Más nítido que el estadio

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
La inmersión de lo real — llevada a casa con LG OLED.
REC
DAVID
00:00:00:00
HOME
STADIUM
Por qué el hogar se convirtió en su estadio favorito
Este video es solo para fines ilustrativos y puede diferir del producto real.
Un camarógrafo de una cadena televisiva del Reino Unido y padre de familia, David Wilkins, sobre lo que finalmente significa ver fútbol en casa.
Para David Wilkins, una pantalla nunca ha sido simplemente algo para mirar. Durante más de dos décadas trabajando como camarógrafo, siempre ha sido la persona más cercana a la imagen —
aquella que sabe, mejor que la mayoría, cómo se ve realmente una escena cuando se captura bien. La forma sutil en que la luz cambia de color.
La nitidez de un sujeto en movimiento. La textura de un espacio, y la forma en que el sonido lo llena. Su estándar siempre ha sido simple: tan cerca de estar allí como sea posible.
Por eso, cada vez que regresaba a casa y se sentaba en el sofá a ver televisión, algo lo inquietaba. La profundidad de color que conocía de las localizaciones. La claridad que se mantenía
ante movimientos rápidos. La calidad envolvente del sonido que hacía que un espacio se sintiera físico. Nada de ello se trasladaba completamente a una pantalla en casa. Para la mayoría de
las personas, la diferencia es difícil de articular. Para David, era imposible de pasar por alto.
Con la temporada de grandes partidos acercándose, decidió cerrar esa brecha.
La respuesta fue el LG OLED evo AI C5 55" 4K Smart TV combinado con la LG Soundbar S95TR. En su piso de Wandsworth — con paredes pintadas en un tono casi negro que había
elegido y repintado muchas veces antes de decidirse finalmente — una nueva pantalla ocupó su lugar en el centro del salón.
Oferta especial
01/05/2026 ~31/05/2026
Descubre la nueva historia y obtén un 5% de descuento con tu cupón. ¡No te pierdas esta oferta especial!
Cuando David encendió la pantalla por primera vez, sus instintos como camarógrafo se activaron.
Sus ojos se movieron por la imagen de la manera en que lo harían sobre un monitor en el set — escaneando, evaluando, buscando lo que no estaba del todo bien.
Esta vez se detuvieron. Algo en la imagen capturó su atención de una manera que no esperaba.
La textura del pasto. El contraste entre la luz y la sombra profunda bajo los focos. El contorno de un jugador moviéndose a toda velocidad, manteniendo su forma en lugar de desenfocarse en
los bordes.
Estos eran los detalles que su ojo estaba entrenado para buscar. Lo que más destacaba eran las escenas que tienden a exponer los límites de una pantalla — movimiento rápido y luz
ambiental. Incluso cuando el sol de última hora de la tarde se filtraba por la ventana, la imagen mantuvo su detalle en lugar de desvanecerse.
El Negro Perfecto del panel OLED evo significaba que las sombras nunca se aplastaban, y el Brightness Booster mantuvo los resaltados vivos — sin el resplandor que
tiende a socavar pantallas inferiores en las mismas condiciones.
Su ojo, entrenado durante más de veinte años en todo tipo de localizaciones y producciones, reconoció la diferencia inmediatamente. No por leer una especificación, sino por mirar. Conoce el
estándar que se necesita para crear una buena imagen — la cámara, la iluminación, el trabajo realizado en postproducción.
*Las imágenes mostradas arriba se han generado con IA y tienen fines meramente ilustrativos.
Por ese estándar, esta pantalla no solo aprobó; elevó discretamente el nivel. Parte de lo que hace que esto sea posible es el α9 AI Processor Gen8 trabajando por debajo —
analizando y aumentando la resolución de cada fotograma en tiempo real, el tipo de precisión detrás de las cámaras que un camarógrafo tiende a notar incluso cuando no la está buscando.
