Monitor LG UltraFine 27", Pantalla IPS, 4K UHD, Negro
27U730A_EU new Erp label.pdf
Grado de energía : ES
Ficha técnica de producto

Monitor LG UltraFine 27", Pantalla IPS, 4K UHD, Negro

27U730A_EU new Erp label.pdf
Grado de energía : ES
Ficha técnica de producto

Monitor LG UltraFine 27", Pantalla IPS, 4K UHD, Negro

27U730A-B
Características principales

  • Resolución 4K Ultra HD (3840 x 2160) diseñada para creadores, diseñadores y profesionales que buscan precisión y calidad en cada detalle.
  • Disfruta de colores vivos y realistas gracias a la compatibilidad con HDR10 y la amplia gama de colores DCI-P3 al 98%, que realzan cada detalle del contenido.
  • Conecta y transfiere datos, video y carga rápida con un solo cable gracias al puerto USB Tipo-C⁽¹⁾.
  • Amplía contenidos en la pantalla sin que pierdan resolución ni nitidez, gracias a su tecnología Super Resolution + y Black Stabilizer.
  • Trabaja desde casa con la máxima comodidad y rendimiento gracias a su diseño ergonómico con ajustes de inclinación y altura, que garantizan una postura cómoda y personalizada.
  • Accede a los ajustes de tu monitor de manera fácil y rápida con OnScreen Control, y personaliza la configuración para adaptarla perfectamente a tus necesidades en pocos clics.
Más
Logo LG UltraFine Monitor.

Logo LG UltraFine Monitor.

Precisión en cada detalle

Vista frontal de un monitor LG blanco sobre un escritorio, mostrando una colorida interfaz de edición 3D, con una lámpara, un teclado, un mezclador de audio y unos auriculares cerca.

Vista frontal de un monitor LG blanco sobre un escritorio, mostrando una colorida interfaz de edición 3D, con una lámpara, un teclado, un mezclador de audio y unos auriculares cerca.

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

Pantalla

27” UHD 4K (3840x2160)

Anti reflejo

Diseño sin bordes en tres lados

Calidad de imagen

DCI-P3 90% (Típ.)

HDR10

Ratio de contraste 1000:1

Brillo de 300nits

Funcionalidad

USB-C (PD 90W)

Altavoces integrados 5W

LG Switch

Vista frontal del monitor sobre un escritorio, en la pantalla muestra resoluciones de pantalla por capas para su comparación, con cámaras, libros, muestrarios de color y altavoces dispuestos a su alrededor.

Claridad con 8,29 millones de píxeles¹

Su panel IPS 4K UHD (3840x2160) con diseño sin bordes en tres lados te proporciona un espacio de visualización con cuatro veces más resolución que pantallas Full HD para que puedas usar cualquier programa sin modificar el tamaño del área de trabajo.

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

¹El número total de píxeles se ha calculado multiplicando las resoluciones horizontal y vertical, con resultado de 2,07 millones de píxeles para FHD y 8,29 millones de píxeles para 4K UHD.

Colores verdaderos para profesionales

El monitor es compatible con el estándar HDR10 (High Dynamic Range o Alto Rango Dinámico), basado en el estándar de color DCI-P3 90%, que admite niveles específicos de color y brillo para permitir a los creadores tener claridad visual con colores precisos y detalles nítidos.

Vista frontal del monitor mostrando imágenes vívidas de un cañón con herramientas de corrección de color, destacando HDR y cobertura de color DCI-P3 90%.

Vista frontal del monitor mostrando imágenes vívidas de un cañón con herramientas de corrección de color, destacando HDR y cobertura de color DCI-P3 90%.

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

2Brillo: 300nits (Típ.), Gamut de color: DCI-P3 90% (Típ.)

3El funcionamiento real depende del entorno de uso.

Un vídeo comparativo en el que se muestran negros más profundos y un contraste más vivo gracias al monitor compatible con la tecnología HDR, destacando la profundidad y claridad visuales mejoradas.

Contraste detallado con negros profundos

El alto ratio de contraste proporciona detalles nítidos incluso en imágenes oscuras. La tecnología IPS ofrece una expresión de color consistente que se mantiene en todo el proceso de creación hasta el final.

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

Conectividad USB-C

El USB-C admite visualización de imagen, transferencia de datos y carga de dispositivos de 90W de manera simultánea, lo que proporciona compatibilidad con el portátil a través de un único cable4.

Vista superior de un monitor conectado a un portátil, con un teclado y un ratón debajo.

Vista superior de un monitor conectado a un portátil, con un teclado y un ratón debajo.

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

4Para funcionar de manera adecuada, es necesario conectar el cable USB-C al puerto USB-C del monitor.

Conectividad múltiple, desde dispositivos Mac a otros portátiles

Conecta todos tus dispositivos y consigue un flujo de trabajo eficiente5.

Un espacio de trabajo creativo con un monitor LG y un portátil conectado, ambos con una interfaz de edición de vídeo con herramientas de gradación de color y una línea de tiempo.

Un espacio de trabajo creativo con un monitor LG y un portátil conectado, ambos con una interfaz de edición de vídeo con herramientas de gradación de color y una línea de tiempo.

5Esta característica puede variar dependiendo de las condiciones de uso y el entorno en el que se encuentre el usuario.

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

Sonido inmersivo

Disfruta de una experiencia audiovisual inmersiva con Waves MaxxAudio®, ideal para ver peliculas o incluso jugar videojuegos. Cada escena se siente más completa, con mayor profundidad y detalle6.

Un escritorio con un monitor que muestra a una mujer en un traje espacial, con efectos visuales mejorados con MaxxAudio para demostrar la proyección de sonido de los altavoces integrados.

