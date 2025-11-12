Este mensaje aparece cuando el televisor intenta volver a conectar automáticamente DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) después de que la configuración de la conexión wifi haya cambiado, pero todos los altavoces no se vuelven a conectar. Esto es lo que necesita saber:

Causa

Cuando el televisor se apaga y se enciende, si la configuración de wifi cambia, la conexión DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) anterior se desconecta.

Si la reconexión automática utilizando la información de red actualizada falla, se muestra este mensaje.

Estado actual

Todos los altavoces están desconectados de DAFC (Dolby Atmos FlexConnect).

La configuración de salida de sonido del televisor permanece en modo DAFC (Dolby Atmos FlexConnect), pero el sonido se reproduce actualmente a través de los altavoces del televisor.

Acciones del usuario

Compruebe el estado de la conexión entre el televisor y el router inalámbrico.

Asegúrese de que el router y los altavoces inalámbricos funcionan correctamente y, a continuación, intente volver a conectar DAFC (Dolby Atmos FlexConnect).