¿Qué importancia tiene la tasa de refresco y el tiempo de respuesta en tu experiencia de juego?

¿Cómo optimiza LG UltraGear OLED el rendimiento para juegos de ritmo rápido?

Los modelos UltraGear OLED ofrecen una frecuencia de actualización de hasta 480 Hz7 y un tiempo de respuesta ultra rápido de 0,03 ms (GtG), gracias a la tecnología OLED, lo que reduce el desenfoque y el efecto ghosting para lograr un movimiento más fluido y preciso. Para mantener esa fluidez sin interrupciones, UltraGear también es compatible con AMD FreeSync™ Premium Pro, NVIDIA G-SYNC® y VESA AdaptiveSync™, asegurando una experiencia de juego sin cortes, incluso en combates intensos o movimientos rápidos de cámara. Ya sea que estés compitiendo al máximo nivel o recorriendo cada rincón del juego, siempre tendrás una experiencia fluida y el control total.

Las imágenes comparativas destacan el rendimiento de juego de LG UltraGear: a la izquierda, una comparación en monitor curvo entre 60 Hz y 480 Hz de frecuencia de actualización y un tiempo de respuesta de 0,03 ms durante una escena espacial; a la derecha, la diferencia entre tener Adaptive Sync activado y desactivado en un juego de carreras futurista, con los logotipos de NVIDIA G-SYNC, VESA AdaptiveSync y AMD FreeSync Premium Pro.

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.

7El aprovechamiento de tasas de refresco de hasta 480 Hz requiere una tarjeta gráfica compatible. Consulte las especificaciones de su equipo.

¿Cómo te ayuda Dual-Mode8 a cambiar entre diferentes frecuencias de actualización?

Algunos monitores LG UltraGear cuentan con Dual-Mode, que te permite cambiar fácilmente entre dos configuraciones de frecuencia de actualización. Por ejemplo, el modelo 45GX950A ofrece 165 Hz con resolución 5K2K y 330 Hz9 con resolución WFHD. Puedes alternar entre modos al instante mediante la tecla física "Hot Key" o a traves del menú, sin necesidad de cambiar cables ni reiniciar. Es como tener dos monitores en uno, listos para adaptarse a cualquier juego que estés disfrutando.

Una pantalla LG UltraGear ilustra el rendimiento en modo dual, mostrando a la izquierda una escena de un guerrero de fantasía a 165 Hz con resolución WUHD y a la derecha un coche de rally a 330 Hz con resolución WFHD, destacando las opciones flexibles de frecuencia de actualización y resolución.

8La característica Dual-Mode únicamente está presente en modelos seleccionados. No todos los equipos LG UltraGear cuentan con dicha cualidad. Por favor, consulte las especificaciones del equipo. El rendimiento del «Dual-Mode» puede variar en función del tipo de juego, las especificaciones gráficas del ordenador y las configuraciones. Opciones del Dual-Mode: Off(Full Wide), Off(16:9 37«), On(Full Wide), On(21:9 39»), On(21:9 34«), On(16:9 37»), On(16:9 27«), On(16:9 24»).

9El aprovechamiento de tasas de refresco de hasta 330 Hz requiere una tarjeta gráfica compatible. Consulte las especificaciones de su equipo.

¿Por qué LG UltraGear incorpora la última tecnología DisplayPort10?

Para ofrecer imágenes fluidas y el máximo rendimiento, los monitores LG UltraGear incorporan la última tecnología DisplayPort 2.1, que proporciona un ancho de banda significativamente mayor que HDMI y frecuencias de actualización ultrarrápidas, ideal para GPUs de alto nivel y juegos en PC. DisplayPort 2.1 admite hasta 80 Gbps de ancho de banda, más del doble que HDMI 2.1 (48 Gbps) y muy por encima de HDMI 2.0 (18 Gbps). Esto permite alcanzar tasas de fotogramas más altas en 4K y resoluciones superiores, con menor latencia y mayor estabilidad en títulos exigentes. HDMI 2.0 soporta 4K a 60 Hz, mientras que HDMI 2.1 permite 4K a 120 Hz para consolas de nueva generación.

Vista en primer plano de los puertos traseros en el soporte de un monitor LG UltraGear, destacando una conexión DisplayPort 2.1 con una tabla comparativa que muestra las velocidades de ancho de banda: DP 2.1 a 80 Gbps, HDMI 2.1 a 48 Gbps y HDMI 2.0 a 18 Gbps.

Comparación de los monitores gaming LG UltraGear

Table Caption
Características técnicas45GX950A27GX790A27GX704A
45GX950A
27GX790A
27GX704A
Tasa de refrescoDual mode - WUHD 165Hz - WFHD 330Hz480Hz240Hz
Adaptative SyncCompatible con NVIDIA® G-SYNC® - AMD FreeSync™ Premium Pro - VESA Adaptive SyncCompatible con NVIDIA® G-SYNC® - AMD FreeSync™ Premium Pro - VESA Adaptive SyncCompatible con NVIDIA® G-SYNC® - AMD FreeSync™ Premium Pro - VESA Adaptive Sync
Tiempo de respuesta0.03ms (GtG)0.03ms (GtG)0.03ms (GtG)
Conectividad1 x DisplayPort 2.1 (con DSC) - 2 x HDMI™ 2.1 - 1 x USB Tipo-C™ (PD 90W)1 x DisplayPort 2.1 (con DSC) - 2 x HDMI™ 2.1 - USB 3.0 1 arriba, 2abajo1 x DisplayPort 2.1 (con DSC) - 2 x HDMI™ 2.1 - USB 3.0 1 arriba, 2abajo
Tamaño de pantalla45 pulgadas27 pulgadas27 pulgadas
ResoluciónWUHD 5160x2160 - WFHD 2560x1080QHD 2560x1440QHD 2560x1440
Tipo de panelOLEDOLEDOLED
Más informaciónMás informaciónMás información
