Lavado con Inteligencia Artificial

Descubre las lavadoras y secadoras inteligentes con LG AI Core-Tech

En el centro se muestra un símbolo curvo en rosa y morado que representa la tecnología de inteligencia artificial de LG.

 

 

LG redefinió la IA como “Inteligencia afectiva”, destacando su compromiso con el desarrollo de una IA empática y cariñosa que ofrezca experiencias excepcionales a los clientes.

El frigorífico, la lavadora, el aire acondicionado y el lavavajillas LG están centrados con una sutil iluminación. En la parte inferior, aparece el texto “AI to the Core” junto al símbolo de IA de LG en 2 dimensiones.

El liderazgo y la experiencia de LG se refleja en LG Core-Tech, el corazón de los electrodomésticos LG, que impulsa la innovación desde 1998. Nacida de la ingeniería pionera en componentes clave, Core-Tech evoluciona de forma constante gracias a la continua investigación y el desarrollo a lo largo de los años. Con ella, LG H&A ofrece una tecnología que enriquece la vida y contribuye a hacer del mundo un lugar mejor para todos.

 

Ahora, la inteligencia artificial se une a Core-Tech dando lugar a AI Core-Tech. Esta integración permite un control inteligente de los componentes esenciales, optimiza la eficiencia energética, garantiza un funcionamiento delicado y ofrece soluciones personalizadas que se adaptan a las necesidades de cada persona.

A la izquierda, la imagen muestra las bobinas del motor Inverter DD que unen la Tierra y la Luna, que miden 30.373.920 km, suficientes para 40 viajes de ida y vuelta. En el centro, las bobinas aparecen envolviendo el motor Inverter DD. A la derecha, el procesador AI Core-Tech se conecta a un panel electrónico, con una luz morada que se extiende hacia fuera.

La longitud total de las bobinas del motor Inverter DD permitiría hacer 40 viajes a la Luna, reflejo de los innumerables experimentos que permitieron llegar a Spiral Core. Mediante la fusión de hardware avanzado con tecnología de IA, la AI DD™ emerge como la revolucionaria AI Core-Tech para lavadoras.

Se presenta una lavadora LG con una vista transparente del componente AI DD, junto con el título “AI Core-Tech in Washing Machine” y el emblema AI DD con las letras “DD” estilizadas, que representan la tecnología AI Direct Drive, aparecen sobre un fondo oscuro con un borde rosa y morado.

Hay una lavadora LG colocada en el centro con una vista frontal, y la luz del tambor interior está encendida.

AI DD™

 

AI DD™ combina la tecnología de aprendizaje profundo con el sistema 6 Motion Direct Drive para analizar los tipos de tejidos y optimizar cada lavado. Este avanzado sistema genera seis movimientos únicos del tambor, proporcionando un cuidado a medida de los tejidos, mejorando la eficacia del lavado y minimizando los daños.

* La detección con IA se activa cuando la carga es inferior a 3 kg. 

* La detección con IA no se activa cuando se selecciona la opción Steam. 

* El lavado con IA solo debe utilizarse con tejidos similares [no todos los tejidos se detectan] y detergentes adecuados. 

Una imagen de primer plano del panel de control de la lavadora LG resalta los botones de funcionamiento con un efecto brillante.

* El producto real puede diferir de la imagen mostrada.

Un icono de una hoja conectada a un enchufe en tonos rosas y morados que representa la eficiencia energética.
Eficiencia energética

Ahorra con la clase energética A-55 %/A-40 %/A-30 %* y la Tecnología inverter de control.

Icono de un altavoz que emite ondas sonoras en tonos rosas y morados, símbolo de poco ruido y vibración.
Bajo nivel de ruido y vibraciones

Bajo nivel de ruido con conexión directa al motor y menos vibración con componentes integrados.

* 55 %/40 %/30 % menos en el índice de eficiencia energética en comparación con el umbral mínimo de la clase de eficiencia energética A, según se define en el Reglamento (UE) 2019/2014. La clase energética A-55 % representa la máxima eficiencia energética de nuestra nueva lavadora con IA. Disponible en modelos seleccionados.

** Simplificado en comparación con los motores separados por correas y poleas.

*** La garantía de por vida se aplica al Motor Direct Drive solamente

Se presenta una secadora LG con una vista transparente del componente AI Dual Inverter, junto con el título “AI Core-Tech in Dryer” y el emblema AI Dual Inverter, con una “D” en el centro rodeada por dos flechas que forman un bucle aparece sobre un fondo oscuro con un borde rosa y morado.

Hay una secadora LG en el centro de un espacio minimalista y muy iluminado.

