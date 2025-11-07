We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
¿Cómo influyen la resolución y la calidad de imagen en tu experiencia de juego?
¿Por qué LG UltraGear crea monitores gaming de alta resolución como 5K2K y 4K?
Cuanto mayor sea la resolución, mejor será tu experiencia de juego: podrás explorar más del mundo virtual y disfrutar de imágenes más nítidas y detalladas que te sumergen por completo. Para cada estilo de juego existe una resolución ideal: 1080p es perfecta para competiciones con altos FPS, 1440p logra el equilibrio entre nitidez y rendimiento, 4K brinda una calidad visual ultra precisa, y 5K2K ultrawide amplía tu campo de visión para una experiencia verdaderamente cinematográfica.
¿Aún no te decides? Con los monitores Dual-Mode6, cambiar de resolución es rápido y sencillo.
¿Por qué la alta densidad de píxeles de LG UltraGear es perfecta para gamers?
Una alta densidad de píxeles significa más detalle en cada fotograma. Con una alta densidad de píxeles, cada detalle importa: apuntar con precisión, explorar paisajes épicos o trabajar con total claridad. Los monitores LG UltraGear de 45" con resolución 5K2K ultrapanorámica y tecnología OLED ofrecen texturas definidas, texto legible y colores fieles, reduciendo el desenfoque y las distorsiones cromáticas. Disfruta de una calidad visual impecable y comodidad para tus ojos en todo momento.
6El rendimiento del «Dual-Mode» puede variar en función del tipo de juego, las especificaciones gráficas del ordenador y las configuraciones. Opciones del Dual-Mode: Off(Full Wide), Off(16:9 37«), On(Full Wide), On(21:9 39»), On(21:9 34«), On(16:9 37»), On(16:9 27«), On(16:9 24»)
¿Por qué es importante la precisión de color de LG UltraGear para jugar?
Los monitores LG UltraGear OLED están diseñados para la máxima precisión, con una amplia cobertura DCI-P3 del 95% al 99% (Típ.) o el 99% de la gama de colores sRGB, garantizando colores vivos y precisos en cualquier género, desde títulos tipo Souls-like hasta RPG de mundo abierto. Los píxeles autoiluminados OLED de UltraGear y la certificación VESA DisplayHDR™ True Black mantienen un contraste profundo y gradaciones sutiles. Ya sea detectando enemigos en zonas oscuras o disfrutando de una narrativa cinematográfica, Ultragear OLED ofrece una gran fidelidad de color.