Monitor LG UltraGear OLED - 32", 4K UHD, Dual Mode (133/165 Hz)
32GX850A_EU new Erp label.pdf
Grado de energía : ES
Ficha técnica de producto

Monitor LG UltraGear OLED - 32", 4K UHD, Dual Mode (133/165 Hz)

32GX850A_EU new Erp label.pdf
Grado de energía : ES
Ficha técnica de producto

Monitor LG UltraGear OLED - 32", 4K UHD, Dual Mode (133/165 Hz)

32GX850A-B
vista frontal
N1 en venta de monitors Gaming 24
La nueva generacion de monitores OLED gaming
EI OLED 4K mas rapido
Resoluction 4K
Negros puros y colores vibrantes
Juega sin interrupciones
juega sin distracciones
Juega sin limites
AI mas puro estillo gaming
Conexiones avanzadas para un rendimiento de alto nivel
Setup gaming adaptado a ti
Vive la maxima calidad de imagen de LG estes donde estes
Características principales

  • Descubre la nueva revolución OLED gaming 4K con la máxima velocidad de 0,03ms (GtG) y la innovadora tecnología Dual Mode (165/330 Hz)⁽¹⁾ que se adapta a tu estilo de juego en un solo clic.
  • Déjate sorprender con negros puros y una gama de colores más amplia y realista gracias a DisplayHDR™ True Black 400 y DCI-P3 98,5%.
  • Eleva tu experiencia con un 37,5% más de brillo⁽²⁾ gracias a la tecnogía Micro Lens Array +.
  • Con la tecnología AMD FreeSync™ Premium Pro compatible con tarjeta gráfica NVIDIA G-Sync™, se minimiza la fragmentación de la imagen disfrutando de movimientos más fluidos y colores más realistas.
  • Mejora tu puntería con el Crosshair integrado y controla el rendimiento de cada partida con el contador de FPS en tiempo real.
  • Diseñado para gamers sin bordes prácticamente en los 4 lados, soporte en forma de L que optimiza el espacio y regulable en altura para mayor comodidad.
Más
LG UltraGear™ GX8 logo.


Cuando juegas con Dual Mode a 133 Hz/165 Hz y 0.03ms, cambia la historia

Imagen frontal del monitor gaming UltraGear™ OLED 32GX850A

*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia real de uso

Vista general de las características de un monitor gaming con: OLED 4K de 32'', OLED con MLA+, VESA DisplayHDR True Black 400, Dual-Mode, 0,03 ms GtG y panel antirreflejos
PANTALLA
Escena dramática de un juego de fantasía con un guerrero encapuchado frente a una cordillera nevada, con el texto 32'' OLED 4K en la esquina inferior derecha

Escena dramática de un juego de fantasía con un guerrero encapuchado frente a una cordillera nevada, con el texto 32'' OLED 4K en la esquina inferior derecha

Domina el campo de batalla
en 32 pulgadas OLED 4K

Con su impresionante pantalla OLED 4K de 32 pulgadas (3840x2160), UltraGear GX8 ofrece una claridad y detalle superiores. La tecnología OLED 4K aporta imágenes más nítidas y realistas, para una experiencia visual mucho más envolvente

*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia real de uso

Las imágenes espaciales se ven más brillantes y nítidas en los Monitores LG OLED

OLED con MLA+

La pantalla OLED incorpora la tecnología Micro Lens Array (MLA+) que mejora el brillo y el rendimiento al optimizar la eficiencia de la luz. El resultado: imágenes más luminosas y vibrantes, con hasta un 37,5% más de brillo (SDR) en comparación con nuestros modelos anteriores con MLA

*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia real de uso

DisplayHDR True Black 400 | DCI-P3 98.5%

Una explosión de color

VESA DisplayHDR True Black 400 ofrece niveles de negro profundos y consistentes que se mantienen intactos en cualquier entorno. Con una relación de contraste de 1,5M, una gama de colores DCI-P3 del 98,5% (típico) y una precisión cromática Delta E ≦2, garantiza colores mostrados con un detalle realista, tal como fueron concebidos originalmente.

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

*1.5M:1 es la relación de contraste con un valor de APL (Nivel Promedio de Imagen) del 25%, que se expresa como un porcentaje y se refiere a la diferencia entre el nivel de negro y el nivel de referencia para el blanco.

Baja emisión de luz azul

Juega sin límite de tiempo

Disfruta de sesiones de juego más cómodas con la tecnología de reducción de luz azul de LG OLED, certificada por UL con la clasificación de baja emisión de luz azul platino, te garantiza una experiencia de juego cómoda y envolvente, manteniendo colores vibrantes y realistas.

