Compra ahora y consíguelo a mejor precio
Barra de sonido para TV - LG S70TY, Bluetooth, 400W, 3.1.1 Canales con subwoofer, Dolby Atmos, DTS Digital Surround, Negro
Características principales
- CONECTIVIDAD SUPERIOR CON TU TV LG QNED GRACIAS A SU TECNOLOGÍA WOW SYNERGY⁽¹⁾: combinación sonora con los altavoces del TV gracias a WOW Orchestra⁽²⁾ y control del menú de la barra de sonido en el TV LG con WOW Interface⁽³⁾.
- SONIDO ENVOLVENTE DE ALTA CALIDAD Y LLENO DE MATICES:
Siente como el sonido fluye a tu alrededor gracias al sonido Dolby ATMOS virtual y su altavoz vertical, 400W de potencia omnidireccional. 3.1.1 canales: 3 altavoces frontales, 1 subwoofer y 1 altavoz vertical. Dolby Digital y DTS, Hi-Res 24bits/96kHz.
- BARRA DE SONIDO CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL IA: Sonido inteligente que se adapta a cada contenido optimizando la configuración del audio con IA Sound Pro. Ecualización optimizada para series, películas y música, y sonido fluido para juegos de 120 Hz, con soporte VRR/ALLM pass through.
- IDEAL PARA COLGAR JUNTO A TU TV LG QNED EN PARED O SOBRE MUEBLE: Posibilidad de integrar la barra de sonido en tu TV QNED para una sinergia completa gracias al soporte BT5-1P (5).
- PRODUCTO ECO SMART GREEN QUE CUIDA DEL PLANETA. Desde la forma en la que producimos hasta en la que enviamos, cuenta con certificación ecológica (Certificados: UL/SGS/EnergyStar).
La combinación perfecta para tu televisor LG QNED
Una perspectiva angular muestra la LG Soundbar y el televisor LG QNED TV contra la pared con el soporte a juego QNED Matching Bracket en un salón gris y de madera. El televisor muestra a un hombre tocando una guitarra frente al océano. Imagen de una LG Soundbar y un televisor LG TV reproduciendo una actuación musical en un salón. Ondas blancas creadas por gotas representan las ondas de sonido que salen disparadas hacia arriba y hacia adelante desde la Soundbar y del televisor mientras el subwoofer crea un efecto sonoro desde abajo. Imagen de una LG Soundbar y un televisor LG TV reproduciendo una actuación musical en una habitación oscura. Ondas blancas creadas por gotas representan las ondas de sonido que salen disparadas hacia arriba y hacia adelante desde la Soundbar mientras el subwoofer crea un efecto sonoro desde abajo.
Potencia la experiencia de LG QNED
Ideal para colgar junto a tu TV LG QNED
Una perspectiva angular muestra la LG Soundbar y el televisor LG QNED TV contra la pared con el soporte a juego QNED Matching Bracket en un salón gris y de madera. El televisor muestra a un hombre tocando una guitarra. Una LG Soundbar y un televisor LG QNED TV frente a un muro de color crema con el soporte QNED Matching TV Bracket. El televisor está reproduciendo un vídeo de una mujer cantando en un estudio de grabación. Debajo del televisor hay un moderno atril geométrico de madera. En la pared de un espacio acogedor y con poca luz lleno de juguetes para niños hay una LG Soundbar y un televisor LG QNED TV con el soporte QNED Matching TV Bracket. El televisor está reproduciendo un vídeo de un niño tocando un violoncelo.
Se adapta perfectamente a tu TV LG QNED
Comodidad al alcance de tu mano
Integración total de sonido con tu TV LG
(1)Función compatible con TVs LG de 2023 y 2024.
(2)Función compatible con modelos de TV LG OLED 2023 y 2024 y QNED2024 series QNED85T y superiores.
*Imágenes simuladas.
**El mando a distancia LG TV Remote está limitado solo a ciertas funciones.
***Televisores compatibles con la Interfaz WOW: OLED M4/G4/C4/B4/M3/G3/C3/B3/A3/Z2/G2/C2/CS/B2/A2, QNED 99/95/90/85/80/75, NANO 80/77/75, UHD UT90/UT80/UT73/UR/UQ. Los televisores Full HD 63 compatibles pueden variar según el año de lanzamiento.