AI DUAL Inverter™

Las únicas con bomba de calor Dual Inverter, que secan la ropa a baja temperatura (55°C) protegiendo hasta los tejidos más delicados, ya que el calor extremo y la rapidez en el secado puede dañar las fibras y perder la suavidad. Las secadoras LG utilizan temperatura controlada y constante para proteger la ropa.

Imagen de un primer plano del panel de control de la secadora mientras un dedo pulsa un botón de funcionamiento a la derecha.

Se muestra un icono de un microchip con “IA” en su interior en tonos rosas y morados, simbolizando la tecnología de secado con inteligencia artificial.
AI Dry™

Optimiza el secado según el tipo de tejido y la carga para ahorrar energía y tiempo con eficiencia.*

Un icono de una hoja conectada a un enchufe en tonos rosas y morados que representa la eficiencia energética de la secadora LG.
Eficiencia energética

Con AI DUAL Inverter™, el motor inverter y el algoritmo de programación óptimo se ahorra energía.**

Se muestra un icono de un velocímetro en tonos rosas y morados para simbolizar la tecnología de secado rápido.
Secado rápido

AI DUAL Inverter™ comprime el refrigerante, minimiza las pérdidas y acelera el tiempo de secado.***

* Probado por Intertek en julio de 2024. En comparación con el ciclo Algodón, el ciclo Al Dry™ mostró una reducción del 32,1 % en el tiempo de secado y una disminución del 9,1 % en el consumo de energía con una carga mixta de 3 kg de tejidos delicados (camisas mixtas, blusas, camisetas funcionales, faldas de gasa, pantalones cortos de poliéster, etc.) (RH90X75V3N). Dependiendo del tipo y grosor de la ropa, y del entorno, el tiempo o el consumo de energía pueden aumentar y los resultados pueden variar.

* La detección con IA se activa cuando la carga es inferior a 5 kg. AI Dry™ se debería usar solamente con tipos de tejidos similares [no se detectan todos los tejidos].

** 26 %/15 % menos en el índice de eficiencia energética en comparación con el umbral mínimo de la clase de eficiencia energética A+++, según se define en el Reglamento (UE) 392/2012. Configurada en el programa Eco. La clase energética A+++-26 % representa la máxima eficiencia energética de nuestra nueva secadora con IA. Disponible en modelos seleccionados.

*** Probado por Intertek en julio de 2024. Ciclo TurboDry con 5 kg de carga (camisas mixtas, camiseta 100 % poliéster, camiseta 100 % algodón) con un contenido inicial de humedad del 33 % a una temperatura de 23℃. El tiempo puede variar dependiendo de las prendas y el entorno.

*** Dependiendo del grosor, peso y características de las prendas, es posible que la carga no quede totalmente seca.

Preguntas frecuentes

Q.

¿Qué hace la tecnología AI DD™ en las lavadoras LG?

A.

Las máquinas AI DD™ de LG utilizan tecnología inteligente para analizar individualmente el peso y el tipo de tejido de tu colada. ¿Cuál es el resultado? La optimización automática del movimiento de lavado de la lavadora ayuda a proteger los tejidos, garantizando que tus preciadas prendas tengan el mejor aspecto durante más tiempo. Con la tecnología de 6 movimientos que utiliza inteligencia artificial, la lavadora proporciona un lavado eficaz con menos* piezas móviles, diseñada para que dure más y ahorre más energía.

 

* Simplificado en comparación con los motores separados por correas y poleas.

Q.

¿Cómo funciona el ciclo AI Wash?

A.

En general, debe consultar la etiqueta de cuidado de la ropa y seleccionar el ciclo de lavado adecuado en la lavadora. Las lavadoras LG con función AI DD™* pesarán automáticamente la colada y detectarán la suavidad para determinar un patrón de lavado óptimo y ajustar los movimientos de lavado durante el lavado en consecuencia. Si vinculas la lavadora y secadora LG, pueden cooperar para garantizar que se selecciona el ciclo correspondiente en la secadora sin que tengas que preocuparte de girar el dial.

 

* La detección con IA se activa cuando la carga es inferior a 3 kg. 

* La detección con IA no se activa cuando se selecciona la opción Steam. 

* El lavado con IA solo debe utilizarse con tejidos similares [no todos los tejidos se detectan] y detergentes adecuados. 

Q.

¿Qué es el ciclo AI Dry™?

A.

El ciclo AI Dry™* es un ciclo que seca la ropa en condiciones óptimas según sus características. Este ciclo detecta el peso, el material y la humedad de la colada, y ajusta automáticamente la temperatura y el tiempo de secado más adecuados. 

 

* La detección con IA se activa cuando la carga es inferior a 5 kg. AI Dry™ se debería usar solamente con tipos de tejidos similares [no se detectan todos los tejidos].

