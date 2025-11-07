We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
¿Qué tamaño de pantalla y relación de aspecto se adaptan mejor a mi estilo de juego?
¿Por qué los diferentes tamaños de pantalla de LG UltraGear ofrecen la mejor experiencia para cada tipo de juego?
LG UltraGear ofrece una amplia gama de tamaños de pantalla, para que elijas el que mejor se adapte a tu estilo de juego. Para juegos AAA inmersivos como títulos de mundo abierto, simuladores de carreras o RPGs cinematográficos, las pantallas grandes de 32″ a 45″ amplían tu campo de visión y mejoran la sensación de amplitud, sumergiéndote aún más en la acción.
En juegos FPS o MOBAs4, los monitores compactos de 24″ a 27″ mantienen la mira, el minimapa y la interfaz (HUD) siempre a la vista, permitiéndote reaccionar rápido con un mínimo movimiento de tu vista.
UltraGear ofrece tamaños de pantalla para todo tipo de jugador: encuentra el que mejor se ajuste a tu estilo de juego
4FPS: Disparos en primera persona; MOBA: Arena de batalla en línea multijugador
¿Por qué LG UltraGear ofrece la relación de aspecto ideal para cada estilo de juego?
El formato 21:9 ultrapanorámico logra el equilibrio perfecto entre una escala inmersiva y un uso práctico del espacio en tu escritorio. Para MOBA, RPG o títulos AAA, este formato más ancho revela más terreno y elementos de la interfaz de un solo vistazo, mientras que las pantallas curvas mantienen los bordes cómodamente a la vista. UltraGear ofrece una amplia gama de monitores 21:9 en varios tamaños, para que encuentres el ajuste perfecto para tu configuración.
¿Prefieres un estilo más tradicional? Explora la extensa línea de monitores 16:9 de UltraGear, diseñados para precisión y velocidad. Elige la relación de aspecto que se adapte a tu forma de jugar.
¿Por qué la curvatura 800R5 de LG UltraGear es ideal para jugar?
La curvatura 800R de UltraGear mantiene una distancia uniforme de la pantalla en todo tu campo de visión, reduciendo la distorsión y mejorando la comodidad. Los monitores curvos envuelven la imagen para ampliar tu campo de visión y sumergirte en mundos abiertos, carreras o experiencias cinematográficas, mientras que las pantallas planas brindan precisión y líneas limpias para juegos FPS o RTS. LG UltraGear te da la libertad de elegir la curvatura que te hará vivir el juego al máximo.
5La curvatura 800R únicamente está presente en modelos seleccionados. No todos los equipos LG UltraGear cuentan con dicha cualidad. Por favor, consulte las especificaciones del equipo.