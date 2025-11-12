We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Guía oficial de configuración y uso de LG Sound Suite
Esta guía oficial ofrece instrucciones claras y respuestas para usar LG Sound Suite. Vea los vídeos explicativos y explora las preguntas frecuentes para aprender sobre las conexiones, Dolby Atmos FlexConnect, las funciones de calibración y el streaming, todo ello basado en información precisa proporcionada por LG.
Guías paso a paso para LG Sound Suite
Aprende a conectar dispositivos, registrarse en la aplicación ThinQ, usar Dolby Atmos FlexConnect y ajustar la configuración clave a través de vídeos claros y guiados.
Preguntas y respuestas
¿Es compatible LG Sound Suite con la reproducción sin pérdidas de Spotify?
La reproducción sin pérdidas está disponible a través de Spotify Connect. Es posible que se requiera una suscripción de pago en función de la política de servicio de Spotify.
¿Cómo puedo reproducir audio Dolby Atmos en los productos LG Sound Suite?
El audio Dolby Atmos se puede reproducir a través de Tidal Connect y otros servicios de streaming de música. Para los usuarios de iPhone, la reproducción de Dolby Atmos es posible a través de AirPlay. Para reproducir Dolby Atmos, el contenido debe estar en formato Dolby Atmos. Además, el modelo H7 puede reproducir Dolby Atmos a través de HDMI cuando se conecta a un televisor. Si un televisor reproduce contenido Dolby Atmos a través de servicios de streaming (por ejemplo, Netflix) o dispositivos externos (por ejemplo, reproductor de Blu-ray), el audio se puede pasar al H7 a través de ARC/eARC.
Si dos altavoces LG Sound Suite M5 están emparejados en modo estéreo y los desenchufo para moverlos, ¿se volverán a conectar automáticamente en modo estéreo?
Si los mismos altavoces Sound Suite M5 o M7 estaban previamente emparejados en modo estéreo, al desenchufarlos y volver a conectarlos a la corriente después de moverlos, se volverán a conectar automáticamente en estéreo, ya que los altavoces conservan la información de emparejamiento anterior.
Quiero usar solo un altavoz LG Sound Suite configurado con DAFC para escuchar música. ¿Cómo lo hago?
Para usar un altavoz de forma independiente de una configuración DAFC, cambia su modo de entrada a wifi o Bluetooth usando el botón de entrada externa. Luego, conecta tu smartphone para usarlo como altavoz independiente. Si el altavoz no se ha movido, al volver a cambiar el botón de entrada externa al modo DAFC, se volverá a conectar automáticamente a la configuración DAFC.
¿Qué modos de entrada admiten el modo estéreo para los altavoces LG Sound Suite M7/M5?
El modo estéreo es compatible con el modo wifi.
¿Cuál es la diferencia entre Bluetooth y USB Audio al conectar un portátil a un altavoz LG Sound Suite M7?
Bluetooth permite la conexión inalámbrica, pero transmite audio con pérdidas dependiendo del códec del PC. USB Audio permite la reproducción de hasta 24 bits/96 kHz, lo que permite una reproducción sin pérdidas y de alta calidad.
¿Cómo configuro la conexión wifi para los productos LG Sound Suite?
La configuración wifi está disponible a través de la aplicación ThinQ. Instala ThinQ, registra el producto Sound Suite y se conectará a la red wifi vinculada a la aplicación ThinQ. Consulta el manual para obtener instrucciones detalladas.
¿Qué comunicación inalámbrica utilizan los productos LG Sound Suite?
La tecnología inalámbrica patentada de LG, basada en wifi Direct, se utiliza para las conexiones DAFC entre televisores LG compatibles con DAFC y Sound Suite M7/M5, y entre Sound Suite H7/M7/M5. Se utiliza la banda de frecuencia de 5 GHz.
La conexión UAC (USB Audio Class) de LG Sound Suite M7/M5 no se reconoce.
Utilice un **cable de datos USB‑C (USB 2.0/3.0)**. Los cables sin líneas de datos (solo de alimentación) no son compatibles con USB Audio Class.
¿Qué unidad/formato es compatible para la reproducción USB (archivos locales)?
Los formatos de USB compatibles son FAT16/FAT32/NTFS. exFAT no es compatible. (Nota: Las pruebas muestran que H7 (O26) es compatible con exFAT, pero el manual actual de H7 enumera FAT16/FAT32/NTFS, igual que M7/M5.)
¿Qué métodos de conexión inalámbrica son compatibles con los productos LG Sound Suite (wifi, Bluetooth, etc.)?
