¿Qué tamaño de pantalla y relación de aspecto se adaptan mejor a mi estilo de juego?

¿Por qué los diferentes tamaños de pantalla de LG UltraGear ofrecen la mejor experiencia para cada tipo de juego?

LG UltraGear ofrece una amplia gama de tamaños de pantalla, para que elijas el que mejor se adapte a tu estilo de juego. Para juegos AAA inmersivos como títulos de mundo abierto, simuladores de carreras o RPGs cinematográficos, las pantallas grandes de 32″ a 45″ amplían tu campo de visión y mejoran la sensación de amplitud, sumergiéndote aún más en la acción.

En juegos FPS o MOBAs4, los monitores compactos de 24″ a 27″ mantienen la mira, el minimapa y la interfaz (HUD) siempre a la vista, permitiéndote reaccionar rápido con un mínimo movimiento de tu vista.

UltraGear ofrece tamaños de pantalla para todo tipo de jugador: encuentra el que mejor se ajuste a tu estilo de juego

Una animación que destaca un monitor LG UltraGear de 27 pulgadas para juegos FPS y MOBA, mostrando una escena futurista de disparos en primera persona con un rifle apuntando a una pantalla holográfica sobre un paisaje urbano de estilo cyberpunk.

4FPS: Disparos en primera persona; MOBA: Arena de batalla en línea multijugador

¿Por qué LG UltraGear ofrece la relación de aspecto ideal para cada estilo de juego?

El formato 21:9 ultrapanorámico logra el equilibrio perfecto entre una escala inmersiva y un uso práctico del espacio en tu escritorio. Para MOBA, RPG o títulos AAA, este formato más ancho revela más terreno y elementos de la interfaz de un solo vistazo, mientras que las pantallas curvas mantienen los bordes cómodamente a la vista. UltraGear ofrece una amplia gama de monitores 21:9 en varios tamaños, para que encuentres el ajuste perfecto para tu configuración.

¿Prefieres un estilo más tradicional? Explora la extensa línea de monitores 16:9 de UltraGear, diseñados para precisión y velocidad. Elige la relación de aspecto que se adapte a tu forma de jugar.

Una escena de batalla espacial en una pantalla LG UltraGear compara las relaciones de aspecto, mostrando la vista más estrecha de 16:9 junto a la vista más amplia de 21:9, que revela más de las enormes naves estelares y los asteroides circundantes.

¿Por qué la curvatura 800R5 de LG UltraGear es ideal para jugar?

La curvatura 800R de UltraGear mantiene una distancia uniforme de la pantalla en todo tu campo de visión, reduciendo la distorsión y mejorando la comodidad. Los monitores curvos envuelven la imagen para ampliar tu campo de visión y sumergirte en mundos abiertos, carreras o experiencias cinematográficas, mientras que las pantallas planas brindan precisión y líneas limpias para juegos FPS o RTS. LG UltraGear te da la libertad de elegir la curvatura que te hará vivir el juego al máximo.

Comparación desde vista superior de un jugador en un escritorio usando dos monitores: a la izquierda, una pantalla curva 800R para juegos inmersivos con un campo de visión más amplio; y a la derecha, una pantalla plana diseñada para juegos competitivos con una vista recta y enfocada.

Comparación desde vista superior de un jugador en un escritorio usando dos monitores: a la izquierda, una pantalla curva 800R para juegos inmersivos con un campo de visión más amplio; y a la derecha, una pantalla plana diseñada para juegos competitivos con una vista recta y enfocada.

5La curvatura 800R únicamente está presente en modelos seleccionados. No todos los equipos LG UltraGear cuentan con dicha cualidad. Por favor, consulte las especificaciones del equipo.

Comparación de los monitores gaming LG UltraGear

Table Caption
Características técnicas45GX950A34GX90SA-W32GX870A27GX790A27GX704A
45GX950A
34GX90SA-W
32GX870A
27GX790A
27GX704A
Tipo de juegoMundo abierto / Simulación de carreras / Soul-likeMundo abierto / simulación de carreras / Soul - like RPG / Aventura de acciónFPS / MOBAFPS / MOBA
Tamaño de pantalla45 pulgadas34 pulgadas32 pulgadas27 pulgadas27 Pulgadas
Relación de aspecto21:921:916:916:916:9
Curvatura800R800R---
ResoluciónDual mode - WUHD 5120x2160 - WFHD 2560x1080WQHD (3440x1440)Dual mode - UHD 3840x2160 - FHD 1920x1080QHD 2560x1440QHD (2560x1440)
Tipo de panelOLEDOLEDOLEDOLEDOLED
Más informaciónMás informaciónMás informaciónMás informaciónMás información
