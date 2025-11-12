About Cookies on This Site

Barra de sonido para TV - LG S70TY, Bluetooth, 400W, 3.1.1 Canales con subwoofer, Dolby Atmos, DTS Digital Surround, Negro

Características principales

  • CONECTIVIDAD SUPERIOR CON TU TV LG QNED GRACIAS A SU TECNOLOGÍA WOW SYNERGY⁽¹⁾: combinación sonora con los altavoces del TV gracias a WOW Orchestra⁽²⁾ y control del menú de la barra de sonido en el TV LG con WOW Interface⁽³⁾.
  • SONIDO ENVOLVENTE DE ALTA CALIDAD Y LLENO DE MATICES:
    Siente como el sonido fluye a tu alrededor gracias al sonido Dolby ATMOS virtual y su altavoz vertical, 400W de potencia omnidireccional. 3.1.1 canales: 3 altavoces frontales, 1 subwoofer y 1 altavoz vertical. Dolby Digital y DTS, Hi-Res 24bits/96kHz.
  • BARRA DE SONIDO CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL IA: Sonido inteligente que se adapta a cada contenido optimizando la configuración del audio con IA Sound Pro. Ecualización optimizada para series, películas y música, y sonido fluido para juegos de 120 Hz, con soporte VRR/ALLM pass through.
  • IDEAL PARA COLGAR JUNTO A TU TV LG QNED EN PARED O SOBRE MUEBLE: Posibilidad de integrar la barra de sonido en tu TV QNED para una sinergia completa gracias al soporte BT5-1P (5).
  • PRODUCTO ECO SMART GREEN QUE CUIDA DEL PLANETA. Desde la forma en la que producimos hasta en la que enviamos, cuenta con certificación ecológica (Certificados: UL/SGS/EnergyStar).
Más

La combinación perfecta para tu televisor LG QNED

Completa la experiencia audiovisual de tu TV LG con la barra de sonido que encaja a la perfección gracias a su diseño y a la combinación de ambos para un sonido más envolvente.

Una perspectiva angular muestra la LG Soundbar y el televisor LG QNED TV contra la pared con el soporte a juego QNED Matching Bracket en un salón gris y de madera. El televisor muestra a un hombre tocando una guitarra frente al océano. Imagen de una LG Soundbar y un televisor LG TV reproduciendo una actuación musical en un salón. Ondas blancas creadas por gotas representan las ondas de sonido que salen disparadas hacia arriba y hacia adelante desde la Soundbar y del televisor mientras el subwoofer crea un efecto sonoro desde abajo. Imagen de una LG Soundbar y un televisor LG TV reproduciendo una actuación musical en una habitación oscura. Ondas blancas creadas por gotas representan las ondas de sonido que salen disparadas hacia arriba y hacia adelante desde la Soundbar mientras el subwoofer crea un efecto sonoro desde abajo.

*Imágenes de pantalla simuladas.

Potencia la experiencia de LG QNED

Perfecta integración con tu TV LG QNED

Ideal para colgar junto a tu TV LG QNED

El ajuste perfecto que completa tu experiencia audiovisual en perfecta harmoníacon tu TV LG QNED

Una perspectiva angular muestra la LG Soundbar y el televisor LG QNED TV contra la pared con el soporte a juego QNED Matching Bracket en un salón gris y de madera. El televisor muestra a un hombre tocando una guitarra. Una LG Soundbar y un televisor LG QNED TV frente a un muro de color crema con el soporte QNED Matching TV Bracket. El televisor está reproduciendo un vídeo de una mujer cantando en un estudio de grabación. Debajo del televisor hay un moderno atril geométrico de madera. En la pared de un espacio acogedor y con poca luz lleno de juguetes para niños hay una LG Soundbar y un televisor LG QNED TV con el soporte QNED Matching TV Bracket. El televisor está reproduciendo un vídeo de un niño tocando un violoncelo.

Soporte Perfect Match

Se adapta perfectamente a tu TV LG QNED

El soporte Perfect Match⁽¹⁾ está especialmente diseñado para adaptarse a tu TV LG QNED en perfecta armonía y potenciar tu experiencia audiovisual.
*Aplicable a los modelos QNED 90/QNED y 85/QNED 80 de 2024. (1) Soporte Perfect Match BT5-1 a la venta por separado.

