Monitor LG UltraGear OLED GX8 - 32", 4K UHD, 240Hz
32GX870A_EU new Erp label.pdf
Grado de energía : ES
Ficha técnica de producto

Monitor LG UltraGear OLED GX8 - 32", 4K UHD, 240Hz

32GX870A_EU new Erp label.pdf
Grado de energía : ES
Ficha técnica de producto

Monitor LG UltraGear OLED GX8 - 32", 4K UHD, 240Hz

32GX870A-B
front view
Características principales

  • Descubre la nueva revolución OLED gaming 4K con la máxima velocidad de 0,03ms (GtG) y la innovadora tecnología Dual Mode (240/480 Hz)⁽¹⁾ que se adapta a tu estilo de juego en un solo clic.
  • Déjate sorprender con el único negro puro y la profundidad de los colores gracias a DisplayHDR True Black 400.
  • Eleva tu experiencia con un 37,5% más de brillo⁽²⁾ gracias a la tecnogía Micro Lens Array +.
  • Experiencia de juego más fluida gracias a su conectividad DP 2.1, con un 67% más de ancho de banda⁽³⁾ que soporta resoluciones y frecuencias de actualización exigentes, reduciendo la latencia.
  • Con la tecnología AMD FreeSync™ Premium Pro compatible con tarjeta gráfica NVIDIA G-Sync™, se minimiza la fragmentación de la imagen disfrutando de movimientos más fluidos y colores más realistas.
  • Diseñado para gamers con retroiluminación hexagonal, sin bordes prácticamente en los 4 lados, soporte en forma de L que optimiza el espacio y regulable en altura para mayor comodidad.
Más
Imagen frontal del monitor gaming UltraGear™ 32gx870a.

Imagen frontal del monitor gaming UltraGear™ 32gx870a.



Cuando juegas con Dual Mode a 240Hz/480Hz y 0.03ms, cambia la historia

Imagen frontal del monitor gaming UltraGear™ 32gx870a.

Imagen frontal del monitor gaming UltraGear™ 32gx870a.

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones. Puede diferir del uso real

Cinco características del monitor gaming mostradas en un diseño de collage. Arriba a la izquierda se ve una escena de juego de fantasía con la etiqueta "32'' OLED 4K 3840x2160". Arriba a la derecha aparecen guerreros futuristas luchando bajo el texto "DCI-P3 98,5% (Típ.) & VESA DisplayHDR™ True Black 400". Abajo a la izquierda se resalta "Dual-Mode 4K UHD 240Hz – FHD 480Hz" con una escena de fantasía dividida. En el centro inferior se muestra "0,03ms (GtG)" sobre una imagen de carreras a gran velocidad. Abajo a la derecha aparece "DisplayPort 2.1" sobre un gráfico de carreras de motos.
La palabra "DISPLAY" en grandes letras con degradado, centrada sobre un fondo oscuro, con una fina caja delineada que se extiende hasta la izquierda

Control total con OLED 4K

La pantalla OLED 4K de 32" del UltraGear GX8 ofrece imágenes más nítidas y detalladas para una experiencia de juego envolvente. 

Se muestra un monitor gaming OLED de 32 pulgadas y 4K con temática fantástica, donde un guerrero aparece frente a un paisaje con un castillo místico. En la parte superior se lee el texto: “Claridad 4K que te mantiene en control con OLED”, destacando los beneficios de la nitidez y el nivel de detalle visual. El texto de apoyo resalta la resolución de 3840×2160 y la calidad de imagen envolvente que ofrece la tecnología OLED.

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

Las imágenes planetarias se ven más brillantes y nítidas en los monitores LG OLED

El OLED más brillante³

Disfruta de imágenes más brillantes y llenas de vida con LG OLED. Gracias a la tecnología Micro Lens Array+ (MLA+), optimiza la eficiencia lumínica y reduce las pérdidas de luz, ofreciendo hasta un 37,5% más de brillo SDR en comparación con los modelos anteriores con MLA. El resultado son imágenes vibrantes, nítidas y con un rendimiento superior para una experiencia aún más inmersiva

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

3Entre los monitores LG OLED para juegos con MLA+. El brillo SDR es un 37,5% superior al de nuestros modelos anteriores (27GR95QE, 45GR95QE) según las especificaciones publicadas

DisplayHDR™ TRUE BLACK 400/DCI-P3 98.5%

Explosión de colores en cada partida

Con una cobertura del 98,5% del espectro DCI-P3, el monitor gaming ofrece colores fieles y realistas. Gracias a las certificaciones VESA DisplayHDR™ True Black 400 y VESA ClearMR 13000, disfrutarás de menos desenfoque y una experiencia de juego más inmersiva

Explosión de colores en cada partida

*Imágenes simuladas para mejorar la comprensión de las funciones. Pueden diferir del uso real 

