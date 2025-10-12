Skip to ContentSkip to Accessibility Help
Monitor LG UltraGear gaming 27", OLED, QHD, 240Hz, 0,03ms (GtG)
27GX704A_EU new Erp label.pdf
Grado de energía : ES
Ficha técnica de producto

Monitor LG UltraGear gaming 27", OLED, QHD, 240Hz, 0,03ms (GtG)

27GX704A_EU new Erp label.pdf
Grado de energía : ES
Ficha técnica de producto

Monitor LG UltraGear gaming 27", OLED, QHD, 240Hz, 0,03ms (GtG)

27GX704A-B
vista frontal
tarjeta usp del monitor
Da brillo a tus partidas
La evolución del OLED
OLED a la velocidad de la luz
Exlosión de colores
Tecnología diseñada en una experiencia de juego fluida
Protege tu vista de la luz azul
Auementa tu rendimiento gracias a la patalla OLED
Dynamic Action Sync
Black Stabilizer
Diseñado para gamers
tarjeta usp del monitor
tarjeta usp del monitor
tarjeta usp del monitor
Características principales

  • Panel OLED con una frecuencia de actualización de 240 Hz(1), y con 0,03ms (GtG) de velocidad de respuesta.
  • Disfruta de una experiencia visual más inmersiva y con colores vibrantes gracias a DCI-P3 98,5% y DisplayHDR True Black 400
  • Eleva tu experiencia con un 37,5% más de brillo(2) gracias a la tecnogía Micro Lens Array +.
  • Con la tecnología AMD FreeSync™ Premium Pro compatible con tarjeta gráfica NVIDIA G-Sync™, se minimiza la fragmentación de la imagen disfrutando de movimientos más fluidos y colores más realistas.
  • Cuenta con Black Stabilizer que permite colores oscuros más diferenciados.
  • Diseñado para gamers sin bordes prácticamente en los 4 lados, soporte en forma de L que optimiza el espacio y regulable en altura para mayor comodidad.
Más
Monitor gaming UltraGear™ OLED

Pantalla

27 pulgadas QHD (2560 x 1440) OLED

DisplayHDR True black 400 / DCI-P3 Típico 98.5%¹

Pantalla antireflejos

Velocidad

Tasa de refresco de 240Hz

Tiempo de respuesta de 0,03ms (GtG)

Resolución QHD a 240 Hz desde HDMI 2.1

Tecnología

Compatible con NVIDIA® G-SYNC®

VESA Certified AdaptiveSync

AMD FreeSync™ Premium Pro

*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las características. 

¹El brillo del monitor se compara con el modelo anterior, LG UltraGear 27GR95QE. DCI-P3 Típico 98.5%, Mínimo 90%.

Toca el ancla de visualización

Pantalla OLED más brillante

Da brillo a tus partidas

La nueva pantalla OLED lleva los colores a un nuevo nivel de intensidad. Con una luminosidad estándar de 275 nits y un brillo máximo de 1300 nits, este monitor mantiene tus imágenes brillantes y vibrantes.

Panel OLED brillante con tecnología MLA+

*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las características. 

Micro Lens Array+

La evolución del OLED

Nuestro UltraGear™ OLED con tecnología Micro Lens Array presenta un 37,5% más de brillo (SDR) en comparación con el MLA.

*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las características. 

DisplayHDR True black 400 / DCI-P3 98.5%

Explosión de colores

VESA DisplayHDR True Black 400 hace que cada escena, ya sea con mucho brillo o a oscuras, cobre vida con sus detalles realistas con una relación de contraste de 1,5M² y DCI-P3 98,5% (Típ.).

*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las características.

²True Black 400 corresponde al nivel promedio de imagen del 10%, y 1.5 millones:1 es la relación de contraste al nivel promedio de imagen del 25%. 

