla de acceso directo.
Quick Control
Descubre la comodidad de Quick Control en el LG Smart Monitor, que te da acceso rápido a los menús con simples acciones.
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia real de uso.
*La aplicación LG Switch es exclusiva para PC.
*Para descargar la versión más reciente de la aplicación LG Switch, visita LG.com.
Conectividad
Conectividad sin fronteras
El LG Smart Monitor incluye 2 puertos HDMI y 2 USB compatibles con varios dispositivos para una visualización fluida. Además, permite un espacio de trabajo libre de cables y mejor aprovechado.
*Las imágenes han sido simuladas para mostrar las funciones y pueden diferir de la experiencia real de uso
Diseño estético y original
Elegante diseño para ahorrar espacio
El soporte en forma de L combina comodidad ergonómica con un diseño estilizado, mientras su base delgada ayuda a aprovechar mejor tu espacio de trabajo.
*Las imágenes han sido simuladas para resaltar las funciones y pueden diferir de la experiencia real de uso.
Especificaciones técnicas estrella
Pantalla - Tamaño [pulgadas]
34
Pantalla - Resolución
3440 x 1440
Pantalla - Tipo de panel
VA
Pantalla - Relación de aspecto
21:9
Pantalla - Gama de colores (Typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Pantalla - Brillo (Typ.) [cd/m²]
300
Pantalla - Curvatura
1800R
Pantalla - Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]
100
Pantalla - Tiempo de respuesta
5 ms (GtG)
Mecánica - Ajustes de posición de la pantalla
Inclinación (eje horizontal)
Todas las especificaciones
INFORMACIÓN
Nombre del producto
34U601SA-W.AEU
Año
2025
PANTALLA
Tamaño [pulgadas]
34
Relación de aspecto
21:9
Tipo de panel
VA
Tratamiento de la superficie
Anti-Reflejos
Tiempo de respuesta
5 ms (GtG)
Resolución
3440 x 1440
Paso de píxeles [mm]
0.07725 × 0.23175 mm
Profundidad de color (número de colores)
16,7M
Ángulo de visión (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
Brillo (Typ.) [cd/m²]
300
Relación de contraste (típ.)
3000:1
Gama de colores (Typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Curvatura
1800R
Gama de colores (mín.)
sRGB 90% (CIE1931)
Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]
100
Brillo (mín.) [cd/m²]
240
Relación Contraste (Min.)
1500:1
Bit de color
8bit
Tamaño [cm]
86.42
CONECTIVIDAD
Compuesto (resolución)
Sí
HDMI
Sí (x2)
Salida de auriculares
Sí
LAN (RJ-45)
Sí
Puerto USB descendente
Sí (x2/ver2.0)
CARACTERÍSTICAS
HDR 10
Sí
Brillo automático
Sí
Ahorro inteligente de energía
Sí
A prueba de parpadeos
Sí
Modo Lector
Sí
VRR
Sí
MECÁNICA
Ajustes de posición de la pantalla
Inclinación (eje horizontal)
Diseño sin bordes
3 Lados con Diseño de Marcos Ultrafinos
Montaje en pared [mm]
100 x 100
Soporte OneClick
Sí
DIMENSIONES/PESOS
Dimensión en el envío (An x Al x P) [mm]
978 x 465 x 203 mm
Dimensiones con soporte (An x Al x P) [mm]
809.1 x 486.3 x 220.0 mm
Dimensiones sin soporte (An x Al x P) [mm]
809.1 x 369.4 x 91.4 mm
Peso en el envío [kg]
9.0 kg
Peso con soporte [kg]
6.8
Peso sin soporte [kg]
5.1 kg
ALIMENTACIÓN
Consumo de energía (máx.)
35
Consumo de energía (modo de reposo)
< 0,5 W
Consumo de energía (típ.)
31 W
Consumo de energía (CC apagada)
< 0,5 W
Entrada CA
100-240 V (50/60 Hz)
Tipo
Alimentación Externa (Adaptador a Red)
Salida CC
19V 3.42A
ACCESORIO
Adaptador
Sí
HDMI
Sí
HDMI (Color/Longitud)
Blanco / 1,5 m
Otros (accesorio)
Sí(Slim Remote)
INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO
- extensión:pdf
- extensión:pdf
- extensión:pdf
- extensión:pdf
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
La información de seguridad de los accesorios se incluye con la información de seguridad del del producto y no se proporciona por separado.
Qué opina la gente