Comodidad al alcance de tu mano

Controla tu barra de sonido desde tu TV LG con el mando a distancia. Con un clic, puedes encontrar el menú y los ajustes de la barra de sonido en el TV. Por ejemplo, el control del volumen, el estado de conexión o la selección del modo de sonido.

Integración total de sonido con tu TV LG

El sonido, el rango y las cualidades tonales únicas de tu barra de sonido y TV LG se unen en perfecta armonía para una experiencia sonora fascinante e impactante.

(1)Función compatible con TVs LG de 2023 y 2024.
(2)Función compatible con modelos de TV LG OLED 2023 y 2024 y QNED2024 series QNED85T y superiores.

 

 

*Imágenes simuladas.
**El mando a distancia LG TV Remote está limitado solo a ciertas funciones.
***Televisores compatibles con la Interfaz WOW: OLED M4/G4/C4/B4/M3/G3/C3/B3/A3/Z2/G2/C2/CS/B2/A2, QNED 99/95/90/85/80/75, NANO 80/77/75, UHD UT90/UT80/UT73/UR/UQ. Los televisores Full HD 63 compatibles pueden variar según el año de lanzamiento.
****Televisores compatibles con WOW Orchestra: OLED M4/G4/C4/B4/Z3/M3/G3/C3/B3/A3/Z2/G2/C2/CS/B2/A2, QNED 99/95/90/85/80. Los televisores compatibles pueden variar según el año de lanzamiento. Limitado a los modelos QNED 80 de 2022 y 2023.
*****Ten en cuenta que el servicio puede no estar disponible en el momento de la compra. Es necesaria una conexión a internet para realizar las actualizaciones.
******La Interfaz WOW puede variar según el modelo de Soundbar.

Siente el realismo con su sonido envolvente

Altavoz vertical Dolby Atmos

Siéntete en el epicentro del sonido absoluto envolvente

El canal central ascendente crea un sonido más real, que hace que las voces sean más claras y que la acción en pantalla esté perfectamente sincronizada con el audio, sin retrasos ni interrupciones.

LG Soundbar y LG TV en una habitación negra interpretando una actuación musical. Gotas blancas que representan ondas sonoras se disparan hacia arriba y hacia adelante desde la barra de sonido. Un subwoofer crea un efecto de sonido desde abajo.

*Lo anterior se confirma a través de una investigación de sus propios estándares.
**Imágenes de pantalla simuladas.

Dolby Atmos

La noche de cine suena como un cine de verdad con Dolby Atmos

Sumérgete en la experiencia Dolby perfecta con Dolby Vision de LG TV y Dolby Atmos de LG Soundbar.

Se reproduce una película en un LG OLED TV y una LG Soundbar en un moderno apartamento urbano, visto desde un ángulo lateral. Unas cuentas blancas, que representan ondas sonoras, se proyectan hacia arriba y hacia abajo desde la Soundbar y el televisor, creando una cúpula de sonido en el espacio. Logotipo de Dolby Atmos Logotipo de DTS

*Dolby y Dolby Vision son marcas comerciales de Dolby Laboratories Licensing Corporation.

**El símbolo double-D es una marca comercial de Dolby Laboratories Licensing Corporation.

***Imágenes simuladas.

Sonido espacial de triple nivel

Lleva la experiencia audiovisual al siguiente nivel.

La barra de sonido reproduce un sonido espacial de triple nivel para ofrecer una experiencia de sonido más envolvente y precisa.
*Sonido espacial de triple nivel está disponible únicamente en el modo CINEMA / AI Sound Pro de la barra de sonido.
**La capa intermedia se crea utilizando el canal de altavoces de la barra de sonido. El sonido de los altavoces frontales y superiores se sintetiza para construir un campo sonoro.
***Imágen simulada.
****Es necesario adquirir altavoces traseros. Si no hay altavoz trasero, no se puede crear el campo trasero.
El sonido absoluto de 400W y 3.1.1 canales

Sonido cautivador y envolvente

Siéntete el protagonista de tus contenidos gracias a la tecnología Dolby Atmos y DTS Digital Surround proyectada a través de un sistema de sonido envolvente de 400W, 3.1.1 canales con subwoofer.

