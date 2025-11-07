About Cookies on This Site

¿De qué manera LG UltraGear combina productividad y entretenimiento?

¿Cómo mejora LG Switch11 la multitarea tanto para el trabajo como para el entretenimiento?

LG Switch potencia la multitarea al combinar funciones como Personalized Picture Wizard, Screen Split y Video Call. Los usuarios pueden ajustar de forma precisa la configuración de la pantalla según cada tarea, dividirla en diseños personalizables para jugar o trabajar en paralelo y unirse rápidamente a videollamadas mediante accesos directos, todo sin interrumpir su flujo de trabajo ni su partida. Ofrece una experiencia fluida, pensada para maximizar tanto la productividad como el entretenimiento.

Una configuración futurista de escritorio para juegos con un monitor grande que muestra a un personaje de ciencia ficción con armadura. El escritorio incluye un control, altavoces, teclado mecánico y figuras de acción. En la parte inferior de la imagen se muestran múltiples certificaciones UL y Eyesafe debido a la ausencia de parpadeo y reflejos, baja luz azul y seguridad ocular.

¿De qué manera LG UltraGear OLED proporciona textos más claros y legibles?

Gracias a su elevada densidad de píxeles y a un diseño optimizado de subpíxeles, LG UltraGear OLED garantiza una lectura clara y precisa. Desde documentos y correos electrónicos hasta la navegación en internet, el texto se ve definido incluso en fuentes pequeñas. La mejora en la definición de bordes y la alineación de colores contribuye a una experiencia visual más limpia, permitiéndote trabajar o estudiar por horas y disfrutar de la misma nitidez cuando juegas a tus juegos favoritos.

Una comparación de escenas de juego muestra la claridad del texto a 70 PPI frente a 125 PPI en la parte izquierda, mientras que la parte derecha ilustra una estructura de subpíxeles mejorada, cambiando de RWBG a RGWB, lo que mejora la nitidez y la legibilidad.

10La característica DisplayPort únicamente está presente en modelos seleccionados. No todos los equipos LG UltraGear cuentan con dicha cualidad. Por favor, consulte las especificaciones del equipo.

11LG Switch requiere la instalación de software y la descarga e instalación manual de dicho software desde LG.com para su correcto funcionamiento. La característica DisplayPort únicamente está presente en modelos seleccionados. No todos los equipos LG UltraGear cuentan con dicha cualidad. Por favor, consulte las especificaciones del equipo.

*La imagen es solo con fines ilustrativos, comparando las estructuras de subpíxeles RWBG y RGWB, las cuales pueden afectar la claridad percibida del texto según la pantalla y el contenido.

¿Qué ventajas ofrece LG UltraGear al momento de conectar múltiples dispositivos?

Los monitores UltraGear cuentan con numerosos puertos como USB-C, HDMI y DisplayPort, para que puedas conectar desde tu consola hasta tu portátil. Además, incluyen función de concentrador USB, lo que te permite conectar periféricos como el teclado y el ratón directamente al monitor. Así, no tendrás que estar conectando y desconectando cables: cambia fácilmente entre trabajo y juego sin modificar la configuración de tu escritorio.

Vista superior de un monitor curvo LG UltraGear conectado a un portátil, teclado, ratón y auriculares, con iconos que indican múltiples opciones de conectividad, incluyendo USB-C, DisplayPort y HDMI.

¿Por qué webOS12 es útil no solo para jugar, sino también para tu día a día?

Gracias a webOS12, los monitores LG UltraGear te ofrecen la posibilidad de ver videos, navegar o acceder a apps de productividad sin necesidad de encender tu ordenador o consola. Perfecto para momentos en los que no estás jugando, podrás realizar tareas rápidas o relajarte con contenido multimedia sin el ruido ni el gasto energético de un equipo completo.

Un monitor curvo LG UltraGear muestra una interfaz inteligente con íconos de aplicaciones para streaming, juegos, música y productividad, junto a una fila de contenido que presenta juegos populares y opciones de entretenimiento.

12La característica webOS únicamente está presente en modelos seleccionados. No todos los equipos LG UltraGear cuentan con dicha cualidad. Por favor, consulte las especificaciones del equipo.

Comparación de los monitores gaming LG UltraGear

Características técnicas45GX950A32G810SA45GX90SA39GX90SA34GX90SA
45GX950A
32G810SA
45GX90SA
39GX90SA
34GX90SA
Tamaño de pantalla45 pulgadas32 pulgadas45 pulgadas39 pulgadas34 pulgadas
ResoluciónDual Mode: WUHD 5160x2160 - WFHD 2560x1080UHD 3840x2160WQHD 3440x1440WQHD 3440x1440WQHD 3440x1440
Tipo de panelOLEDOLEDOLEDOLEDOLED
Conectividad1 x DisplayPort 2.1 (con DSC) - 2 x HDMI™ 2.1 - 1 x USB Tipo-C™ (PD 90W)1 x DisplayPort 1.4 (con DSC) - 2 x HDMI™ 2.1 - USB Tipo-C™ (PD 65W) - USB 3.0 1 arriba, 2 abajo1 x DisplayPort 1.4 (con DSC) - 2 x HDMI™ 2.1 - USB Tipo-C™ (PD 65W) - USB 2.0 2 abajo1 x DisplayPort 1.4 (con DSC) - 2 x HDMI™ 2.1 - USB Tipo-C™ (PD 65W) - USB 2.0 2 abajo1 x DisplayPort 1.4 (con DSC) - 2 x HDMI™ 2.1 - USB Tipo-C™ (PD 65W) - USB 2.0 2 abajo
webOS-webOS24webOS24webOS24webOS24
Más informaciónMás información