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

*Los paneles OLED de LG han sido certificados como Flicker-Free, Discomfort Glare Free y Low Blue Light por UL, Número de certificado: Flicker-Free

Display (OLED) - A196009, Discomfort Glare Free - V563481 (condiciones de UGR inferiores a 22), Low Blue Light Hardware Solution Platinum - V745051.051

*La característica anterior puede variar según el entorno o las condiciones del usuario.

VELOCIDAD

VELOCIDAD

Un monitor que muestra una carrera de motos a gran velocidad por calles urbanas iluminadas con neones, destacando la fluidez del movimiento con una frecuencia de actualización de 165Hz.

165Hz y 0,03ms (GtG): el OLED que redefine la velocidad

OLED a la velocidad del rayo

LG UltraGear™ OLED alcanza un rendimiento inigualable con 165 Hz de tasa de refresco y 0,03 ms (GtG) de respuesta, ofreciendo imágenes ultrasuaves y nítidas, sin ghosting, para darte una gran experiencia competitiva.

*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia real de uso

Extremadamente rápido con solo 0,03 ms de respuesta

Con un tiempo de respuesta de 0,03 ms (GtG), reduce las imágenes fantasma y ayuda a que los adversarios se vean con nitidez. Disfruta del juego con movimientos más suaves y una fluidez visual ultrarrápida.

*“Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las funciones. Pueden diferir de la experiencia real de uso.”

*“Selecciona ‘Faster Mode’ para activar el ‘Tiempo de respuesta de 0,03 ms’. (Game Adjust → Response Time → Faster Mode).”

Primeros en mejorar tu experienca gaming

Dual-Mode¹, doble diversión

Ya no tienes que dudar entre frecuencia de actualización y resolución. Con el primer Dual Mode con certificación VESA del mundo, sumérgete en juegos de gran riqueza gráfica a UHD 165Hz y cambia con un solo clic a FHD 330Hz para estar a la altura de la acción máxima.

*aballero y coche de carreras mostrando 165Hz WQHD y 330Hz WFHD.

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

¹*El rendimiento de 'Dual-Mode' puede variar según el tipo de juego"

TECNOLOGÍA

TECNOLOGÍA

Movimiento suave, juego infinito

Minimiza cortes y retrasos con la tecnología AMD FreeSync™ Premium Pro y la compatibilidad oficial con G-SYNC®, validada por NVIDIA, en un monitor gaming 4K. Disfruta de una reducción significativa del Desgarro y las interrupciones para un juego fluido y con una nitidez cristalina.

Escena de un juego de carreras con un deportivo verde brillante liderando en la pista, seguido de varios coches, bajo la función AMD FreeSync™ Premium

Escena de un juego de carreras con un deportivo verde brillante liderando en la pista, seguido de varios coches, bajo la función AMD FreeSync™ Premium

*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia real de uso.

*El rendimiento de la función se compara con modelos que no incorporan la tecnología de sincronización.

*Pueden producirse errores o retrasos según la conexión de red.

  1. Dynamic Action Sync

    Minimiza el retraso de entrada con Dynamic Action Sync para que los jugadores puedan captar cada uno de los momentos más críticos en tiempo real

  2. Black Stabilizer

    El Black Stabilizer ayuda a los jugadores a detectar a los francotiradores que acechan en los rinconces más oscuros y a sortear rápidamente las explosiones

  1. Crosshair

     

    El punto de mira se fija en el centro para mejorar la precisión de tiro

  2. FPS Counter

     

    El contador de FPS te permite visualizar tus fotogramas por segundo. Ya sea si estás editando, jugando o viendo una película, cada fotograma cuenta, y con el contador de FPS, tendrás información en tiempo real. 

*La función de Crosshair no está disponible mientras el contador de FPS está activado.

*El contador de FPS (medición de fotogramas por segundo) puede mostrar el valor que excede la frecuencia de actualización máxima del monitor.

*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso rea

LG Switch app²

Cambia rápidamente

LG Switch te ayuda a optimizar tu monitor en el día a día. Puedes dividir fácilmente toda la pantalla en hasta 6 ventanas, cambiar el diseño del tema o incluso iniciar una plataforma de videollamadas con una tecla de acceso rápido configurada.

Vídeo corto de funciones que demuestra la función LG Switch de LG UltraGear, mostrando un cambio fluido de fuente de entrada y un mayor control del usuario para una experiencia de juego optimizada en la gama de monitores UltraGear 2025.

A racing game scene showing a bright green sports car leading on a track, with multiple cars following behind under the AMD FreeSync Premium feature.

*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia real de uso.

Diseño ergonómico

Fácil y cómodo

Disfruta de un diseño limpio, prácticamente sin bordes en sus 4 lados, con una base totalmente ajustable en giro, inclinación, altura y pivote. El soporte en forma de L, libre de desorden y con un amplio rango de ajuste, está pensado para optimizar el espacio del escritorio y aprovecharlo al máximo

Vista frontal y trasera del monitor gaming UltraGear™ 32GX850A, mostrando en pantalla una escena de carreras futurista.
Iconos de inclinación, altura, pivote, giro y montaje en pared.

