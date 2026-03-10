Más nítido que el estadio

Cuando un partido está a punto de comenzar, el salón se transforma. David atenúa las luces y sube el volumen. La luz de la pantalla llena el espacio. El sonido de la multitud se propaga por la sala a través de la barra de sonido. En ese momento, el piso en Wandsworth es algo completamente diferente.

El sistema S95TR de 810W con configuración de 9.1.5 canales — con su AI Sound Pro que se sintoniza automáticamente con el deporte en directo en la pantalla, y el subwoofer inalámbrico que se coloca allí donde la sala lo necesita — ofrece una experiencia de audio rica e inmersiva en todo el espacio.