La barra de sonido LG, el televisor LG y un subwoofer están en la sala de estar de un rascacielos, tocando una actuación musical. Ondas sonoras blancas formadas por gotas se proyectan desde la barra de sonido, recorriendo el sofá y la sala de estar. Un subwoofer crea un efecto de sonido desde la parte inferior. Logotipo de Dolby Atmos Logotipo de DTS Digital Surround

*Dolby y Dolby Vision son marcas comerciales registradas de Dolby Laboratories Licensing Corporation.
**El símbolo de la doble D es una marca comercial de Dolby Laboratories Licensing Corporation.
***Imágenes de pantalla simuladas.

Sonido inteligente adaptado a cada contenido

Una experiencia de audio multicanal que supera todas las expectativas

Siente una experiencia inmersiva

Con la barra de sonido LG S70TY, el contenido suena mejor que nunca. Divide el audio de dos canales en un audio multicanal, optimizando lo que escuchas.

La barra de sonido LG, el televisor LG y un subwoofer se encuentran en un moderno apartamento urbano. La barra de sonido LG emite ondas sonoras hechas de gotas blancas que llenan la habitación y un subwoofer crea un efecto de sonido desde la parte inferior. En su conjunto, están creando un efecto de cúpula en toda la habitación.

*El algoritmo inteligente de mezcla aplica el sonido para cada canal en los modos AI Sound Pro, Cinema, Clear Voice Pro, Game y Sports.
**La experiencia de audio multicanal funciona a través de un algoritmo inteligente de mezcla ascendente. Este algoritmo no se aplica al modo estándar ni a los modos de música. Bass Blast no utiliza el algoritmo inteligente de mezcla ascendente, sino que copia la información de 2 canales y la envía a todos los canales.
***Imágenes simuladas.

Rico sonido envolvente procedente de altavoces traseros inalámbricos

Mejora el rendimiento de tu Soundbar con altavoces de 2.0 canales que solo requieren un único cable de alimentación para su conexión. Disfruta de un sonido más completo y con mayor dimensión con una configuración mínima.

IA Sound Pro

Sonido inteligente adaptado a cada contenido

IA Sound Pro analiza automáticamente el contenido para optimizar al instante la configuración de audio de lo que se reproduce, ya sean peliculas, noticias o música. Capta todos los detalles con diálogos nítidos o una acción más contundente y potente, según el género.
*Imágenes de pantalla simuladas.

En perfecta armonía con tus contenidos favoritos

Con VRR/ALLM. Hecho para Gamers.

Sonido sincronizado con cada frame

Esta barra de sonido está hecha para ofrecer una mejor experiencia de juego con VRR/ALLM. Cuenta con una frecuencia de actualización variable (VRR) de hasta 120 Hz y su tiempo de respuesta es casi instantáneo dándote ventaja para jugar y crear una experiencia realista. El modo de baja latencia automática (ALLM) permite una visualización e interacción fluida y sin delay.

La barra de sonido LG y el televisor LG se muestran juntos. En la pantalla se muestra un juego de carreras de coches.

*Imágenes de pantalla simuladas.
**El televisor, la barra de sonido y la consola deben ser compatibles con VRR/ALLM.
El paso a través de VRR está limitado a contenido de 60 Hz.
Tenga en cuenta que es posible que el servicio no esté disponible en el momento de la compra. Es posible que se requiera una actualización de software. Se requiere una conexión de red para la actualización.
HDCP 2.3 admite contenido con resolución 4K. La compatibilidad con 120 Hz varía según el dispositivo, con soporte de hasta YCbCr4:2:0 para 4K.

Elige Eco Tecnología. LG Smart Green

Interior reciclado

Fabricado con materiales reciclados

Esta Barra de Sonido ha recibido el certificado UL como producto ECV (Environmental Claims Validation) gracias a los componentes superior e inferior del cuerpo de la barra de sonido que han usado plástico reciclado en su fabricación. El Sonido Absoluto de la Barra de Sonido también cuida el planeta.

Hay una perspectiva frontal de la barra de sonido detrás y una representación de marco metálico de la barra de sonido en el frente. Una observación inclinada de la parte posterior del marco metálico de la barra de sonido con las palabras "Plástico reciclado que indican el borde del marco.

*Las certificaciones exactas pueden variar según el modelo de barra de sonido.
**Imágenes de pantalla simuladas.
***El uso de plástico reciclado y las certificaciones pueden variar según el modelo.
Exterior reciclado

Tela reciclada a partir de botellas de plástico

Todas las barras de sonido LG están diseñadas con una cuidadosa consideración para garantizar un alto porcentaje de materiales reciclados.Global Recycled Standard ha certificado que parte de esta Barra de Sonido ha sido fabricada a partir de botellas de plástico, creando productos más sostenibles y que cuidan el planeta.