“Lo que noté primero fue el negro — es genuinamente profundo, no solo oscuro. Y hay prácticamente ningún reflejo en absoluto. El color es increíble, especialmente una vez que has ajustado la
configuración para que coincida con lo que estás viendo. Es entonces cuando realmente se destaca.”
David Wilkins
Por las noches la familia se dirige hacia
El salón de David es un espacio que ha sido cuidadosamente reunido a lo largo del tiempo. Las paredes casi negras son el resultado de muchas rondas de deliberación — y, según el recuento de
David, alrededor de diez capas de pintura. El cuidado obsesivo que se dedicó a un único color es realmente una extensión de los hábitos construidos detrás de la cámara: el instinto de seguir
trabajando en una imagen hasta que se vea correcta. Un tono elegido lentamente, reconsiderado y finalmente asumido. Contra ese fondo oscuro, el color en la pantalla se lee de manera
diferente. Más vívido. Más presente. Este es el lugar donde termina el día para esta familia, y donde suceden la mayoría de las partes buenas del mismo.
“Lily entra después de terminar sus deberes y se acomoda en el sofá.”
En las noches de entre semana, la familia se filtra sin ningún anuncio. Lily entra después de terminar sus deberes y se acomoda en el sofá. Georgina llega con algo para comer. Bella e
Iris, los gatos, generalmente ya han reclamado sus rincones. Nadie lo organiza. Simplemente sucede — tres personas encontrándose en el mismo lugar, frente a la misma pantalla, sin que
nadie tenga que preguntar. Esa es la versión más familiar y cómoda de una tarde para David. Los fines de semana, la familia elige una película juntos, o Lily y David compiten entre sí en
Mario Kart, o a veces simplemente se sientan uno al lado del otro en silencio y ven lo que sea que esté en pantalla.
Por qué el mejor asiento siempre es
el que está a su lado
Nuestro salón es donde pasamos tiempo juntos como familia. Comemos juntos, vemos televisión — a veces ponemos música y bailamos por toda la habitación. Pasamos mucho tiempo consiguiendo
que el aspecto fuera correcto. Y creo que este lugar realmente refleja quiénes somos como familia.
La tradición de ver fútbol juntos tiene un comienzo específico. La noche en que Lily regresó a casa del hospital por primera vez, Inglaterra estaba jugando. David y Georgina se sentaron
juntos esa tarde con su hija recién nacida y vieron el partido. Ese fue el comienzo. Desde entonces, siempre que Inglaterra juega, los tres naturalmente terminan en el mismo lugar.
El momento en que el salón se convierte en un estadio
Cuando un partido está a punto de comenzar, el salón se transforma. David atenúa las luces y sube el volumen. La luz de la pantalla llena el espacio. El sonido de la multitud se propaga por
la sala a través de la barra de sonido. En ese momento, el piso en Wandsworth es algo completamente diferente.
El sistema S95TR de 810W con configuración de 9.1.5 canales — con su AI Sound Pro que se sintoniza automáticamente con el deporte en directo en la pantalla, y el
subwoofer inalámbrico que se coloca allí donde la sala lo necesita — ofrece una experiencia de audio rica e inmersiva en todo el espacio.
WOW Orchestra fusiona la barra de sonido y los altavoces del televisor en un único campo de sonido que abarca toda la sala. El sonido del estadio que él ha experimentado en
incontables retransmisiones en directo ahora llena su propio salón. Lily se inclina hacia adelante en el sofá. Georgina deja lo que tenía en la mano y fija su atención en la pantalla. Y
cuando entra un gol, suele ser David quien reacciona primero — levantándose del sofá, gritando, la energía extendiéndose y llenando toda la habitación.
“Ya no podríamos ver una película sin sonido envolvente. Sobre todo el fútbol.
El ruido de la multitud, en medio del cual yo estaba con una cámara al hombro: esa misma densidad está aquí mismo, en el salón. Cuando llena el espacio, realmente siento como si
estuviera de nuevo allí.”
