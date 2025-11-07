We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
¿Qué importancia tiene la tasa de refresco y el tiempo de respuesta en tu experiencia de juego?
¿Cómo optimiza LG UltraGear OLED el rendimiento para juegos de ritmo rápido?
Los modelos UltraGear OLED ofrecen una frecuencia de actualización de hasta 480 Hz7 y un tiempo de respuesta ultra rápido de 0,03 ms (GtG), gracias a la tecnología OLED, lo que reduce el desenfoque y el efecto ghosting para lograr un movimiento más fluido y preciso. Para mantener esa fluidez sin interrupciones, UltraGear también es compatible con AMD FreeSync™ Premium Pro, NVIDIA G-SYNC® y VESA AdaptiveSync™, asegurando una experiencia de juego sin cortes, incluso en combates intensos o movimientos rápidos de cámara. Ya sea que estés compitiendo al máximo nivel o recorriendo cada rincón del juego, siempre tendrás una experiencia fluida y el control total.
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
7El aprovechamiento de tasas de refresco de hasta 480 Hz requiere una tarjeta gráfica compatible. Consulte las especificaciones de su equipo.
¿Cómo te ayuda Dual-Mode8 a cambiar entre diferentes frecuencias de actualización?
Algunos monitores LG UltraGear cuentan con Dual-Mode, que te permite cambiar fácilmente entre dos configuraciones de frecuencia de actualización. Por ejemplo, el modelo 45GX950A ofrece 165 Hz con resolución 5K2K y 330 Hz9 con resolución WFHD. Puedes alternar entre modos al instante mediante la tecla física "Hot Key" o a traves del menú, sin necesidad de cambiar cables ni reiniciar. Es como tener dos monitores en uno, listos para adaptarse a cualquier juego que estés disfrutando.
8La característica Dual-Mode únicamente está presente en modelos seleccionados. No todos los equipos LG UltraGear cuentan con dicha cualidad. Por favor, consulte las especificaciones del equipo. El rendimiento del «Dual-Mode» puede variar en función del tipo de juego, las especificaciones gráficas del ordenador y las configuraciones. Opciones del Dual-Mode: Off(Full Wide), Off(16:9 37«), On(Full Wide), On(21:9 39»), On(21:9 34«), On(16:9 37»), On(16:9 27«), On(16:9 24»).
9El aprovechamiento de tasas de refresco de hasta 330 Hz requiere una tarjeta gráfica compatible. Consulte las especificaciones de su equipo.
¿Por qué LG UltraGear incorpora la última tecnología DisplayPort10?
Para ofrecer imágenes fluidas y el máximo rendimiento, los monitores LG UltraGear incorporan la última tecnología DisplayPort 2.1, que proporciona un ancho de banda significativamente mayor que HDMI y frecuencias de actualización ultrarrápidas, ideal para GPUs de alto nivel y juegos en PC. DisplayPort 2.1 admite hasta 80 Gbps de ancho de banda, más del doble que HDMI 2.1 (48 Gbps) y muy por encima de HDMI 2.0 (18 Gbps). Esto permite alcanzar tasas de fotogramas más altas en 4K y resoluciones superiores, con menor latencia y mayor estabilidad en títulos exigentes. HDMI 2.0 soporta 4K a 60 Hz, mientras que HDMI 2.1 permite 4K a 120 Hz para consolas de nueva generación.