Luz azul reducida

Protege tu vista de la luz azul

Experimenta el juego con total libertad gracias a la reducción de la luz azul. LG WOLED utiliza tecnología avanzada que disminuye los niveles de luz azul mientras mantien colores vivos y realistas, certificado por UL³ con la distinción platinum de baja luz azul, permitiendo colores vivos para una experiencia de juego  más cómoda

*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las características.

³Los paneles OLED de LG han sido certificados como Libres de Parpadeo, Sin Deslumbramiento Incómodo y con Baja Emisión de Luz Azul por UL. Número de certificado: Pantalla Libre de Parpadeo (OLED) - A196009, Sin Deslumbramiento Incómodo - V563481 (condiciones de UGR menor a 22), Solución de Hardware de Baja Luz Azul Platino - V745051. La característica mencionada puede variar según el entorno informático o las condiciones del usuario.

Configuración rápida para un OLED más brillante

[Opción 1] Desactiva el modo ahorro de energía inteligente⁴

Configuración rápida para un OLED más brillante

[Opción 2] Establece el modo de juego como Gamer 1.

Configuración rápida para un OLED más brillante

[Opción 3] Ajusta el brillo a 100.

Configuración rápida para un OLED más brillante

[Opción 4] Establece el brillo máximo como alto.5

Configuración rápida para un OLED más brillante

[Opción 1] Desactiva el modo ahorro de energía inteligente⁴

Configuración rápida para un OLED más brillante

[Opción 2] Establece el modo de juego como Gamer 1.

Configuración rápida para un OLED más brillante

[Opción 3] Ajusta el brillo a 100.

Configuración rápida para un OLED más brillante

[Opción 4] Establece el brillo máximo como alto.5

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

⁴El consumo de energía puede aumentar cuando se eligen las opciones anteriores

⁵La pantalla puede quemarse en el modo más brillante.

Toca el ancla de velocidad

Pantalla OLED con 240Hz y 0,03ms (GtG)

OLED a la velocidad de la luz

El nuevo monitor UltraGear™ de LG ofrece una velocidad ultrarrápida con una tasa de refresco de 240Hz y un tiempo de respuesta de 0.03 ms (GtG) en pantalla OLED.

*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las características.

Juega a máxima velocidad con OLED y 240Hz de tasa de refresco.

Una alta velocidad de 240Hz permite a los gamers ver el siguiente cuadro rápidamente y hace que las imágenes aparezcan de forma más fluida. Los jugadores pueden responder rápidamente a los oponentes y apuntar al objetivo con mayor facilidad.

*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las características.

Extremadamente rápido con 0,03ms de tiempo de respuesta

Con solo 0.03 ms de tiempo de respuesta (GtG), disminuye el ghosting  y hace que los objetos se muestren con mayor claridad. Disfruta de experiencia de juego con movimientos suaves y fluidos.

*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las características.

QHD OLED a 240Hz desde HDMI 2.1

QHD OLED a 240Hz⁶ desde HDMI 2.1

Aumenta tu rendimiento gracias a la patalla OLED

El 27GX704A es capaz de alcanzar una tasa de refresco de hasta 240Hz⁶ a través de HDMI 2.1, lo que permite disfrutar plenamente de resolución QHD y 240Hz tanto por DisplayPort como por HDMI.

⁶Soporta una frecuencia de actualización de hasta 240Hz. Se requiere una tarjeta gráfica compatible con HDMI 2.1 y un cable HDMI 2.1 (incluido en la caja) para que funcione correctamente.

*La tarjeta gráfica se vende por separado.

Toca la opcion de tecnología

Toca la opcion de tecnología

Tecnología diseñada en una experiencia de juego fluida

*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las características.

⁷El rendimiento de esta función se compara con los modelos que no disponen la tecnología SYNC. Pueden ocurrir errors o retrasos dependiendo de la conexión de red.

Diseñado para gamers

Mejora tu experiencia de juego gracias a su diseño prácticamente sin bordes en los 4 lados. La base se ajusta en giro, inclinación, altura y pivote para mayor comodidad.