Se admiten wifi de doble banda (2.4 GHz/5 GHz) y Bluetooth. Wifi está optimizado para la transmisión de alta calidad; Bluetooth es adecuado para un emparejamiento sencillo. (Recomendado: Use Wi‑Fi para escuchar música.)
¿Qué bandas de frecuencia wifi son compatibles?
Compatible con **2.4 GHz (mayor alcance, mejor manejo de obstáculos)** y **5 GHz (menor latencia, menos interferencias)**. Se recomienda 5 GHz en entornos con muchos dispositivos inalámbricos.
¿Cuál es la resolución de reproducción de audio de los productos LG Sound Suite?
Los productos LG Sound Suite pueden reproducir audio con una resolución de hasta 24 bit/96 kHz.
¿Qué protocolos de streaming son compatibles (AirPlay 2, Google cast, Spotify Connect, etc.)?
Protocolos compatibles: AirPlay 2 / Google cast / Spotify Connect / TIDAL Connect.
¿Los productos LG Sound Suite son compatibles con multi-room?
Compatible con la reproducción multi-room a través de AirPlay 2 y Google cast. Requiere conexión a la misma red inalámbrica.
¿Se pueden controlar los productos LG Sound Suite a través de una aplicación? ¿Qué OS es compatible?
La aplicación ThinQ está disponible en iOS y Android OS.
¿Existen opciones de conexión por cable para los productos LG Sound Suite?
Admite audio USB mediante cables de datos USB-C a C o USB-A a C (M7/M5). El H7 admite conexión de cable HDMI para recibir audio del televisor a través de ARC/eARC.
¿El firmware se actualiza automáticamente?
Los productos Sound Suite admiten actualizaciones automáticas OTA (Over-the-Air) una vez que se completa la configuración de red a través de la aplicación ThinQ.
¿Qué formatos de audio son compatibles para la reproducción USB?
Formatos de audio compatibles para reproducción USB: MP3/AAC/OGG/FLAC/WAV.
¿Los productos LG Sound Suite son compatibles con Dolby Atmos?
Sound Suite H7/M7 son compatibles con Dolby Atmos de forma independiente. M5 es compatible con Dolby Atmos cuando se conectan dos unidades en modo estéreo.
¿Los productos LG Sound Suite tienen ajuste de ecualizador?
Los ajustes de ecualizador preestablecido y de usuario están disponibles en la aplicación ThinQ.
¿Cuál es la configuración de la unidad de altavoz (tweeters, woofers, etc.)?
H7: tres unidades de rango completo frontal, dos unidades de rango completo laterales izquierda/derecha, tres unidades de rango completo de proyección superior, cuatro woofers superiores y ocho radiadores pasivos (frontal y trasero). M7: dos unidades de rango completo frontal, un woofer, una unidad de rango completo de disparo ascendente. M5: un tweeter frontal, un woofer y un tweeter de disparo ascendente.
¿Se pueden emparejar en estéreo los LG Sound Suite M7/M5?
Sí, se pueden emparejar dos altavoces del mismo modelo en modo estéreo, mejorando el audio espacial con separación de canales izquierdo/derecho.
¿Los productos LG Sound Suite son compatibles con la calibración automática de sala?
Room Calibration Pro está disponible a través de la aplicación ThinQ utilizando el micrófono incorporado.
¿Qué protocolos de streaming son compatibles a través de wifi?
Compatible con AirPlay 2, Google cast, Spotify Connect y TIDAL Connect.
¿Los productos LG Sound Suite son compatibles con Bluetooth multipunto (dos dispositivos simultáneamente)?
Bluetooth multipunto no es compatible.
¿Se pueden usar la entrada de wifi y la entrada de Bluetooth al mismo tiempo?
Los productos LG Sound Suite son compatibles con wifi y Bluetooth, pero no pueden usarlos simultáneamente.
¿Los productos LG Sound Suite son compatibles con la transmisión de audio sin pérdidas?
Admite la reproducción sin pérdidas a través de Spotify Connect y Tidal Connect. AirPlay 2 admite sin pérdidas hasta 16 bit/44,1 kHz; Google cast admite sin pérdidas hasta 24 bit/96 kHz (dependiendo del servicio de streaming). El audio USB también admite la reproducción sin pérdidas.
¿Se mantiene el audio sin pérdidas al reproducir a través de AirPlay 2?
Admite sin pérdidas con calidad de CD (16 bit/44,1 kHz) (ALAC) a través de AirPlay 2. El comportamiento puede variar según el servicio de streaming.
¿Es posible la reproducción de alta resolución con Google cast?