****Televisores compatibles con WOW Orchestra: OLED M4/G4/C4/B4/Z3/M3/G3/C3/B3/A3/Z2/G2/C2/CS/B2/A2, QNED 99/95/90/85/80. Los televisores compatibles pueden variar según el año de lanzamiento. Limitado a los modelos QNED 80 de 2022 y 2023.
*****Ten en cuenta que el servicio puede no estar disponible en el momento de la compra. Es necesaria una conexión a internet para realizar las actualizaciones.
******La Interfaz WOW puede variar según el modelo de Soundbar.
Siente el realismo con su sonido envolvente
Siéntete en el epicentro del sonido absoluto envolvente
El canal central ascendente crea un sonido más real, que hace que las voces sean más claras y que la acción en pantalla esté perfectamente sincronizada con el audio, sin retrasos ni interrupciones.
LG Soundbar y LG TV en una habitación negra interpretando una actuación musical. Gotas blancas que representan ondas sonoras se disparan hacia arriba y hacia adelante desde la barra de sonido. Un subwoofer crea un efecto de sonido desde abajo.
**Imágenes de pantalla simuladas.
Dolby Atmos
La noche de cine suena como un cine de verdad con Dolby Atmos
Sumérgete en la experiencia Dolby perfecta con Dolby Vision de LG TV y Dolby Atmos de LG Soundbar.
Se reproduce una película en un LG OLED TV y una LG Soundbar en un moderno apartamento urbano, visto desde un ángulo lateral. Unas cuentas blancas, que representan ondas sonoras, se proyectan hacia arriba y hacia abajo desde la Soundbar y el televisor, creando una cúpula de sonido en el espacio. Logotipo de Dolby Atmos Logotipo de DTS
*Dolby y Dolby Vision son marcas comerciales de Dolby Laboratories Licensing Corporation.
**El símbolo double-D es una marca comercial de Dolby Laboratories Licensing Corporation.
***Imágenes simuladas.
Lleva la experiencia audiovisual al siguiente nivel.
**La capa intermedia se crea utilizando el canal de altavoces de la barra de sonido. El sonido de los altavoces frontales y superiores se sintetiza para construir un campo sonoro.
***Imágen simulada.
****Es necesario adquirir altavoces traseros. Si no hay altavoz trasero, no se puede crear el campo trasero.
Sonido cautivador y envolvente
Siéntete el protagonista de tus contenidos gracias a la tecnología Dolby Atmos y DTS Digital Surround proyectada a través de un sistema de sonido envolvente de 400W, 3.1.1 canales con subwoofer.
La barra de sonido LG, el televisor LG y un subwoofer están en la sala de estar de un rascacielos, tocando una actuación musical. Ondas sonoras blancas formadas por gotas se proyectan desde la barra de sonido, recorriendo el sofá y la sala de estar. Un subwoofer crea un efecto de sonido desde la parte inferior. Logotipo de Dolby Atmos Logotipo de DTS Digital Surround
**El símbolo de la doble D es una marca comercial de Dolby Laboratories Licensing Corporation.
***Imágenes de pantalla simuladas.
Sonido inteligente adaptado a cada contenido
Siente una experiencia inmersiva
La barra de sonido LG, el televisor LG y un subwoofer se encuentran en un moderno apartamento urbano. La barra de sonido LG emite ondas sonoras hechas de gotas blancas que llenan la habitación y un subwoofer crea un efecto de sonido desde la parte inferior. En su conjunto, están creando un efecto de cúpula en toda la habitación.
**La experiencia de audio multicanal funciona a través de un algoritmo inteligente de mezcla ascendente. Este algoritmo no se aplica al modo estándar ni a los modos de música. Bass Blast no utiliza el algoritmo inteligente de mezcla ascendente, sino que copia la información de 2 canales y la envía a todos los canales.
***Imágenes simuladas.
Rico sonido envolvente procedente de altavoces traseros inalámbricos
Mejora el rendimiento de tu Soundbar con altavoces de 2.0 canales que solo requieren un único cable de alimentación para su conexión. Disfruta de un sonido más completo y con mayor dimensión con una configuración mínima.
Sonido inteligente adaptado a cada contenido
En perfecta armonía con tus contenidos favoritos
Sonido sincronizado con cada frame
La barra de sonido LG y el televisor LG se muestran juntos. En la pantalla se muestra un juego de carreras de coches.
