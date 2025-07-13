We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Monitor LG UltraFine 27", Pantalla IPS, 4K UHD, Negro
27U730A-B
()
Características principales
- Resolución 4K Ultra HD (3840 x 2160) diseñada para creadores, diseñadores y profesionales que buscan precisión y calidad en cada detalle.
- Disfruta de colores vivos y realistas gracias a la compatibilidad con HDR10 y la amplia gama de colores DCI-P3 al 98%, que realzan cada detalle del contenido.
- Conecta y transfiere datos, video y carga rápida con un solo cable gracias al puerto USB Tipo-C⁽¹⁾.
- Amplía contenidos en la pantalla sin que pierdan resolución ni nitidez, gracias a su tecnología Super Resolution + y Black Stabilizer.
- Trabaja desde casa con la máxima comodidad y rendimiento gracias a su diseño ergonómico con ajustes de inclinación y altura, que garantizan una postura cómoda y personalizada.
- Accede a los ajustes de tu monitor de manera fácil y rápida con OnScreen Control, y personaliza la configuración para adaptarla perfectamente a tus necesidades en pocos clics.
Precisión en cada detalle
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
Pantalla
27” UHD 4K (3840x2160)
Anti reflejo
Diseño sin bordes en tres lados
Calidad de imagen
DCI-P3 90% (Típ.)
HDR10
Ratio de contraste 1000:1
Brillo de 300nits
Funcionalidad
USB-C (PD 90W)
Altavoces integrados 5W
LG Switch

¹El número total de píxeles se ha calculado multiplicando las resoluciones horizontal y vertical, con resultado de 2,07 millones de píxeles para FHD y 8,29 millones de píxeles para 4K UHD.
Colores verdaderos para profesionales
El monitor es compatible con el estándar HDR10 (High Dynamic Range o Alto Rango Dinámico), basado en el estándar de color DCI-P3 90%, que admite niveles específicos de color y brillo para permitir a los creadores tener claridad visual con colores precisos y detalles nítidos.

2Brillo: 300nits (Típ.), Gamut de color: DCI-P3 90% (Típ.)
3El funcionamiento real depende del entorno de uso.

Conectividad USB-C
El USB-C admite visualización de imagen, transferencia de datos y carga de dispositivos de 90W de manera simultánea, lo que proporciona compatibilidad con el portátil a través de un único cable4.

4Para funcionar de manera adecuada, es necesario conectar el cable USB-C al puerto USB-C del monitor.
Conectividad múltiple, desde dispositivos Mac a otros portátiles
Conecta todos tus dispositivos y consigue un flujo de trabajo eficiente5.
5Esta característica puede variar dependiendo de las condiciones de uso y el entorno en el que se encuentre el usuario.

Sonido inmersivo
Disfruta de una experiencia audiovisual inmersiva con Waves MaxxAudio®, ideal para ver peliculas o incluso jugar videojuegos. Cada escena se siente más completa, con mayor profundidad y detalle6.
6Esta característica puede variar dependiendo de las condiciones de uso y el entorno en el que se encuentre el usuario.

Cambia rápidamente
La aplicación LG Switch7 optimiza tu monitor tanto para el gaming como para el día a día. Personaliza facilmente la calidad de imagen y el brillo que prefieras y aplica tus ajustes al instante con una tecla de acceso rápido. Además, puedes dividir la pantalla de 11 formas distintas e iniciar rápidamente tu plataforma de videollamadas, lo que lo hace aún más cómodo.

7Para descargar la última versión de LG Switch app, visita LG.com.
Espacio ordenado gracias a la peana
La peana en forma de L y su diseño sin bordes en tres lados está pensado para optimizar el espacio de tu escritorio y reducir el desorden. Con el soporte ajustable en giro, inclinación, rotación y altura8, adapta la pantalla a tus necesidades.