Google cast admite FLAC hasta 24 bit/96 kHz, pero el comportamiento depende del servicio de streaming.
¿Es fácil la configuración de red en la aplicación?
Sí, la configuración de red se realiza fácilmente a través de la aplicación ThinQ.
¿Cuál es la resolución de audio máxima admitida (frecuencia de muestreo/profundidad de bits)?
Audio USB: hasta 24 bit/96 kHz (excepto H7). Google cast: hasta 24 bit/96 kHz. AirPlay 2: 16 bit/44,1 kHz. Bluetooth: H7 es compatible con SBC; M7/M5 son compatibles con SBC/AAC.
¿La conexión Bluetooth es «sin pérdidas» en LG Sound Suite?
Bluetooth utiliza SBC/AAC, que son códecs comprimidos → no son sin pérdidas. Utiliza wifi, Audio USB o la reproducción de archivos USB para una calidad sin pérdidas.
¿Se pueden utilizar los productos LG Sound Suite sin una aplicación iOS/Android?
La reproducción de audio por Bluetooth y USB funciona sin la aplicación ThinQ. Las funciones wifi requieren la aplicación ThinQ.
Los productos LG Sound Suite no pueden emitir contenido en la red wifi de la empresa.
Las redes corporativas pueden bloquear la emisión de contenido debido al filtrado MAC o a restricciones inalámbricas. Consulte al administrador de TI.
¿Los productos LG Sound Suite son compatibles con la carga de dispositivos por USB-C?
Sound Suite utiliza un cable de alimentación. La entrada USB-C es solo para audio USB y reproducción de almacenamiento USB.
¿Los productos LG Sound Suite son impermeables para uso en exteriores?
Los productos Sound Suite no ofrecen resistencia al agua ni al polvo.
La exploración de canciones desde un dispositivo de almacenamiento USB en el producto LG Sound Suite tarda mucho tiempo.
Reduce el número de carpetas/archivos e inténtalo de nuevo. Admite hasta 2.000 pistas. El almacenamiento USB es compatible con FAT16/FAT32/NTFS (exFAT no es compatible).
Gestión de los mensajes de error
«Hubo un problema al conectar con [Sound Suite Model]. ¿Quieres seguir utilizando el altavoz actual? Si quieres intentar conectar de nuevo, pulsa el botón "Reintentar".»
Este mensaje aparece cuando se produce un error de conexión durante el proceso de configuración del grupo de altavoces inalámbricos.
Información del Botón
SÍ: Mantén la conexión actual y continúa con la calibración.
Reintentar: Restablece el grupo de altavoces inalámbricos actual y empieza de nuevo.
«Para usar DAFC (Dolby Atmos Flexconnect), selecciona al menos dos altavoces M5 o un altavoz M7. ¿Quieres configurar tu altavoz de nuevo? Si seleccionas "NO", el sonido solo se emitirá a través del televisor (barra de sonido).»
Este mensaje aparece cuando intentas conectar solo un altavoz M5 al dispositivo principal.
El M5 es compatible con DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) solo cuando se conectan al menos dos unidades.
Información del Botón
SÍ: Para usar DAFC (Dolby Atmos FlexConnect),
→ Selecciona al menos dos altavoces M5 o al menos un altavoz M7.
NO: Si solo hay un altavoz M5 disponible,
→ DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) no es compatible. Pulsa NO para salir de la conexión DAFC (Dolby Atmos FlexConnect).
«La configuración de altavoces inalámbricos seleccionada no es compatible con Dolby Atmos FlexConnect. ¿Quieres escuchar solo con el [dispositivo TV] y el subwoofer? Si seleccionas "NO", podrás conectar altavoces inalámbricos adicionales.»
Este mensaje aparece cuando intentas conectar solo un altavoz M5 al dispositivo principal.
El M5 es compatible con DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) solo cuando se conectan al menos dos unidades.
Información del Botón
SÍ: Para usar DAFC (Dolby Atmos FlexConnect),
→ Selecciona al menos dos altavoces M5 o al menos un altavoz M7.
NO: Si solo hay un altavoz M5 disponible,
→ DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) no es compatible. Pulsa NO para salir de la conexión DAFC (Dolby Atmos FlexConnect).
«Se produjo un problema al conectar el subwoofer. Si desea intentar la conexión de nuevo, pulse el botón "Reintentar"».
Este mensaje aparece cuando se produce un problema al conectar el W7 (subwoofer).
Información del Botón
SÍ: Pulse SÍ para volver al paso de búsqueda/conexión e intentarlo de nuevo.
NO: Pulse NO para detener y finalizar el proceso de conexión.
