¿Cómo influyen la resolución y la calidad de imagen en tu experiencia de juego?

¿Por qué LG UltraGear crea monitores gaming de alta resolución como 5K2K y 4K?

Cuanto mayor sea la resolución, mejor será tu experiencia de juego: podrás explorar más del mundo virtual y disfrutar de imágenes más nítidas y detalladas que te sumergen por completo. Para cada estilo de juego existe una resolución ideal: 1080p es perfecta para competiciones con altos FPS, 1440p logra el equilibrio entre nitidez y rendimiento, 4K brinda una calidad visual ultra precisa, y 5K2K ultrawide amplía tu campo de visión para una experiencia verdaderamente cinematográfica.

¿Aún no te decides? Con los monitores Dual-Mode6, cambiar de resolución es rápido y sencillo.

Una batalla fantástica entre dos magos lanzando hechizos se superpone con etiquetas de resolución, comparando FHD 1920×1080, QHD 2560×1440, WQHD 3440×1440, 4K UHD 3840×2160 y 5K2K 5120×2160 para mostrar las diferencias en detalle y cobertura de pantalla.

¿Por qué la alta densidad de píxeles de LG UltraGear es perfecta para gamers?

Una alta densidad de píxeles significa más detalle en cada fotograma. Con una alta densidad de píxeles, cada detalle importa: apuntar con precisión, explorar paisajes épicos o trabajar con total claridad. Los monitores LG UltraGear de 45" con resolución 5K2K ultrapanorámica y tecnología OLED ofrecen texturas definidas, texto legible y colores fieles, reduciendo el desenfoque y las distorsiones cromáticas. Disfruta de una calidad visual impecable y comodidad para tus ojos en todo momento.

Una comparación en pantalla dividida de la claridad del texto en un juego que muestra la frase “QUEST COMPLETE”, con el lado izquierdo a 70 PPI apareciendo borroso y el lado derecho a 125 PPI viéndose nítido y claro.

6El rendimiento del «Dual-Mode» puede variar en función del tipo de juego, las especificaciones gráficas del ordenador y las configuraciones. Opciones del Dual-Mode: Off(Full Wide), Off(16:9 37«), On(Full Wide), On(21:9 39»), On(21:9 34«), On(16:9 37»), On(16:9 27«), On(16:9 24»)

¿Por qué es importante la precisión de color de LG UltraGear para jugar?

Los monitores LG UltraGear OLED están diseñados para la máxima precisión, con una amplia cobertura DCI-P3 del 95% al 99% (Típ.) o el 99% de la gama de colores sRGB, garantizando colores vivos y precisos en cualquier género, desde títulos tipo Souls-like hasta RPG de mundo abierto. Los píxeles autoiluminados OLED de UltraGear y la certificación VESA DisplayHDR™ True Black mantienen un contraste profundo y gradaciones sutiles. Ya sea detectando enemigos en zonas oscuras o disfrutando de una narrativa cinematográfica, Ultragear OLED ofrece una gran fidelidad de color.

Las imágenes comparativas de juego muestran el rendimiento de la pantalla LG UltraGear: a la izquierda, un guerrero de fantasía en una cueva bajo lava incandescente destaca la certificación VESA DisplayHDR True Black 500; a la derecha, soldados futuristas con espadas de energía en una ciudad neón exhiben la cobertura de color DCI-P3 del 99,5%.

Comparación de los monitores gaming LG UltraGear

Table Caption
Características técnicas45GX950A27GX704A32GX850A32GX870A27GX790A
45GX950A
27GX704A
32GX850A
32GX870A
27GX790A
ResoluciónWUHD 5120x2160QHD 2560 x 1440UHD 3840 x 2160UHD 3840x2160QHD 2560x1440
Tipo de panelOLEDOLEDOLEDOLEDOLED
Calidad de imagenVESA DisplayHDR™ True Black 400VESA DisplayHDR™ True Black 400VESA DisplayHDR™ True Black 400VESA DisplayHDR™ True Black 400VESA DisplayHDR™ True Black 400
Gama de colorDCI-P3 98.5%, DeltaE≤2DCI-P3 98.5%, DCI-P3 98.5%DCI-P3 98.5%DCI-P3 98.5%
Efecto HDRSISISISISI
Tamaño de pantalla45 pulgadas27 pulgadas32 pulgadas32 pulgadas27 pulgadas
Más informaciónMás informaciónMás informaciónMás informaciónMás información