La palabra "DISPLAY" en letras grandes con degradado, centrada sobre un fondo oscuro, con una fina caja que se extiende desde la izquierd

Dual Mode

Cambia entre 4K UHD a 240Hz para juegos con gráficos espectaculares o FHD a 480Hz para la acción más rápida. Con el menú On-Screen Display y LG Switch, alterna fácilmente entre frecuencias de 240Hz y 480Hz con un atajo de teclado o tecla física, adaptando la experiencia a cada juego

Pantalla gaming Dual-Mode que muestra dos modos visuales: A la izquierda, un caballero con armadura oscura en un bosque brumoso bajo la etiqueta 240Hz 4K UHD; a la derecha, un coche de rally rojo a toda velocidad en un circuito polvoriento bajo la etiqueta 480Hz FHD. El fondo combina tonos fríos y cálidos para resaltar la versatilidad de la alta frecuencia de actualización.

*Imágenes simuladas para mejorar la comprensión de las funciones. Pueden diferir de la experiencia real de uso.

*El rendimiento de ‘Dual-Mode’ puede variar según el tipo de juego, las especificaciones gráficas del ordenador y la configuración.

*El aprovechamiento de tasas de refresco de hasta 240/480 Hz requiere una tarjeta gráfica compatible. Consulte las especificaciones de su equipo.”

Nuevo DP 2.1, juega a mayor velocida

Mejora tu experiencia de juego con el nuevo DisplayPort 2.1, que permite disfrutar de 240 Hz en resolución 4K UHD. Con doble puerto HDMI 2.1, conecta fácilmente tus consolas y PC más recientes. El USB-C admite pantalla, transferencia de datos y carga de hasta 90 W de forma simultánea, ofreciendo compatibilidad perfecta con portátiles a través de un único cable. Disfruta de un rendimiento más rápido y fluido en cada partida

Un motorista futurista emerg de la pantalla de un monitor con vibrantes estelas de luz neón y un cable DP 2.1 en primer plano

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

⁸Para utilizar Power Delivery correctamente, se necesita un cable USB-C para conectarlo al puerto USB-C del monitor.

*Los cables DP, HDMI y USB-C están incluidos en la caja.

*El ordenador portatil no vienen incluído con la compra del monitor. A la venta por separado.

0,03 ms (GtG), velocidad increíble

Disfruta de un tiempo de respuesta ultrarrápido de 0,03 ms (GtG), que minimiza el ghosting para ofrecer imágenes nítidas y claras. Adelántate en cada partida con una velocidad y una fluidez de movimiento excepcionales.

*Imágenes simuladas para mejorar la comprensión de las funciones. Pueden diferir del uso real.

*Seleccione el ‘Modo Más Rápido’ para activar el ‘Tiempo de respuesta de 1ms’. (Game Adjust → Tiempo de respuesta → Modo Más Rápido).”

La palabra "TECNOLOGÍA" en letras grandes con degradado, centrada sobre un fondo oscuro, con una fina caja delineada que se extiende desde la izquierda

Experiencia de juego fluida

Gracias a AMD FreeSync™ Premium Pro, la compatibilidad con G-SYNC® validada por NVIDIA y la certificación VESA AdaptiveSync™, este monitor garantiza imágenes nítidas y sin interrupciones y baja latencia, lo que proporciona una gran precisión y fluidez en los juegos.

La imagen muestra una comparación en pantalla dividida de gráficos de juego con la tecnología de sincronización desactivada a la izquierda y activada a la derecha. En el lado izquierdo, la vista del piloto desde un jet futurista aparece distorsionada con desgarros e interrupciones, mientras que en el lado derecho la misma escena se muestra fluida y suave, con brillantes estelas de movimiento. El encabezado dice: “Certificado con una tecnología ampliamente adoptada”, destacando la certificación AMD FreeSync™ Premium y NVIDIA® G-SYNC® Compatible.

Un banner horizontal que muestra tres certificaciones de sincronización para gaming de izquierda a derecha: NVIDIA G-SYNC, VESA Certified AdaptiveSync y AMD FreeSync Premium Pro. La imagen destaca la compatibilidad con múltiples tecnologías de sincronización adaptativa para un juego más fluido.

Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

*El rendimiento de la función se compara con los modelos que no aplican la tecnología Sync.

*Se pueden producir errores o retrasos en función de la conexión de red.

Máxima fluidez en cada movimiento

Certificado con ClearMR 13000, nuestro monitor supera las pruebas VESA con un Clear Motion Ratio superior a 12.500. Reproduce la acción más rápida con gran nivel de detalle, reduciendo el desenfoque en los bordes de los objetos en movimiento. 