«La red es inestable o la conexión de grupo ha fallado. Si desea intentar la conexión de nuevo, pulse el botón "Reintentar"».
Este mensaje aparece cuando se producen problemas de conexión de red o falla la configuración del grupo durante el proceso de agrupación.
¿Cómo solucionarlo?
Compruebe el entorno inalámbrico
Asegúrese de que el entorno no esté sujeto a fuertes interferencias inalámbricas.
Asegúrese de que los dispositivos que desea conectar no estén demasiado separados.
Información del Botón
Reintentar: Vuelva al paso de agrupación e intente conectar de nuevo.
Salir: Salga del proceso de agrupación.
«Se ha perdido la conexión con ThinQ. ¿Desea intentarlo de nuevo? Si selecciona "NO", el sonido solo se emitirá a través del televisor.»
Este mensaje aparece cuando se pierde la conexión entre el televisor y ThinQ durante el proceso de calibración.
Información del Botón
SÍ: Pulse SÍ para restablecer la conexión y entrar en el modo de escaneo QR.
NO: Pulse NO para detener la conexión, salir de la configuración DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) del televisor y cambiar la salida de sonido al televisor.
Solo se calibraron algunos altavoces. ¿Desea seguir utilizando el altavoz actual? Si desea intentar la conexión de nuevo, pulse el botón «Reintentar».
Este mensaje aparece cuando solo algunos de los altavoces inalámbricos del grupo han completado la calibración correctamente.
Esto puede ocurrir a menudo en entornos con conexiones inalámbricas inestables o ruido excesivo.
Para una conexión exitosa, recomendamos intentarlo de nuevo en un entorno inalámbrico estable y un lugar silencioso.
Información del Botón
SÍ: Pulse SÍ para completar la calibración y usar DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) con los altavoces que se calibraron correctamente.
Reintentar: Pulse Reintentar para intentar la calibración de nuevo.
«Para usar Dolby Atmos FlexConnect, se requieren al menos dos altavoces [Sound Suite].
¿Deseas configurar tu altavoz de nuevo?
Si se selecciona "NO", el sonido solo se emitirá a través del televisor.»
Este mensaje aparece cuando solo un altavoz M5 del grupo ha completado la calibración con éxito.
Esto suele ocurrir en entornos con conexiones inalámbricas inestables o ruido excesivo.
Para una conexión correcta, te recomendamos intentarlo de nuevo en un entorno inalámbrico estable y un ajuste silencioso.
Información del Botón
SÍ: Pulsa SÍ para continuar con la conexión DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) y reiniciar el proceso de conexión del altavoz.
NO: Pulsa NO para finalizar la conexión DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) y cambiar la salida de sonido al televisor.
«La red es inestable o la conexión de grupo ha fallado. Si deseas intentar conectarte de nuevo, pulsa el botón "Reintentar".»
Este error suele ocurrir en entornos con redes inalámbricas inestables o ruido excesivo. A continuación, te indicamos cómo resolverlo:
Comprobar el estado de la Red
Utiliza una conexión wifi estable de 2,4 GHz o 5 GHz.
Las conexiones pueden ser limitadas al usar canales DFS.
Mejorar el entorno
Para una conexión DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) de Sound Suite correcta, inténtalo de nuevo en un entorno inalámbrico estable y un ajuste silencioso.
Información del Botón
Reintentar: Pulsa Reintentar para intentar la calibración de nuevo.
Salir: Pulsa Salir para finalizar el proceso de calibración.
«El micrófono del televisor está apagado. Activa el interruptor del micrófono para la calibración.»
Este error ocurre cuando el micrófono del televisor está apagado. Para proceder con la calibración correctamente, comprueba lo siguiente:
Comprobación de la ubicación del interruptor del micrófono
Consulta el manual de usuario del televisor o el menú de configuración para conocer la ubicación del interruptor (varía según el modelo).
Activación del interruptor del micrófono
Al activarlo, se borrará el mensaje de error y se permitirá que la calibración continúe.
«[Sound Suite Device Name] está conectado. El sonido se emitirá automáticamente después de la calibración.»
Cuando un altavoz con un historial de conexión DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) anterior se vuelve a conectar al televisor, el sistema calcula y aplica automáticamente los valores de calibración óptimos basándose en los datos de calibración existentes y los altavoces conectados actualmente, garantizando la mejor calidad de sonido.
Esta notificación desaparecerá en unos segundos.
[Nombre del dispositivo Sound Suite] está desconectado.
El sonido se emitirá automáticamente después de la calibración.
