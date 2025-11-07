We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
¿De qué manera LG UltraGear combina productividad y entretenimiento?
¿Cómo mejora LG Switch11 la multitarea tanto para el trabajo como para el entretenimiento?
LG Switch potencia la multitarea al combinar funciones como Personalized Picture Wizard, Screen Split y Video Call. Los usuarios pueden ajustar de forma precisa la configuración de la pantalla según cada tarea, dividirla en diseños personalizables para jugar o trabajar en paralelo y unirse rápidamente a videollamadas mediante accesos directos, todo sin interrumpir su flujo de trabajo ni su partida. Ofrece una experiencia fluida, pensada para maximizar tanto la productividad como el entretenimiento.
¿De qué manera LG UltraGear OLED proporciona textos más claros y legibles?
Gracias a su elevada densidad de píxeles y a un diseño optimizado de subpíxeles, LG UltraGear OLED garantiza una lectura clara y precisa. Desde documentos y correos electrónicos hasta la navegación en internet, el texto se ve definido incluso en fuentes pequeñas. La mejora en la definición de bordes y la alineación de colores contribuye a una experiencia visual más limpia, permitiéndote trabajar o estudiar por horas y disfrutar de la misma nitidez cuando juegas a tus juegos favoritos.
10La característica DisplayPort únicamente está presente en modelos seleccionados. No todos los equipos LG UltraGear cuentan con dicha cualidad. Por favor, consulte las especificaciones del equipo.
11LG Switch requiere la instalación de software y la descarga e instalación manual de dicho software desde LG.com para su correcto funcionamiento. La característica DisplayPort únicamente está presente en modelos seleccionados. No todos los equipos LG UltraGear cuentan con dicha cualidad. Por favor, consulte las especificaciones del equipo.
*La imagen es solo con fines ilustrativos, comparando las estructuras de subpíxeles RWBG y RGWB, las cuales pueden afectar la claridad percibida del texto según la pantalla y el contenido.
¿Qué ventajas ofrece LG UltraGear al momento de conectar múltiples dispositivos?
Los monitores UltraGear cuentan con numerosos puertos como USB-C, HDMI y DisplayPort, para que puedas conectar desde tu consola hasta tu portátil. Además, incluyen función de concentrador USB, lo que te permite conectar periféricos como el teclado y el ratón directamente al monitor. Así, no tendrás que estar conectando y desconectando cables: cambia fácilmente entre trabajo y juego sin modificar la configuración de tu escritorio.
¿Por qué webOS12 es útil no solo para jugar, sino también para tu día a día?
Gracias a webOS12, los monitores LG UltraGear te ofrecen la posibilidad de ver videos, navegar o acceder a apps de productividad sin necesidad de encender tu ordenador o consola. Perfecto para momentos en los que no estás jugando, podrás realizar tareas rápidas o relajarte con contenido multimedia sin el ruido ni el gasto energético de un equipo completo.
12La característica webOS únicamente está presente en modelos seleccionados. No todos los equipos LG UltraGear cuentan con dicha cualidad. Por favor, consulte las especificaciones del equipo.