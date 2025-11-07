LG UltraGear ofrece una amplia gama de tamaños de pantalla, para que elijas el que mejor se adapte a tu estilo de juego. Para juegos AAA inmersivos como títulos de mundo abierto, simuladores de carreras o RPGs cinematográficos, las pantallas grandes de 32″ a 45″ amplían tu campo de visión y mejoran la sensación de amplitud, sumergiéndote aún más en la acción.

En juegos FPS o MOBAs4, los monitores compactos de 24″ a 27″ mantienen la mira, el minimapa y la interfaz (HUD) siempre a la vista, permitiéndote reaccionar rápido con un mínimo movimiento de tu vista.

UltraGear ofrece tamaños de pantalla para todo tipo de jugador: encuentra el que mejor se ajuste a tu estilo de juego