Diseño para gamers

Icono de ajuste giratorio

Giro

Icono de Inclinación / Altura

Inclinación / Altura 

Icono de Inclinación / Altura

Rotación

Icono de monitor sin bordes

Diseño sin bordes

El cable de audio conectándose al ordenador.

Salida de auriculares de 3 polos

Experiencia de sonido envolvente en 3D

Sumérgete en tus juegos mientras usas el chat de voz, conectándote de manera sencilla con la salida de auriculares de 3 polos, y disfruta de una experiencia inmersiva con el sonido 3D virtual con DTS Headphone:X.

*Los cascos de la imagen NO están incluidos. Se venden por separado.

Interfaz gaming

Interfaz del monitor galardonada

Utiliza las funciones de On-Screen Display para personalizar fácilmente los ajustes del monitor y registrar la tecla de acceso rápido.⁸

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

⁸Para descargar la última versión del software OnScreen Control, visita LG.com

OLED Care

 Proteje tu pantalla con OLED care

OLED Care ayuda a prevenir la imagen fantasma y el quemado de pantalla, que ocurren cuando se cambia a una imagen nueva después de haber mostrado durante mucho tiempo una imagen estática de alto contraste.

*Esta función está disponible únicamente a través del control remoto incluido en el paquete.

Dynamic Action Sync

Minimiza el retraso de entrada con Dynamic Action Sync para que los jugadores puedan captar cada uno de los momentos más críticos en tiempo real.

Black Stabilizer

El Black Stabilizer ayuda a los jugadores a detectar a los francotiradores que acechan en los rincones más oscuros y a esquivar rápidamente las explosiones.

Crosshair

El punto de mira se fija en el centro para mejorar la precisión de tiro.⁹

FPS Counter

El contador de FPS te permite visualizar tus fotogramas por segundo. Ya sea si estás editando, jugando o viendo una película, cada fotograma cuenta, y con el contador de FPS, tendrás información en tiempo real.¹⁰

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

⁹La característica de CrossHair no está disponible, mientras que el contador FPS está activado.

¹⁰El contador FPS (Fotograma por segundo): medición de fotogramas por segundo. El contador FPS puede mostrar el valor que excede la tasa de refresco máxima del monitor.

LG Calibration Studio software.

LG Calibration Studio software.

LG Calibration Studio

Calibración de color

Optimiza el rendimiento del color con el Hardware Calibration Studio¹¹ de
LG y saca el máximo partido al amplio espectro de colores.

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

¹¹El software y el sensor de calibración NO están incluidos. Para descargar la última versión del software LG Calibration Studio, visite LG.COM.

GARANTÍA DE 2 AÑOS DE FUNCIONAMIENTO para el monitor gaming LG UltraGear OLED

GARANTÍA DE 2 AÑOS DE FUNCIONAMIENTO para el monitor gaming LG UltraGear OLED

GARANTÍA DE 2 AÑOS DE FUNCIONAMIENTO para el monitor gaming LG UltraGear OLED¹²

¹²Garantía limitada. Los términos y condiciones pueden diferir según el país.

Imprimir

Especificaciones técnicas estrella

  • Tamaño [pulgadas]

    26.5

  • Resolución

    2560 x 1440

  • Tipo de panel

    OLED

  • Relación de aspecto

    16:9

  • Gama de colores (Typ.)

    DCI-P3 98,5% (CIE1976)

  • Brillo (Typ.) [cd/m²]

    275

  • Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]

    240

  • Tiempo de respuesta

    0,03 ms (GtG)

  • Ajustes de posición de la pantalla

    Inclinación (eje horizontal) / Altura / Giro (eje vertical) / Pivotable

Todas las especificaciones

INFORMACIÓN

  • Nombre del producto

    27GX704A-B.AEU

  • Año

    2025

PANTALLA

  • Tamaño [pulgadas]

    26.5

  • Relación de aspecto

    16:9

  • Tipo de panel

    OLED

  • Tratamiento de la superficie

    Reflejos

  • Tiempo de respuesta

    0,03 ms (GtG)

  • Resolución

    2560 x 1440

  • Paso de píxeles [mm]

    0,2292 x 0,2292

  • Profundidad de color (número de colores)

    1,07B

  • Ángulo de visión (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • Brillo (Typ.) [cd/m²]

    275

  • Relación de contraste (típ.)