Cuando algunos altavoces se desconectan de DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) , el sistema actualiza y aplica automáticamente los valores de calibración óptimos basándose en los datos de calibración existentes y los altavoces conectados actualmente, garantizando la mejor calidad de sonido. Esta notificación desaparecerá en unos segundos.
«El altavoz inalámbrico está desconectado o experimenta una mala recepción de señal. ¿Desea buscar el dispositivo de nuevo? Si selecciona "NO", el sonido solo se emitirá a través del televisor.»
Este mensaje aparece cuando los altavoces conectados a través de DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) se desconectan o cuando la combinación actual no es compatible con el modo DAFC (Dolby Atmos FlexConnect). Así es como se resuelve:
Comprobación del estado de la conexión del altavoz
Si el LED debajo de un altavoz previamente conectado parpadea en verde, la conexión se ha perdido.
Compruebe si todos los altavoces están desconectados o si solo un altavoz M5 o W7 está conectado.
Comprobación del entorno inalámbrico
Asegúrese de que el router funciona correctamente.
Asegúrese de que el entorno no esté sujeto a fuertes interferencias inalámbricas.
Información del Botón
SÍ: Reintentar la búsqueda de productos.
NO: Cambiar automáticamente al modo Salida de sonido del televisor y emitir el sonido solo a través del televisor.
«Cambiar la salida al dispositivo conectado a HDMI ARC. Salir de las funciones o aplicaciones en uso. Cambiando la salida al puerto HDMI ARC recién seleccionado. Salir de cualquier función o aplicación actualmente en uso.»
Este mensaje aparece cuando se detecta una conexión HDMI ARC/eARC mientras se utiliza el modo DAFC (Dolby Atmos FlexConnect). Así es como funciona y cómo resolverlo:
Cambio automático
Cuando se conecta un dispositivo HDMI ARC, el televisor cambia automáticamente la salida de audio al modo HDMI ARC.
El sonido se emitirá entonces a través del dispositivo conectado a HDMI ARC.
Mantenimiento del modo DAFC (Dolby Atmos FlexConnect)
Si desea seguir escuchando en modo DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) incluso después de conectar un dispositivo HDMI ARC,
→ Cambie el [Modo de salida de sonido] del televisor de nuevo a DAFC (Dolby Atmos FlexConnect).
Ruta: [Ajustes] → [Salida de sonido] → Seleccionar DAFC (Dolby Atmos FlexConnect)
Ventana emergente
La notificación se cerrará automáticamente y se activará el modo HDMI ARC.
Volver a DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) puede requerir una recalibración.
«Finalizando Dolby Atmos FlexConnect.»
Este mensaje aparece cuando la salida de sonido cambia del modo DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) a otra salida y no vuelve al modo DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) en un minuto. Así es como funciona y cómo solucionarlo:
Causa
Si el televisor permanece en un modo de salida diferente durante más de un minuto después de salir del modo DAFC (Dolby Atmos FlexConnect), el modo DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) finalizará automáticamente.
Cómo volver al modo DAFC (Dolby Atmos FlexConnect):
Para volver a usar el modo DAFC (Dolby Atmos FlexConnect), cambie el [Modo de salida de sonido] del televisor de nuevo a DAFC (Dolby Atmos FlexConnect).
Comportamiento de la ventana emergente
La notificación se cerrará automáticamente y el televisor seguirá reproduciendo sonido a través del modo de salida seleccionado.
«La función Dolby Atmos FlexConnect se ha detenido debido a la indisponibilidad de la red.»
Este mensaje aparece cuando se pierde la conexión wifi del televisor con el router. Dado que DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) requiere una conexión de red estable, compruebe lo siguiente:
Comprobar el estado de la conexión wifi
Asegúrese de que el televisor está correctamente conectado al router.
Vaya a [Ajustes] → [Red] → [Conexión wifi] para comprobar el estado.
Comprobar el entorno de Red
Asegúrese de que el router funciona con normalidad.
Evite entornos con fuertes interferencias inalámbricas (p. ej., hornos microondas, dispositivos Bluetooth).
Restaurar el modo DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) después de la reconexión
Después de restaurar la conexión wifi, cambie el modo de salida de sonido del televisor de nuevo a DAFC (Dolby Atmos FlexConnect).
Ruta: [Ajustes] → [Salida de sonido] → Seleccionar DAFC (Dolby Atmos FlexConnect)
«Al finalizar la conexión Dolby Atmos FlexConnect, Miracast también se desconectará. ¿Desea desconectar?»
