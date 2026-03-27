Aviso de finalización del servicio Spotify

Gracias por elegir los productos de LG Electronics.
Queremos informarte de que el servicio Spotify para determinados productos de audio multiroom inalámbricos de LG dejará de estar disponible debido a la interrupción del soporte del SDK legacy de Spotify proporcionado por la empresa asociada.
Servicios que se darán de baja:
Servicio de streaming de música Spotify
Modelos afectados:
▶ Soundbar
LAS650M,MUSICFLOWHS6,
LAS750M,MUSICFLOWHS7,LAC850M,LH-170SPK,
LAS751M,LAS851M,
LAS855M,LAC950M,LH-180SPK,
LAS950M,MUSICFLOWHS9,LAC955M,
SH6,DSH7,SH7,
DSH8,LH-175SPK,
SH7B,SH8,DSH9,
SJ6,SJ6B,
SJ8,SJ8S,SJC8,
SJ9,SJC9A
▶ Altavoz
NP8340,NP8340B,NA9340,BH3,
NP8540,NP8540B,NA9540,BH5,
NP8740,NP8740B,NA9740,BH7,
NP8350, NP8350B,NP8350W,NA9350,BH4
Fecha de finalización del servicio:
31 de marzo de 2026
Después de la terminación del servicio:
Ten en cuenta que el servicio Spotify dejará de estar disponible en los modelos anteriores, dado que la empresa asociada ha finalizado el soporte para el SDK legacy de Spotify.
Descargo de responsabilidad:
Aunque el manual de usuario o las descripciones de servicio de LG.COM indiquen que esta función es compatible, la terminación de la función seguirá aplicándose después de la fecha de finalización indicada anteriormente.