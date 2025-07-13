El liderazgo y la experiencia de LG se refleja en LG Core-Tech, el corazón de los electrodomésticos LG, que impulsa la innovación desde 1998. Nacida de la ingeniería pionera en componentes clave, Core-Tech evoluciona de forma constante gracias a la continua investigación y el desarrollo a lo largo de los años. Con ella, LG H&A ofrece una tecnología que enriquece la vida y contribuye a hacer del mundo un lugar mejor para todos.

Ahora, la inteligencia artificial se une a Core-Tech dando lugar a AI Core-Tech. Esta integración permite un control inteligente de los componentes esenciales, optimiza la eficiencia energética, garantiza un funcionamiento delicado y ofrece soluciones personalizadas que se adaptan a las necesidades de cada persona.