Este mensaje aparece cuando intenta desconectar DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) después de que Miracast se haya conectado mientras DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) está en uso. Así es como funciona y cómo solucionarlo:
Causa
DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) y Miracast comparten la misma conexión inalámbrica, por lo que desconectar DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) también desconectará Miracast.
Opciones de usuario
Seleccionar SÍ desconectará tanto DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) como Miracast.
Seleccionar NO cancelará el proceso de desconexión y mantendrá conectados tanto DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) como Miracast.
Comportamiento de la ventana emergente
La notificación se cerrará automáticamente después de la selección y la acción elegida se aplicará de inmediato.
«Al finalizar la conexión Dolby Atmos FlexConnect, Miracast también se desconectará. ¿Desea desconectar?»
En este caso, se muestra el mensaje «Finalizando Dolby Atmos FlexConnect.» y tanto DAFC como Miracast se desconectarán.
«Intente conectar una red wifi de 2,4 GHz o 5 GHz para conectar dispositivos Dolby Atmos Flex Connect. Esta función no está disponible cuando se utilizan canales DFS en su router inalámbrico. Compruebe el estado de la red e inténtelo de nuevo. Finalizando Dolby Atmos FlexConnect.»
Este mensaje aparece cuando el televisor está conectado a un router que utiliza canales DFS, 2,4 GHz o la banda de 6 GHz. Dado que Sound Suite no es compatible actualmente con canales DFS o 6 GHz, compruebe lo siguiente:
Cambiar a un canal compatible
Conecte el televisor a un canal de 2,4 GHz o 5 GHz estándar.
Los canales DFS y la banda de 6 GHz no son compatibles en este momento.
Restaurar el modo DAFC (Dolby Atmos FlexConnect)
Después de cambiar la red, vuelva a establecer el modo de salida de sonido del televisor en DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) .
«Para conectar [Sound Suite] dispositivos, cambie a una red wifi de 5 GHz e inténtelo de nuevo. Esta función no está disponible cuando se utilizan canales DFS en su router inalámbrico. Compruebe el estado de la red e inténtelo de nuevo. Salir de Dolby Atmos FlexConnect.»
Este mensaje aparece cuando el televisor está conectado a un router que utiliza canales DFS, 2,4 GHz o la banda de 6 GHz. La función DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) requiere una conexión wifi de 5 GHz estable, así que compruebe lo siguiente:
Cambiar a un canal compatible
Compruebe la configuración de su router y conecte el televisor a la banda de 5 GHz.
Los canales DFS y la banda de 6 GHz no son compatibles con Sound Suite en este momento.
Reintentar la conexión DAFC (Dolby Atmos FlexConnect)
Después de confirmar que el televisor está conectado a wifi de 5 GHz, intente volver a conectar en modo DAFC (Dolby Atmos FlexConnect).
«Intente conectar una red wifi de 2,4 GHz o 5 GHz para conectar dispositivos Dolby Atmos Flex Connect. Esta función no está disponible cuando se utilizan canales DFS en su router inalámbrico. Compruebe el estado de la red e inténtelo de nuevo.»
Este mensaje aparece cuando se enciende el televisor con un historial de conexión DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) anterior y el estado de la conexión del router ha cambiado.
La salida de sonido permanece en modo DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) e intentará reconectarse automáticamente en breve.
«Al desconectar Dolby Atmos FlexConnect, wifi Direct también se desactivará. ¿Desea desconectar?»
Este mensaje aparece cuando intenta desconectar DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) mientras wifi Direct también está conectado. Así es como funciona y qué hacer:
Causa
DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) y wifi Direct comparten la misma conexión inalámbrica, por lo que al desconectar DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) también se desconectará wifi Direct.
Información del Botón
SÍ: Se desconectarán tanto las conexiones DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) como las de wifi Direct.
NO: El proceso de desconexión se cancelará y ambas funciones permanecerán activas.
«El problema se ha resuelto y el dispositivo Dolby Atmos FlexConnect ya está conectado.»
Este mensaje aparece cuando la conexión DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) se desconectó debido a un problema de wifi, pero la red se ha recuperado y DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) se ha vuelto a conectar correctamente. Esto es lo que necesita saber:
Causa
La conexión wifi entre el televisor y el router se perdió temporalmente, lo que provocó la desconexión de DAFC (Dolby Atmos FlexConnect). Una vez que la red se estabilizó, el sistema se volvió a conectar automáticamente.
¿Se requiere alguna acción del usuario? No se necesita ninguna acción.
El modo DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) se ha restaurado y la salida de sonido continuará a través de DAFC (Dolby Atmos FlexConnect).