8Inclinación(-5°~21°), Giro(-45°~45°), Altura(150mm)
Especificaciones técnicas estrella
Tamaño [pulgadas]
27
Resolución
3840 x 2160
Tipo de panel
IPS
Relación de aspecto
16:9
Gama de colores (Typ.)
DCI-P3 90% (CIE1976)
Brillo (Typ.) [cd/m²]
300
Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]
60
Tiempo de respuesta
5 ms (GtG)
Ajustes de posición de la pantalla
Inclinación (eje horizontal) / Altura / Giro (eje vertical) / Pivotable
Todas las especificaciones
INFORMACIÓN
Nombre del producto
27U730A-B.AEU
Año
2025
PANTALLA
Tamaño [pulgadas]
27
Relación de aspecto
16:9
Tipo de panel
IPS
Tratamiento de la superficie
Anti-Reflejos
Tiempo de respuesta
5 ms (GtG)
Resolución
3840 x 2160
Paso de píxeles [mm]
0.0518 x 0.1554 mm
Profundidad de color (número de colores)
1,07B
Ángulo de visión (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
Brillo (Typ.) [cd/m²]
300
Relación de contraste (típ.)
1000:1
Gama de colores (Typ.)
DCI-P3 90% (CIE1976)
Gama de colores (mín.)
DCI-P3 86% (CIE1976)
Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]
60
Brillo (mín.) [cd/m²]
240
Relación Contraste (Min.)
700:1
Bit de color
10bit (8bit+FRC)
Tamaño [cm]
68.4
CONECTIVIDAD
HDMI
Sí (x2)
DisplayPort
Sí (x1)
Versión DP
1.4
USB-C
Sí (x1)
Salida de auriculares
3 Anillos (Solo Sonido)
Puerto USB descendente
YES(x2 /ver3.2 Gen1)
USB-C (Transmisión de datos)
Sí
USB-C (Resolución máx. en Hz)
3840 x 2160 a 60 Hz
USB-C (Transmisión de energía)
90 W
CARACTERÍSTICAS
HDR 10
Sí
Ahorro inteligente de energía
Sí
A prueba de parpadeos
Sí
Sincronización dinámica de acciones
Sí
Estabilizador de negro
Sí
Modo Lector
Sí
Super Resolución
Sí
Efecto HDR
Sí
MECÁNICA
Ajustes de posición de la pantalla
Inclinación (eje horizontal) / Altura / Giro (eje vertical) / Pivotable
Diseño sin bordes
3 Lados con Diseño de Marcos Ultrafinos
Montaje en pared [mm]
100 x 100
Soporte OneClick
Sí
SONIDO
Audio Maxx
Sí
Altavoz
5W x2
DIMENSIONES/PESOS
Dimensión en el envío (An x Al x P) [mm]
694 x 217 x 451mm
Dimensiones con soporte (An x Al x P) [mm]
613.5 x 539.2 x 253.2mm
Dimensiones sin soporte (An x Al x P) [mm]
613,5 x 363,5 x 45,4
Peso en el envío [kg]
10.4 kg
Peso con soporte [kg]
7.7 kg
Peso sin soporte [kg]
5.1 kg
ALIMENTACIÓN
Consumo de energía (máx.)
26 W
Consumo de energía (modo de reposo)
< 0,5 W (HDMI/DisplayPort condición de entrada)
Consumo de energía (típ.)
19.34W
Consumo de energía (CC apagada)
< 0,3 W
Entrada CA
100-240 V (50/60 Hz)
Tipo
Alimentación Externa (Adaptador a Red)
Salida CC
20V 9A
ACCESORIO
Adaptador
Sí
HDMI
Sí (x2)
HDMI (Color/Longitud)
Negro / 1,5 m
Cable de alimentación
Sí
USB-C
Sí (x1)
APLICACIÓN SW
Controlador doble
Sí
ESTÁNDAR
UL (cUL)
Sí
CE
Sí
KC (para Rep. de Corea)
Sí
CAJA DE CONTROL
Cable de alimentación de CA
Sí
INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO
- extensión:pdf
- extensión:pdf
- extensión:pdf
- extensión:pdf
- extensión:pdf
- extensión:pdf
- extensión:pdf
- extensión:pdf
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
La información de seguridad de los accesorios se incluye con la información de seguridad del del producto y no se proporciona por separado.
Producto Recomendado