Los partidos de fútbol no siempre terminan como te gustaría. Pero el resultado nunca fue realmente el punto. Lo que importa para esta familia es el ritual — estar en el mismo sofá, mirar la
misma pantalla, reaccionar a los mismos momentos, y relajarse en los cojines cuando todo termina. Todo junto, es lo que una noche parece en esta casa.
Es simplemente una experiencia mucho mejor.
David no exagera las cosas. Cuando se le preguntó cómo ha cambiado ver en casa desde que llegó la nueva pantalla, esa fue su respuesta. Una imagen más nítida, un sonido más rico, y las
mismas personas a su lado en el sofá. Para David, eso es suficiente.
Oferta especial
01/05/2026 ~31/05/2026
Descubre la nueva historia y obtén un 5% de descuento con tu cupón. ¡No te pierdas esta oferta especial!
Guía de visualización de TV OLED y Soundbar de LG para aficionados al fútbol
Q.
OLED para fútbol — ¿la imagen aguanta bien durante el movimiento rápido?
A.
El movimiento rápido y la luz ambiente son exactamente las condiciones que exponen los límites de una pantalla. El Negro perfecto significa que las sombras nunca se aplastan, y el Brightness Booster mantiene los puntos brillantes vivos sin deslumbramiento. El α9 AI Processor Gen8 mejora cada fotograma en tiempo real, por lo que los jugadores que se mueven a toda velocidad mantienen su forma en lugar de desenfocar en los bordes.
Q.
¿El soundbar realmente hace una diferencia en el deporte en directo?
A.
El sistema S95TRSP de 9.1.5 canales, con Dolby Atmos y AI Sound Pro, adapta el sonido al contenido en pantalla, mientras que AI Room Calibration lo ajusta a la estancia. Con sus altavoces verticales y traseros, crea un sonido envolvente que llena toda la sala. WOW Orchestra combina la barra de sonido y los altavoces del TV en un único campo de sonido — trayendo una densidad de nivel de estadio directo a tu salón.
Q.
¿Una sala oscura afecta la experiencia de visualización?
A.
Funciona a favor de la pantalla. Sobre un fondo oscuro, el color se lee con mayor vivacidad y el contraste resulta más limpio. Los negros genuinos del panel OLED —no solo grises oscuros— hacen que la imagen destaque sin decolorarse, lo que la hace ideal para ver por la noche con las luces atenuadas.
Q.
¿Hay funciones específicas de fútbol más allá del modo Deportes?
A.
El procesador α9 AI Gen8 detecta automáticamente contenido deportivo y optimiza la imagen en tiempo real —afilando el movimiento, mejorando la precisión del color y reduciendo el desenfoque sin necesidad de ajustes manuales. AI Sound Pro hace lo mismo con el audio, mejorando simultáneamente la atmósfera del público y la claridad del comentario.
Q.
¿Están disponibles los servicios de streaming más populares para ver partidos?
A.
Sí. webOS 25 te proporciona acceso directo a todas las plataformas de streaming más importantes desde la pantalla de inicio —sin cambiar de entrada, sin dispositivos adicionales necesarios. Ya sea una retransmisión en directo o una repetición, todo es accesible en un solo lugar.
Tu dirección de correo electrónico se ha registrado correctamente.
Se han actualizado tus preferencias sobre la notificación de renovación.
Environmental Handing Fee (EHF)
EHFs vary by product and province. The final fee will be calculated after you enter your postal code at checkout. Click here for more information (FAQ) at Frequently Asked Questions - Support & Help | LG CA
Iniciar sesión para crear tu Lista de deseos
Añadir artículos a tu lista de deseos para que puedas encontrarlos fácilmente cuando regreses a LG.com. Es una forma sencilla de seguir ese algo especial que te llamó la atención o para guardar ideas de regalos para amigos y familiares.