**El televisor, la barra de sonido y la consola deben ser compatibles con VRR/ALLM.
El paso a través de VRR está limitado a contenido de 60 Hz.
Tenga en cuenta que es posible que el servicio no esté disponible en el momento de la compra. Es posible que se requiera una actualización de software. Se requiere una conexión de red para la actualización.
HDCP 2.3 admite contenido con resolución 4K. La compatibilidad con 120 Hz varía según el dispositivo, con soporte de hasta YCbCr4:2:0 para 4K.
Elige Eco Tecnología. LG Smart Green
Fabricado con materiales reciclados
Hay una perspectiva frontal de la barra de sonido detrás y una representación de marco metálico de la barra de sonido en el frente. Una observación inclinada de la parte posterior del marco metálico de la barra de sonido con las palabras "Plástico reciclado que indican el borde del marco.
**Imágenes de pantalla simuladas.
***El uso de plástico reciclado y las certificaciones pueden variar según el modelo.
Tela reciclada a partir de botellas de plástico
Un pictograma muestra botellas de plástico con la palabra "botellas de plástico" debajo. Una flecha del lado derecho apunta a un símbolo de reciclaje con la frase "Reborn as Polyester Jersey" debajo. Una flecha del lado derecho apunta a la parte izquierda de una barra de sonido LG con la frase "LG Soundbar with Recycled Fabric" debajo.
**Imágenes de pantalla simuladas.
***El uso de plástico reciclado y las certificaciones pueden variar según el modelo.
Cajas fabricadas con materiales reciclados
El embalage de la barra de sonido LG está sobre un fondo beige con árboles ilustrados. Logotipo de Energy Star Logotipo de SGS Eco Product
**Imágenes de pantalla simuladas.
***El uso de plástico reciclado y las certificaciones pueden variar según el modelo.
Especificaciones técnicas estrella
General - Número de canales
3.1.1
General - Potencia de Salida
400 W
Formato de Audio - Dolby Atmos
Si
Dimensiones (AnxAlxPr) - Principal
950 x 63 x 115 mm
Dimensiones (AnxAlxPr) - Subwoofer
200 x 377 x 285 mm
Todas las especificaciones
GENERAL
Número de canales
3.1.1
Potencia de Salida
400 W
Número de Altavoces
7 EA
EFECTOS DE SONIDO
AI Sound Pro
Si
Estándar
Si
Música
Si
Cinema
Si
Clear Voice Pro
Si
Deportes
Si
Game
Si
Bass Blast / Bass Blast +
Si
HI-RESOLUTION AUDIO
Muestreo
24bit/96kHz
FORMATO DE AUDIO
Dolby Atmos
Si
Dolby Digital
Si
DTS Digital Surround
Si
AAC
Si
CONECTIVIDAD
Óptica
1
HDMI In
1
HDMI Out
1
USB
1
Version de Bluetooth
5.3
Bluetooth Codec - SBC/AAC
Si
Preaparado para Altavoces traseros Inalámbricos
Si
HDMI SUPPORTED
Pass-through
Si
Pass-through (4K)
Si
VRR / ALLM
Si
120Hz
Si
HDR10
Si
Dolby Vision
Si
Audio Return Channel (ARC)
Si
Audio Return Channel (e-ARC)
Si
CEC (Simplink)
Si
FACILIDADES
Remote App - iOS/Android OS
Si
Control de Modos de la Barra de Sonido
Si
TV Sound Mode Share
Si
WOW Interface
Si
DIMENSIONES (ANXALXPR)
Principal
950 x 63 x 115 mm
Subwoofer
200 x 377 x 285 mm
PESO
Principal
3,0 kg
Subwoofer
5,7 kg
Gross Weight
13,3 kg
POTENCIA
Consumo STB (Principal)
0.5 W ↓
Consumo (Principal)
33 W
Consumo STB (Subwoofer)
0.5 W ↓
Consumo (Subwoofer)
33 W
ACCESORIOS
cable HDMI
Si
Soporte de Pared
Si
Mando a Distancia
Si
Tarjeta de Garantía
Si
CÓDICO EAN
Códico EAN
8806096575536
INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO
- extensión:pdf
- extensión:pdf