Comprobación adicional
Si la inestabilidad de la red se produce repetidamente, compruebe el estado del router y utilice una banda wifi estable de 2,4 GHz o 5 GHz.
Los canales DFS y la banda de 6 GHz no son compatibles.
«La conexión con el dispositivo Dolby Atmos FlexConnect se ha desconectado y el altavoz de salida es ahora el altavoz del televisor. Para usar el dispositivo Dolby Atmos FlexConnect sin problemas, asegúrese de que el router esté siempre encendido. Compruebe si funciona correctamente con el altavoz inalámbrico y, a continuación, intente volver a conectarlo.»
Este mensaje aparece cuando un dispositivo DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) se desconecta durante el funcionamiento de DAFC (Dolby Atmos FlexConnect). Así es como funciona y qué hacer:
Causa
Ocurre cuando se pierde la conexión wifi o la comunicación con el dispositivo DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) se vuelve inestable.
Si el televisor pierde su conexión de red, el modo DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) se desactiva y el sonido se emite a través de los altavoces del televisor.
Condiciones de recuperación automática
Si la wifi se restaura en 150 segundos, la ventana emergente desaparecerá automáticamente y DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) se volverá a conectar.
Si la reconexión falla, el sonido seguirá reproduciéndose a través de los altavoces del televisor.
Acciones del usuario
Compruebe que el router esté encendido.
Asegúrese de que los altavoces inalámbricos funcionan correctamente y, a continuación, intente volver a conectar DAFC (Dolby Atmos FlexConnect).
«Reconectando debido a la desconexión del router inalámbrico. Es posible que no haya sonido hasta que se complete la conexión.»
Este mensaje aparece cuando se pierde la conexión entre el televisor y el router inalámbrico y el televisor intenta volver a conectarse. Esto es lo que necesita saber:
Causa
Ocurre cuando la conexión wifi entre el televisor y el router se interrumpe temporalmente.
DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) requiere una conexión de red estable.
Condiciones de recuperación automática
Si la wifi se restaura en 150 segundos, la ventana emergente se cerrará automáticamente y DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) se volverá a conectar.
Hasta la recuperación, es posible que no haya sonido.
Acciones del usuario
Compruebe que el router esté encendido.
Verifique el estado de la red y, si es necesario, vuelva a conectar el televisor a la wifi.
«Hay un problema con la conexión Dolby Atmos FlexConnect que intenta reconectarse. El altavoz de salida se ha cambiado al altavoz del televisor.»
Este mensaje aparece cuando se enciende el televisor con un historial de conexión DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) anterior y la configuración de wifi ha cambiado durante el ciclo de encendido. Así es como funciona y qué hacer:
Causa
Si la configuración de la red wifi cambia mientras el televisor se reinicia, la conexión DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) anterior no se puede mantener.
DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) restablecerá la conexión anterior e intentará volver a conectarse utilizando la información de red actualizada.
Funcionamiento
Durante el intento de reconexión, el sonido se emitirá a través de los altavoces del televisor.
Una vez que la conexión se haya restaurado correctamente, el modo DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) se reactivará.
Acciones del usuario
Asegúrese de que la red wifi esté configurada correctamente y sea estable.
Si la configuración del router ha cambiado, vuelva a conectar el televisor a wifi y vuelva a intentar el modo DAFC (Dolby Atmos FlexConnect).
«El problema se ha resuelto y el dispositivo Dolby Atmos FlexConnect ya está conectado. El altavoz de salida se ha cambiado a Dolby Atmos Flex Connect.»
Este mensaje aparece cuando la conexión DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) se restaura correctamente después de que la configuración de wifi del televisor haya cambiado, y el modo de salida ha vuelto a DAFC (Dolby Atmos FlexConnect). Esto es lo que necesita saber:
Causa
Cuando el televisor se apaga y se enciende, si la configuración de wifi cambia o la red se restablece, la conexión DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) anterior se desconecta.
Una vez que DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) se vuelve a conectar utilizando la información de red actualizada, se muestra este mensaje.
Funcionamiento
Cuando aparece este mensaje, la salida de sonido del televisor cambia al modo DAFC (Dolby Atmos FlexConnect).
No se requieren ajustes adicionales; DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) se puede usar normalmente.
«No se pudo volver a conectar el dispositivo Dolby Atmos FlexConnect, manteniendo el altavoz de salida como el altavoz del televisor. Para una experiencia sin interrupciones del dispositivo Dolby Atmos FlexConnect, compruebe si el router inalámbrico y el altavoz inalámbrico funcionan correctamente y, a continuación, intente volver a conectarlo.»