Un pictograma muestra botellas de plástico con la palabra "botellas de plástico" debajo. Una flecha del lado derecho apunta a un símbolo de reciclaje con la frase "Reborn as Polyester Jersey" debajo. Una flecha del lado derecho apunta a la parte izquierda de una barra de sonido LG con la frase "LG Soundbar with Recycled Fabric" debajo.

*Las certificaciones exactas pueden variar según el modelo de barra de sonido.
**Imágenes de pantalla simuladas.
***El uso de plástico reciclado y las certificaciones pueden variar según el modelo.
Embalaje de pulpa reciclada

Cajas fabricadas con materiales reciclados

La barra de sonido LG ha recibido la certificación de SGS porque el embalaje interno ha cambiado de espuma EPS (poliestireno) y bolsas de plástico a pulpa reciclada moldeada, una alternativa ecológica que protege el producto y el planeta.

El embalage de la barra de sonido LG está sobre un fondo beige con árboles ilustrados. Logotipo de Energy Star Logotipo de SGS Eco Product

*Las certificaciones exactas pueden variar según el modelo de barra de sonido.
**Imágenes de pantalla simuladas.
***El uso de plástico reciclado y las certificaciones pueden variar según el modelo.
Imprimir

Especificaciones técnicas estrella

  • General - Número de canales

    3.1.1

  • General - Potencia de Salida

    400 W

  • Formato de Audio - Dolby Atmos

    Si

  • Dimensiones (AnxAlxPr) - Principal

    950 x 63 x 115 mm

  • Dimensiones (AnxAlxPr) - Subwoofer

    200 x 377 x 285 mm

Todas las especificaciones

GENERAL

  • Número de canales

    3.1.1

  • Potencia de Salida

    400 W

  • Número de Altavoces

    7 EA

EFECTOS DE SONIDO

  • AI Sound Pro

    Si

  • Estándar

    Si

  • Música

    Si

  • Cinema

    Si

  • Clear Voice Pro

    Si

  • Deportes

    Si

  • Game

    Si

  • Bass Blast / Bass Blast +

    Si

HI-RESOLUTION AUDIO

  • Muestreo

    24bit/96kHz

FORMATO DE AUDIO

  • Dolby Atmos

    Si

  • Dolby Digital

    Si

  • DTS Digital Surround

    Si

  • AAC

    Si

CONECTIVIDAD

  • Óptica

    1

  • HDMI In

    1

  • HDMI Out

    1

  • USB

    1

  • Version de Bluetooth

    5.3

  • Bluetooth Codec - SBC/AAC

    Si

  • Preaparado para Altavoces traseros Inalámbricos

    Si

HDMI SUPPORTED

  • Pass-through

    Si

  • Pass-through (4K)

    Si

  • VRR / ALLM

    Si

  • 120Hz

    Si

  • HDR10

    Si

  • Dolby Vision

    Si

  • Audio Return Channel (ARC)

    Si

  • Audio Return Channel (e-ARC)

    Si

  • CEC (Simplink)

    Si

FACILIDADES

  • Remote App - iOS/Android OS

    Si

  • Control de Modos de la Barra de Sonido

    Si

  • TV Sound Mode Share

    Si

  • WOW Interface

    Si

DIMENSIONES (ANXALXPR)

  • Principal

    950 x 63 x 115 mm

  • Subwoofer

    200 x 377 x 285 mm

PESO

  • Principal

    3,0 kg

  • Subwoofer

    5,7 kg

  • Gross Weight

    13,3 kg

POTENCIA

  • Consumo STB (Principal)

    0.5 W ↓

  • Consumo (Principal)

    33 W

  • Consumo STB (Subwoofer)

    0.5 W ↓

  • Consumo (Subwoofer)

    33 W

ACCESORIOS

  • cable HDMI

    Si

  • Soporte de Pared

    Si

  • Mando a Distancia

    Si

  • Tarjeta de Garantía

    Si

CÓDICO EAN

  • Códico EAN

    8806096575536

INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO

MÁS INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
La información de seguridad de los accesorios se incluye con la información de seguridad del del producto y no se proporciona por separado.
Para obtener más información sobre cómo este producto maneja los datos y sus derechos como usuario, visite ″Cobertura de datos y especificaciones″ en LG Privacy