    1500000:1

  • Gama de colores (Typ.)

    DCI-P3 98,5% (CIE1976)

  • Gama de colores (mín.)

    DCI-P3 90,0% (CIE1976)

  • Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]

    240

  • Brillo (mín.) [cd/m²]

    250

  • Relación Contraste (Min.)

    1200000:1

  • Bit de color

    10bit

  • Tamaño [cm]

    67.32

CONECTIVIDAD

  • HDMI

    Sí (x2)

  • DisplayPort

    Sí (x1)

  • Versión DP

    1.4

  • Salida de auriculares

    3 Anillos (Solo Sonido)

  • Puerto USB descendente

    YES(x2 /ver3.2 Gen1)

  • Puerto USB ascendente

    YES(x1 /ver3.2 Gen1)

CARACTERÍSTICAS

  • HDR 10

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium Pro

  • Debilidad de Color

  • Ahorro inteligente de energía

  • A prueba de parpadeos

  • NVIDIA G-Sync

    G-Sync Compatible

  • Calibración HW

    Apto para Calibración por Hardware

  • Sincronización dinámica de acciones

  • Estabilizador de negro

  • Otros (Características)

    VESA DSC Tech. VESA Adaptive Sync

  • Modo Lector

  • Contador FPS

  • VRR

  • Pantalla VESAHDR™

    DisplayHDR™ True Black 400

  • Tecla definida por el usuario

  • Auto Input Switch

  • Efecto HDR

MECÁNICA

  • Ajustes de posición de la pantalla

    Inclinación (eje horizontal) / Altura / Giro (eje vertical) / Pivotable

  • Diseño sin bordes

    4 Lados con Diseño de Marcos Ultrafinos

  • Montaje en pared [mm]

    100 x 100

  • Soporte OneClick

DIMENSIONES/PESOS

  • Dimensión en el envío (An x Al x P) [mm]

    673 x 168 x 529

  • Dimensiones con soporte (An x Al x P) [mm]

    605.2 x 532.6 x 220 (Arriba) / 605.2 x 402.6 x 220 (Abajo)

  • Dimensiones sin soporte (An x Al x P) [mm]

    605,2x351,0x45,3

  • Peso en el envío [kg]

    9.9 kg

  • Peso con soporte [kg]

    7.2

  • Peso sin soporte [kg]

    4.8

ALIMENTACIÓN

  • Consumo de energía (máx.)

    24 W

  • Consumo de energía (modo de reposo)

    < 0,5 W

  • Consumo de energía (típ.)

    31.52 W

  • Consumo de energía (CC apagada)

    < 0,3 W

  • Entrada CA

    100-240 V (50/60 Hz)

  • Tipo

    Alimentación Externa (Adaptador a Red)

  • Salida CC

    110 W (19 V / 5,79 A)

ACCESORIO

  • Adaptador

  • HDMI

    Sí (ver 2.1)

  • HDMI (Color/Longitud)

    Negro / 1,8 m

  • Otros (accesorio)

    Cuerpo del soporte / Base del soporte / Soporte para cables

  • Cable de alimentación

    Negro / 1,5 m

APLICACIÓN SW

  • Controlador doble

  • Estudio de calibración de LG (True Color Pro)

ESTÁNDAR

  • UL (cUL)

  • CE

  • KC (para Rep. de Corea)

INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO

MÁS INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
La información de seguridad de los accesorios se incluye con la información de seguridad del del producto y no se proporciona por separado.