Este mensaje aparece cuando el televisor intenta volver a conectar automáticamente DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) después de que la configuración de la conexión wifi haya cambiado, pero todos los altavoces no se vuelven a conectar. Esto es lo que necesita saber:
Causa
Cuando el televisor se apaga y se enciende, si la configuración de wifi cambia, la conexión DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) anterior se desconecta.
Si la reconexión automática utilizando la información de red actualizada falla, se muestra este mensaje.
Estado actual
Todos los altavoces están desconectados de DAFC (Dolby Atmos FlexConnect).
La configuración de salida de sonido del televisor permanece en modo DAFC (Dolby Atmos FlexConnect), pero el sonido se reproduce actualmente a través de los altavoces del televisor.
Acciones del usuario
Compruebe el estado de la conexión entre el televisor y el router inalámbrico.
Asegúrese de que el router y los altavoces inalámbricos funcionan correctamente y, a continuación, intente volver a conectar DAFC (Dolby Atmos FlexConnect).
«[Sound Suite Device] de los dispositivos [Sound Suite Device] están conectados a Dolby Atmos FlexConnect. Para un uso fluido del dispositivo Dolby Atmos FlexConnect, compruebe si el router inalámbrico y el altavoz inalámbrico funcionan correctamente y, a continuación, intente volver a conectarlo.»
Este mensaje aparece cuando el televisor intenta volver a conectar DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) después de que la configuración de wifi haya cambiado, pero solo algunos de los altavoces conectados anteriormente se vuelven a conectar correctamente. Esto es lo que necesita saber:
Causa
La conexión DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) se restableció debido al cambio de configuración de wifi, y solo unos pocos altavoces pudieron volver a conectarse.
Estado actual
La salida de sonido en modo DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) está disponible, pero no se puede proporcionar la experiencia de sonido óptima porque algunos altavoces no están conectados.
Acciones del usuario
Compruebe que el router inalámbrico y los altavoces funcionan correctamente.
Vuelva a intentar la conexión DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) para asegurarse de que todos los altavoces se conectan correctamente.
«Hay un problema con la conexión Dolby Atmos FlexConnect que intenta reconectarse. El altavoz de salida se ha cambiado al altavoz del televisor.»
Este mensaje aparece cuando la conexión DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) falla. La guía es la siguiente:
Causa
Ha ocurrido un problema interno desconocido en el televisor.
Estado actual
La salida de sonido del televisor está configurada en DAFC (Dolby Atmos FlexConnect), pero el audio se está reproduciendo actualmente a través de los altavoces del televisor.
Recuperación automática
El televisor intentará automáticamente reconfigurar DAFC (Dolby Atmos FlexConnect).
Si la conexión se restablece correctamente, el modo DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) se reactivará.
Acciones del usuario
Comprueba el estado de tu red y asegúrate de que el router y los altavoces inalámbricos funcionan correctamente.
«No se pudo volver a conectar el dispositivo Dolby Atmos FlexConnect, manteniendo el altavoz del televisor como dispositivo de salida.»
Este mensaje aparece cuando la conexión DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) falla debido a un problema interno del televisor y, después de intentar la reconexión, solo algunos altavoces se reconectaron correctamente.
Causa
La conexión DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) no se pudo mantener debido a problemas de red, cambio de wifi o errores de comunicación con los altavoces.
Estado actual
El televisor intenta automáticamente reconfigurar DAFC (Dolby Atmos FlexConnect), pero el proceso de reconexión de los altavoces ha fallado.
La salida de audio se ha cambiado a los altavoces del televisor.
Acciones del usuario
Para usar el modo DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) con la misma combinación de altavoces que antes, procede con la reconfiguración de DAFC (Dolby Atmos FlexConnect).
«No se pudo volver a conectar el dispositivo Dolby Atmos FlexConnect, manteniendo el altavoz de salida como el altavoz del televisor.»
Este mensaje aparece cuando la conexión DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) falla debido a un problema interno del televisor y, después de intentar la reconexión, solo algunos altavoces se reconectaron correctamente.
Causa
La conexión DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) no se pudo mantener debido a problemas de red, cambio de red wifi o errores de comunicación con los altavoces.
Estado actual
El televisor intenta automáticamente reconfigurar DAFC (Dolby Atmos FlexConnect), pero solo algunos altavoces se reconectaron durante este proceso.
Cuando solo algunos altavoces están conectados, la salida DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) continuará utilizando los altavoces conectados después de que se muestre este mensaje.
Acciones del usuario
Para usar el modo DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) con la misma combinación de altavoces que antes, procede con la reconfiguración de DAFC (Dolby Atmos FlexConnect).