Una escena de un juego de carreras muestra un deportivo verde brillante liderando en la pista, con varios coches siguiéndolo detrás bajo la función AMD FreeSync Premium.

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la compresión de las funciones y oueden diferir de la experiencia de uso real 

* El rendimiento de la función se compara con los modelos que no aplican la tecnología de sincronización 

*Pueden producirse errores o restrasos según la conexión de red

Dynamic Action Sync

Minimiza el retraso de entrada con Dynamic Action Sync para que los jugadores puedan captar cada uno de los momentos más críticos en tiempo real y responder rápidamente. 

Black Stabilizer

El Black Stabilizer ayuda a los jugadores a detectar a los francotiradores que acechan en los rincones más osucros y a sortear rápidamente las explosiones. 

Crooshair

El punto de mira se fija en el centro para mejorar la precisión de tiro 

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la compresión de las funciones y oueden diferir de la experiencia de uso real 

Sumérgete en altavoces de 7W x2 con DTS® Virtual:X™

Déjate atrapar por un audio potente y lleno de graves con los altavoces integrados 7W x2 y la tecnología DTS® Virtual:X™, que hacen que cada partida sea más inmersiva. ¿Prefieres jugar con cascos? Conecta tus auriculares fácilmente a la salida de 4 polos y disfruta de un sonido 3D ultra realista con DTS Headphone:X. Así tendrás una ventaja clave en juegos FPS, donde escuchar cada detalle y comunicarte con tu equipo marca la diferencia.

Un elegante monitor gaming sobre un escritorio moderno muestra un juego de carreras de alta velocidad con dos coches deportivos, uno rojo y otro azul, que atraviesan a toda velocidad un túnel vibrante. La configuración está situada frente a grandes ventanales con vistas al skyline de la ciudad al atardecer, acompañado de un PC gaming a la derecha y gráficos de ondas sonoras que ilustran efectos de audio envolventes.

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la compresión de las funciones y oueden diferir de la experiencia de uso real 

*Los auriculares no están incluidos, venta por separado

Cambia de dispositivo al instante

LG Switch App

Con la app LG Switch es muy fácil optimizar tu monitor tanto para jugar como para el día a día. Gestiona los ajustes de forma sencilla: adapta la calidad de imagen y el brillo a tu gusto y aplica los cambios al instante con una tecla rápida. Además, la app te permite dividir la pantalla en hasta 11 distribuciones y abrir tu plataforma de videollamadas con un solo clic, aportando aún más comodidad a tu experiencia.

Vídeo corto de producto que muestra la función LG Switch de LG UltraGear, destacando el cambio fluido de fuentes de entrada y un mayor control del usuario para una experiencia de juego optimizada en la gama de monitores UltraGear 2025.

Video of smooth gaming experience with VESA ClearMR logo.

"*Este vídeo es solo con fines ilustrativos y puede no reflejar las especificaciones reales del producto 32GX870A.

*LG Switch requiere software y descarga manual desde LG.com para su uso correcto."

El cable de auriculares de 4 polos está conectado al monitor

Sonido envolvente

Disfruta de tus juegos mientras chateas por voz conectado fácilmente a unos auriculares a la salida. Además, vive una experiencia aún más inmersiva con el sonido 3D virtual de DTS Headphone X. 

*Los auriculares no están incluidos, se venden por separado

Diseño compacto y elegante

Experimenta nuestro diseño prácticamente sin bordes con una base totalmente ajustable que permite giro, inclinación y regulación de altura. El soporte en forma de L, compacto y con amplio rango de movimiento, está pensado para ocupar el mínimo espacio y aprovechar al máximo tu escritorio. Además, la conexión USB Tipo-C™ (PD 90W), los altavoces integrados de 7W duales y DTS Headphone:X ofrecen una conectividad práctica y un audio envolvente para una experiencia de uso completa.

Icono giro ajustable

Giro

 -30° ~ 30°

Icono inclinación ajustable

Inclinación

'-8° ~ 15°

Icono altura ajustable

Altura

110mm

Icono pivotable

Pivotable

Sentido agujas del reloj

Vista frontal y trasera del monitor gaming UltraGear™ 32gx870a, mostrando en pantalla una escena de carreras futurista.
Icono USB-C

USB Tipo-C ™ (PD 90W) x1

Icono HDMI

HDMI™ 2.1 x2

Icono Displayport

DisplayPort2.1 x1

Con DSC

Icono Altavoz

Altavoces 2x 7W

Con  DTS® Virtual:X™

Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

Para obtener más documentación técnica y recursos, visita la página LG B2B Partner Portal.

Especificaciones técnicas estrella

  • Tamaño [pulgadas]

    31.5

  • Resolución

    3840 x 2160

  • Tipo de panel

    OLED

  • Relación de aspecto

    16:9

  • Gama de colores (Typ.)