Iconos de inclinación, altura, pivote, giro y montaje en pared.

*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia real de uso.

Imprimir

Especificaciones técnicas estrella

  • Tamaño [pulgadas]

    31.5

  • Resolución

    3840 x 2160

  • Tipo de panel

    OLED

  • Relación de aspecto

    16:9

  • Gama de colores (Typ.)

    DCI-P3 98,5% (CIE1976)

  • Brillo (Typ.) [cd/m²]

    275

  • Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]

    165

  • Tiempo de respuesta

    0,03 ms (GtG)

  • Ajustes de posición de la pantalla

    Inclinación (eje horizontal) / Altura / Giro (eje vertical) / Pivotable

Todas las especificaciones

INFORMACIÓN

  • Nombre del producto

    32GX850A-B.AEU

  • Año

    2025

PANTALLA

  • Tamaño [pulgadas]

    31.5

  • Relación de aspecto

    16:9

  • Tipo de panel

    OLED

  • Tratamiento de la superficie

    Reflejos

  • Tiempo de respuesta

    0,03 ms (GtG)

  • Resolución

    3840 x 2160

  • Paso de píxeles [mm]

    0,1814 x 0,1814

  • Profundidad de color (número de colores)

    1,07B

  • Ángulo de visión (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • Brillo (Typ.) [cd/m²]

    275

  • Relación de contraste (típ.)

    1500000:1

  • Gama de colores (Typ.)

    DCI-P3 98,5% (CIE1976)

  • Gama de colores (mín.)

    DCI-P3 94% (CIE1976)

  • Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]

    165

  • Brillo (mín.) [cd/m²]

    250

  • Relación Contraste (Min.)

    1200000:1

  • Bit de color

    10bit

  • Tamaño [cm]

    79.9

CONECTIVIDAD

  • HDMI

    Sí (x2)

  • DisplayPort

    Sí (x1)

  • Versión DP

    1.4 (DSC)

  • Salida de auriculares

    3 Anillos (Solo Sonido)

  • Puerto USB descendente

    Sí (x2 / ver 3.2)

  • Puerto USB ascendente

    Sí (x1 / ver 3.2)

CARACTERÍSTICAS

  • HDR 10

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium Pro

  • Debilidad de Color

  • Ahorro inteligente de energía

  • NVIDIA G-Sync

    G-Sync Compatible

  • Calibración HW

    Apto para Calibración por Hardware

  • Sincronización dinámica de acciones

  • Estabilizador de negro

  • Otros (Características)

    Dual-Mode, DeltaE<2

  • Modo Lector

  • Contador FPS

  • VRR

  • Pantalla VESAHDR™

    DisplayHDR™ True Black 400

  • Tecla definida por el usuario

  • Auto Input Switch

  • Efecto HDR

MECÁNICA

  • Ajustes de posición de la pantalla

    Inclinación (eje horizontal) / Altura / Giro (eje vertical) / Pivotable

  • Diseño sin bordes

    4 Lados con Diseño de Marcos Ultrafinos

  • Montaje en pared [mm]

    100 x 100

  • Soporte OneClick

DIMENSIONES/PESOS

  • Dimensión en el envío (An x Al x P) [mm]

    973 x 183 x 544

  • Dimensiones con soporte (An x Al x P) [mm]

    714,1 x 620,9 x 249,8 (ARRIBA) / 714,1 x 510,9 x 249,8 (ABAJO)

  • Dimensiones sin soporte (An x Al x P) [mm]

    714.1 x 411.8 x 65.0

  • Peso en el envío [kg]

    13.2㎏

  • Peso con soporte [kg]

    9.1㎏

  • Peso sin soporte [kg]

    4.9㎏

ALIMENTACIÓN

  • Consumo de energía (máx.)

    42.63W

  • Consumo de energía (modo de reposo)

    < 0,5 W

  • Consumo de energía (típ.)

    32 W

  • Consumo de energía (CC apagada)

    < 0,3 W

  • Entrada CA

    100-240 V (50/60 Hz)

  • Tipo

    Alimentación Externa (Adaptador a Red)

  • Salida CC

    19.5V , 7.37A

ACCESORIO

  • Adaptador

  • HDMI

    Sí (ver 2.1)

  • HDMI (Color/Longitud)

    Negro / 1,8 m

  • Otros (accesorio)

    Tapa y soporte de ratón

  • Cable de alimentación

    Negro / 1,5 m

APLICACIÓN SW

  • Controlador doble

  • Estudio de calibración de LG (True Color Pro)

INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO

MÁS INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
La información de seguridad de los accesorios se incluye con la información de seguridad del del producto y no se proporciona por separado.