Un escritorio con un monitor que muestra a una mujer en un traje espacial, con efectos visuales mejorados con MaxxAudio para demostrar la proyección de sonido de los altavoces integrados.

6Esta característica puede variar dependiendo de las condiciones de uso y el entorno en el que se encuentre el usuario.

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

Cambia rápidamente

La aplicación LG Switch7 optimiza tu monitor tanto para el gaming como para el día a día. Personaliza facilmente la calidad de imagen y el brillo que prefieras y aplica tus ajustes al instante con una tecla de acceso rápido. Además, puedes dividir la pantalla de 11 formas distintas e iniciar rápidamente tu plataforma de videollamadas, lo que lo hace aún más cómodo.

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

7Para descargar la última versión de LG Switch app, visita LG.com.

Espacio ordenado gracias a la peana

La peana en forma de L y su diseño sin bordes en tres lados está pensado para optimizar el espacio de tu escritorio y reducir el desorden. Con el soporte ajustable en giro, inclinación, rotación y altura8, adapta la pantalla a tus necesidades.

Vistas frontal, lateral y detallada del monitor con una peana delgada con diseño minimalista.

Vistas frontal, lateral y detallada del monitor con una peana delgada con diseño minimalista.

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

8Inclinación(-5°~21°), Giro(-45°~45°), Altura(150mm)

Imprimir

Especificaciones técnicas estrella

  • Tamaño [pulgadas]

    27

  • Resolución

    3840 x 2160

  • Tipo de panel

    IPS

  • Relación de aspecto

    16:9

  • Gama de colores (Typ.)

    DCI-P3 90% (CIE1976)

  • Brillo (Typ.) [cd/m²]

    300

  • Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]

    60

  • Tiempo de respuesta

    5 ms (GtG)

  • Ajustes de posición de la pantalla

    Inclinación (eje horizontal) / Altura / Giro (eje vertical) / Pivotable

Todas las especificaciones

INFORMACIÓN

  • Nombre del producto

    27U730A-B.AEU

  • Año

    2025

PANTALLA

  • Tamaño [pulgadas]

    27

  • Relación de aspecto

    16:9

  • Tipo de panel

    IPS

  • Tratamiento de la superficie

    Anti-Reflejos

  • Tiempo de respuesta

    5 ms (GtG)

  • Resolución

    3840 x 2160

  • Paso de píxeles [mm]

    0.0518 x 0.1554 mm

  • Profundidad de color (número de colores)

    1,07B

  • Ángulo de visión (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • Brillo (Typ.) [cd/m²]

    300

  • Relación de contraste (típ.)

    1000:1

  • Gama de colores (Typ.)

    DCI-P3 90% (CIE1976)

  • Gama de colores (mín.)

    DCI-P3 86% (CIE1976)

  • Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]

    60

  • Brillo (mín.) [cd/m²]

    240

  • Relación Contraste (Min.)

    700:1

  • Bit de color

    10bit (8bit+FRC)

  • Tamaño [cm]

    68.4

CONECTIVIDAD

  • HDMI

    Sí (x2)

  • DisplayPort

    Sí (x1)

  • Versión DP

    1.4

  • USB-C

    Sí (x1)

  • Salida de auriculares

    3 Anillos (Solo Sonido)

  • Puerto USB descendente

    YES(x2 /ver3.2 Gen1)

  • USB-C (Transmisión de datos)

  • USB-C (Resolución máx. en Hz)

    3840 x 2160 a 60 Hz

  • USB-C (Transmisión de energía)

    90 W

CARACTERÍSTICAS

  • HDR 10

  • Ahorro inteligente de energía

  • A prueba de parpadeos

  • Sincronización dinámica de acciones

  • Estabilizador de negro

  • Modo Lector

  • Super Resolución

  • Efecto HDR

MECÁNICA

  • Ajustes de posición de la pantalla

    Inclinación (eje horizontal) / Altura / Giro (eje vertical) / Pivotable

  • Diseño sin bordes

    3 Lados con Diseño de Marcos Ultrafinos

  • Montaje en pared [mm]

    100 x 100

  • Soporte OneClick

SONIDO

  • Audio Maxx

  • Altavoz

    5W x2

DIMENSIONES/PESOS

  • Dimensión en el envío (An x Al x P) [mm]

    694 x 217 x 451mm

  • Dimensiones con soporte (An x Al x P) [mm]

    613.5 x 539.2 x 253.2mm

  • Dimensiones sin soporte (An x Al x P) [mm]

    613,5 x 363,5 x 45,4

  • Peso en el envío [kg]

    10.4 kg

  • Peso con soporte [kg]

    7.7 kg

  • Peso sin soporte [kg]

    5.1 kg

ALIMENTACIÓN

  • Consumo de energía (máx.)

    26 W

  • Consumo de energía (modo de reposo)

    < 0,5 W (HDMI/DisplayPort condición de entrada)

  • Consumo de energía (típ.)

    19.34W

  • Consumo de energía (CC apagada)

    < 0,3 W

  • Entrada CA

    100-240 V (50/60 Hz)

  • Tipo

    Alimentación Externa (Adaptador a Red)

  • Salida CC

    20V 9A

ACCESORIO

  • Adaptador

  • HDMI

    Sí (x2)

  • HDMI (Color/Longitud)

    Negro / 1,5 m

  • Cable de alimentación

  • USB-C

    Sí (x1)

APLICACIÓN SW

  • Controlador doble

ESTÁNDAR

  • UL (cUL)

  • CE

  • KC (para Rep. de Corea)

CAJA DE CONTROL

  • Cable de alimentación de CA

INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO

MÁS INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
La información de seguridad de los accesorios se incluye con la información de seguridad del del producto y no se proporciona por separado.

Qué opina la gente