    DCI-P3 98,5% (CIE1976)

  • Brillo (Typ.) [cd/m²]

    275

  • Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]

    240

  • Tiempo de respuesta

    0,03 ms (GtG)

  • Ajustes de posición de la pantalla

    Inclinación (eje horizontal) / Altura / Giro (eje vertical) / Pivotable

Todas las especificaciones

INFORMACIÓN

  • Nombre del producto

    32GX870A-B.AEU

  • Año

    2025

PANTALLA

  • Tamaño [pulgadas]

    31.5

  • Relación de aspecto

    16:9

  • Tipo de panel

    OLED

  • Tratamiento de la superficie

    "Anti-Reflejos Bajo Reflejo del Polarizador Frontal"

  • Tiempo de respuesta

    0,03 ms (GtG)

  • Resolución

    3840 x 2160

  • Paso de píxeles [mm]

    0,1814 x 0,1814

  • Profundidad de color (número de colores)

    1,07B

  • Ángulo de visión (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • Brillo (Typ.) [cd/m²]

    275

  • Relación de contraste (típ.)

    1500000:1

  • Gama de colores (Typ.)

    DCI-P3 98,5% (CIE1976)

  • Gama de colores (mín.)

    DCI-P3 94% (CIE1976)

  • Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]

    240

  • Brillo (mín.) [cd/m²]

    250

  • Relación Contraste (Min.)

    1200000:1

  • Bit de color

    10bit

  • Tamaño [cm]

    79.9

CONECTIVIDAD

  • HDMI

    Sí (x2)

  • DisplayPort

    Sí (x1)

  • Versión DP

    2.1

  • USB-C

    1.4

  • Salida de auriculares

    4 Anillos (Sonido + Micrófono)

  • Thunderbolt (Transmisión de energía)

    Sí (x1)

  • Puerto USB descendente

    Sí (x2 / ver 3.2)

  • USB-C (Transmisión de datos)

  • USB-C (Resolución máx. en Hz)

    3840x2160@240Hz

  • USB-C (Transmisión de energía)

    90 W

CARACTERÍSTICAS

  • HDR 10

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium Pro

  • Debilidad de Color

  • Ahorro inteligente de energía

  • NVIDIA G-Sync

    G-Sync Compatible

  • Calibración HW

    Apto para Calibración por Hardware

  • Sincronización dinámica de acciones

  • Estabilizador de negro

  • Otros (Características)

    Dual Mode, Unity Hexagon Lighting, DTS HP:X (4-pole H/P Out), DTS Virtual X

  • Modo Lector

  • Contador FPS

  • VRR

  • Pantalla VESAHDR™

    DisplayHDR™ True Black 400

  • Tecla definida por el usuario

  • Auto Input Switch

  • Iluminación LED RGB

    Unity Hexagon Lighting

  • Efecto HDR

MECÁNICA

  • Ajustes de posición de la pantalla

    Inclinación (eje horizontal) / Altura / Giro (eje vertical) / Pivotable

  • Diseño sin bordes

    4 Lados con Diseño de Marcos Ultrafinos

  • Montaje en pared [mm]

    100 x 100

  • Soporte OneClick

SONIDO

  • Altavoz

    7 W x 2

DIMENSIONES/PESOS

  • Dimensión en el envío (An x Al x P) [mm]

    973 x 183 x 544

  • Dimensiones con soporte (An x Al x P) [mm]

    714,1 x 620,9 x 249,8 (ARRIBA) / 714,1 x 510,9 x 249,8 (ABAJO)

  • Dimensiones sin soporte (An x Al x P) [mm]

    714.1 x 411.8 x 65.0

  • Peso en el envío [kg]

    13.9

  • Peso con soporte [kg]

    9.8

  • Peso sin soporte [kg]

    5.6

ALIMENTACIÓN

  • Consumo de energía (modo de reposo)

    < 0,5 W

  • Consumo de energía (típ.)

    56.36W

  • Consumo de energía (CC apagada)

    < 0,3 W

  • Entrada CA

    100-240 V (50/60 Hz)

  • Tipo

    Alimentación Externa (Adaptador a Red)

  • Salida CC

    20V , 13.5A

ACCESORIO

  • Adaptador

  • HDMI

    Sí (ver 2.1)

  • HDMI (Color/Longitud)

    Negro / 1,8 m

  • Otros (accesorio)

    Tapa y soporte de ratón

  • Cable de alimentación

    Negro / 1,5 m

  • USB-C

    Negro / 1,8 m

APLICACIÓN SW

  • Controlador doble

  • Estudio de calibración de LG (True Color Pro)

ESTÁNDAR

  • UL (cUL)

INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO

MÁS INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
La información de seguridad de los accesorios se incluye con la información de seguridad del del producto y no se proporciona por separado.

